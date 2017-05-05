Джиро д'Италия-2017. Розовая майка. Фавориты

За розовую майку победителя 100 выпуска Джиро д'Италия (Giro d'Italia-2017) будут соперничать победители Джиро д'Италия и те, кто только пытается достичь данной высоты в карьере велогонщика. Винченцо Нибали и Наиро Кинтана уже побеждали на итальянском Гран-туре, в то время как гонщики 1990 года рождения: Тибо Пино, Том Дюмулин, Роан Деннис; их более старшие конкуренты Стевен Крейсвейк, Герант Томас, Бауке Моллема, Тиджей Ван Гардерен, Микель Ланда, Ильнур Закарин, Доменико Поццовиво, а также младшие, 24-летние, гонщики Адам Йейтс и Боб Юнгельс (претенденты и на белую майку Джиро д'Италия-2017) ещё не становились обладателями розовой майки по итогам всего итальянского Гран-тура.



Организаторы Джиро д'Италия-2017 предложили для гонщиков самый протяженный маршрут за последние 16 выпусков Джиро д'Италия, включая две индивидуальных разделки, преимущественно равнинных, и 6 этапов с финишами в гору 1-й категории. Тяжелейшие и решающие горные этапы с 14 по 20-й пройдут в Альпах, гонщикам предстоит преодолеть множество горных вершин, расположенных на заоблачных высотах, и спусков с многочисленными поворотами.

Интрига в гонке будет сохранятся до момента пересечения линии финиша на Пьяцца Дуомо (Piazza Duomo) в Милане гонщиком, стартовавшим в розовой майке. Сумеет ли он ее удержать или потеряет по ходу индивидуальной разделки, узнаем 28 мая.

Для победы на Джиро д'Италия-2017 претендентам необходимо обладать горным ходом, умением спускаться с горных вершин и неплохим индивидуальным ходом по пересеченному и столообразному рельефу на разделках, а также сильным составом помощников. Наиболее оптимальные составы в битве за розовую майку выставили команды Sky, Movistar и BMC.

32-летний итальянский гонщик Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) из команды Bahrain Merida является победителем 99-го выпуска итальянского Гранд-тура. Нибали едет домашнюю гонку в составе новой для себя команды, которую сам и создавал активным образом. Состав его команды является самым возрастным на 100-м версии Джиро д'Италия.

Джиро д'Италия-2017 пройдет по его родным местам на острове Сицилия. Вся Италия будет поддерживать Нибали и в то же время оказывать колоссальное давление. Только 9 гонщиков в истории Джиро д'Италия смогли защитить свой прошлогодний титул, причем двоим это удалось дважды: Эдди Мерксу и Альфредо Бинде, они становились победителями 3 года подряд. Последним, кто смог защитить свой титул, был Мигель Индурайн в 1992 и 1993 годах, в 21-м веке никому из гонщиков подобного сделать не удавалось.

Главным претендентом среди остальных генеральщиков можно назвать 27-летнего колумбийца Наиро Кинтану (Nairo Quintana) из команды Movistar.

Победитель Джиро д'Италия-2014 объявил, что после итальянского Гран-тура поедет Тур де Франс-2017. Состав команды Movistar на Джиро д'Италия-2017 уступает составу команды Sky, а средний возраст гонщиков чуть поменьше чем у главного конкурента. Колумбийцу подходят все этапы кроме разделок, на которых он потеряет время относительно раздельщиков-генеральщиков, но их не так много на этой Джиро д'Италия, и точно на ней нет Криса Фрума, который не уступает ему в горах и может привозить Кинтане по 35-40 секунд на каждых 10 км равнинной разделки, как было на Вуэльте Испании-2016. Если перед заключительной разделкой в Милане у Кинтаны будет розовая майка и запас времени примерно в две с половиной минуты, то шансы на удержание майки высокие.

Стевен Крейсвейк (Steven Kruijswijk) 29-летний голландский гонщик команды Lotto NL - Jumbo, ставший 4-м в прошлом году, начинает новый поход за розовой майкой. В 2015 году он стал 7-м на Джиро д'Италия. В прошлом году падение в сугроб на спуске с Чима Коппи сказалось на его форме на заключительных этапах. В этом году Стевен Крёйсвейк в первой части сезона не показал особенных результатов, его самым высоким местом в генеральной классификации многодневной гонки стало 8-е место на Вуэльте Каталонии. На Туре Йоркшира, где Крёйсвейк завершал подготовку к итальянскому Гран-туру, он упал на 1-м этапе. Серьёзной травмы удалось избежать, но финальный этап Тура Йоркшира голландский гонщик не поехал, команда решила дать ему дополнительный день для восстановления за 5 дней до решающего старта.

27-летний испанский гонщик Микель Ланда (Mikel Landa) и 30-летний британский гонщик Герант Томас (Geraint Thomas) со-капитаны на Джиро д'Италия-2017 в составе команды Sky. В прошлом году Микель Ланда сошел с Джиро д'Италия, после своего 3 места в 2015 году. Герант Томас впервые едет капитаном команды Sky на Гран-тур и второй раз в карьере примет участие на Джиро д'Италия, в 2012 году он занял 80 место. На Альпийском Туре-2017 со-капитаны продемонстрировали свою форму: Томас стал победителем, а Ланда помогал ему и сам стал 5-м. Их конкурентам придется следить за двумя капитанами одновременно.

@Tourof_TheAlps

26-летний французский гонщик Тибо Пино (Thibaut Pinot) из команды FDJ был третьим на Тур де Франс-2014. Но с тех пор на двух подряд Тур де Франс он не показывал результата в генеральной классификации. Действующий чемпион Франции в индивидуальной гонке с раздельным стартом впервые в своей карьере принимает участие на Джиро д'Италия. На Альпийском Туре-2017 Пино стал 2-м в общем зачете.

Также претендентами на высокие места в итоговой генеральной классификации являются (расположены по возрасту от молодых к опытным):

Том Дюмулин (Tom Dumoulin) 26-летний голландский гонщик команды Sunweb, 26-летний австралийский гонщик Роан Деннис (Rohan Dennis) из команды BMC, 27-ти летний российский гонщик Ильнур Закарин (Ilnur Zakarin) из команды KATUSHA-Alpecin, 28-летний американский гонщик Тиджей Ван Гардерен (Tejay Van Garderen) из команды BMC, 30-летний костариканец Андрей Амадор (Andrey Amador) из команды Movistar, Бауке Моллема (Bauke Mollema) 30-летний голландец из команды Trek-Segafredo, 34-летний итальянец Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo) из команды Ag2r La Mondiale и многие другие. О претендентах на белую майку читайте в соответствующем превью.