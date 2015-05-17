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Фабио Ару: «Счастлив вернуться на дороги Джиро д’Италия в 2018 году»

Фабио Ару официально подтвердил участие в Джиро д’Италия-2018

 

 

  Фабио Ару официально подтвердил, что примет участие в Джиро д’Италия-2018 на пресс-конференции в штаб-квартире титульного спонсора велокоманды UAE Team Emirates.

 

  Последние два года Фабио Ару пропускал Джиро д’Италия ради участия в Тур де Франс, где его лучшим результатом стало 5-е место в 2017 году. Джиро д’Италия-2014 стал первым в карьере Гран-туром Ару, в котором он поднялся на подиум, заняв 3-е место. В 2015 году Фабио Ару улучшил свой результат на Джиро д’Италия, финишировав 2-м.

 

  Первой гонкой 27-летнего итальянского велогонщика в этом сезоне будет стартующий 21 февраля  Тур Абу-Даби-2018. В прошлом году, когда Тур Абу-Даби впервые прошёл не в октябре, а в феврале, Фабио Ару занял в гонке 8-е место, а в 2015 году, когда гонка проводилась осенью, становился призёром Тура Абу-Даби.

 

Фабио Ару: «Счастлив вернуться на дороги Джиро д’Италия в 2018 году»

Photo © UAE Team Emirates/Bettini

 

  Фабио Ару: «Я очень хотел тщательно обдумать это важное решение, мы с командой провели много конструктивных разговоров. Я принял решение участвовать в Джиро д’Италия-2018 после всестороннего рассмотрения многих вариантов. Я счастлив вернуться на дороги Джиро, у итальянского спортсмена эта гонка вызывает особое волнение. Кроме того, я поеду Джиро д’Италия в майке чемпиона Италии, что является одной из причин отдать дань уважения Corsa Rosa».

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Теги к статье: Фабио Ару Fabio Aru UAE Team Emirates Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 18:59 | Регистрация: 30.06.2017

    Не верю.

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 19:55 | Регистрация: 24.12.2017

    Цитата: Astanaforever
    Не верю.
    Во что не верите?

    Ару, удачи , правильное решение, Джиро это самая тяжёлая гонка среди грантуров. В майке чемпиона её выиграть было бы круто очень

    .

    .

  3. Camel

    Вчера, 20:46 | Регистрация: 29.01.2017

    А когда проводился чемпионат Италии? Об австралийском чемпионате писали, а об итальянском нигде не видел.

  4. Rokka

    Вчера, 22:12 | Регистрация: 23.01.2016

    Цитата: Camel
    А когда проводился чемпионат Италии? Об австралийском чемпионате писали, а об итальянском нигде не видел.
    Ещё в прошлом году. А европейские чемпионаты обычно проводятся в середине т сезона, перед Туром

  5. Сейтмеметов сейтхалил

    Вчера, 23:45 | Регистрация: 24.12.2017

    Цитата: Camel
    А когда проводился чемпионат Италии? Об австралийском чемпионате писали, а об итальянском нигде не видел.
    В Европе всегда в последнее воскресенье июня, кроме нескольких стран , или отдельных категорий.

  6. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 03:02 | Регистрация: 17.05.2015

    =Последние два года Фабио Ару пропускал Джиро д’Италия ради участия в Тур де Франс=

    Если не ошибаюсь,  Джиро-2017  Ару пропустил из-за травмы,  и его участие в ТДФ было вынужденным... А вообще молодец - смелое решение, парень упорный и, надеюсь, своего "последнего слова" еще не сказал.

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Ближайшие старты

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

Omloop Het Nieuwsblad

25 февраля 2018

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice


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Комментарии

  • Адриен
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (6)
    Адриен-Фото

    =Последние два года Фабио Ару пропускал Джиро д’Италия ради участия в Тур де Франс=

    Если не ошибаюсь,  Джиро-2017  Ару пропустил из-за травмы,  и его участие в ТДФ было вынужденным... А вообще молодец - смелое решение, парень упорный и, надеюсь, своего "последнего слова" еще не сказал.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Camel
    А когда проводился чемпионат Италии? Об австралийском чемпионате писали, а об итальянском нигде не видел.
    В Европе всегда в последнее воскресенье июня, кроме нескольких стран , или отдельных категорий.
  • Rokka
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (6)
    Rokka-Фото
    Цитата: Camel
    А когда проводился чемпионат Италии? Об австралийском чемпионате писали, а об итальянском нигде не видел.
    Ещё в прошлом году. А европейские чемпионаты обычно проводятся в середине т сезона, перед Туром
  • Camel
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (6)
    Camel-Фото

    А когда проводился чемпионат Италии? Об австралийском чемпионате писали, а об итальянском нигде не видел.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Не верю.
    Во что не верите?

    Ару, удачи , правильное решение, Джиро это самая тяжёлая гонка среди грантуров. В майке чемпиона её выиграть было бы круто очень

    .

    .
  • Андрон
    Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (7)
    Андрон-Фото
    Так что приятнее -Отара Чемотара? Или просто Отара?
  • Astanaforever
    Фабио Ару: «Счастлив вернуться ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Не верю.
  • RVL
    Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (7)
    RVL-Фото

    Томас казался #1
    А Квято решил иначе... 

  • motte
    Tour du Haut Var Matin-2018. Э ... (1)
    motte-Фото

    Слежу за молодым испанцем из контадоровской команды Полартек..Мигель который

  • Denison
    Вольта Альгарве-2018. Этап 5 (7)
    Denison-Фото
    Цитата: Rokka
    Красивая победа Квято, Штыбар тоже очень хорошо держался. Комментатор конечно жёг на фамилии, весь вечер пытался бедного Оливейру сделать чемпионом Португалии и отправить в Трек, помогать Бобу Моллеме.Ну и Кунг очень порадовал))Ни в коем случае не придирки, было и весело и интересно послушать)


    Ну приятнее Отара слушать...

    Цитата: Denison
    Цитата: Rokka
    Красивая победа Квято, Штыбар тоже очень хорошо держался. Комментатор конечно жёг на фамилии, весь вечер пытался бедного Оливейру сделать чемпионом Португалии и отправить в Трек, помогать Бобу Моллеме.Ну и Кунг очень порадовал))Ни в коем случае не придирки, было и весело и интересно послушать)


    Ну приятнее, чемОтара слушать...
    Цитата: Denison
    Цитата: Rokka
    Красивая победа Квято, Штыбар тоже очень хорошо держался. Комментатор конечно жёг на фамилии, весь вечер пытался бедного Оливейру сделать чемпионом Португалии и отправить в Трек, помогать Бобу Моллеме.Ну и Кунг очень порадовал))Ни в коем случае не придирки, было и весело и интересно послушать)


    Ну приятнее Отара слушать...

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5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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