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Герант Томас и Эган Берналь о 15-м этапе Тур де Франс-2019

Эган Берналь: «Тур де Франс-2019 должна выиграть команда Ineos, не важно, Герант или Берналь»

 

 

  Капитаны команды Ineos Герант Томас и Эган Берналь на 15-м этапе Тур де Франс-2019 оба отыграли время у обладателя жёлтой майки лидера Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step). Герант Томас, проигрывавший французскому гонщику 2:02, теперь отстаёт от него на 1:35, а Эган Берналь, уступавший 3 минуты, теперь проигрывает 2:02.

 

  Но атака Тибо Пино (Groupama-FDJ) сделала его одним из ближайших соперников Геранта Томаса и Эгана Берналя. Когда Пино атаковал, 22-летний колумбийский гонщик последовал за ним, но затем второе ускорение Пино позволило ему уехать от Берналя. В итоге Эган Берналь теперь уступает Пино 12 секунд в общем зачёте. Герант Томас вместе с товарищем по команде Ваутом Пулсом остался в небольшой группе позади. За 2 км до финиша Томас атаковал и сохранил 2-ю позицию в генеральной классификации. Между ним и Тибо Пино 15 секунд в общем зачёте.

 

 

  Герант Томас: «Чувствовал себя лучше, чем на 14-м этапе. Попытался удержать скорость, когда начались атаки, но затем, что досадно, оказался за Алафилиппом. Мне не хотелось везти его на колесе. Это сложности тактики. Мне хотелось уехать, и нога шла, но я не собирался преследовать Эгана, везя остальных на колесе. Оказался между молотом и наковальней. Я атаковал за 2 км.

 

По крайней мере, нога шла немного лучше. Сейчас началась психологическая игра. Все равны по силам, все устали. Надо постараться забыть об усталости, стиснуть зубы и продолжать.

 

Конечно, я использую опыт прошлого года, надеюсь, он поможет. Тогда мне также было тяжело, и день отдыха  - долгожданный для всех!»

 

Герант Томас и Эган Берналь о 15-м этапе Тур де Франс-2019

 

  Эган Берналь: «Два последних подъёмах мы прошли на очень высокой скорости, на финальном километре тоже старались выдать максимум. Джи мне сказал, что я могу отвечать на атаки, сказал, чтобы я вёл свою гонку: «Нам лучше, если у нас будут две карты».

 

  Может, если бы я усидел за Пино и другими, они не смогли бы продолжать на той же скорости. Всё равно считаю, что в итоге всё сложилось хорошо.

Считаю, что на данный момент лидер команды – Герант, он второй в общем зачёте, он победитель прошлого Тура. Мы честны друг с другом. Он сказал мне ехать свою гонку и на 14-м и на 15-м этапе. Конечно, если мне надо будет его подождать, я буду ждать, я очень его уважаю, он победитель прошлого года.

 

Я проиграл время в разделке, но это ничего не изменило. На 14-м этапе он проиграл немного, но и это ничего не изменило. Сегодня я вновь подошёл ближе.

 

Мы хорошо понимаем друг друга. Он честен со мной, я тоже. Если в какой-то момент гонки я захочу дать полный газ, конечно, я сначала переговорю с ним.

 

Предпочитаю не думать о победе на Туре, потому что это очень важная вещь. Постараюсь сделать всё возможное и помочь команде. Гонку должна выиграть команда Ineos, не важно, Герант это будет или Эган. Главное – команда.

 

 Не знаю, будет ли Пино так же силён в Альпах. Думаю, там будет тяжело, потому что мы подойдём к Альпах с большим количеством пройденных километров в ногах. Считаю, что там гонка пойдёт по-другому, будет очень трудно».

 

Результаты 15 этапа Тур де Франс-2019

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Ineos Эган Берналь Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 15:54 | Регистрация: 3.07.2011

    Думаю в Альпах будет как на 3 неделе Джиро 2018. Мясорубка.

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Camel
    Микель Ланда: «Думаю, что поди ... (6)
    Camel-Фото

    Отеческий жест Кинтаны для Тони Галлопина на последнем фото выглядит немного глупо. Кинтана сейчас выглядит абсолютным чайником.

  • syntheo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (108)
    syntheo-Фото
    У антискаевской группировки бомбит из-за терапевтического исключения для Фрума, а не из-за колхоза. Я и сам к этим исключениям отношусь отрицательно. Однако, правила допускают применение препаратов для астматиков. К Фруму отношусь нормально. Мне нравится как он держится в велогонке перед дикарями, которые его освистывают и пытаются вывезти из равновесия. Снисходительно, так сказать не обращает внимания, и от этого у дикарей бомбит ещё жестче.
    И Вы правы - колхозили и в доскаевскую эпоху, но плохое забывается быстро, а в памяти у людей остаются только красивые Контадор-шоу и подобное.
  • Александра
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (108)
    Александра-Фото

    Цитата: Oha
    Я бы ещё в ваш список Вальверде добавил - то что про Нибали. Им тяжело, но если они не будут этого делать будет ещё тяжелее. Наблюдать за борьбой ветерана с самим собой отдельное удовольствие.

    Вальверде - сам по себе эпоха!

  • Sezar
    Герант Томас и Эган Берналь о ... (1)
    Sezar-Фото

    Думаю в Альпах будет как на 3 неделе Джиро 2018. Мясорубка.

  • Sezar
    Микель Ланда: «Думаю, что поди ... (6)
    Sezar-Фото

    Надеюсь, что на высокогорном этапе Мовистар будет использовать эту же стратегию. Ланде желаю подиума.

  • Maxim Popov
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (108)
    Maxim Popov-Фото
    Цитата: Konstantin41
    Нет, там всё намного сложнее. Всё зависит от категории сложности этапа (т.е. на спринтерских и на горных этапах лимит высчитывается по-разному) и от средней скорости победителя. Например вчера был этап 4 категории. Значит лимит высчитывается по таким цифрам:
    7% от времени победителя лимит, если средняя скорость победителя до 30 км/ч ;
    8% лимит от 30 до 31 км/ч;
    9% лимит от 31 до 32 км/ч;
    10% лимит от 32 до 33 км/ч;
    11% лимит от 33 до 34 км/ч;
    12% лимит от 34 до 35 км/ч;
    13% лимит от 35 до 36 км/ч;
    14% лимит от 36 до 37 км/ч;
    15% лимит от 37 до 38 км/ч;
    16% лимит от 38 до 39 км/ч;
    17% лимит от 39 до 40 км/ч;
    18% более 40 км/ч.

    Средняя скорость Ейтса вчера была 38,66 км/ч.Время - 4ч47мин05сек. Считаем 4ч47мин=287мин*0.16=45мин92сек. Т.е. вчера лимит больше 45 минут. Саган спокойно вписался
    Спасибо большое, хоть более менее понимать начал)
  • veloliveuser
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (108)
    veloliveuser-Фото
    позвольте заметить Вам и Konstantin41 на его коммент выше - относительно и команды, и ее лидеров.
    вмпомним, прежде скай полностью подстраивалась под особенности Фрума - умеренно-быстро везла его к финишной горке, блокировала пелотон, настигала атакующих, НО отрыву позволяла отъезжать все дальше и больше. колхоз-покатушки-скукотень. а когда инициативу перехватывала, например, астана, то и до отрыва подъезжали, и пелотон рассыпался, в т.ч. и скаевцы.

    и в этом году инеос готовил сильнейший состав - под Фрума. но его нет - поменялась и тактика.
    тут уже написали, что средняя скорость тура стала выше. т.е. команды развозят пелотон так, что инеос уже не поспевает за таким темпом и сыпется. что мы и наблюдали на днях при развозе мувиками. сами Джи и Берналь не высовывались - куда команде лезть?
    т.ч. не инеос слаба, а соперники осмелели и инеос не наглеют. а если Джи и Берналь капнут, то инеос вообще потеряются.
    вывод: капитаны определяют тактику команды. скай делал колхоз, п.ч. Фрум для победы был узко-"одаренным". инеос сейчас не мешает яркому вело-шоу, п.ч. кэпы не так узки, как их товарищ (чтобы мешать), но и не могут предложить лучшего...
  • veloliveuser
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (108)
    veloliveuser-Фото
    Джи и сам не был очень амбициозен на желтое
  • SSS
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (108)
    SSS-Фото
    спасибо, поржал
  • dmar
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (108)
    dmar-Фото

    Такой маршрут, что все обязаны ловить свой джорнато но.

    поЩитаю, что Фульсанг его уже прошел.

    и вуаля: Желтая майка у Парижу!

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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