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Джиро д’Италия-2021. Цитаты после презентации маршрута

Винченцо Нибали, Эган Берналь, Петер Саган, Ремко Эвенепул, Мауро Веньи о маршруте Джиро д’Италия-2021

 

 

  В Милане состоялась презентация маршрута Джиро д’Италия-2021. Количество участников было ограничено из-за ситуации с пандемией, но по видеосвязи Петер Саган (Bora-hansgrohe), Эган Берналь и Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers), Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step) поделились первым впечатлением от маршрута 104-го выпуска итальянского Гранд-тура.

 

 

Джиро д’Италия-2021. Цитаты после презентации маршрута

 

Джиро д’Италия-2021. Цитаты после презентации маршрута

 

Джиро д’Италия-2021. Цитаты после презентации маршрута

 

Джиро д’Италия-2021. Цитаты после презентации маршрута

 

Джиро д’Италия-2021. Цитаты после презентации маршрута

 

Джиро д’Италия-2021. Цитаты после презентации маршрута

 

Джиро д’Италия-2021. Цитаты после презентации маршрута

 

Джиро д’Италия-2021. Цитаты после презентации маршрута

 

Джиро д’Италия-2021. Цитаты после презентации маршрута

 

  Директор Джиро д’Италия Мауро Веньи: «Этот выпуск Джиро д’Италия будет трудным с самого начала первой недели. Велогонщикам предстоит подготовиться к очень сложным этапам.

 

  Конечно, среди самых интересных этапов гонки – открывающая и финальная индивидуальные гонки на время, 4 горных финиша на первой неделе, финиш на Дзонколане и этап в Доломитах от Вербании до Альпе ди Мотта в Валлесплуга будет особенным.

 

  Помимо этих этапов зрелищным обещает стать «Винный этап» от Брунелло до Монтальчино, региона, где изготавливают вина, которым завидует весь мира. Из 70 финальных километров этого этапа 35 км проложены по «белым дорогам». Помню, когда в последний раз этап финишировал в Монтальчино в 2010 году, Кэдел Эванс в майке чемпиона мира был весь покрыт грязью, когда одержал победу.

 

  Уверен, в этом году Джиро д’Италия вновь будет наполнена такими же легендарными моментами и сильными эмоциями от первого до последнего дня».

 

  Ремко Эвенепул (Deceuninck-Quick Step): «Как вы знаете, я, наконец, вернулся на велосипед и тренируюсь на дороге. Моя мечта – быть готовым к старту Джиро д’Италия-2021, ради этого сделаю всё, что в моих силах. Как все знают, в прошлом году я не смог принять участие в гонке из-за травмы после падения на Ломбардии. Маршрут этого года кажется очень трудным, но в то же время красивым. Поэтому считаю, что гонка будет интересной. С нетерпением хочу ощутить атмосферу Италии, увидеть всех этих потрясающих тифози!»

 

  Петер Саган (Bora-hahsgrohe): «В прошлом году приняв участие в Джиро д’Италия, получил прекрасный опыт. Всегда хотел проехать эту гонку. Сейчас я тренируюсь на Канарских островах перед новым сезоном, надеюсь, вернусь в Италию готовым к соревнованиям».

 

  Эган Берналь (Ineos Grenadiers): «Очень счастлив, что готовлюсь к Джиро д’Италия-2021. С тех пор, как впервые попал в Италию,   мечтал принять участие в этой гонке. Очень счастлив, что поеду её в этом году. Я уже поднимался на Альпе ди Мера. Гонка будет трудной, но не могу дождаться её старта, потому что это будет одна из красивейших Джиро».

 

  Винченцо Нибали (Trek-Segafredo): «Мне нравится маршрут, доволен тем, как его построили. Много подъёмов, включая некоторые крупные, как Дзонколан! Сейчас фокусируюсь  на том, чтобы подготовиться как можно лучше».

 

  Филиппо Ганна (Ineos Grenadiers): «Очень счастлив, что Джиро д’Италия-2021 стартует из Турина, моего родного региона Пьемонта. Маршрут 1-го этапа выглядит очень скоростным, я готов хорошо его проехать. С нетерпением жду, чтобы начать Джиро правильно, повторить то, что удалось в прошлом году, постараться надеть первую розовую майку лидера».

 

  Джузеппе Сала (Giuseppe Sala), мэр Милана: «Недавние издания Джиро д’Италия были наполнены напряжённой борьбой, демонстрируя, насколько сильнее стали велогонщики. В результате даже на финальном этапе всё может случиться. Джиро очень важна для Милана, а в этом году особенно. Милан – город, где много любителей велоспорта, где постоянно увеличивается количество пользующихся велосипедами людей. Мы хотим помочь увеличить использование велосипедов».

 

  Стефано Бариджелли (Stefano Barigelli), директор La Gazzetta dello Sport: «Розовая майка – «малья роза» - символ прочных отношений Джиро и Gazzetta. На протяжении 90 лет, с момента её создания, розовую майку цвета La Gazzetta dello Sport надевали 254 велогонщика, 73 из которых носили её всего лишь один день. Прекрасно, что Gazzetta дала этим 73 спортсменам день славы».

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2021 Гранд-тур маршрут

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Комментарии

  • BlAr
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    BlAr-Фото
    Похоже, будет интересно! Лишь бы состав участников не подвёл!
  • Woterman 1980
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    Woterman 1980-Фото
    Джиро под Рохана Дениса, учитывая наличие разделок и горных этапов. Хотя и Вуэльта тоже ему вполне подходит, чтобы раскрыться как Генеральщику
  • Sezar
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    Sezar-Фото

    После долгого перерыва -снова традиционный Джировский маршрут. На 17 этапе- гора 11,5 км×9,6%. Изюминка Джиро. Все на высокогорье, у колумбийцев есть шанс.. 

  • BaTman
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    BaTman-Фото

     Отличный маршрут, надеюсь список участников будет соответствующий. 

  • EL-Fenomeno
    Презентация маршрута Джиро д' ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Как всегда на итальянском ГТ гор много и это радует. Будет ли Словения и Швейцария на Джиро в реале - посмотрим. Привлекают внимание этапы №4, №6*, №8*, №11, №12. А ещё заметил, что уже давно на Джиро на этапе №16 почти всегда присутствуют горы-перевалы высотой за 2км.+

    * - особенно радует профиль: гора, длиннющий спуск и снова гора...финишная!

    9-й этап с беспрецедентным горным финишем в Абруццо

    Я так понимаю там последние 3 км. гравийка или бездорожье ?

  • Earl57
    Тур ОАЭ-2021. Этап 4 (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: BlAr
    Подскажите, кто сегодня комментировал по ЕС1? "Адам Яц"biggrin

    Андрей Кондрашов комментировал.

  • BlAr
    Тур ОАЭ-2021. Этап 4 (5)
    BlAr-Фото

    Подскажите, кто сегодня комментировал по ЕС1? "Адам Яц"biggrin

  • sashaney
    Тур ОАЭ-2021. Этап 4 (5)
    sashaney-Фото

    Меня неприятно удивил финишный участок. Никогда такого не было, и вот опять dash После стольких разговоров о безопасности - финиш с плавными виражами и забором с выпирающими ножками. После всего уже случившегося, никто ничего не делает для безопасности. Видимо шейхам всё можно. Учитывая начало сезона и ,по совокупности факторов, не удивительно, что никто не хочет гоняться.

  • khramtsow
    Тур ОАЭ-2021. Этап 3 (19)
    khramtsow-Фото

    погачар - силище на финише

  • khramtsow
    Тадей Погачар – победитель 3 э ... (1)
    khramtsow-Фото

    несмотря на начало сезона, вальверде нечего делать в пелотоне! Во все годы он зимой был в хорошей форме, все с ним ясно-жаль(((

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