Состав команды BMC на Джиро д'Италия-2017

Тиджей Ван Гардерен - капитан команды BMC на Джиро д'Италия-2017

Команда BMC объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Тиджей Ван Гардерен (Tejay van Garderen), 28-летний американский гонщик, и 26-летний австралийский гонщик Роан Деннис (Rohan Dennis) дебютируют на Джиро д’Италия и будут лидерами команды. Основным капитаном BMC является Тиджей Ван Гардерен, который, объединив силы с Роаном Деннисом, попробует себя в борьбе за общий зачёт, в то время как Роан Деннис получит шанс ехать свою собственную гонку.

Вместе с ними на старт 100-го выпуска Джиро д’Италия выйдут: 26-летний швейцарский гонщик Сильван Дилье (Silvan Dillier), 30-летний бельгийский гонщик Бен Херманс (Ben Hermans), 37-летний итальянский гонщик Мануэль Квинцато (Manuel Quinziato), 27-летний американский гонщик Джоуи Росскопф (Joey Rosskopf), 25-летний итальянский гонщик Мануэль Сенни (Manuel Senni), 25-летний бельгийский гонщик Дилан Тёнс (Dylan Teuns), 34-летний испанский гонщик Франсиско Вентосо (Francisco Ventoso). Средний возраст команды 29,4 года. Самые опытные гонщики команды – Франсиско Вентосо, стартующий на Джиро д’Италия в шестой раз, и Мануэль Квинцато. Для которого это будет пятый старт на итальянском Гран-туре.

Помимо Тиджея Ван Гардерена и Роана Денниса впервые поедет Джиро д’Италия Дилан Тёнс.

Photo © BMC Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Макс Шиандри, спортивный директор команды BMC: «Тиджей Ван Гардерен – главный лидер в борьбе за генеральную классификацию. У него большой опыт выступления в Гран-турах. Нам интересно посмотреть, как он сможет реализовать себя на Джиро д’Италия, гонке, в которой он никогда прежде не участвовал. Это новый для Тиджея вызов, маршрут отлично подходит его гоночному стилю, он получит поддержку всей команды.

В то время как Роан Деннис будет занимать в команде уникальную позицию – он получит свободу вести свою собственную гонку. Роан никогда не фокусировался в Гран-турах на борьбе за общий зачёт, но в этом году он доказал, что у него есть нога, чтобы держаться с лучшими. Думаю, мы увидим сильное выступление Романа, которое будет его переходом к настоящему претенденту на борьбу за генеральную классификацию на Гран-турах.

Вместе с Ван Гардереном и Деннисом мы собрали состав молодых и опытных гонщиков. Мануэль Квинцато и Франсиско Вентосо – самые опытные в пелотоне, будут нашими руководящими гонщиками на этапах. Сильван Дилье, Бен Херманс, Дилан Тёнс, Джоуи Росскопф, Мануэль Сенни будут оказывать поддержку как на равнинах, так и на горных этапах. Я уверен, что мы увидим сильное выступление этих гонщиков, все они продолжают прогрессировать с каждым сезоном».

Состав команды BMC на Джиро д’Италия-2017: Tejay Van Garderen, (США), Rohan Dennis, (Австралия), Silvan Dillier, (Швейцария), Ben Hermans, (Бельгия), Manuel Quinziato, (Италия), Joey Rosskopf, (США), Manuel Senni, (Италия), Dylan Teuns, (Бельгия), Francisco Ventoso, (Испания).