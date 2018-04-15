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Примож Роглич продлил контракт с командой Jumbo-Visma до 2023 года

Примож Роглич остаётся в команде Jumbo-Visma до конца 2023 года

 

 

  29-летний словенский гонщик Примож Роглич продлил контракт с командой Jumbo-Visma до конца 2023 года. В нидерландскую команду он пришёл в 2016 году и за это время принёс команде 26 побед, в том числе выиграл этапы на всех трёх Гран-турах, стал победителем многодневных гонок Мирового тура Тур Страны Басков, Тур ОАЭ, Тиррено-Адриатико и Тур Романдии.  Сейчас Примож Роглич лидирует в общем зачёте Вуэльты Испании-2019 перед финальной неделей гонки. В этом году он впервые поднялся на подиум Гран-тура, заняв 3-е место на Джиро д’Италия-2019.

 

Примож Роглич продлил контракт с командой Jumbo-Visma до 2023 года

 

  Примож Роглич не колебался, когда ему предложили продление контракта: «Нет. Почему? Я доволен ролью, которая у меня в этой команде. Самый главный аргумент в пользу продления контракта – возможности, которые у меня здесь есть. Мне нравится побеждать. И у меня есть возможность побеждать с этой командой. Поэтому я долго не раздумывал. Здесь чувствую себя как дома, так почему бы не остаться? Надеюсь принести команде мотивацию и вдохновение, чтобы мы продолжали вместе бороться за лучшие результаты.

 

  Мне нравится, как работает команда. Я наслаждаюсь тем, что являюсь гонщиком Jumbo-Visma. Всё дело в сотрудничестве. Вместе мы можем достичь великих целей. Я был велогонщиком-новичком, когда пришёл в команду. Команда помогала мне развиваться. Я получил возможности и поддержку. Этот этап прошёл быстро и для меня, и для команды. За последние годы я выиграл несколько гонок, но всегда  был нацелен на большее, ставил самые высокие цели.

 

  Мы продолжаем совершенствоваться и ещё не достигли нашего максимума. Мы с командой поднимаем друг друга на более высокий уровень. Я ощущаю связь с командой. Они хотят, чтобы я проявил всё, на что способен, а я могу взять максимум от команды. Только тогда мы увидим, насколько сможем продвинуться вперёд. Мы растём и развиваемся. Мы продолжаем вкладывать силы в общее дело, даже если этот процесс занимает годы».

 

 Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы гордимся и счастливы, что Примож остаётся в нашей команде. Это награда за огромную работу, которую в течение нескольких лет делало множество людей. За эти годы Примож невероятно вырос и как личность, и как спортсмен. Выросла и команда. В ближайшие годы мы продолжим вместе фокусироваться на росте и становиться лучше в разных областях».

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 20:00 | Регистрация: 15.04.2018

    Ухххххх,отличная новость!!!!! Я думал он докатается следующий год и уйдёт! Очень рад,что он остаётся. При всех симпатиях к Тому,всё таки Примож предпочтительнее выглядит. Ну это лишь на фоне неудачного из-за травм этого сезона)) надеюсь в следующем году они плюс Крейсвик наведут шороху. Удачи команде!!!

  2. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 20:11 | Регистрация: 4.05.2019

    Отличная новость! Замечательная прямая речь от Примо, квинтеэссенция которой для меня в одной фразе: "Мы с командой поднимаем друг друга на более высокий уровень".

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Комментарии

  • error
    Трансферные новости пелотона-2 ... (45)
    error-Фото

    Джамбо впечатлил. Хотя голландцы дисциплинироааны - мешать друг другу не должны. Но именно дисциплина им порой и мешает. Для побед в ГТ нужна харизма победителей, уверенность словенцев и безбашенность колумбийцев. 

    Будем посмотреть. Если Рог дотерпит Вуэльту, быть Крюйсвику только 2-м капитаном в 2020 году на ГТ 

  • Arciv
    Трансферные новости пелотона-2 ... (45)
    Arciv-Фото
    Цитата: s75
    говорят - к Эллинворту в Бахрейн
    Понял,спасибо. Хотел бы его видеть в Юмбо
  • Николай Н.
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (2)
    Николай Н.-Фото

    Верней всего будет отрыв и они разыграют финиш. А генералы будут готовится к 18 этапу.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (45)
    s75-Фото
    говорят - к Эллинворту в Бахрейн
  • SportSpirit
    Примож Роглич продлил контракт ... (2)
    SportSpirit-Фото
    Отличная новость! Замечательная прямая речь от Примо, квинтеэссенция которой для меня в одной фразе: "Мы с командой поднимаем друг друга на более высокий уровень".
  • Arciv
    Примож Роглич продлил контракт ... (2)
    Arciv-Фото
    Ухххххх,отличная новость!!!!! Я думал он докатается следующий год и уйдёт! Очень рад,что он остаётся. При всех симпатиях к Тому,всё таки Примож предпочтительнее выглядит. Ну это лишь на фоне неудачного из-за травм этого сезона)) надеюсь в следующем году они плюс Крейсвик наведут шороху. Удачи команде!!!
  • Ice
    Тур Британии-2019. Этап 4 (5)
    Ice-Фото

    Может, хоть отучит отрывы от этих идиотских переглядываний. Перестанут фигней в конце страдать. Вообще, нужно другим брать на вооружение это прием - если есть длинный кусок, можно переглядчиков наказывать без проблем, как оказалось)))

  • levonardo
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (2)
    levonardo-Фото
    Несмотря на отсутствие категорийных вершин-рельеф не самый простой, ровных участков почти нет, тягуны, спуски, разной сложности холмы и небольшие горки. И всё это на высоте около 1000 метров. Такие люди как Жильбер и Де Гент, запросто могут победить из отрыва.
  • Kivi
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (36)
    Kivi-Фото

    Мне кажеться или раньше гонки были более открытые?

    https://www.youtube.com/watch?v=RNKJ-qQ8cYc



    А такое вообще давно не было 

    https://www.youtube.com/watch?v=_cGK25uZwpc

  • motte
    Тур Британии-2019. Этап 4 (5)
    motte-Фото

    Зверем подходит ведь к ЧМ

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3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
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