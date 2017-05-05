Стевен Крёйсвейк – капитан команды LottoNL-Jumbo на Джиро д’Италия-2017

Команда LottoNL-Jumbo объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитаном команды будет 29-летний голландский гонщик Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk), который поедет 12-й Гран-тур в карьере.

В 2015 году он занял на Джиро д’Италия 7-е место, в прошлом году он потерял майку лидера за два дня до окончания Джиро д’Италия, где в итоге занял 4-е место. В этом году будет стараться улучшить результат.

В этом ему будут помогать: 34-летний голландский гонщик Стеф Клемент (Stef Clement) и 34-летний бельгийский гонщик Юрген Ван ден Брук (Jurgen van den Broeck), который в конце прошлого сезона специально подписали в помощь Стевену Крёйсвейку в горах. Также 5 мая на старт Джиро д’Италия-2017 выйдут 28-летний голландский гонщик Тван Кастелейнс (Twan Castelijns), 32-летний голландский гонщик Йос ван Эмден (Jos van Emden), 38-летний голландский гонщик Брам Танкинк (Bram Tankink), 29-летний голландский гонщик Мартейн Кейзер (Martijn Keizer), 25-летний бельгийский гонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) и 27-летний итальянский гонщик Энрико Баттальин (Enrico Battaglin).

Photo (c) LottoNL-Jumbo

Средний возраст команды 31,1 год. Стеф Клемент – самый опытный гонщик, стартует 17-й Гран-тур в карьере.

Стевен Крёйсвейк: «В прошлом году я упал за два дня до конца гонки и потерял наивысшее достижение – розовую майку. Однако, после той Джиро д’Италия я понял, на что способен, и хочу снова бороться за высокий результат. Мы много работали, чтобы получить максимум. Носить розовую майку было невероятно. Сейчас я хочу финишировать на финальном подиуме, и предпочёл бы стоять на нём как можно выше».

Состав команды LottoNL-Jumbo на Джиро д’Италия-2017:

Steven Kruijswijk, (Голландия)

Enrico Battaglin, (Италия)

Victor Campenaerts, (Бельгия)

Twan Castelijns, (Голландия)

Stef Clement, (Голландия)

Martijn Keizer, (Голландия)

Bram Tankink, (Голландия)

Jurgen Van Den Broeck, (Бельгия)

Jos Van Emden, (Голландия)