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Приглашения на Вуэльту Испании-2021

Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)Организаторы Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2021 объявили названия велокоманд, получивших приглашения на испанский Гран-тур. Вуэльта Испании-2021 стартует 14 августа и финиширует 5 сентября в Сантьяго-де-Компостела. Автоматически в гонке участвует 19 велокоманд Мирового Тура и команда Alpecin-Fenix (Bel), как лидер командного рейтинга UCI ProTeams 2020 года. Wild card позволят выйти на старт Вуэльты Испании-2021 следующим командам:
Caja Rural-Seguros RGA (ESP) 
Burgos - BH (ESP) 
Euskaltel – Euskadi (ESP) 

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Wild card Мировой Тур приглашения команд Вуэльта Испании-2021

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27 февраля 2021

Royal Bernard Drome Classic

28 февраля 2021

Faun-Ardeche Classic

28 февраля 2021

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

2 марта 2021

Le Samyn

3 марта 2021

Trofeo Laigueglia

6 марта 2021

Strade Bianche

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • kimi
    Якоб Фульсанг о Гранд-турах, р ... (1)
    kimi-Фото

    хорошее интервью

    действительно опыт это немало

    выступления за астану якоба считаю удачными

    хорошо, что он в нашей команде

    пусть продержится до токио и покажет там хороший результат

  • Mikael
    Джанни Савио возмущён, что вел ... (20)
    Mikael-Фото
    Ну так в классиках. Зачем их тащат на протуры? У них генеральщиков нет и не будет потому что им это не интересно. И наоборот на классики их пригласят и без решений федерации.
  • levonardo
    Clasica de Almeria-2021 (7)
    levonardo-Фото

    Вот здесь https://velolive.com/velo_race/20539-giacomo-nizzolo-pobeditel-clasi
    ca-de-almeria-2021.html приводят слова Сенешеля, что у Кэва были механические проблемы.

  • Владимир__BLR
    Из-за травмы Майк Тёниссен не ... (1)
    Владимир__BLR-Фото

    Ну хоть на раме не сидел???

  • Ice
    Clasica de Almeria-2021 (7)
    Ice-Фото

    Цитата: RVL
    про поломку это отар лишь предположил...
    как мог предположить что кэв не готов

    Проиграл больше полутора минут на финише, там вроде не было рельефа, чтобы выпадать. Скорее всего все-таки останавливался, хотя всякое может быть.

  • RVL
    Clasica de Almeria-2021 (7)
    RVL-Фото
    про поломку это отар лишь предположил...
    как мог предположить что кэв не готов
  • AvA
    Жулиан Алафилипп: «В моей прог ... (2)
    AvA-Фото

    Чтобы за это платили столько, сколько хочется!)

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (9)
    Earl57-Фото

    Погачара увидим в это воскресенье и на следующей неделе. Тогда и узнаем что он наработал в межсезонье.

     

    П.С. А во вторник, 22 февраля, 13 км совершенно плоской разделки. Погачар vs Ганна & Алмейда. 2-й этап, все еще свежие. Не пропустите шоу на 2-м Евроспорте.

    Алмейда на первой разделке Джиро в прошлом году уступил только Ганне.

    Плюс еще парочка талантливых молодых раздельщиков из Италии должна быть.

  • Ice
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Sezar
    Эдак и на Джиро Кростис увидим. Шансы Погачара прям растут-растут.
    Погачар, говорите? А вот так? 

     

    Вряд ли Погачар на печи лежит) Кто-то показывает работу, кто-то нет)

  • Earl57
    Вуэльта Испании-2021. Презента ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Эдак и на Джиро Кростис увидим. Шансы Погачара прям растут-растут.
    Погачар, говорите? А вот так? 

     

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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