Герант Томас и Эган Берналь о 15-м этапе Тур де Франс-2019

Эган Берналь: «Тур де Франс-2019 должна выиграть команда Ineos, не важно, Герант или Берналь»

Капитаны команды Ineos Герант Томас и Эган Берналь на 15-м этапе Тур де Франс-2019 оба отыграли время у обладателя жёлтой майки лидера Жулиана Алафилиппа (Deceuninck-Quick Step). Герант Томас, проигрывавший французскому гонщику 2:02, теперь отстаёт от него на 1:35, а Эган Берналь, уступавший 3 минуты, теперь проигрывает 2:02.

Но атака Тибо Пино (Groupama-FDJ) сделала его одним из ближайших соперников Геранта Томаса и Эгана Берналя. Когда Пино атаковал, 22-летний колумбийский гонщик последовал за ним, но затем второе ускорение Пино позволило ему уехать от Берналя. В итоге Эган Берналь теперь уступает Пино 12 секунд в общем зачёте. Герант Томас вместе с товарищем по команде Ваутом Пулсом остался в небольшой группе позади. За 2 км до финиша Томас атаковал и сохранил 2-ю позицию в генеральной классификации. Между ним и Тибо Пино 15 секунд в общем зачёте.

Герант Томас: «Чувствовал себя лучше, чем на 14-м этапе. Попытался удержать скорость, когда начались атаки, но затем, что досадно, оказался за Алафилиппом. Мне не хотелось везти его на колесе. Это сложности тактики. Мне хотелось уехать, и нога шла, но я не собирался преследовать Эгана, везя остальных на колесе. Оказался между молотом и наковальней. Я атаковал за 2 км.

По крайней мере, нога шла немного лучше. Сейчас началась психологическая игра. Все равны по силам, все устали. Надо постараться забыть об усталости, стиснуть зубы и продолжать.

Конечно, я использую опыт прошлого года, надеюсь, он поможет. Тогда мне также было тяжело, и день отдыха - долгожданный для всех!»

Эган Берналь: «Два последних подъёмах мы прошли на очень высокой скорости, на финальном километре тоже старались выдать максимум. Джи мне сказал, что я могу отвечать на атаки, сказал, чтобы я вёл свою гонку: «Нам лучше, если у нас будут две карты».

Может, если бы я усидел за Пино и другими, они не смогли бы продолжать на той же скорости. Всё равно считаю, что в итоге всё сложилось хорошо.

Считаю, что на данный момент лидер команды – Герант, он второй в общем зачёте, он победитель прошлого Тура. Мы честны друг с другом. Он сказал мне ехать свою гонку и на 14-м и на 15-м этапе. Конечно, если мне надо будет его подождать, я буду ждать, я очень его уважаю, он победитель прошлого года.

Я проиграл время в разделке, но это ничего не изменило. На 14-м этапе он проиграл немного, но и это ничего не изменило. Сегодня я вновь подошёл ближе.

Мы хорошо понимаем друг друга. Он честен со мной, я тоже. Если в какой-то момент гонки я захочу дать полный газ, конечно, я сначала переговорю с ним.

Предпочитаю не думать о победе на Туре, потому что это очень важная вещь. Постараюсь сделать всё возможное и помочь команде. Гонку должна выиграть команда Ineos, не важно, Герант это будет или Эган. Главное – команда.

Не знаю, будет ли Пино так же силён в Альпах. Думаю, там будет тяжело, потому что мы подойдём к Альпах с большим количеством пройденных километров в ногах. Считаю, что там гонка пойдёт по-другому, будет очень трудно».