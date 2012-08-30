Тибо Пино пропустит Тур де Франс в 2021 году

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Тибо Пино ставит целью Джиро д’Италия-2021, Арно Демар – Тур де Франс-2021
Тибо Пино (Thibaut Pinot) в 2021 году пропустит Тур де Франс, его целью будет Джиро д’Италия-2021. Об этом 30-летний французский велогонщик объявил во время презентации команды Groupama-FDJ.
На Тур де Франс-2021 команду возглавят Арно Демар (Arnaud Démare) и Давид Годю (David Gaudu).
Тибо Пино дважды принимал участие в итальянском Гранд-туре – в 2017 году занял на Джиро д’Италия 4-е место, в 2018 сошёл с гонки перед стартом финального этапа.
Тибо Пино: «В этом году моей целью будет Джиро. Сделаю всё, чтобы подготовиться как можно лучше и подойти к гонке готовым на 100%. Это всесторонне обдуманное решение. Считаю, мне пора вернуться на Джиро д’Италия. Увидев маршрут Тур де Франс-2021, я понял, что в этом году он не для меня. Когда в общих чертах узнал основной контур маршрута Джиро, стало ясно, что он мне подойдёт. «Малья роза», как и жёлтая майка, - это мечта.
Надеюсь вернуться на Тур де Франс в 2022. С тех пор, как стал профессиональным велогонщиком в 2012, пропустил Тур де Франс лишь однажды, в 2018 году, а на следующий год, в 2019, проехал, наверное, свой лучший Тур. Так что если мне позволят вернуться на Тур в 2022 году в полной боевой готовности, это для всех может стать бонусом».
29-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ Арно Демар, который в прошлом году стал победителем классификации по очкам на Джиро д’Италия, в 2021 году ставит целью борьбу за зелёную майку на Тур де Франс. Демар четыре раза в карьере принимал участие во французском Гранд-туре, его лучшим результатом в очковой классификации стало 3-е место в 2018 году.
Арно Демар: «В 2021 году победу Тур де Франс. Цель и моя мечта – повторить то, что сделал на Джиро д’Италия».
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Владимир__BLR
Тадей Погачар: "Буду бороться ... (11)
Спорт очень"коммерциализирован". Все федерации (разные виды спорта) борются за щедрых спонсоров, рекламодателей.
Вспомним Армстронга - на него повесили всех собак и уже подзабыли как UCI "оберегала" его, предупреждая о проверках и пр.
ВАДА положительные результаты тестов никогда не выдает на сторону - только самой федерации. И в федерациях решают, как поступить. Тут про деньги шейхов намекнули - так это один из законов жизни, что перед богатыми растилаются людишки, заискивают. Не зная фактов,не имею права обаинять и не обвиняю. Но допинг идет впереди контроля - сначала препарат, потом способы их обнаруживать. У богатых возможностей больше. Помню как переделка велосипеда на тайный электропривод стоила приличных денег и месяцев ожидания в первые годы.
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RVL
Возвращение Ремко Эвенепула в ... (22)
Цитата: RVL
судя по вашей логике, вдп или ван арт должны вообще все забрать, ибо в кроссе пидкок с ними малосравним, а уж ремко и подавно))
ну вот что я и имел ввиду.
Цитата: Earl57
А кто-то видел Ремко на ГТ? Алмейда то ездил. Что касается неделек, то всего через месяц Алмейда сойдется на Алгавре с Пидкоком и Чикконе. А в августе они встретятся на Вуэльте. Вот там и можно будет увидеть, кто чего может. Реально увидеть, а не делать предположения.
ну вот что я и имел ввиду
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Mike790
Возвращение Ремко Эвенепула в ... (22)
Цитата: Earl57
Ремко лучше не стало и врачи сказали что ему еще 3 недели нельзя на велосипед. Лефевр успокаивает, мол парень по молодости не знал, что если ему больно, то надо было говорить врачам. Но типа подготовиться к Джиро он успеет и будет там на !00%.
Не пойму я как-то, если он спустя полгода все еще испытывает боль, то значит либо где-то что-то неправильно срослось, либо ущемлен нерв. И его детально обследовать надо и лечить, а не ждать, пока само заживет.
И если он полгода не тренировался, как за пару месяцев форму наберет? Ему же до Джиро как минимум пару гонок проехать нужно для вкатки.
Что-то тут не то...
Как раз обследование и показало, что кости таза еще не на 100% срослись, это и причина болей. Нужно еще время
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Earl57
Возвращение Ремко Эвенепула в ... (22)
Ремко лучше не стало и врачи сказали что ему еще 3 недели нельзя на велосипед. Лефевр успокаивает, мол парень по молодости не знал, что если ему больно, то надо было говорить врачам. Но типа подготовиться к Джиро он успеет и будет там на !00%.
Не пойму я как-то, если он спустя полгода все еще испытывает боль, то значит либо где-то что-то неправильно срослось, либо ущемлен нерв. И его детально обследовать надо и лечить, а не ждать, пока само заживет.
И если он полгода не тренировался, как за пару месяцев форму наберет? Ему же до Джиро как минимум пару гонок проехать нужно для вкатки.
Что-то тут не то...
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close2you
Тадей Погачар: "Буду бороться ... (11)
Цитата: Shalam s Urala
от таких вотэтосюжетов всегда у кого-то начинает подгорать. и даже если смятений-сомнений у проигравшей стороны - в пределах здравой нормы, то журналюги тут всегда добавят ядовитого перца
на самом деле, если подозрительность доминирует, то было-б честным относится к обеим сторонам одинаково. если "это - есть", то "помогают себе" все примерно в равной мере. но - да, искать зарытую собаку тут проще всего. но, если позволить себе не вполне профессиональные фантазии, то, как вариант, - взлёт Тадея - исключительно медицинский факт под именем "играй гармонь". с учётом огромный разницы в возрасте, гормональный фон накануне финала Тура у двух словенских братьев-акробатьев мог быть ох какой разный. для Тадея это - ощущение победы на расстоянии вытянутой руки + лёгкость мысли (безалаберность) + отсутствие давления извне (ну уже-ж и так всё классно?) + крепкий молодецкий сон могли дать в сумме подобие хорошей инъекции тестостерона. в то время как Роглич мог буквально ушатать себя всем этим же "ну неужели завтра?!", хапнуть стресса и совсем другого гормона, "проехать" сто разделок за эту ночь и тд и тп... вот тут вспомнили как жалко он выглядел на финише со своим уехавшим куда-то шлемом - вот это лично моя картинка этого Тура. ничего против Тадея не имел, но будто проиграл вместе с Приможем
все они люди. достаточно одному быть всего лишь чуть в минусе или даже в норме на фоне небывалого подъёма у другого - и привет. каждый спортсмен знает это состояние когда вдруг приходит она - прушка! в таких "вилках" бывает и больше друг другу навозят.
ps
надеюсь не пропустят они меж собой эту кошку )
Вы идеально все разложили. Так бывает и скорее всего так и было... парень на расслабляет, был счастлив быть в тройке... терять ему нечего было, поехал на full gaz ) а касаемо других, ван арта или димулана, он им кинул по минуте, но они пахали весь тур, а рогла был настроен на желтое и мог реально перегореть( ведь у него за спиной не только давление команды, ответственность и цель, наверное думал ещё, что доказал уже вот почти, всем летунам и сборной в которой не добился, а тут... вот вот уже сегодня выиграет тур, и бам, перегорел)
А погачар привык быть первым, ничего его не парило, шёл на все деньги.... впрочем, он под шейхами, а шейхи - бабло, а где бабло- там все гладко ?
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