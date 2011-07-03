Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021

Сегодня, 24 февраля, в Милане, в студии телекомпании Rai, прошла презентация маршрута Джиро д’Италия-2021. 104-й выпуск итальянского Гранд-тура стартует 8 мая в Турине и финиширует в Милане 30 мая 2021 года. Общая протяжённость маршрута составит 3450,4 км.

Джиро д’Италия-2021 отметит 160-летний юбилей объединения Италии, 700-летие смерти Данте Алигьери, памяти которого будет посвящён 13-й этап, а также 90-летие розовой майки лидера, которую в 1931 году после 1-го этапа надел Леарко Гуэрра (Learco Guerra).

Джиро д’Италия-2021 начнётся и завершится индивидуальными гонками на время: 1-й этап – 8-км по улицам Турина, 21-й этап – 29,4-км разделка от Сенаго (Senago) до Милана (Milano).

Пять из 21 этапа скроены под спринтеров: 2-й, 5-й, 7-й, 13-й и 18-й этап.

Восемь этапов с финишем в подъём – 4-й, 8-й, 9-й, 11-й, 14-й, 17-й, 19-й и 20-й.

Финиш двух этапов – 12-го и 16-го - после спуска с финального подъёма.

Отрезки знаменитых «белых дорог» классики Страде Бьянке будут включены в маршрут 11-го этапа Перуджа - Монтальчино.

В этом году на Джиро д’Италия возвращается Дзонколан, который будет проходиться со стороны Сутрио (Sutrio).

Перевал Пордой (Pordoi Pass) – 2239 м – будет самой высокой точкой Джиро д’Италия-2021 и на его вершине будет разыграна премия Чима Коппи (Cima Coppi).

Дважды гонка выйдет за пределы Италии - Джиро д’Италия-2021 посетит Словению, где финиширует 15-й этап, а на 20-м этапе «Корса Роза» заедет в Швейцарию.

Этапы с финишем в подъём организаторы поставили уже на первой неделе гонки – 4-й этап завершится прохождением ряда подъёмов и финишем на высоте 1052 м в подъём Колле Пассерино (Colle Passerino), на 6-м этапе будут преодолеваться два подъёма Форка ди Гуальдо (Forca di Gualdo) (1496 м) и Форка ди Преста (forca di Presta) (1536м), а финиширует этап на высоте 1090 м в подъём Асколи Пичено (Ascoli Piceno). Набор высоты на 6-м этапе составит 3400 м.

8-й этап с набором высоты 3400 м включает преодоление вершин Бокка делла Сельва (Bocca della Selva) (1393м) за 53 км до финиша и финиш в подъём Гуардия Санфрамонди (Guardia Sanframondi).

9-й этап с беспрецедентным горным финишем в Абруццо и прохождением перевалов Пассо Годи – 1556 м, Форка Карузо – 1107 м и Овиндоли – 1378 м. Набор высоты на этапе составит 3400 м.

14-й этап – горный с финишем в Дзонколан (Monte Zoncolan) (1730 м), который будет проходиться впервые с 2003 года со стороны Сутрио (Sutrio), где в последний раз одерживал победу Джильберто Симони.

Завершит вторую неделю гонки 16—й этап с финишем в Кортина д’Ампеццо, где в 2026 году пройдут зимние Олимпийские игры. Это этап в Доломитовых Альпах с прохождением перевала Федайя (Fedaia Pass), перевала Пордой (Pordoi Pass) и перевала Джау (Giau Pass).

Третья неделя Джиро д’Италия-2021 начнётся с горного этапа до Сега ди Ала (Sega di Ala) – нового для итальянского Гранд-тура горного финиша.

Финальный горный этап 104-го выпуска Джиро д’Италия – 20-й этап с общим набором высоты 4800 м, двумя подъёмами на высоте более 2000 м.

Этапы Джиро д'Италия-2021:

Презентация маршрута Джиро д'Италия-2021

Маршрут Джиро д'Италия-2021



8 мая. Суббота. Этап 1: Torino - Torino (ITT), 9 км



9 мая. Воскресенье. Этап 2: Stupinigi - Novara, 173 км



10 мая. Понедельник. Этап 3: Biella - Canale, 187 км



11 мая. Вторник. Этап 4: Piacenza - Sestola, 186 км



12 мая. Среда. Этап 5: Modena - Cattolica, 171 км



13 мая. Четверг. Этап 6: Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo), 150 км



14 мая. Пятница. Этап 7: Notaresco - Termoli, 178 км



15 мая. Суббота. Этап 8: Foggia - Guardia Sanframondi, 173 км



16 мая. Воскресенье. Этап 9: Castel Di Sangro - Campo Felice (Rocca di Cambio), 160 км



17 мая. Понедельник. Этап 10: L'Aquila - Foligno, 140 км



18 мая. Вторник. День отдыха:



19 мая. Среда. Этап 11: Perugia - Montalcino (Brunello di Montalcino Wine Stage), 163 км



20 мая. Четверг. Этап 12: Siena - Bagno Di Romagna, 209 км



21 мая. Пятница. Этап 13: Ravenna - Verona, 197 км



22 мая. Суббота. Этап 14: Cittadella - Monte Zoncolan , 205 км



23 мая. Воскресенье. Этап 15: Grado - Gorizia, 145 км



24 мая. Понедельник. Этап 16: Sacile - Cortina d'Ampezzo, 212 км



25 мая. Вторник. День отдыха:



26 мая. Среда. Этап 17: Canazei - Sega di Ala, 193 км



27 мая. Четверг. Этап 18: Rovereto - Stradella, 228 км



28 мая. Пятница. Этап 19: Abbiategrasso - Alpe Di Mera (Valsesia), 178 км



29 мая. Суббота. Этап 20: Verbania - Valle Spluga-Alpe Motta, 164 км



30 мая. Воскресенье. Этап 21: Senago - Milano (ITT), 29,4 км