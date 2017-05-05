- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 22:46
Стевен Крёйсвейк – капитан команды LottoNL-Jumbo на Джиро д’Италия-2017
Команда LottoNL-Jumbo объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитаном команды будет 29-летний голландский гонщик Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk), который поедет 12-й Гран-тур в карьере.
В 2015 году он занял на Джиро д’Италия 7-е место, в прошлом году он потерял майку лидера за два дня до окончания Джиро д’Италия, где в итоге занял 4-е место. В этом году будет стараться улучшить результат.
В этом ему будут помогать: 34-летний голландский гонщик Стеф Клемент (Stef Clement) и 34-летний бельгийский гонщик Юрген Ван ден Брук (Jurgen van den Broeck), который в конце прошлого сезона специально подписали в помощь Стевену Крёйсвейку в горах. Также 5 мая на старт Джиро д’Италия-2017 выйдут 28-летний голландский гонщик Тван Кастелейнс (Twan Castelijns), 32-летний голландский гонщик Йос ван Эмден (Jos van Emden), 38-летний голландский гонщик Брам Танкинк (Bram Tankink), 29-летний голландский гонщик Мартейн Кейзер (Martijn Keizer), 25-летний бельгийский гонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) и 27-летний итальянский гонщик Энрико Баттальин (Enrico Battaglin).
Photo (c) LottoNL-Jumbo
Средний возраст команды 31,1 год. Стеф Клемент – самый опытный гонщик, стартует 17-й Гран-тур в карьере.
Стевен Крёйсвейк: «В прошлом году я упал за два дня до конца гонки и потерял наивысшее достижение – розовую майку. Однако, после той Джиро д’Италия я понял, на что способен, и хочу снова бороться за высокий результат. Мы много работали, чтобы получить максимум. Носить розовую майку было невероятно. Сейчас я хочу финишировать на финальном подиуме, и предпочёл бы стоять на нём как можно выше».
Состав команды LottoNL-Jumbo на Джиро д’Италия-2017:
Steven Kruijswijk, (Голландия)
Enrico Battaglin, (Италия)
Victor Campenaerts, (Бельгия)
Twan Castelijns, (Голландия)
Stef Clement, (Голландия)
Martijn Keizer, (Голландия)
Bram Tankink, (Голландия)
Jurgen Van Den Broeck, (Бельгия)
Jos Van Emden, (Голландия)
Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017
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