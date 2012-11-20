Джиро д'Италия-2022: презентация маршрута спринтерских этапов

Цитата: EL-Fenomeno

хороший такой спринтерский этап [да?] с набором высоты почти 1,5 км.

меньше 10 м на 1 км, это в среднем примерно подмосковный уровень, даже без заезда зо Оку. Почти все это сосредоточено на первых 50 км. Если группа ввалит... конечно, только вот зачем вваливать? Генералы рвать не будут, спринтеры не будут. Oтрыв должен сформироваться очень большой и дружный, чтобы спринтерские команды на таком маршруте не смогли его дожать.

А вообще не очень густо этих спринтерских этапов. Если часть из них поставлена уже после начала конкретных генеральских разборок без базаров, то не столь многие спринтеры могут и не дожить