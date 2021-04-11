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Команда Vini Zabu не стартует на Джиро д’Италия-2021

Команда Vini Zabu не стартует на Джиро д’Италия-2021 После положительной допинг-пробы велогонщика Маттео Де Бониса (Matteo De Bonis) на ЭПО профессиональная континентальная итальянская команда Vini Zabu приняла решение пропустить Джиро д’Италия-2021, которая пройдёт с 8 по 30 мая 2021 года.

  Положительный допинг-тест Маттео Де Бониса – второй случай нарушения антидопинговых правил за год в команде Vici Zabu за год -  меньше года назад  Маттео Спреафико (Matteo Spreafico) был снят с Джиро д’Италия-2020 после положительного теста на энобосарм (остарин)/ Enobosarm (ostarine).

 Vini Zabù – одна из трёх команд, получивших приглашение на Джиро д’Италия-2021 наряду с командами Eolo-Kometa и Bardiani-CSF.

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Теги к статье: Vini Zabu Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур

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Presidential Cycling Tour of Turkey

14 - 18 апреля 2021

Volta a la Comunitat Valenciana

18 апреля 2021

Amstel Gold Race

19 - 23 апреля 2021

Tour of the Alps

21 апреля 2021

La Fleche Wallonne

25 апреля 2021

Liege-Bastogne-Liege

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Комментарии

  • Camel
    Тур Турции-2021. Этап 4 (10)
    Camel-Фото

    А мне грустно смотреть на подобные победы экс-чемпиона мира. Ему просто ничего не остаётся как побеждать второй эшелон. Для общего количества сойдет, но авторитет страдает.

  • DenisRodikov
    De Brabantse Pijl-2021. Женска ... (2)
    DenisRodikov-Фото

    Да, на фотофинише выиграла американка, в трансляции это видно. Но фотофиниш не соответствует линиям финиша, как мне кажется - если даже смотреть по точке касания колёс линий финиша, то Demi Vollering была впереди. А то как эти точки выглядят от положения камеры почти не зависит.

  • Earl57
    Том Пидкок – победитель Braban ... (1)
    Earl57-Фото

    Ван Арт явно устал. Практически с осени он в режиме нон-стоп. И от него ждут побед, 2-е или 3-е место расценивается как поражение. И сразу крики про Акелу, который промахнулся...

    Пидкоку в этом отношении легче. Он типа неопрофи и от него пока многого не ждут. Молодой ишшо, его задача учиться у старших товарищей. Что он собственно и делает, учится у друзей и врагов соперников, у тренера, на своих ошибках и на чужих. А способность учиться на чужих ошибках и впитывать в себя знания как губка - это очень ценный дар в сочетании с природным талантом. И довольно редкий по нынешним временам.

  • alexmax42
    Винченцо Нибали упал на тренир ... (3)
    alexmax42-Фото

    Цитата: trismail
    пишут про правое запястье, а на фото левое?!

    Селфи фронтальной камерой частенько зеркальные. ))

  • VeloVelo
    Тур Турции-2021. Этап 4 (10)
    VeloVelo-Фото

    Жду от Мамыкина чего-то интересного завтра.

     

  • Brodyazhnik
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 1 (4)
    Brodyazhnik-Фото
    Даже страшно переспросить падение кого?
  • salomon
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    salomon-Фото
    Пидкок бесспорно талантливый пацан, однако... подождём... Брабантсе - представительная гонка по составу, но по статусу всё таки - не монумент. Так что... Будем ждать побед малыша Пидкока на великих гонках.
  • EL-Fenomeno
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот так: тройка догоняла, тройка отъехала (Трентин попытался в одиночку - не пустили), тройка и разыграла "медали". Коснефрой там уже не секунд 7-8 подъехал к ним, а потом куда то пропал) Либо иссяк, либо те ввалили по настоящему.

    Цитата: BlAr
    Что-то Ван Арт совсем не ВАУт. Скорее его отправили в аут.

    Мне кажется ВВА уже перепахался за эту весну, хотя был спокоен как удав, и я думал, что на финише уделает всех "на изи", так сказать, но Трентин сдлася раньше времени (тот его рывок раньше наверное аукнулся), ну а Пидкок решил, ПЛЕВАТЬ, бронза у менет уже есть (КБК-2021), хочу золото - вот и состоялась победа №1 на шоссе молодого, юного и перспективного.   
      

  • uran
    De Brabantse Pijl - La Fleche ... (13)
    uran-Фото
    Ван Арт совсем никакой на финише, в отличи от Томаса, пару корпусов привез
  • Gottliche_Recht
    Вуэльта Валенсии-2021. Этап 1 (4)
    Gottliche_Recht-Фото
    *сердце

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2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3505
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3386
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2805
5 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1851
6 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 1787
7 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1639
8 Демар А. (Fra) (GFC) 1604
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10 Сенешаль Ф. (Fra) (DQT) 1465

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