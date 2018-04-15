Примож Роглич продлил контракт с командой Jumbo-Visma до 2023 года

Примож Роглич остаётся в команде Jumbo-Visma до конца 2023 года

29-летний словенский гонщик Примож Роглич продлил контракт с командой Jumbo-Visma до конца 2023 года. В нидерландскую команду он пришёл в 2016 году и за это время принёс команде 26 побед, в том числе выиграл этапы на всех трёх Гран-турах, стал победителем многодневных гонок Мирового тура Тур Страны Басков, Тур ОАЭ, Тиррено-Адриатико и Тур Романдии. Сейчас Примож Роглич лидирует в общем зачёте Вуэльты Испании-2019 перед финальной неделей гонки. В этом году он впервые поднялся на подиум Гран-тура, заняв 3-е место на Джиро д’Италия-2019.

Примож Роглич не колебался, когда ему предложили продление контракта: «Нет. Почему? Я доволен ролью, которая у меня в этой команде. Самый главный аргумент в пользу продления контракта – возможности, которые у меня здесь есть. Мне нравится побеждать. И у меня есть возможность побеждать с этой командой. Поэтому я долго не раздумывал. Здесь чувствую себя как дома, так почему бы не остаться? Надеюсь принести команде мотивацию и вдохновение, чтобы мы продолжали вместе бороться за лучшие результаты.

Мне нравится, как работает команда. Я наслаждаюсь тем, что являюсь гонщиком Jumbo-Visma. Всё дело в сотрудничестве. Вместе мы можем достичь великих целей. Я был велогонщиком-новичком, когда пришёл в команду. Команда помогала мне развиваться. Я получил возможности и поддержку. Этот этап прошёл быстро и для меня, и для команды. За последние годы я выиграл несколько гонок, но всегда был нацелен на большее, ставил самые высокие цели.

Мы продолжаем совершенствоваться и ещё не достигли нашего максимума. Мы с командой поднимаем друг друга на более высокий уровень. Я ощущаю связь с командой. Они хотят, чтобы я проявил всё, на что способен, а я могу взять максимум от команды. Только тогда мы увидим, насколько сможем продвинуться вперёд. Мы растём и развиваемся. Мы продолжаем вкладывать силы в общее дело, даже если этот процесс занимает годы».

Мерейн Земан, спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Мы гордимся и счастливы, что Примож остаётся в нашей команде. Это награда за огромную работу, которую в течение нескольких лет делало множество людей. За эти годы Примож невероятно вырос и как личность, и как спортсмен. Выросла и команда. В ближайшие годы мы продолжим вместе фокусироваться на росте и становиться лучше в разных областях».