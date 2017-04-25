Состав команды BMC на Джиро д'Италия-2017

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- Дата:
- Сегодня, 19:54
Тиджей Ван Гардерен - капитан команды BMC на Джиро д'Италия-2017
Команда BMC объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Тиджей Ван Гардерен (Tejay van Garderen), 28-летний американский гонщик, и 26-летний австралийский гонщик Роан Деннис (Rohan Dennis) дебютируют на Джиро д’Италия и будут лидерами команды. Основным капитаном BMC является Тиджей Ван Гардерен, который, объединив силы с Роаном Деннисом, попробует себя в борьбе за общий зачёт, в то время как Роан Деннис получит шанс ехать свою собственную гонку.
Вместе с ними на старт 100-го выпуска Джиро д’Италия выйдут: 26-летний швейцарский гонщик Сильван Дилье (Silvan Dillier), 30-летний бельгийский гонщик Бен Херманс (Ben Hermans), 37-летний итальянский гонщик Мануэль Квинцато (Manuel Quinziato), 27-летний американский гонщик Джоуи Росскопф (Joey Rosskopf), 25-летний итальянский гонщик Мануэль Сенни (Manuel Senni), 25-летний бельгийский гонщик Дилан Тёнс (Dylan Teuns), 34-летний испанский гонщик Франсиско Вентосо (Francisco Ventoso). Средний возраст команды 29,4 года. Самые опытные гонщики команды – Франсиско Вентосо, стартующий на Джиро д’Италия в шестой раз, и Мануэль Квинцато. Для которого это будет пятый старт на итальянском Гран-туре.
Помимо Тиджея Ван Гардерена и Роана Денниса впервые поедет Джиро д’Италия Дилан Тёнс.
Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele
Макс Шиандри, спортивный директор команды BMC: «Тиджей Ван Гардерен – главный лидер в борьбе за генеральную классификацию. У него большой опыт выступления в Гран-турах. Нам интересно посмотреть, как он сможет реализовать себя на Джиро д’Италия, гонке, в которой он никогда прежде не участвовал. Это новый для Тиджея вызов, маршрут отлично подходит его гоночному стилю, он получит поддержку всей команды.
В то время как Роан Деннис будет занимать в команде уникальную позицию – он получит свободу вести свою собственную гонку. Роан никогда не фокусировался в Гран-турах на борьбе за общий зачёт, но в этом году он доказал, что у него есть нога, чтобы держаться с лучшими. Думаю, мы увидим сильное выступление Романа, которое будет его переходом к настоящему претенденту на борьбу за генеральную классификацию на Гран-турах.
Вместе с Ван Гардереном и Деннисом мы собрали состав молодых и опытных гонщиков. Мануэль Квинцато и Франсиско Вентосо – самые опытные в пелотоне, будут нашими руководящими гонщиками на этапах. Сильван Дилье, Бен Херманс, Дилан Тёнс, Джоуи Росскопф, Мануэль Сенни будут оказывать поддержку как на равнинах, так и на горных этапах. Я уверен, что мы увидим сильное выступление этих гонщиков, все они продолжают прогрессировать с каждым сезоном».
Состав команды BMC на Джиро д’Италия-2017: Tejay Van Garderen, (США), Rohan Dennis, (Австралия), Silvan Dillier, (Швейцария), Ben Hermans, (Бельгия), Manuel Quinziato, (Италия), Joey Rosskopf, (США), Manuel Senni, (Италия), Dylan Teuns, (Бельгия), Francisco Ventoso, (Испания).
Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017
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