VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021

 

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021

 

 

 

  Сегодня, 24 февраля, в Милане, в студии телекомпании Rai, прошла презентация маршрута Джиро д’Италия-2021. 104-й выпуск итальянского Гранд-тура стартует 8 мая в Турине и финиширует в Милане 30 мая 2021 года. Общая протяжённость маршрута составит 3450,4 км.

 

  Джиро д’Италия-2021 отметит 160-летний юбилей объединения Италии, 700-летие смерти Данте Алигьери, памяти которого будет посвящён 13-й этап, а также 90-летие розовой майки лидера, которую в 1931 году после 1-го этапа надел Леарко Гуэрра (Learco Guerra).  

 

  Джиро д’Италия-2021 начнётся и завершится индивидуальными гонками на время: 1-й этап – 8-км по улицам Турина, 21-й этап – 29,4-км разделка от Сенаго (Senago) до Милана (Milano).

 

Пять из 21 этапа скроены под спринтеров: 2-й, 5-й, 7-й, 13-й и 18-й этап.

 

Восемь этапов с финишем в подъём – 4-й, 8-й, 9-й, 11-й, 14-й, 17-й, 19-й и 20-й.

 

Финиш двух этапов – 12-го и 16-го - после спуска с финального подъёма.

 

Отрезки знаменитых «белых дорог» классики Страде Бьянке будут включены в маршрут 11-го этапа Перуджа  -  Монтальчино.

 

В этом году на Джиро д’Италия возвращается Дзонколан, который будет проходиться со стороны Сутрио (Sutrio).

 

  Перевал Пордой (Pordoi Pass) – 2239 м – будет самой высокой точкой Джиро д’Италия-2021 и на его вершине будет разыграна премия Чима Коппи (Cima Coppi).

 

  Дважды гонка выйдет за пределы Италии - Джиро д’Италия-2021 посетит Словению, где финиширует 15-й этап, а на 20-м этапе «Корса Роза» заедет в Швейцарию.

 

  Этапы с финишем в подъём организаторы поставили уже на первой неделе гонки – 4-й этап завершится прохождением ряда подъёмов и финишем на высоте 1052 м в подъём Колле Пассерино (Colle Passerino), на 6-м этапе будут преодолеваться два подъёма Форка ди Гуальдо (Forca di Gualdo) (1496 м) и Форка ди Преста (forca di Presta) (1536м), а финиширует этап на высоте 1090 м в подъём Асколи Пичено (Ascoli Piceno). Набор высоты на 6-м этапе составит 3400 м.

 

  8-й этап с набором высоты 3400 м включает преодоление  вершин  Бокка делла Сельва (Bocca della Selva) (1393м) за 53 км до финиша и финиш  в подъём Гуардия Санфрамонди (Guardia Sanframondi).

 

 9-й этап с беспрецедентным горным финишем в Абруццо и прохождением перевалов Пассо Годи – 1556 м, Форка Карузо – 1107 м и Овиндоли – 1378 м. Набор высоты на этапе составит 3400 м.

 

14-й этап –  горный с финишем в Дзонколан (Monte Zoncolan) (1730 м), который будет проходиться впервые с 2003 года со стороны Сутрио (Sutrio), где в последний раз одерживал победу Джильберто Симони.

 

  Завершит вторую неделю гонки 16—й этап с финишем в Кортина д’Ампеццо, где в 2026 году пройдут зимние Олимпийские игры. Это этап в Доломитовых Альпах с прохождением перевала Федайя (Fedaia Pass), перевала Пордой (Pordoi Pass) и перевала Джау (Giau Pass).

 

Третья неделя Джиро д’Италия-2021 начнётся с горного этапа до Сега ди Ала (Sega di Ala) – нового для итальянского Гранд-тура горного финиша.

 

Финальный горный этап 104-го выпуска Джиро д’Италия – 20-й этап с общим набором высоты 4800 м, двумя подъёмами на высоте более 2000 м.

 

Этапы Джиро д'Италия-2021:

 

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021

 

Маршрут Джиро д'Италия-2021Маршрут Джиро д'Италия-2021

 

 

 
8 мая. Суббота. Этап 1: Torino - Torino (ITT), 9 км 

 

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021


9 мая. Воскресенье. Этап 2: Stupinigi - Novara, 173 км 

 

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021


10 мая. Понедельник. Этап 3: Biella - Canale, 187 км 

 

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021


11 мая. Вторник. Этап 4: Piacenza - Sestola, 186 км 

 

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021


12 мая. Среда. Этап 5: Modena - Cattolica, 171 км 

 

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021


13 мая. Четверг. Этап 6: Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo), 150 км 

 

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021 


14 мая. Пятница. Этап 7: Notaresco - Termoli, 178 км 

 

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021


15 мая. Суббота. Этап 8: Foggia - Guardia Sanframondi, 173 км

 

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021 


16 мая. Воскресенье. Этап 9: Castel Di Sangro - Campo Felice (Rocca di Cambio), 160 км 

 

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021 


17 мая. Понедельник. Этап 10: L'Aquila - Foligno, 140 км

 

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021 


18 мая. Вторник. День отдыха:  

 


19 мая. Среда. Этап 11: Perugia - Montalcino (Brunello di Montalcino Wine Stage), 163 км 

 

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021


20 мая. Четверг. Этап 12: Siena - Bagno Di Romagna, 209 км 

 

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021 


21 мая. Пятница. Этап 13: Ravenna - Verona, 197 км 

 

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021


22 мая. Суббота. Этап 14: Cittadella - Monte Zoncolan , 205 км 

 

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021


23 мая. Воскресенье. Этап 15: Grado - Gorizia, 145 км 

 

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021


24 мая. Понедельник. Этап 16: Sacile - Cortina d'Ampezzo, 212 км 

 

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021


25 мая. Вторник. День отдыха:

 


26 мая. Среда. Этап 17: Canazei - Sega di Ala, 193 км 

 

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021 


27 мая. Четверг. Этап 18: Rovereto - Stradella, 228 км 

 

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021


28 мая. Пятница. Этап 19: Abbiategrasso - Alpe Di Mera (Valsesia), 178 км 

 

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021 


29 мая. Суббота. Этап 20: Verbania - Valle Spluga-Alpe Motta, 164 км 

 

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021


30 мая. Воскресенье. Этап 21: Senago - Milano (ITT), 29,4 км 

 

 Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 20:09 | Регистрация: 4.01.2015

    Как всегда на итальянском ГТ гор много и это радует. Будет ли Словения и Швейцария на Джиро в реале - посмотрим. Привлекают внимание этапы №4, №6*, №8*, №11, №12. А ещё заметил, что уже давно на Джиро на этапе №16 почти всегда присутствуют горы-перевалы высотой за 2км.+

    * - особенно радует профиль: гора, длиннющий спуск и снова гора...финишная!

    9-й этап с беспрецедентным горным финишем в Абруццо

    Я так понимаю там последние 3 км. гравийка или бездорожье ?

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  2. Имя: Сергей

    BaTman

    Сегодня, 20:22 | Регистрация: 8.09.2017

     Отличный маршрут, надеюсь список участников будет соответствующий. 

  3. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 20:35 | Регистрация: 3.07.2011

    После долгого перерыва -снова традиционный Джировский маршрут. На 17 этапе- гора 11,5 км×9,6%. Изюминка Джиро. Все на высокогорье, у колумбийцев есть шанс.. 

  4. Имя: Владимир

    Woterman 1980

    Сегодня, 20:49 | Регистрация: 11.02.2021

    Джиро под Рохана Дениса, учитывая наличие разделок и горных этапов. Хотя и Вуэльта тоже ему вполне подходит, чтобы раскрыться как Генеральщику

  5. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 21:14 | Регистрация: 5.09.2020

    Похоже, будет интересно! Лишь бы состав участников не подвёл!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

27 февраля 2021

Omloop Het Nieuwsblad Elite

27 февраля 2021

Royal Bernard Drome Classic

28 февраля 2021

Faun-Ardeche Classic

28 февраля 2021

Kuurne - Bruxelles - Kuurne

2 марта 2021

Le Samyn

3 марта 2021

Trofeo Laigueglia

6 марта 2021

Strade Bianche

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • BlAr
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    BlAr-Фото
    Похоже, будет интересно! Лишь бы состав участников не подвёл!
  • Woterman 1980
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    Woterman 1980-Фото
    Джиро под Рохана Дениса, учитывая наличие разделок и горных этапов. Хотя и Вуэльта тоже ему вполне подходит, чтобы раскрыться как Генеральщику
  • Sezar
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    Sezar-Фото

    После долгого перерыва -снова традиционный Джировский маршрут. На 17 этапе- гора 11,5 км×9,6%. Изюминка Джиро. Все на высокогорье, у колумбийцев есть шанс.. 

  • BaTman
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    BaTman-Фото

     Отличный маршрут, надеюсь список участников будет соответствующий. 

  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как всегда на итальянском ГТ гор много и это радует. Будет ли Словения и Швейцария на Джиро в реале - посмотрим. Привлекают внимание этапы №4, №6*, №8*, №11, №12. А ещё заметил, что уже давно на Джиро на этапе №16 почти всегда присутствуют горы-перевалы высотой за 2км.+

    * - особенно радует профиль: гора, длиннющий спуск и снова гора...финишная!

    9-й этап с беспрецедентным горным финишем в Абруццо

    Я так понимаю там последние 3 км. гравийка или бездорожье ?

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 4 (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: BlAr
    Подскажите, кто сегодня комментировал по ЕС1? "Адам Яц"biggrin

    Андрей Кондрашов комментировал.

  • BlAr
    Тур ОАЭ-2021. Этап 4 (5)
    BlAr-Фото

    Подскажите, кто сегодня комментировал по ЕС1? "Адам Яц"biggrin

  • sashaney
    Тур ОАЭ-2021. Этап 4 (5)
    sashaney-Фото

    Меня неприятно удивил финишный участок. Никогда такого не было, и вот опять dash После стольких разговоров о безопасности - финиш с плавными виражами и забором с выпирающими ножками. После всего уже случившегося, никто ничего не делает для безопасности. Видимо шейхам всё можно. Учитывая начало сезона и ,по совокупности факторов, не удивительно, что никто не хочет гоняться.

  • khramtsow
    Тур ОАЭ-2021. Этап 3 (19)
    khramtsow-Фото

    погачар - силище на финише

  • khramtsow
    Тадей Погачар – победитель 3 э ... (1)
    khramtsow-Фото

    несмотря на начало сезона, вальверде нечего делать в пелотоне! Во все годы он зимой был в хорошей форме, все с ним ясно-жаль(((

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

24 февраля

Lukasz Owsian (Team Arkea - Samsic)

Petr Rikunov (Gazprom - RusVelo)

25 февраля

Pello Bilbao (Bahrain Victorious)

Heinrich Haussler (Bahrain Victorious)

Eric Young (Rally Cycling)

Xabier Mikel Azparren Irurzun (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2021 (93)
Январь 2021 (90)
Декабрь 2020 (99)
Ноябрь 2020 (116)
Октябрь 2020 (234)
Сентябрь 2020 (201)