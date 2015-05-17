Фабио Ару: «Счастлив вернуться на дороги Джиро д’Италия в 2018 году»

Фабио Ару официально подтвердил участие в Джиро д’Италия-2018

Фабио Ару официально подтвердил, что примет участие в Джиро д’Италия-2018 на пресс-конференции в штаб-квартире титульного спонсора велокоманды UAE Team Emirates.

Последние два года Фабио Ару пропускал Джиро д’Италия ради участия в Тур де Франс, где его лучшим результатом стало 5-е место в 2017 году. Джиро д’Италия-2014 стал первым в карьере Гран-туром Ару, в котором он поднялся на подиум, заняв 3-е место. В 2015 году Фабио Ару улучшил свой результат на Джиро д’Италия, финишировав 2-м.

Первой гонкой 27-летнего итальянского велогонщика в этом сезоне будет стартующий 21 февраля Тур Абу-Даби-2018. В прошлом году, когда Тур Абу-Даби впервые прошёл не в октябре, а в феврале, Фабио Ару занял в гонке 8-е место, а в 2015 году, когда гонка проводилась осенью, становился призёром Тура Абу-Даби.

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Фабио Ару: «Я очень хотел тщательно обдумать это важное решение, мы с командой провели много конструктивных разговоров. Я принял решение участвовать в Джиро д’Италия-2018 после всестороннего рассмотрения многих вариантов. Я счастлив вернуться на дороги Джиро, у итальянского спортсмена эта гонка вызывает особое волнение. Кроме того, я поеду Джиро д’Италия в майке чемпиона Италии, что является одной из причин отдать дань уважения Corsa Rosa».