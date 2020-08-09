Команда Jumbo-Visma представила дизайн велоформы на Тур де Франс-2022

Полотна голландских мастеров вдохновили дизайнеров велоформы команды Jumbo-Visma для Тур де Франс-2022

Из-за совпадения цвета велоформы команды Jumbo-Visma с цветом майки лидера Тур де Франс второй год подряд нидерландская команда для выступления на французском Гранд-туре разрабатывает особый дизайн формы.

Photo (c) Jumbo-Visma Team

На этот раз велоформу, которую изготовит компания AGU, дизайнерам помогал создать искусственный интеллект. Мотивом для цветов и узора велоформы послужили легендарные полотна великих голландских художников Рембрандта, Яна Вермеера и Винсента Ван Гога.

Искусственный интеллект проанализировал 50 картин, выделил палитру цветов и стилей их полотен и соединил их, чтобы подчеркнуть нидерландские корни одной из самых успешных велокоманд мира.

Велоформу на Тур де Франс-2022 из ограниченного выпуска, которую команда и дизайнеры компании AGU назвали «Шедевр», велолюбители всего мира смогут приобрести с 14 по 25 апреля.

Бьорн Йёриссен (Björn Jeurissen), исполнительный директор AGU: «Мы очень гордимся, что для этого Тур де Франс производим высококачественную, инновационную, аэродинамическую велоформу с особенным дизайном. Нидерландские корни команды Jumbo-Visma, нашей компании AGU, и наши общие цели на международной арене идеально сочетаются с очарованием полотен голландских мастеров».