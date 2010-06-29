Велокоманда Androni Giocattoli – Sidermec получила приглашение на Джиро д’Италия-2021

Проконтинентальная велокоманда Androni Giocattoli – Sidermec займёт место команды Vini Zabu на Джиро д’Италия-2021. Об этом RCS Sport, организаторы Джиро д’Италия, объявили после того, как команда Vini Zabù решила отказаться от участия в итальянском Гранд-туре из-за двух положительных допинг-проб гонщиков команды, случившихся за последний год.