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Команда Jumbo-Visma представила дизайн велоформы на Тур де Франс-2022

Полотна голландских мастеров вдохновили дизайнеров велоформы команды Jumbo-Visma для Тур де Франс-2022  

 

 

 

Из-за совпадения цвета велоформы команды Jumbo-Visma с цветом майки лидера Тур де Франс второй год подряд нидерландская команда для выступления на французском Гранд-туре разрабатывает особый дизайн формы.

 

 

Команда Jumbo-Visma представила дизайн велоформы на Тур де Франс-2022

 

Команда Jumbo-Visma представила дизайн велоформы на Тур де Франс-2022

 

Команда Jumbo-Visma представила дизайн велоформы на Тур де Франс-2022

 

Команда Jumbo-Visma представила дизайн велоформы на Тур де Франс-2022

 

Команда Jumbo-Visma представила дизайн велоформы на Тур де Франс-2022

Photo (c) Jumbo-Visma Team

 

 

 

   На этот раз велоформу, которую изготовит компания AGU, дизайнерам помогал создать искусственный интеллект. Мотивом для цветов и узора велоформы послужили легендарные полотна великих голландских художников Рембрандта, Яна  Вермеера и Винсента Ван Гога.

 

  Искусственный интеллект проанализировал 50 картин, выделил палитру цветов и стилей их полотен и соединил их, чтобы подчеркнуть нидерландские корни одной из самых успешных велокоманд мира.   

 

  Велоформу на Тур де Франс-2022 из ограниченного выпуска, которую команда и дизайнеры компании AGU назвали «Шедевр», велолюбители всего мира смогут приобрести с 14 по 25 апреля.

 

  Бьорн Йёриссен (Björn Jeurissen), исполнительный директор AGU: «Мы очень гордимся, что для этого Тур де Франс производим высококачественную, инновационную, аэродинамическую велоформу с особенным дизайном. Нидерландские корни команды Jumbo-Visma, нашей компании AGU, и наши общие цели на международной арене идеально сочетаются с очарованием полотен голландских мастеров».

 

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Теги к статье: Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Игорь

    shain

    Сегодня, 00:08 | Регистрация: 1.10.2020

    Красивое.

  2. vadi

    Сегодня, 00:44 | Регистрация: 9.08.2020

    Все готово для победы

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Комментарии

  • jerzyk
    Тур Сицилии-2022. Этап 3 (6)
    jerzyk-Фото

    Уважаемый Админ!Почему Андрей Пономарь не подчеркнут в протоколе? Если сайт русскоязычный то не только Лопез из Астаны а прежде всего Пономарь-Зейц-Скуинш!!!



    Прочитал в протоколе что оказывается еще существует команда Газпром-Русвело! Нас обманули?

  • vadi
    Команда Jumbo-Visma представил ... (2)
    vadi-Фото

    Все готово для победы

  • shain
    Команда Jumbo-Visma представил ... (2)
    shain-Фото

    Красивое.

  • RVL
    Тур Сицилии-2022. Этап 3 (6)
    RVL-Фото
    Понятно..я пока ск наслаждаюсь))
  • BlAr
    Тур Сицилии-2022. Этап 3 (6)
    BlAr-Фото

    На английском Евроспорте (с пиратского livetv.sх)
    Наш Евроспорт тоже можно настроить, но сигнал часто пропадает или тормозит.

    P.S. По ходу, у моего провайдера на выделенке VPN установлен, или что-то такого плана. По телефону эти сайты блокируются.

  • RVL
    Ваут ван Арт стартует на Париж ... (5)
    RVL-Фото

    Де вламинк , бонен или канч..чисто по теории вероятностей

  • RVL
    Тур Сицилии-2022. Этап 3 (6)
    RVL-Фото
    Где смотрите? Даму с правильной речью))
  • lazhu
    Ваут ван Арт стартует на Париж ... (5)
    lazhu-Фото
    про Сагана забыли
  • BlAr
    Тур Сицилии-2022. Этап 3 (6)
    BlAr-Фото

    Хорват сам прифигел от своего результата. Мог и больше привезти, но наверное шансов на ГК у него всё же совсем нет...так что не страшно!

     

    P.S. В очередной раз порадовал великолепный английский от комментаторов. Дама вполне могла бы учить детей в школе правильной речи... Её не только Мишина, но и Сухоруков понял бы! biggrin

  • reforg34
    Ваут ван Арт стартует на Париж ... (5)
    reforg34-Фото

    Париж-Рубэ относительно непредсказуемая гонка.Скорее всего победит Ван Авермает, Дегенкольб, Хауслер или кто-то из Квик Степ.

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