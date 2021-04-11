Команда Vini Zabu не стартует на Джиро д’Италия-2021

После положительной допинг-пробы велогонщика Маттео Де Бониса (Matteo De Bonis) на ЭПО профессиональная континентальная итальянская команда Vini Zabu приняла решение пропустить Джиро д’Италия-2021, которая пройдёт с 8 по 30 мая 2021 года.

Положительный допинг-тест Маттео Де Бониса – второй случай нарушения антидопинговых правил за год в команде Vici Zabu за год - меньше года назад Маттео Спреафико (Matteo Spreafico) был снят с Джиро д’Италия-2020 после положительного теста на энобосарм (остарин)/ Enobosarm (ostarine).

Vini Zabù – одна из трёх команд, получивших приглашение на Джиро д’Италия-2021 наряду с командами Eolo-Kometa и Bardiani-CSF.