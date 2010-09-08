VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута

 

 

24 октября в Милане состоялась презентация маршрута 103-го выпуска Джиро д'Италия. В качестве почётных гостей присутствовали победитель Джиро д'Италия-2019, эквадорский велогонщик Ричард Карапас и трёхкратный чемпион мира Петер Саган, а также представители команд.

 

 

 

 

 

 

 Джиро д’Италия-2020 стартует 9 мая с 8,6-км индивидуальной гонки на время в столице Венгрии - Будапеште. После трех этапов в Венгрии "Корса Роза" вернется в Италию на Сицилию, где покорит Этну.

 

  Далее пелотон переберется на материк и поедет на север в сторону Альп по побережью Адриатики. Вторую неделю завершают индивидуальная разделка, а также первый альпийский горный этап с финишем на Пьянкавалло.

 

  Заключительная неделя Джиро д’Италия-2020 отдана Альпам с заездом во Францию, где велогонщикам предстоить преодолеть Стельвио, Изоар, Аньелло и множество других гор.

 

  103-й выпуск Джиро д’Италия завершится 31 мая в Милане индивидуальной гонкой на время. Маршрут Джиро д’Италия-2020 протяженностью 3579,8 км проложен по территории Италии, Венгрии и Франции. 

 

 

 Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута

 

9.05. Суббота. Этап 1: Budapest - Budapest (ITT), 8.6 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 


10.05. Воскресенье. Этап 2: Budapest - Győr, 195 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 


11.05. Понедельник. Этап 3: Székesfehérvár - Nagyikanizsa, 204 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 


12.05. Вторник. Этап 4: Monreale - Agrigento, 136 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 


13.05. Среда. Этап 5: Enna - Etna (Piano Provenzana), 150 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 


14.05. Четверг. Этап 6: Catania - Villafranca Tirrena, 138 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 


15.05. Пятница. Этап 7: Mileto - Camigliatello Silano, 223 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 


16.05. Суббота. Этап 8: Castrovillari - Brindisi, 216 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 


17.05. Воскресенье. Этап 9: Giovinazzo - Vieste, 198 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 


18.05. Понедельник. День отдыха:


19.05. Вторник. Этап 10: San Salvo - Tortoreto Lido, 212 км

 

 Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута


20.05. Среда. Этап 11: Porto Sant'Elpidio - Rimini, 181 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 


21.05. Четверг. Этап 12: Cesenatico - Cesenatico, 205 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 


22.05. Пятница. Этап 13: Cervia - Monselice, 190 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 


23.05. Суббота. Этап 14: Conegliano - Valdobbiadene (Prosecco Wine Stage) (ITT), 33,7 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 


24.05. Воскресенье. Этап 15: Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) - Piancavallo, 183 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 


25.05. Понедельник. День отдыха:

 

 


26.05. Вторник. Этап 16: Udine - San Daniele Del Friuli, 228 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута


27.05. Среда. Этап 17: Bassano Del Grappa - Madonna Di Campiglio, 202 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 


28.05. Четверг. Этап 18: Pinzolo - Laghi Di Cancano (Parco Nazionale Dello Stelvio), 209 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута


29.05. Пятница. Этап 19: Morbegno - Asti, 251 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 


30.05. Суббота. Этап 20: Alba - Sestriere, 200 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута


31.05. Воскресенье. Этап 21: Cernusco Sul Naviglio - Milano (ITT), 16.5 км

 

Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2020 Гран-тур Мировой Тур UCI презентация

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Олег

    levonardo

    Вчера, 19:06 | Регистрация: 23.05.2017

    Роглич?))

    1. RVL

      Вчера, 19:33 | Регистрация: 30.08.2012

      даже если не поедет..

  2. RVL

    Вчера, 19:30 | Регистрация: 30.08.2012

    начало плавное...концовка-огонь!

    Петя грина накосит , и есть шанс доехать.

     

  3. Имя: Юрий

    Starch27

    Вчера, 19:30 | Регистрация: 8.09.2010

    Маршрут очень сбалансирован. Возможно один из лучших маршрутов за последние годы. Не хватает только ТТТ.

  4. Имя: Сергей

    SVS

    Вчера, 19:36 | Регистрация: 26.04.2017

    ААА!!! Джиро возвращается в мои любимые края :-)! Выхода нет. Придётся ехать. 20-й этап сам себя не посмотрит :-)...

  5. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Вчера, 20:26 | Регистрация: 26.05.2017

    Как-то многовато этапов за 200 км

  6. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 21:26 | Регистрация: 3.07.2011

    Мда, Карапасу здесь делать нечего. Стельвио, Аньелло и, ладно, Этна это здорово. Но это все! И куча странных этапов с рельефом посредине. Роглич должен легко выигрывать эту скучнейшую Джиро. 

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 21:56 | Регистрация: 7.12.2014

      А почему именно Роглич? Не Дюмулан, не Джи, не Саймон?

  7. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Вчера, 21:33 | Регистрация: 17.07.2014

    Хороший сбалансированный маршрут. Жаль только, что нет коротких горных этапов.

  8. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 22:11 | Регистрация: 15.04.2018

    Три индивидуалки.....Хта джиро намного больше подходит Рогличу,чем ТДФ. Но куда деть амбиции победы ТДФ,та и пока форма хороша. Сложный выбор

  9. Имя: Сергей

    BaTman

    Вчера, 23:55 | Регистрация: 8.09.2017

    Много спринтерских этапов, прям в противовес Туру. Да и горы не самые страшные, кто не хочет много гор, вопрос куда ехать стоять не должен :-) Теперь осталось что бы состав участников не подвёл.  

      

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

17 - 22 октября 2019

Gree-Tour of Guangxi

ОПРОС

Какой Гран-тур понравился больше?

Комментарии

  • BaTman
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11)
    BaTman-Фото

    Много спринтерских этапов, прям в противовес Туру. Да и горы не самые страшные, кто не хочет много гор, вопрос куда ехать стоять не должен :-) Теперь осталось что бы состав участников не подвёл.  

      

  • Earl57
    Петер Саган дебютирует на Джир ... (6)
    Earl57-Фото

    Цитата: motte
    Цитата: Капитан Нэмо
    То есть Саган мимо Тура?

    Тур жестокий будет, 7 маечек тура в кармане, Бора открывает новый и такой близкий рынок...как только будут сочетать северные классики и джиро?
    Но в кайф!
     

    Сказал уже, что поедет классики, Джиро и Тур. Пропускает Калифорнию в мае.

    В январе не поедет Австралию, вместо этого уже подтвердил Сан-Хуан. Он в этом году туда съездил и ему явно понравилось, решил повторить

  • Костя К
    Менеджер бывшей велокоманды Ва ... (4)
    Костя К-Фото

    Размер получаемого, пропорционален размеру требуемого. Как-то так.

  • motte
    Петер Саган дебютирует на Джир ... (6)
    motte-Фото

    Цитата: Капитан Нэмо
    То есть Саган мимо Тура?

    Тур жестокий будет, 7 маечек тура в кармане, Бора открывает новый и такой близкий рынок...как только будут сочетать северные классики и джиро?

    Но в кайф!

     

  • Arciv
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11)
    Arciv-Фото
    Три индивидуалки.....Хта джиро намного больше подходит Рогличу,чем ТДФ. Но куда деть амбиции победы ТДФ,та и пока форма хороша. Сложный выбор
  • Earl57
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11)
    Earl57-Фото
    А почему именно Роглич? Не Дюмулан, не Джи, не Саймон?
  • Rokka
    Команды, получившие лицензии U ... (12)
    Rokka-Фото
    Для Терпстры Бони и Кальмежана в ДЕ мне кажется всё сложилось лучшим образом, Кофидис с Вивиани тоже может радоваться.

    К Вивиани кроме Консонни и Сабы ещё и Вермот возвращается из ДД, Кофидис собрала весьма приличный поезд для спринта
  • Николай Степаныч
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11)
    Николай Степаныч-Фото

    Хороший сбалансированный маршрут. Жаль только, что нет коротких горных этапов.

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11)
    Sezar-Фото

    Мда, Карапасу здесь делать нечего. Стельвио, Аньелло и, ладно, Этна это здорово. Но это все! И куча странных этапов с рельефом посредине. Роглич должен легко выигрывать эту скучнейшую Джиро. 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Патрик Лефевр: "Bora-hansgroh ... (7)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: SportSpirit
    Нравится Bora, нравится Беннет. Не нравится их конфликт. Почему не отпускают? Хотят и в 2020 закрыть все 3 ГТ, снова оставив Сэма без Тура.Ну а Лефевр неповторим в лаконичности своих высказываний.

    Беннет сначала согласился на продление контракта, потом обиделся и передумал. Бора не искали другого спринтера, потому что считали эту позицию занятой. Беннет в это время искал другую команду. Еще пару месяцев назад писали, что арбираж UCI принял сторону Боры и обязал Беннета урегулировать финансовые вопросы с командой - либо заплатить неустойку за разрыв контакта, либо согласовать сумму зарплаты.
    У Беннета скорее всего нет денег на выплату неустойки. Как правило деньги выплачивает новая команда, которая хочет заполучить гонщика. Так Джамбо выплатило неустойку Санвебу за Дюмулена, за Амадора вероятнее всего заплатит Инеос.
    А Лефевр всегда готов подешевле подписать талантливого гонщика, у которого проблемы с нынешней командой, но платить выкуп за него он никогда не будет. Нет, нет и еще раз нет. Поэтому он просто выжидает, когда Беннет сам заплатит.
    Супер +)

    Цитата: Ice
    Цитата: Earl57
    Цитата: SportSpirit
    Нравится Bora, нравится Беннет. Не нравится их конфликт. Почему не отпускают? Хотят и в 2020 закрыть все 3 ГТ, снова оставив Сэма без Тура.Ну а Лефевр неповторим в лаконичности своих высказываний.

    Беннет сначала согласился на продление контракта, потом обиделся и передумал. Бора не искали другого спринтера, потому что считали эту позицию занятой. Беннет в это время искал другую команду. Еще пару месяцев назад писали, что арбираж UCI принял сторону Боры и обязал Беннета урегулировать финансовые вопросы с командой - либо заплатить неустойку за разрыв контакта, либо согласовать сумму зарплаты.
    У Беннета скорее всего нет денег на выплату неустойки. Как правило деньги выплачивает новая команда, которая хочет заполучить гонщика. Так Джамбо выплатило неустойку Санвебу за Дюмулена, за Амадора вероятнее всего заплатит Инеос.
    А Лефевр всегда готов подешевле подписать талантливого гонщика, у которого проблемы с нынешней командой, но платить выкуп за него он никогда не будет. Нет, нет и еще раз нет. Поэтому он просто выжидает, когда Беннет сам заплатит.

    На Месте Беннета я бы точно подумал))) Стоит ли идти к тем, что хочет, чттобы он сам заплатил? Если контракта таки не будет с Борой, его и в другие команды примут. То, что Лефвр скупердяй понятно давно, даже если деньги есть, предпочтет их придержать. Может, это и правильно, но мне не по душе такие люди.
    Ход Лефевра был предсказуем - остался в двумя зелеными спринтерами, захотел проверенного бойца. Только вот и Бора пошла на принцип)))
    Беннет уступает Альваро

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 октября

Mattia Cattaneo (Androni Giocattoli)

Davide Formolo (Bora-hansgrohe)

Leonardo Basso (Team INEOS)

Antonio Ferreira Carvalho (W52 - FC Porto)

26 октября

Paul Martens (Team Jumbo - Visma)

Mirco Maestri (Bardiani - CSF)

27 октября

Artyom Zakharov (Astana Pro Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2019 (108)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)
Май 2019 (215)