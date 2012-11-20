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Джиро д'Италия-2022: презентация маршрута спринтерских этапов

Джиро д'Италия-2022: презентация маршрута спринтерских этапов

  

 

Организаторы Джиро д’Италия-2022 представили весь список этапов, теоретически подходящих спринтерам. В 105-м выпуске “Корса Роза” таких этапов будет 7. Два из них пройдут в Венгрии. В Италии первый из этапов, который может завершиться групповым спринтом, пройдёт на Сицилии, от Катании до Мессины.

 

 

  Элиа Вивиани: «В этом выпуске Джиро будет много возможностей для спринтеров. Наверное, первый этап больше подходит финишёрам или спринтерам, хорошо проходящим подъёмы. Я бы хотел снова побороться за цикламеновую майку, попробовать выиграть несколько этапов, например, этап в Тревизо или этап в Реджио Эмилии. Есть шанс повторить моё выступление на Джиро д’Италия в 2018 году, это была бы мечта!»

Спринтерские этапы Джиро д’Италия-2022 на территории Италии:

 

 

Catania – Messina, 172 км, набор высоты 1200м.

 

Джиро д'Италия-2022: презентация маршрута спринтерских этапов

 

  Классический этап «Тура Сицилии». Стартуя из Катании на восточном побережье, участники через 38,5 км после старта начнут плавно подниматься к вершине Портелла Мандрацци (Portella Mandrazzi). Достигнув северного берега Сицилии, пелотон проедет через Виллафранка Тиррена (Villafranca Tirrena), Ганцирри (Ganzirri) и финишируют в Мессине.

 

Palmi – Scalea (Riviera del Cedri), 192 км, набор высоты 900 м

 

Джиро д'Италия-2022: презентация маршрута спринтерских этапов

 

 Этап по Калабрии от Пальми (Palmi) до Скалеи (Scalea) с прохождением всего одного подъёма 4-й категории через 23 км после старта и равнинной большей части 192-километрового этапа.

 

Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia, 201 км, набор высоты 480 м

 

Джиро д'Италия-2022: презентация маршрута спринтерских этапов

 

  Самый плоский этап от Сантарканджело ди Романья до Реджио Эмилии протяжённостью 201 км по равнине региона Эмилия-Романья провинции Римини. Этап пройдёт через места, пострадавшие при землетрясении 2012 года – Сан-Джиованни ин Персичето, Кревалькоре, Кампосанто, Карпи и Корреджио. Маршрут проложен по прямым дорогам.

 

Sanremo – Cuneo, 157 км, набор высоты 1450 м

 

Джиро д'Италия-2022: презентация маршрута спринтерских этапов

 

Этап от Сан-Ремо до  Кунео относительно короткий – 157 км, средней сложности.  От Сан-Ремо участники поедут в Империю, где пройдут подъём Колле-ди-Нава, а затем повернут к Кунео.

 

 

Borgo Valsugana – Treviso, 146 км, набор высоты 570 м

 

Джиро д'Италия-2022: презентация маршрута спринтерских этапов

 

 

  Этап от Борго Вальсуганы (Трентино-Альто-Адидже) до Тревизо (провинция Венеция) будет последним в 105-м выпуске Джиро д’Италия из тех, что могут завершиться общим спринтом. Первая часть этапа с пересечённым рельефом до долины реки Пьяве, через регион производства знаменитых вин Prosecco. Последний подъём за 48 км до финиша – «стенка» Муро ди Са’Дель Поджио, финальная часть – равнинная.

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 15:20 | Регистрация: 4.01.2015

    Победителем этапа от Сан-Ремо и до Кунео (хороший такой спринтерский этап [да?] с набором высоты почти 1,5 км.) возможно будет и не спринтер, и даже не "широкого профиля". Почти тоже самое предполагаю и на этапе до Тревизо. Если вдруг группа ввалит с самого начала, а потом ещё и натянет в серединке, то на том плоскаче (последние 35 км.) "чистые" спринтеры могут и не догнать, т.е. не успеть. Ну и не будем забывть о велогонщиках в отрывах, которые всегда желают "обхитрить" пелотон и хотя бы на 10 метров но финишировать впереди/раньше основной группы на таких этапах.

     

    P.S.

    А место, т.е. порядковый номер спринтерских этапов на Джиро-2022 почему нету unknw

    Или это оглясят и покажут в последний день, 11 ноября ?? 

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  2. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 16:12 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: EL-Fenomeno
    Победителем этапа от Сан-Ремо и до Кунео (хороший такой спринтерский этап [да?] с набором высоты почти 1,5 км.) возможно будет и не спринтер, и даже не "широкого профиля". Почти тоже самое предполагаю и на этапе до Тревизо. Если вдруг группа ввалит с самого начала, а потом ещё и натянет в серединке, то на том плоскаче (последние 35 км.) "чистые" спринтеры могут и не догнать, т.е. не успеть. Ну и не будем забывть о велогонщиках в отрывах, которые всегда желают "обхитрить" пелотон и хотя бы на 10 метров но финишировать впереди/раньше основной группы на таких этапах.

    Не пустят отрыв. Тем более что Вивиани собирается за цикламеновую майку бороться, и кроме него Джиро у Инеос скорее всего Итан Хейтер поедет. Один подъем за 100 км до финиша сейчас даже Демар протерпит, не говоря уже о Вивиани, Кольбрелли и Юэне.

  3. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 16:43 | Регистрация: 20.11.2012

    Цитата: EL-Fenomeno
    хороший такой спринтерский этап [да?] с набором высоты почти 1,5 км.

     

    меньше 10 м на 1 км, это в среднем примерно подмосковный уровень, даже без заезда зо Оку. Почти все это сосредоточено на первых 50 км. Если группа ввалит... конечно, только вот зачем вваливать? Генералы рвать не будут, спринтеры не будут. Oтрыв должен сформироваться очень большой и дружный, чтобы спринтерские команды на таком маршруте не смогли его дожать. 



    А вообще не очень густо этих спринтерских этапов. Если часть из них поставлена уже после начала конкретных генеральских разборок без базаров, то не столь многие спринтеры могут и не дожить 

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 17:08 | Регистрация: 7.12.2014

      А кто из генералов разбираться будет? Вроде уже определились, что у Инеос Карапас поедет, у ОАЭ Алмейда. Словенцев точно не будет. У Джамбо скорее всего Кройшвайка отправят, который в агрессивности замечен не был. Генеральские разборки скорее всего вялыми будут, с оглядкой друг на друга...
      А вот спринтеры на Джиро обычно еще "голодные" и спринтерскими этапами не разбрасываются. Тем более что их всего семь. Даже Юэн скорее всего доживет.
      Джамбо наверняка Груневегена отправят, ОАЭ - Гавирию. А они, как и Вивиани, всегда доезжают, если не травмированы.

  4. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 20.06.2019

    Все это, конечно, прекрасно, но на ресурсе ни слова о первом этапе трековой лиги чемпионов нет, она что, здесь под запретом?) Понятно, что мускулистые мужики, которые там гоняют, мало похожи на шоссейных велогонщиков, в сравнении с ними даже Груневеген тощий, но тем не менее)

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Комментарии

  • Ice
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (5)
    Ice-Фото

    Все это, конечно, прекрасно, но на ресурсе ни слова о первом этапе трековой лиги чемпионов нет, она что, здесь под запретом?) Понятно, что мускулистые мужики, которые там гоняют, мало похожи на шоссейных велогонщиков, в сравнении с ними даже Груневеген тощий, но тем не менее)

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (5)
    Earl57-Фото
    А кто из генералов разбираться будет? Вроде уже определились, что у Инеос Карапас поедет, у ОАЭ Алмейда. Словенцев точно не будет. У Джамбо скорее всего Кройшвайка отправят, который в агрессивности замечен не был. Генеральские разборки скорее всего вялыми будут, с оглядкой друг на друга...
    А вот спринтеры на Джиро обычно еще "голодные" и спринтерскими этапами не разбрасываются. Тем более что их всего семь. Даже Юэн скорее всего доживет.
    Джамбо наверняка Груневегена отправят, ОАЭ - Гавирию. А они, как и Вивиани, всегда доезжают, если не травмированы.
  • sixpack
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (5)
    sixpack-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    хороший такой спринтерский этап [да?] с набором высоты почти 1,5 км.

     

    меньше 10 м на 1 км, это в среднем примерно подмосковный уровень, даже без заезда зо Оку. Почти все это сосредоточено на первых 50 км. Если группа ввалит... конечно, только вот зачем вваливать? Генералы рвать не будут, спринтеры не будут. Oтрыв должен сформироваться очень большой и дружный, чтобы спринтерские команды на таком маршруте не смогли его дожать. 



    А вообще не очень густо этих спринтерских этапов. Если часть из них поставлена уже после начала конкретных генеральских разборок без базаров, то не столь многие спринтеры могут и не дожить 

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Победителем этапа от Сан-Ремо и до Кунео (хороший такой спринтерский этап [да?] с набором высоты почти 1,5 км.) возможно будет и не спринтер, и даже не "широкого профиля". Почти тоже самое предполагаю и на этапе до Тревизо. Если вдруг группа ввалит с самого начала, а потом ещё и натянет в серединке, то на том плоскаче (последние 35 км.) "чистые" спринтеры могут и не догнать, т.е. не успеть. Ну и не будем забывть о велогонщиках в отрывах, которые всегда желают "обхитрить" пелотон и хотя бы на 10 метров но финишировать впереди/раньше основной группы на таких этапах.

    Не пустят отрыв. Тем более что Вивиани собирается за цикламеновую майку бороться, и кроме него Джиро у Инеос скорее всего Итан Хейтер поедет. Один подъем за 100 км до финиша сейчас даже Демар протерпит, не говоря уже о Вивиани, Кольбрелли и Юэне.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022: презента ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Победителем этапа от Сан-Ремо и до Кунео (хороший такой спринтерский этап [да?] с набором высоты почти 1,5 км.) возможно будет и не спринтер, и даже не "широкого профиля". Почти тоже самое предполагаю и на этапе до Тревизо. Если вдруг группа ввалит с самого начала, а потом ещё и натянет в серединке, то на том плоскаче (последние 35 км.) "чистые" спринтеры могут и не догнать, т.е. не успеть. Ну и не будем забывть о велогонщиках в отрывах, которые всегда желают "обхитрить" пелотон и хотя бы на 10 метров но финишировать впереди/раньше основной группы на таких этапах.

     

    P.S.

    А место, т.е. порядковый номер спринтерских этапов на Джиро-2022 почему нету unknw

    Или это оглясят и покажут в последний день, 11 ноября ?? 

  • sqrudgmcduck
    Петер Саган – победитель «Крит ... (5)
    sqrudgmcduck-Фото

    Победа в любой гонке это хорошо. Иначе зачем выходить на старт? Все кто стартовал в Дубае достаточно амбициозные личности. Победа Сагана - своеобразный респект команде BORA за годы проведённые в ней. В этом отношении он большой молодец, конечно. Немцам должно быть приятно. 

  • RVL
    Крис Фрум: "Финиш в Париже на ... (10)
    RVL-Фото

    Зачем заливаться? Возьмёт, посмотрит на велокомпьютер и все)

  • RVL
    Алекс Даусетт: «Уезжаю без час ... (2)
    RVL-Фото

    Алекс почитал комменты на велолайве и успокоился)

    Все нормально Алекс!

     

  • Sm1T
    Петер Саган – победитель «Крит ... (5)
    Sm1T-Фото
    Это такая же гонка, как Рестлинг - драка:/)
  • VeloVelo
    Крис Фрум: "Финиш в Париже на ... (10)
    VeloVelo-Фото
    Так и я о том же )

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