Приглашения на Вуэльту Испании-2021

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Вчера, 14:48
Организаторы Вуэльта Испании (Vuelta a Espana)-2021 объявили названия велокоманд, получивших приглашения на испанский Гран-тур. Вуэльта Испании-2021 стартует 14 августа и финиширует 5 сентября в Сантьяго-де-Компостела. Автоматически в гонке участвует 19 велокоманд Мирового Тура и команда Alpecin-Fenix (Bel), как лидер командного рейтинга UCI ProTeams 2020 года. Wild card позволят выйти на старт Вуэльты Испании-2021 следующим командам:
Caja Rural-Seguros RGA (ESP)
Burgos - BH (ESP)
Euskaltel – Euskadi (ESP)
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (323)