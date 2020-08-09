Команда Jumbo-Visma представила дизайн велоформы на Тур де Франс-2022

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 23:36
Полотна голландских мастеров вдохновили дизайнеров велоформы команды Jumbo-Visma для Тур де Франс-2022
Из-за совпадения цвета велоформы команды Jumbo-Visma с цветом майки лидера Тур де Франс второй год подряд нидерландская команда для выступления на французском Гранд-туре разрабатывает особый дизайн формы.
Photo (c) Jumbo-Visma Team
На этот раз велоформу, которую изготовит компания AGU, дизайнерам помогал создать искусственный интеллект. Мотивом для цветов и узора велоформы послужили легендарные полотна великих голландских художников Рембрандта, Яна Вермеера и Винсента Ван Гога.
Искусственный интеллект проанализировал 50 картин, выделил палитру цветов и стилей их полотен и соединил их, чтобы подчеркнуть нидерландские корни одной из самых успешных велокоманд мира.
Велоформу на Тур де Франс-2022 из ограниченного выпуска, которую команда и дизайнеры компании AGU назвали «Шедевр», велолюбители всего мира смогут приобрести с 14 по 25 апреля.
Бьорн Йёриссен (Björn Jeurissen), исполнительный директор AGU: «Мы очень гордимся, что для этого Тур де Франс производим высококачественную, инновационную, аэродинамическую велоформу с особенным дизайном. Нидерландские корни команды Jumbo-Visma, нашей компании AGU, и наши общие цели на международной арене идеально сочетаются с очарованием полотен голландских мастеров».
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