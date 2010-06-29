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Велокоманда Androni Giocattoli – Sidermec получила приглашение на Джиро д’Италия-2021

Велокоманда Androni Giocattoli – Sidermec получила приглашение на Джиро д’Италия-2021

 

  Проконтинентальная велокоманда Androni Giocattoli – Sidermec займёт место команды Vini Zabu на Джиро д’Италия-2021. Об этом RCS Sport, организаторы Джиро д’Италия,  объявили после того, как команда Vini Zabù решила отказаться от участия в итальянском Гранд-туре из-за двух положительных допинг-проб гонщиков команды, случившихся за последний год.

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Теги к статье: Androni Giocattoli – Sidermec Джиро д'Италия Giro d'Italia

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  1. Имя: Павел

    wintermute

    Сегодня, 17:01 | Регистрация: 29.06.2010

    То, о чём Савио говорил ещё зимой, свершилось

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