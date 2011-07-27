Эган Берналь: «Я в предварительном стартовом составе на Тур де Франс-2018»

Эган Берналь: «Стартовать на Тур де Франс – моя мечта»

Эган Берналь, выступающий первый год в команде Sky, уже принёс команде шесть побед, четыре из которых одержаны на гонках Мирового тура, в том числе победа в общем зачёте недавнего Тура Калифорнии-2018. 21-летний колумбийский гонщик ещё не знает, поедет ли первый в карьере Тур де Франс, но, по его словам, его имя уже есть в предварительном расширенном составе на французский Гран-тур. Об этом Эган Берналь, который сейчас находится дома, в Колумбии, сказал в интервью изданию El Espectador.

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Эган Берналь: «Ещё неизвестно точно, поедут ли я Тур де Франс-2018, но я есть в предварительном составе. Понимаю критические замечания, когда говорят, что я слишком молодой и должен расти шаг за шагом. Они не хотят, чтобы я себя сжигал. Конечно, команда Sky не говорит, что я должен выиграть Тур. Они не давят на меня. Если я поеду Тур де Франс, то лишь с одной целью – помочь Крису Фруму одержать пятую победу. Ради этого я буду выкладываться полностью. Было бы замечательно, если бы потом я смог сказать, что помогал Фруму выиграть. Поехать Тур – моя мечта».

О том, что Эган Берналь в качестве первого Гран-тура в карьере поедет Тур де Франс, в интервью Marca говорил его спортивный агент Джузеппе Аккуардо (Giuseppe Acquadro): «Решение было принято после Тура Калифорнии-2018. На Вуэльте Испании он был бы под большим давлением, чем на Тур де Франс, потому что за ним будут наблюдать больше людей и на него возлагалось бы больше обязанностей лидера. На Тур де Франс-2018 Эган будет в тени Криса Фрума, что позволит ему работать и учиться, не испытывая сильного давления».

Джанни Савио, генеральный менеджер команды Androni - Sidermec – Bottecchia, открывший Эгана Берналя, считает, что колумбийскому гонщику ещё рано ехать на Тур де Франс, о чём сказал в интервью VeloNews: «Слишком рано брать его на Тур. Sky едет с составом, который может выиграть Тур де Франс вместе с Крисом Фрумом, им нужна опытная команда, достаточно сильная, чтобы работать на самом высоком уровне все три недели. Считаю, что Sky возьмёт Берналя на Вуэльту Испании. У меня в команде Эган Берналь прогрессировал постепенно, в течение двух лет. Тур де Франс – это слишком для первого Гран-тура в карьере».