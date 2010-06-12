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Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута

Джиро д’Италия-2019. Презентация маршрута

 

  В Милане состоялась презентация маршрута 102-го выпуска Джиро д’Италия. Почётными гостями церемонии были победитель Джиро д’Италия-2018, британский гонщик команды Sky Крис Фрум и действующий чемпион Италии в групповой гонке, победитель спринтерской классификации Джиро д’Италия этого года, итальянский гонщик команды Quick Step Floors Элиа Вивиани.

 

  Джиро д’Италия-2019 стартует 11 мая с индивидуальной гонки на время в Болоньи с финишем в подъем к вершине холма, на котором находится святилище Мадонна-ди-Сан-Лука. В 2019 году регион Эмилия-Романья будет принимать не только Большой старт Джиро д’Италия, но и помимо этого старт ещё четырёх этапов и день отдыха. 

 

 

  Из Болоньи стартует и 2-й этап Джиро д’Италия-2019, откуда пелотон отправится на юг Италии в сторону Тирренского моря. Через Аппенины пелотон отправится к Адриатическому морю и далее на север. Участники гонки вернутся в регион Эмилия-Романья 19 мая на 9-м этапе, чтобы проехать индивидуальную гонку на время протяжённостью 34,7 км с финишем в гору. Это будет единственный этап 102-го выпуска Джиро, который финиширует за пределами Италии в Сан-Марино. 

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута

 

  На 11-м этапе 22 мая 102-й выпуск Джиро покинет регион Эмилия-Романья, стартуя в Карпи, откуда отправится на запад и далее по ходу часовой стрелки по Альпам. Вторая неделя завершится на дорогах знаменитой Классики Ломбардии.

 

  Третья неделя Джиро д’Италия-2019 откроется Гавией и Мортироло, а закончится в Вероне, где на 21-м этапе участники проедут 15,6 км индивидуальную разделку с преодолением подъема Торричелле (Torricelle), как и в 2010 году.

 

  Маршрут Джиро д’Италия-2019 протяженностью 3518,5 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Семь этапов на Джиро д’Италия-2019 завершатся финишами в подъем, включая две гонки с раздельным стартом, 9 этапов протяженностью 200 км и более.

 

  Джиро д’Италия-2019 будет отмечать 100-летие со дня рождения легендарного итальянского велогонщика Фаусто Коппи. Ему будет посвящён 12-й этап от Кунео до Пинероло, который напомнит о победе Коппи на Джиро д’Италия-1949, когда, атаковав в одиночку, Фаусто Коппи финишировал с преимуществом в 11 секунд над своим великим соперником Джино Бартали. Но в 2019 году, через 70 лет после победы Фаусто Коппи, этот горный этап на Джиро будет коротким, с двойным прохождением «стены» Принчипи ди Акайя (Principi di Acaia) с 20% градиентом и подъёма 1-й категории Монтозо (Montoso).

 

  На 14 этапе пелотон преодолеет 131 км с набором высоты 4000 м. На этом этапе гонщики преодолеют пять категорийных подъёмов и финишируют в подъём Курмайёр (Courmayeur), где в 1959 году выиграл этап Шарли Голь (Charly Gaul). На том этапе Шарли Голь надел розовую майку лидера на пути к победе на Джиро д’Италия-1959.  

 

На 16 этапе пелотон преодолеет 226 км с набором высоты 5700 м и покорением Чима Коппи - Гавия (Passo Gavia, 2618 м). На вершине Мортироло будет присуждаться горная премия имени Марко Пантани (Montagna Pantani).

 

Набор высоты на предпоследнем 20-м этапе протяжённостью 193 км составит 5200 м. 

 

 

 

11.05. Суббота. Этап 1: Bologna - San Luca (ITT), 8.2 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


12.05. Воскресенье. Этап 2: Bologna - Fucecchio, 200 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


13.05. Понедельник. Этап 3: Vinci - Orbetello, 219 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


14.05. Вторник. Этап 4: Orbetello - Frascati, 228 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


15.05. Среда. Этап 5: Frascati - Terracina, 140 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


16.05. Четверг. Этап 6: Cassino - San Giovanni Rotondo, 233 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


17.05. Пятница. Этап 7: Vasto - L'Aquila, 180 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


18.05. Суббота. Этап 8: Tortoreto Lido - Pesaro, 235 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


19.05. Воскресенье. Этап 9: Riccione - San Marino (ITT), 34.7 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


20.05. Понедельник. День отдыха


21.05. Вторник. Этап 10: Ravenna - Modena, 147 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


22.05. Среда. Этап 11: Carpi - Novi Ligure, 206 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


23.05. Четверг. Этап 12: Cuneo - Pinerolo, 146 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


24.05. Пятница. Этап 13: Pinerolo - Cereseole Reale (Lago Serru), 188 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


25.05. Суббота. Этап 14: Saint-Vincent - Courmayeur, 131 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


26.05. Воскресенье. Этап 15: Ivrea - Como, 237 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


27.05. Понедельник. День отдыха


28.05. Вторник. Этап 16: Lovere - Ponte di Legno, 226 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


29.05. Среда. Этап 17: Commezzadura - Anterselva/Antholz, 180 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута

 

30.05. Четверг. Этап 18: Valdaora/Olang - Santa Maria di Sala, 220 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


31.05. Пятница. Этап 19: Treviso - San Martino di Castrozza, 151 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


1.06. Суббота. Этап 20: Feltre - Croce d'Aune - Monte Avena, 193 км

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута


2.06. Воскресенье. Этап 21: Verona - Verona (ITT), 15.6 км

 

 Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута

 

Джиро д'Италия-2019. Презентация маршрута

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. explosiveua

    Вчера, 19:50 | Регистрация: 3.09.2014

    30 ? сегодня?

    эээ.. ну ладн :)

     

    -----

    Нафига столько этапов за 200км ?! Джиро, ну ты же не тдф, камоон !

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 20:29 | Регистрация: 30.06.2017

    13й 14й 16й 20й этапы жесть.

  3. Имя: Андрей

    Nostromo

    Вчера, 20:53 | Регистрация: 12.06.2010

    15 этап что-то напоминает:-)

  4. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Вчера, 23:52 | Регистрация: 8.05.2013

    3 индивидуальных разделки будут многое (если не всё) решать в этом выпуске Джиро. 9 этапов за 200 км сделают своё дело с иммунитетом гонщиков, на 3 неделе многие могут сойти. Учитывая указанное - всё может свестись к "спящим" даже горным этапам с взрывами на разделках. Фавориты - Фрум (Берналь?), Том...не думаю, что Иейтс. Пино, думаю, будет не сладко из-за этих 200 км+ мучений. Может выносливый Вальв потянет. Для Нибса такая Джиро вообще не знаю как...хотя Ченцо тоже походу любит 200+, а потом ещё по горам полазать biggrin В любом случае Джиро, есть Джиро...будем посмотреть clapping

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
  5. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Сегодня, 00:14 | Регистрация: 26.05.2017

    Имхо, у Тура интересней маршрут. Тут 2 жестких этапа (16 и 20), и 15, как этап в этапе. все остальное очень даже педалябиле. + 3 разделки, которые, по сути, являются решающими

  6. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 00:41 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: Cyrill
    Пино, думаю, будет не сладко из-за этих 200 км+ мучений

    Пино еще до презентации сказал, что не поедет Джиро, а сосредоточится на Туре, маршрут которого ему очень понравился.

  7. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:51 | Регистрация: 4.01.2015

    До старта итал. и франц ГТ пока что чисто визуально по маршруте и альтиметрие Тур де Франс заметно переиграл Джиро.

    Веньи решил в 2019 сделать ставку на почти горные разделки, добавим при этом легендарные Гавию и Мортироло (замечу, что после Гавии) что же, посмотрим оправдает ли

    А вот то что мне точно всегда нравится в Джиро, это то, что орги Корса Роза не зацикливаются как на ТдФ (или Вуэльте) финишем в столице. Да финишыне города 21 этапов повторяются, но все ранво они разные и это я считаю здорово

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  8. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 07:51 | Регистрация: 8.07.2017

    Более сбалансированный маршрут делает Джиро интереснее, чем будет Тур де Франс.

     

    И пускай директор «Джиро д’Италия» Мауро Веньи вновь, как и в 2018 году, заманит на свою гонку К. Фрума миллионами евро.

    Только пусть в 2019 ещё найдёт такие же деньги для участия Т. Дюмулина.

    Да плюс отличный бонус добавит для будущего чемпиона Джиро.

     

    И пусть слишком высокогорный Тур де Франс останется со своими колумбийцами и Р. Барде.

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  9. Имя: Виталий

    vitali

    Сегодня, 10:33 | Регистрация: 17.04.2011

    Да, под 60 км разделок, и все с горками, такого давно не было. Усилили "горную" составляющую, стало быть. Значит, будет, как всегда, тяжко. И даже на последней разделке можно будет выиграть-проиграть минуту, а это большой плюс

  10. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 11:52 | Регистрация: 4.07.2011

    Интересно, Нибали будет здесь? Или тдф?

    Вроде как Веньи ожидает его ...Саган, возможно с большой долей вероятности, будет.

  11. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 13:02 | Регистрация: 4.01.2015

    Цитата: Astanaforever
    13й 14й 16й 20й этапы жесть.

    да ну !?

    10-й и 11-й вот это настоящая жесть, ещё и после дня отдыха; многие могут просто не вкатиться и поймать БОЛЬШИЕ дыры по времени

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  12. Имя: Кирилл

    Cyrill

    Сегодня, 13:16 | Регистрация: 8.05.2013

    Пока предварительно: от Мувиков - Вальверде, Ланда и Карапас заявлены на Джиро.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
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Комментарии

  • flugegeheimen
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (7)
    flugegeheimen-Фото
    Его позвали почетным гостем - из вежливости надо было что-то сказать. Но, думаю, джиру он и не планирует. Все силы на тур бросит
  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (12)
    Cyrill-Фото

    Пока предварительно: от Мувиков - Вальверде, Ланда и Карапас заявлены на Джиро.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Astanaforever
    13й 14й 16й 20й этапы жесть.

    да ну !?

    10-й и 11-й вот это настоящая жесть, ещё и после дня отдыха; многие могут просто не вкатиться и поймать БОЛЬШИЕ дыры по времени

  • motte
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (12)
    motte-Фото

    Интересно, Нибали будет здесь? Или тдф?

    Вроде как Веньи ожидает его ...Саган, возможно с большой долей вероятности, будет.

  • vitali
    Джиро д'Италия-2019. Презента ... (12)
    vitali-Фото
    Да, под 60 км разделок, и все с горками, такого давно не было. Усилили "горную" составляющую, стало быть. Значит, будет, как всегда, тяжко. И даже на последней разделке можно будет выиграть-проиграть минуту, а это большой плюс
  • motte
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (7)
    motte-Фото
    Совершенно
    5 тдф в карман это есть превыше всего и тдф этого года будет интересен ибо вновь История
  • vitali
    Николя Порталь: «Не думаю, что ... (12)
    vitali-Фото
    Цитата: Cha
    Скай - самая технологичная команда на сегодняшний день. Пытаются противостоять этому - отлично! С другой стороны эти придумки бьют по всем и Скай в силу первого предложения сможет и успеет перестроится и приспособиться, а вот с другими похуже, кто не успеет - тот опоздает.
    Перестроят всех одинаково - чтоб никто не видел перед собой мощность. А кто приезжал после 20-х мест и далее, тем эти измерители были итак по-стольку, по-скольку
  • Camel
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (7)
    Camel-Фото

    Всё поставлено Фрумом на Тур именно в 2019-м, поскольку время идёт, Берналь и ему подобные подпирают и хмурятся, а возраст дает о себе знать.

    5 побед - это уже легенда Тур де Франс + победы на Джиро и Вуэльте возведут его в ранг великих велогонщиков. Думаю, Джиро он не поедет, слишком высоки риск и ставки. Ему нужна 5-я победа на Туре.

  • Kitsune-taichou
    Дарвин Атапума переходит в ком ... (4)
    Kitsune-taichou-Фото

    что-то как-то массово все в проконти подались, или мне кажется? О_о

  • Znak
    Крис Фрум о маршруте Джиро д' ... (7)
    Znak-Фото

    "прежде я никогда не выигрывал гонку в таком легендарном стиле" Не скромно, но так оно и было!

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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