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Джиро д'Италия-2017. Розовая майка. Фавориты

Джиро д'Италия-2017. Розовая майка. Фавориты

 Джиро д'Италия-2017. Розовая майка. Фавориты

За розовую майку победителя 100 выпуска Джиро д'Италия (Giro d'Italia-2017) будут соперничать победители Джиро д'Италия и те, кто только пытается достичь данной высоты в карьере велогонщика. Винченцо Нибали и Наиро Кинтана уже побеждали на итальянском Гран-туре, в то время как гонщики 1990 года рождения: Тибо Пино, Том Дюмулин, Роан Деннис; их более старшие конкуренты Стевен Крейсвейк, Герант Томас, Бауке Моллема, Тиджей Ван Гардерен, Микель Ланда, Ильнур Закарин, Доменико Поццовиво, а также младшие, 24-летние, гонщики Адам Йейтс и Боб Юнгельс (претенденты и на белую майку Джиро д'Италия-2017) ещё не становились обладателями розовой майки по итогам всего итальянского Гран-тура.

 

  Организаторы Джиро д'Италия-2017 предложили для гонщиков самый протяженный маршрут за последние 16 выпусков Джиро д'Италия, включая две индивидуальных разделки, преимущественно равнинных, и 6 этапов с финишами в гору 1-й категории. Тяжелейшие и решающие горные этапы с 14 по 20-й пройдут в Альпах, гонщикам предстоит преодолеть множество горных вершин, расположенных на заоблачных высотах, и спусков с многочисленными поворотами.

 

  Интрига в гонке будет сохранятся до момента пересечения линии финиша на Пьяцца Дуомо (Piazza Duomo) в Милане гонщиком, стартовавшим в розовой майке. Сумеет ли он ее удержать или потеряет по ходу индивидуальной разделки, узнаем 28 мая. 

 

  Для победы на Джиро д'Италия-2017 претендентам необходимо обладать горным ходом, умением спускаться с горных вершин и неплохим индивидуальным ходом по пересеченному и столообразному рельефу на разделках, а также сильным составом помощников. Наиболее оптимальные составы в битве за розовую майку выставили команды Sky, Movistar и BMC.

 

  32-летний итальянский гонщик Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) из команды Bahrain Merida является победителем 99-го выпуска итальянского Гранд-тура. Нибали едет домашнюю гонку в составе новой для себя команды, которую сам и создавал активным образом. Состав его команды является самым возрастным на 100-м версии Джиро д'Италия. 

 

  Джиро д'Италия-2017 пройдет по его родным местам на острове Сицилия. Вся Италия будет поддерживать Нибали и в то же время оказывать колоссальное давление. Только 9 гонщиков в истории Джиро д'Италия смогли защитить свой прошлогодний титул, причем двоим это удалось дважды: Эдди Мерксу и Альфредо Бинде, они становились победителями 3 года подряд. Последним, кто смог защитить свой титул, был Мигель Индурайн в 1992 и 1993 годах, в 21-м веке никому из гонщиков подобного сделать не удавалось.

 

 

  Главным претендентом среди остальных генеральщиков можно назвать 27-летнего колумбийца Наиро Кинтану (Nairo Quintana) из команды Movistar.

 

  Победитель Джиро д'Италия-2014 объявил, что после итальянского Гран-тура поедет Тур де Франс-2017. Состав команды Movistar на Джиро д'Италия-2017 уступает составу команды Sky, а средний возраст гонщиков чуть поменьше чем у главного конкурента. Колумбийцу подходят все этапы кроме разделок, на которых он потеряет время относительно раздельщиков-генеральщиков, но их не так много на этой Джиро д'Италия, и точно на ней нет Криса Фрума, который не уступает ему в горах и может привозить Кинтане по 35-40 секунд на каждых 10 км равнинной разделки, как было на Вуэльте Испании-2016. Если перед заключительной разделкой в Милане у Кинтаны будет розовая майка и запас времени примерно в две с половиной минуты, то шансы на удержание майки высокие.

 

  

 

  Стевен Крейсвейк (Steven Kruijswijk) 29-летний голландский гонщик команды Lotto NL - Jumbo, ставший  4-м в прошлом году, начинает новый поход за розовой майкой. В 2015 году он стал 7-м на  Джиро д'Италия. В прошлом году падение в сугроб на спуске с Чима Коппи сказалось на его форме на заключительных этапах. В этом году Стевен Крёйсвейк в первой части сезона не показал особенных результатов, его самым высоким местом в генеральной классификации многодневной гонки стало 8-е место на Вуэльте Каталонии. На Туре Йоркшира, где Крёйсвейк завершал подготовку к итальянскому Гран-туру, он упал на 1-м этапе. Серьёзной травмы удалось избежать, но финальный этап Тура Йоркшира голландский гонщик не поехал, команда решила дать ему дополнительный день для восстановления за 5 дней до решающего старта.

 

 

 

  27-летний испанский гонщик Микель Ланда (Mikel Landa) и 30-летний британский гонщик Герант Томас (Geraint Thomas) со-капитаны на Джиро д'Италия-2017 в составе команды Sky. В прошлом году Микель Ланда сошел с Джиро д'Италия, после своего 3 места в 2015 году. Герант Томас впервые едет капитаном команды Sky на Гран-тур и второй раз в карьере примет участие на Джиро д'Италия, в 2012 году он занял 80 место. На Альпийском Туре-2017 со-капитаны продемонстрировали свою форму: Томас стал победителем, а Ланда помогал ему и сам стал 5-м. Их конкурентам придется следить за двумя капитанами одновременно.

 

Микель Ланда и Герант Томас

@Tourof_TheAlps

 

26-летний французский гонщик Тибо Пино (Thibaut Pinot) из команды FDJ был третьим на Тур де Франс-2014. Но с тех пор на двух подряд Тур де Франс он не показывал результата в генеральной классификации. Действующий чемпион Франции в индивидуальной гонке с раздельным стартом впервые в своей карьере принимает участие на Джиро д'Италия. На Альпийском Туре-2017 Пино стал 2-м в общем зачете.

 

 

  Также претендентами на высокие места в итоговой генеральной классификации являются (расположены по возрасту от молодых к опытным):

  Том Дюмулин (Tom Dumoulin) 26-летний голландский гонщик команды Sunweb, 26-летний австралийский гонщик Роан Деннис (Rohan Dennis) из команды BMC, 27-ти летний российский гонщик Ильнур Закарин (Ilnur Zakarin) из команды KATUSHA-Alpecin, 28-летний американский гонщик Тиджей Ван Гардерен (Tejay Van Garderen) из команды BMC, 30-летний костариканец Андрей Амадор (Andrey Amador) из команды Movistar, Бауке Моллема (Bauke Mollema) 30-летний голландец из команды Trek-Segafredo, 34-летний итальянец Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) из команды Ag2r La Mondiale и многие другие. О претендентах на белую майку читайте в соответствующем превью.

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Теги к статье: Джиро д'Италия-2017 Giro d'Italia розовая майка Фавориты превью Винченцо Нибали Микель Ланда Рафал Майка Андрей Амадор Ильнур Закарин Доменико Поццовиво Италия велоспорт

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Джиро д'Италия


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • RVL
    Предварительные составы команд ... (21)
    RVL-Фото
    Илья в седле! Удачи ему!
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Или с точки зрения промоутера Больших Гонок? Типо бабла не заработаешь на таком маршруте.

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (12)
    VeloVelo-Фото

    Слабенький маршрут с точки зрения кого? Болельщика? Гонщика?
    Или с точки зрения Победителя?

  • Khan
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (12)
    Khan-Фото

    Слабенький маршрут. Не впечатляет абсолютно. Видимо, в традиции Джиро юбилейные гонки делать не сильно насыщенными по маршруту (2009, столетие Джиро, меньшовская гонка была по маршруту не сильно интересной).

     

    Равнинных транзитных этапов ниочем полно. Мортироло и та по легкому склону. Пордои в самом начале этапа. Куча совершенно непонятных гор при наличии Джау, Федаи, Тре Чиме, Финестре я уж умоолчу о Дзонколане и Кростисе, который заждался еще с 2011 года свой этап.

     

    Этна совершенно проходимый этап (2011 вспоминаем, если бы не Контадор, то заехали бы толпой). Блокхаус по меньшовской Джиро тоже не впечатлил, но там была борьба двоих, а этапы разбирали кому надо (Пелиццо, Састре). Оропу по 14 году почему-то совсем не помню, но разрывы среди фаворитов были маленькие

  • VeloVelo
    Состав команды Movistar на Джи ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Если Кинтана говорит про связку "Джиро-ТДФ", то Кинтану опять "заносит". 
    А если про "Джиро-Вуэльта" - почему нет, вполне.
    Но, если Кинтана не едет ТДФ в качестве капитана, значит капитанить на ТДФ будет Вальверде.
    А это уже интересно.

  • Khan
    Состав команды Movistar на Джи ... (4)
    Khan-Фото

    Хороший состав. Амадор может чуть ли не до самого конца с Кинтаной оставаться. Анакона, Эррада и Горка тоже должны в горах подстраховать. 

     

    Не знаю только что за фрукт де ла Парте, ну и смысл Рохаса тоже не сильно понятен. Спринт за четвёртое место и возможная подстраховка на равнине как вариант, наверное. 

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (12)
    Cyrill-Фото

    По поводу Этны - со слов Нибса подъём вполне проходимый - широкая дорога с стабильным не зашкаливающим градиентом. Блокхаус тоже не самая сногсшибательная гора, но перед ней будет подъезд к Роккамориче от Скафы - тоже далеко не прогулка...Видимо существенные разрывы пойдут уже на Оропе - там и не полого и узко...

  • motte
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (12)
    motte-Фото
    Дмитрий, как сказать...
    Посмотрите 3ю неделю...жутко и надо к ней распределить себя, да разделочка под 30ку словно "вишенка"....
    Вообщем и пот и кровь и слезы, как говорят
  • Cyrill
    Состав команды Orica-Scott на ... (2)
    Cyrill-Фото

    И всё же должен был быть Чавито...и ведь были бы шансы более,чем реальные...но,но,но...а жаль sad

  • Cyrill
    Состав команды Movistar на Джи ... (4)
    Cyrill-Фото

    Да, заруба будет знатная - индеец против Нибса - оба немногословные и очень терпеливые biggrin Но, что-то подсказывает, что у индейца всё же гандикап ...

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

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