Джиро д'Италия-2020. Презентация маршрута 

BaTman

Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11) Много спринтерских этапов, прям в противовес Туру. Да и горы не самые страшные, кто не хочет много гор, вопрос куда ехать стоять не должен :-) Теперь осталось что бы состав участников не подвёл.

Earl57

Петер Саган дебютирует на Джир ... (6) Цитата: motte Цитата: Капитан Нэмо То есть Саган мимо Тура?



Тур жестокий будет, 7 маечек тура в кармане, Бора открывает новый и такой близкий рынок...как только будут сочетать северные классики и джиро?

Но в кайф!



Тур жестокий будет, 7 маечек тура в кармане, Бора открывает новый и такой близкий рынок...как только будут сочетать северные классики и джиро?Но в кайф! Сказал уже, что поедет классики, Джиро и Тур. Пропускает Калифорнию в мае. В январе не поедет Австралию, вместо этого уже подтвердил Сан-Хуан. Он в этом году туда съездил и ему явно понравилось, решил повторить

Костя К

Менеджер бывшей велокоманды Ва ... (4) Размер получаемого, пропорционален размеру требуемого. Как-то так.

motte

Петер Саган дебютирует на Джир ... (6) Цитата: Капитан Нэмо То есть Саган мимо Тура?

Тур жестокий будет, 7 маечек тура в кармане, Бора открывает новый и такой близкий рынок...как только будут сочетать северные классики и джиро? Но в кайф!

Arciv

Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11) Три индивидуалки.....Хта джиро намного больше подходит Рогличу,чем ТДФ. Но куда деть амбиции победы ТДФ,та и пока форма хороша. Сложный выбор

Earl57

Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11) А почему именно Роглич? Не Дюмулан, не Джи, не Саймон?

Rokka

Команды, получившие лицензии U ... (12) Для Терпстры Бони и Кальмежана в ДЕ мне кажется всё сложилось лучшим образом, Кофидис с Вивиани тоже может радоваться.



К Вивиани кроме Консонни и Сабы ещё и Вермот возвращается из ДД, Кофидис собрала весьма приличный поезд для спринта

Николай Степаныч

Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11) Хороший сбалансированный маршрут. Жаль только, что нет коротких горных этапов.

Sezar

Джиро д'Италия-2020. Презента ... (11) Мда, Карапасу здесь делать нечего. Стельвио, Аньелло и, ладно, Этна это здорово. Но это все! И куча странных этапов с рельефом посредине. Роглич должен легко выигрывать эту скучнейшую Джиро.

Сейтмеметов сейтхалил

Патрик Лефевр: "Bora-hansgroh ... (7) Цитата: Earl57 Цитата: SportSpirit Нравится Bora, нравится Беннет. Не нравится их конфликт. Почему не отпускают? Хотят и в 2020 закрыть все 3 ГТ, снова оставив Сэма без Тура.Ну а Лефевр неповторим в лаконичности своих высказываний.

Беннет сначала согласился на продление контракта, потом обиделся и передумал. Бора не искали другого спринтера, потому что считали эту позицию занятой. Беннет в это время искал другую команду. Еще пару месяцев назад писали, что арбираж UCI принял сторону Боры и обязал Беннета урегулировать финансовые вопросы с командой - либо заплатить неустойку за разрыв контакта, либо согласовать сумму зарплаты.

У Беннета скорее всего нет денег на выплату неустойки. Как правило деньги выплачивает новая команда, которая хочет заполучить гонщика. Так Джамбо выплатило неустойку Санвебу за Дюмулена, за Амадора вероятнее всего заплатит Инеос.

А Лефевр всегда готов подешевле подписать талантливого гонщика, у которого проблемы с нынешней командой, но платить выкуп за него он никогда не будет. Нет, нет и еще раз нет. Поэтому он просто выжидает, когда Беннет сам заплатит.

Беннет сначала согласился на продление контракта, потом обиделся и передумал. Бора не искали другого спринтера, потому что считали эту позицию занятой. Беннет в это время искал другую команду. Еще пару месяцев назад писали, что арбираж UCI принял сторону Боры и обязал Беннета урегулировать финансовые вопросы с командой - либо заплатить неустойку за разрыв контакта, либо согласовать сумму зарплаты.У Беннета скорее всего нет денег на выплату неустойки. Как правило деньги выплачивает новая команда, которая хочет заполучить гонщика. Так Джамбо выплатило неустойку Санвебу за Дюмулена, за Амадора вероятнее всего заплатит Инеос.А Лефевр всегда готов подешевле подписать талантливого гонщика, у которого проблемы с нынешней командой, но платить выкуп за него он никогда не будет. Нет, нет и еще раз нет. Поэтому он просто выжидает, когда Беннет сам заплатит.



Цитата: Ice Цитата: Earl57 Цитата: SportSpirit Нравится Bora, нравится Беннет. Не нравится их конфликт. Почему не отпускают? Хотят и в 2020 закрыть все 3 ГТ, снова оставив Сэма без Тура.Ну а Лефевр неповторим в лаконичности своих высказываний.

Беннет сначала согласился на продление контракта, потом обиделся и передумал. Бора не искали другого спринтера, потому что считали эту позицию занятой. Беннет в это время искал другую команду. Еще пару месяцев назад писали, что арбираж UCI принял сторону Боры и обязал Беннета урегулировать финансовые вопросы с командой - либо заплатить неустойку за разрыв контакта, либо согласовать сумму зарплаты.

У Беннета скорее всего нет денег на выплату неустойки. Как правило деньги выплачивает новая команда, которая хочет заполучить гонщика. Так Джамбо выплатило неустойку Санвебу за Дюмулена, за Амадора вероятнее всего заплатит Инеос.

А Лефевр всегда готов подешевле подписать талантливого гонщика, у которого проблемы с нынешней командой, но платить выкуп за него он никогда не будет. Нет, нет и еще раз нет. Поэтому он просто выжидает, когда Беннет сам заплатит.

Беннет сначала согласился на продление контракта, потом обиделся и передумал. Бора не искали другого спринтера, потому что считали эту позицию занятой. Беннет в это время искал другую команду. Еще пару месяцев назад писали, что арбираж UCI принял сторону Боры и обязал Беннета урегулировать финансовые вопросы с командой - либо заплатить неустойку за разрыв контакта, либо согласовать сумму зарплаты.У Беннета скорее всего нет денег на выплату неустойки. Как правило деньги выплачивает новая команда, которая хочет заполучить гонщика. Так Джамбо выплатило неустойку Санвебу за Дюмулена, за Амадора вероятнее всего заплатит Инеос.А Лефевр всегда готов подешевле подписать талантливого гонщика, у которого проблемы с нынешней командой, но платить выкуп за него он никогда не будет. Нет, нет и еще раз нет. Поэтому он просто выжидает, когда Беннет сам заплатит.

На Месте Беннета я бы точно подумал))) Стоит ли идти к тем, что хочет, чттобы он сам заплатил? Если контракта таки не будет с Борой, его и в другие команды примут. То, что Лефвр скупердяй понятно давно, даже если деньги есть, предпочтет их придержать. Может, это и правильно, но мне не по душе такие люди.

Ход Лефевра был предсказуем - остался в двумя зелеными спринтерами, захотел проверенного бойца. Только вот и Бора пошла на принцип)))

На Месте Беннета я бы точно подумал))) Стоит ли идти к тем, что хочет, чттобы он сам заплатил? Если контракта таки не будет с Борой, его и в другие команды примут. То, что Лефвр скупердяй понятно давно, даже если деньги есть, предпочтет их придержать. Может, это и правильно, но мне не по душе такие люди.Ход Лефевра был предсказуем - остался в двумя зелеными спринтерами, захотел проверенного бойца. Только вот и Бора пошла на принцип))) Супер +)Беннет уступает Альваро