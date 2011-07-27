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Эган Берналь: «Я в предварительном стартовом составе на Тур де Франс-2018»

Эган Берналь: «Стартовать на Тур де Франс – моя мечта»

 

 

  Эган Берналь, выступающий первый год в команде Sky, уже принёс команде шесть побед, четыре из которых одержаны на гонках Мирового тура, в том числе победа в общем зачёте недавнего Тура Калифорнии-2018. 21-летний колумбийский гонщик ещё не знает, поедет ли первый в карьере Тур де Франс, но, по его словам, его имя уже есть в предварительном расширенном составе на французский Гран-тур. Об этом Эган Берналь, который сейчас находится дома, в Колумбии, сказал в интервью изданию El Espectador.

 

 Photo © @AmgenTOC

 

 

  Эган Берналь: «Ещё неизвестно точно, поедут ли я Тур де Франс-2018, но я есть в предварительном составе. Понимаю критические замечания, когда говорят, что я слишком молодой и должен расти шаг за шагом. Они не хотят, чтобы я себя сжигал. Конечно, команда Sky не говорит, что я должен выиграть Тур. Они не давят на меня. Если я поеду Тур де Франс, то лишь с одной целью – помочь Крису Фруму одержать пятую победу. Ради этого я буду выкладываться полностью. Было бы замечательно, если бы потом я смог сказать, что помогал Фруму выиграть. Поехать Тур – моя мечта».

 

  О том, что Эган Берналь в качестве первого Гран-тура в карьере поедет Тур де Франс, в интервью Marca говорил его спортивный агент Джузеппе Аккуардо (Giuseppe Acquadro): «Решение было принято после Тура Калифорнии-2018. На Вуэльте Испании он был бы под большим давлением, чем на Тур де Франс, потому что за ним будут наблюдать больше людей и на него возлагалось бы больше обязанностей лидера. На Тур де Франс-2018 Эган будет в тени Криса Фрума, что позволит ему работать и учиться, не испытывая сильного давления».

 

  Джанни Савио, генеральный менеджер команды  Androni - Sidermec – Bottecchia, открывший Эгана Берналя, считает, что колумбийскому гонщику ещё рано ехать на Тур де Франс, о чём сказал в интервью VeloNews: «Слишком рано брать его на Тур. Sky едет с составом, который может выиграть Тур де Франс вместе с Крисом Фрумом, им нужна опытная команда, достаточно сильная, чтобы работать на самом высоком уровне все три недели. Считаю, что Sky возьмёт Берналя на Вуэльту Испании. У меня в команде Эган Берналь прогрессировал постепенно, в течение двух лет. Тур де Франс – это слишком для первого Гран-тура в карьере».

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Теги к статье: Эган Берналь Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2018

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  1. Имя: Иван

    Cyclisme

    Сегодня, 05:51 | Регистрация: 3.05.2018

    Вуэльте для него больше бы подошла. Но увидеть Егана на Туре будет здорово!

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 06:59 | Регистрация: 27.07.2011

    да..охота увидеть его на туре как со капитан и как темную лошадку.

    все таки Скаю надо будет что то противоспоставлять тройке с мувистар..

    Фрум и Иган против Ланды и Кинтаны. томас и алекс на подстраховке или глаза помозолить.

  3. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 07:21 | Регистрация: 4.01.2018

    Герайнт уже наверное бесится, когда говорят только о помощи Фруму выиграть. А меж тем еще не известно, захотят ли французы допустить Фрума. Ведь без Фрума интрига будет еще больше закручена.

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Комментарии

  • veloster
    Эган Берналь: «Я в предварител ... (3)
    veloster-Фото

    Герайнт уже наверное бесится, когда говорят только о помощи Фруму выиграть. А меж тем еще не известно, захотят ли французы допустить Фрума. Ведь без Фрума интрига будет еще больше закручена.

  • rude_rider
    Эган Берналь: «Я в предварител ... (3)
    rude_rider-Фото

    да..охота увидеть его на туре как со капитан и как темную лошадку.

    все таки Скаю надо будет что то противоспоставлять тройке с мувистар..

    Фрум и Иган против Ланды и Кинтаны. томас и алекс на подстраховке или глаза помозолить.

  • Cyclisme
    Эган Берналь: «Я в предварител ... (3)
    Cyclisme-Фото
    Вуэльте для него больше бы подошла. Но увидеть Егана на Туре будет здорово!
  • Shega
    Паскаль Акерман, Дэрил Импи, М ... (2)
    Shega-Фото
    В самой трансляции его не было. На повторах тоже не было. По словам комментатора этот момент технически не мог быть заснят, т.к.мешали деревья.
  • M-07
    Паскаль Акерман, Дэрил Импи, М ... (2)
    M-07-Фото

    А видео падения Квятковского есть где-нибудь, кто знает? Никак найти не могу.

  • M-07
    Михаэль Расмуссен: «Не вижу ни ... (59)
    M-07-Фото
    Так Том же один спускался тогда, ибо отстал из-за того, что ему приспичило.
  • uran
    Критериум Дофине-2018. Этап 2 (4)
    uran-Фото
    "На Джиро даже и ехать не стоит, из скай никто никогда не выиграет": слышалось много лет на просторах велолайва.
    Фрум хороший бубен нашел?
  • Sergei76
    Михаэль Расмуссен: «Не вижу ни ... (59)
    Sergei76-Фото
    Боюсь что спускаться он может только за быстрым гонщиком уровня Нибали. Сам он наверное так спускаться не может.
  • Sergei76
    Михаэль Расмуссен: «Не вижу ни ... (59)
    Sergei76-Фото
    Вы считаете что соперники, упустившие три минут преимущества за один этап достойны ??? Или Вас все же мучают смутные сомнения в допинговой чистоте Фрума перед этим этапом ??? Судя по некоторым цифрам которые я заметил выше, Фрум шел ниже рекордных значений, а, значит, преследователи шли существенно хуже. Разве нет?
  • opaque
    Сюрприз от организаторов Тур д ... (48)
    opaque-Фото
    Если первой двадцатки будет гандикап перед второй и так далее то в этом не видится никакой проблемы: кого когда волновало отставание 21го места в часах минутах секундах от первой шестерки? И сейчас не будет волновать. Лишние пять минут не решают, а интерес добавляется, молодцы!

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4 Вивиани Э. (Ita) (QST) 1397
5 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
6 Роглич П. (Slo) (TLJ) 1211
7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
9 Вальгрен М. (Den) (AST) 1195
10 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063

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