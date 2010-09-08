- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 18:55
Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута
24 октября в Милане состоялась презентация маршрута 103-го выпуска Джиро д'Италия. В качестве почётных гостей присутствовали победитель Джиро д'Италия-2019, эквадорский велогонщик Ричард Карапас и трёхкратный чемпион мира Петер Саган, а также представители команд.
Джиро д’Италия-2020 стартует 9 мая с 8,6-км индивидуальной гонки на время в столице Венгрии - Будапеште. После трех этапов в Венгрии "Корса Роза" вернется в Италию на Сицилию, где покорит Этну.
Далее пелотон переберется на материк и поедет на север в сторону Альп по побережью Адриатики. Вторую неделю завершают индивидуальная разделка, а также первый альпийский горный этап с финишем на Пьянкавалло.
Заключительная неделя Джиро д’Италия-2020 отдана Альпам с заездом во Францию, где велогонщикам предстоить преодолеть Стельвио, Изоар, Аньелло и множество других гор.
103-й выпуск Джиро д’Италия завершится 31 мая в Милане индивидуальной гонкой на время. Маршрут Джиро д’Италия-2020 протяженностью 3579,8 км проложен по территории Италии, Венгрии и Франции.
9.05. Суббота. Этап 1: Budapest - Budapest (ITT), 8.6 км
10.05. Воскресенье. Этап 2: Budapest - Győr, 195 км
11.05. Понедельник. Этап 3: Székesfehérvár - Nagyikanizsa, 204 км
12.05. Вторник. Этап 4: Monreale - Agrigento, 136 км
13.05. Среда. Этап 5: Enna - Etna (Piano Provenzana), 150 км
14.05. Четверг. Этап 6: Catania - Villafranca Tirrena, 138 км
15.05. Пятница. Этап 7: Mileto - Camigliatello Silano, 223 км
16.05. Суббота. Этап 8: Castrovillari - Brindisi, 216 км
17.05. Воскресенье. Этап 9: Giovinazzo - Vieste, 198 км
18.05. Понедельник. День отдыха:
19.05. Вторник. Этап 10: San Salvo - Tortoreto Lido, 212 км
20.05. Среда. Этап 11: Porto Sant'Elpidio - Rimini, 181 км
21.05. Четверг. Этап 12: Cesenatico - Cesenatico, 205 км
22.05. Пятница. Этап 13: Cervia - Monselice, 190 км
23.05. Суббота. Этап 14: Conegliano - Valdobbiadene (Prosecco Wine Stage) (ITT), 33,7 км
24.05. Воскресенье. Этап 15: Base Aerea Rivolto (Frecce Tricolori) - Piancavallo, 183 км
25.05. Понедельник. День отдыха:
26.05. Вторник. Этап 16: Udine - San Daniele Del Friuli, 228 км
27.05. Среда. Этап 17: Bassano Del Grappa - Madonna Di Campiglio, 202 км
28.05. Четверг. Этап 18: Pinzolo - Laghi Di Cancano (Parco Nazionale Dello Stelvio), 209 км
29.05. Пятница. Этап 19: Morbegno - Asti, 251 км
30.05. Суббота. Этап 20: Alba - Sestriere, 200 км
31.05. Воскресенье. Этап 21: Cernusco Sul Naviglio - Milano (ITT), 16.5 км
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