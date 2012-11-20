- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 14:57
Джиро д'Италия-2022: презентация маршрута спринтерских этапов
Организаторы Джиро д’Италия-2022 представили весь список этапов, теоретически подходящих спринтерам. В 105-м выпуске “Корса Роза” таких этапов будет 7. Два из них пройдут в Венгрии. В Италии первый из этапов, который может завершиться групповым спринтом, пройдёт на Сицилии, от Катании до Мессины.
Элиа Вивиани: «В этом выпуске Джиро будет много возможностей для спринтеров. Наверное, первый этап больше подходит финишёрам или спринтерам, хорошо проходящим подъёмы. Я бы хотел снова побороться за цикламеновую майку, попробовать выиграть несколько этапов, например, этап в Тревизо или этап в Реджио Эмилии. Есть шанс повторить моё выступление на Джиро д’Италия в 2018 году, это была бы мечта!»
Спринтерские этапы Джиро д’Италия-2022 на территории Италии:
Catania – Messina, 172 км, набор высоты 1200м.
Классический этап «Тура Сицилии». Стартуя из Катании на восточном побережье, участники через 38,5 км после старта начнут плавно подниматься к вершине Портелла Мандрацци (Portella Mandrazzi). Достигнув северного берега Сицилии, пелотон проедет через Виллафранка Тиррена (Villafranca Tirrena), Ганцирри (Ganzirri) и финишируют в Мессине.
Palmi – Scalea (Riviera del Cedri), 192 км, набор высоты 900 м
Этап по Калабрии от Пальми (Palmi) до Скалеи (Scalea) с прохождением всего одного подъёма 4-й категории через 23 км после старта и равнинной большей части 192-километрового этапа.
Santarcangelo di Romagna – Reggio Emilia, 201 км, набор высоты 480 м
Самый плоский этап от Сантарканджело ди Романья до Реджио Эмилии протяжённостью 201 км по равнине региона Эмилия-Романья провинции Римини. Этап пройдёт через места, пострадавшие при землетрясении 2012 года – Сан-Джиованни ин Персичето, Кревалькоре, Кампосанто, Карпи и Корреджио. Маршрут проложен по прямым дорогам.
Sanremo – Cuneo, 157 км, набор высоты 1450 м
Этап от Сан-Ремо до Кунео относительно короткий – 157 км, средней сложности. От Сан-Ремо участники поедут в Империю, где пройдут подъём Колле-ди-Нава, а затем повернут к Кунео.
Borgo Valsugana – Treviso, 146 км, набор высоты 570 м
Этап от Борго Вальсуганы (Трентино-Альто-Адидже) до Тревизо (провинция Венеция) будет последним в 105-м выпуске Джиро д’Италия из тех, что могут завершиться общим спринтом. Первая часть этапа с пересечённым рельефом до долины реки Пьяве, через регион производства знаменитых вин Prosecco. Последний подъём за 48 км до финиша – «стенка» Муро ди Са’Дель Поджио, финальная часть – равнинная.
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (5)
- Просмотров
- (378)