Джиро д’Италия-2019. Презентация маршрута

В Милане состоялась презентация маршрута 102-го выпуска Джиро д’Италия. Почётными гостями церемонии были победитель Джиро д’Италия-2018, британский гонщик команды Sky Крис Фрум и действующий чемпион Италии в групповой гонке, победитель спринтерской классификации Джиро д’Италия этого года, итальянский гонщик команды Quick Step Floors Элиа Вивиани.

Джиро д’Италия-2019 стартует 11 мая с индивидуальной гонки на время в Болоньи с финишем в подъем к вершине холма, на котором находится святилище Мадонна-ди-Сан-Лука. В 2019 году регион Эмилия-Романья будет принимать не только Большой старт Джиро д’Италия, но и помимо этого старт ещё четырёх этапов и день отдыха.

Из Болоньи стартует и 2-й этап Джиро д’Италия-2019, откуда пелотон отправится на юг Италии в сторону Тирренского моря. Через Аппенины пелотон отправится к Адриатическому морю и далее на север. Участники гонки вернутся в регион Эмилия-Романья 19 мая на 9-м этапе, чтобы проехать индивидуальную гонку на время протяжённостью 34,7 км с финишем в гору. Это будет единственный этап 102-го выпуска Джиро, который финиширует за пределами Италии в Сан-Марино.

На 11-м этапе 22 мая 102-й выпуск Джиро покинет регион Эмилия-Романья, стартуя в Карпи, откуда отправится на запад и далее по ходу часовой стрелки по Альпам. Вторая неделя завершится на дорогах знаменитой Классики Ломбардии.

Третья неделя Джиро д’Италия-2019 откроется Гавией и Мортироло, а закончится в Вероне, где на 21-м этапе участники проедут 15,6 км индивидуальную разделку с преодолением подъема Торричелле (Torricelle), как и в 2010 году.

Маршрут Джиро д’Италия-2019 протяженностью 3518,5 км проложен по территории Италии и Сан-Марино. Семь этапов на Джиро д’Италия-2019 завершатся финишами в подъем, включая две гонки с раздельным стартом, 9 этапов протяженностью 200 км и более.

Джиро д’Италия-2019 будет отмечать 100-летие со дня рождения легендарного итальянского велогонщика Фаусто Коппи. Ему будет посвящён 12-й этап от Кунео до Пинероло, который напомнит о победе Коппи на Джиро д’Италия-1949, когда, атаковав в одиночку, Фаусто Коппи финишировал с преимуществом в 11 секунд над своим великим соперником Джино Бартали. Но в 2019 году, через 70 лет после победы Фаусто Коппи, этот горный этап на Джиро будет коротким, с двойным прохождением «стены» Принчипи ди Акайя (Principi di Acaia) с 20% градиентом и подъёма 1-й категории Монтозо (Montoso).

На 14 этапе пелотон преодолеет 131 км с набором высоты 4000 м. На этом этапе гонщики преодолеют пять категорийных подъёмов и финишируют в подъём Курмайёр (Courmayeur), где в 1959 году выиграл этап Шарли Голь (Charly Gaul). На том этапе Шарли Голь надел розовую майку лидера на пути к победе на Джиро д’Италия-1959.

На 16 этапе пелотон преодолеет 226 км с набором высоты 5700 м и покорением Чима Коппи - Гавия (Passo Gavia, 2618 м). На вершине Мортироло будет присуждаться горная премия имени Марко Пантани (Montagna Pantani).

Набор высоты на предпоследнем 20-м этапе протяжённостью 193 км составит 5200 м.

11.05. Суббота. Этап 1: Bologna - San Luca (ITT), 8.2 км



12.05. Воскресенье. Этап 2: Bologna - Fucecchio, 200 км



13.05. Понедельник. Этап 3: Vinci - Orbetello, 219 км



14.05. Вторник. Этап 4: Orbetello - Frascati, 228 км



15.05. Среда. Этап 5: Frascati - Terracina, 140 км



16.05. Четверг. Этап 6: Cassino - San Giovanni Rotondo, 233 км



17.05. Пятница. Этап 7: Vasto - L'Aquila, 180 км



18.05. Суббота. Этап 8: Tortoreto Lido - Pesaro, 235 км



19.05. Воскресенье. Этап 9: Riccione - San Marino (ITT), 34.7 км



20.05. Понедельник. День отдыха





21.05. Вторник. Этап 10: Ravenna - Modena, 147 км



22.05. Среда. Этап 11: Carpi - Novi Ligure, 206 км



23.05. Четверг. Этап 12: Cuneo - Pinerolo, 146 км



24.05. Пятница. Этап 13: Pinerolo - Cereseole Reale (Lago Serru), 188 км



25.05. Суббота. Этап 14: Saint-Vincent - Courmayeur, 131 км



26.05. Воскресенье. Этап 15: Ivrea - Como, 237 км



27.05. Понедельник. День отдыха





28.05. Вторник. Этап 16: Lovere - Ponte di Legno, 226 км



29.05. Среда. Этап 17: Commezzadura - Anterselva/Antholz, 180 км

30.05. Четверг. Этап 18: Valdaora/Olang - Santa Maria di Sala, 220 км



31.05. Пятница. Этап 19: Treviso - San Martino di Castrozza, 151 км



1.06. Суббота. Этап 20: Feltre - Croce d'Aune - Monte Avena, 193 км



2.06. Воскресенье. Этап 21: Verona - Verona (ITT), 15.6 км