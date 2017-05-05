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Состав команды LottoNL-Jumbo на Джиро д'Италия-2017

Стевен Крёйсвейк – капитан команды LottoNL-Jumbo на Джиро д’Италия-2017

 

 

  Команда LottoNL-Jumbo объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитаном команды будет 29-летний голландский гонщик Стевен Крёйсвейк (Steven Kruijswijk), который поедет 12-й Гран-тур в карьере.

  В 2015 году он занял на Джиро д’Италия 7-е место, в прошлом году он потерял майку лидера за два дня до окончания Джиро д’Италия, где в итоге занял 4-е место. В этом году будет стараться улучшить результат.

 

  В этом ему будут помогать: 34-летний голландский гонщик Стеф Клемент (Stef Clement) и 34-летний бельгийский гонщик Юрген Ван ден Брук (Jurgen van den Broeck), который в конце прошлого сезона специально подписали в помощь Стевену Крёйсвейку в горах. Также 5 мая на старт Джиро д’Италия-2017 выйдут 28-летний голландский гонщик Тван Кастелейнс (Twan Castelijns), 32-летний голландский гонщик Йос ван Эмден (Jos van Emden), 38-летний голландский гонщик Брам Танкинк (Bram Tankink), 29-летний голландский гонщик Мартейн Кейзер (Martijn Keizer), 25-летний бельгийский гонщик Виктор Кампенартс (Victor Campenaerts) и 27-летний итальянский гонщик Энрико Баттальин (Enrico Battaglin).

 

Состав команды LottoNL-Jumbo на Джиро д'Италия-2017

 Photo (c) LottoNL-Jumbo

 

Средний возраст команды 31,1 год. Стеф Клемент – самый опытный гонщик, стартует 17-й Гран-тур в карьере.

 

 Стевен Крёйсвейк: «В прошлом году я упал за два дня до конца гонки и потерял наивысшее достижение – розовую майку. Однако, после той Джиро д’Италия я понял, на что способен, и хочу снова бороться за высокий результат. Мы много работали, чтобы получить максимум. Носить розовую майку было невероятно. Сейчас я хочу финишировать на финальном подиуме, и предпочёл бы стоять на нём как можно выше».

 

 

Состав команды LottoNL-Jumbo на Джиро д’Италия-2017:

Steven Kruijswijk, (Голландия)

Enrico Battaglin, (Италия)

Victor Campenaerts, (Бельгия)

Twan Castelijns, (Голландия)

Stef Clement, (Голландия)

Martijn Keizer, (Голландия)

Bram Tankink, (Голландия)

Jurgen Van Den Broeck, (Бельгия)

Jos Van Emden, (Голландия)

 

Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: LottoNL-Jumbo Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Комментарии

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (9)
    Cyrill-Фото

    По поводу Этны - со слов Нибса подъём вполне проходимый - широкая дорога с стабильным не зашкаливающим градиентом. Блокхаус тоже не самая сногсшибательная гора, но перед ней будет подъезд к Роккамориче от Скафы - тоже далеко не прогулка...Видимо существенные разрывы пойдут уже на Оропе - там и не полого и узко...

  • motte
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (9)
    motte-Фото
    Дмитрий, как сказать...
    Посмотрите 3ю неделю...жутко и надо к ней распределить себя, да разделочка под 30ку словно "вишенка"....
    Вообщем и пот и кровь и слезы, как говорят
  • Cyrill
    Состав команды Orica-Scott на ... (2)
    Cyrill-Фото

    И всё же должен был быть Чавито...и ведь были бы шансы более,чем реальные...но,но,но...а жаль sad

  • Cyrill
    Состав команды Movistar на Джи ... (2)
    Cyrill-Фото

    Да, заруба будет знатная - индеец против Нибса - оба немногословные и очень терпеливые biggrin Но, что-то подсказывает, что у индейца всё же гандикап ...

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (9)
    velodoctor-Фото

    В отличии от тура, плоского и скучного - тут будет весело. Жду с нетерпением. Спасибо, что все нам расписали так подробно в очередной раз. russian

  • velodoctor
    Eschborn-Frankfurt-Rund um den ... (2)
    velodoctor-Фото

    ДД до этого отъезжал и уже сил 100%ых не было, тем более на последнем км он был на 6 позиции и пересесть поближе из-за сырого асфальта и высокой скорости никак не мог. 

    У Цабеля отец тут побеждал, но сегодня он помог Алексу догнать его по кол-ву побед. 

     

    Ну и еще скажу, когда межсезонье спринтерское, все соперники не в форме Алекс как всегда король. 

  • vitali
    Eschborn-Frankfurt-Rund um den ... (2)
    vitali-Фото

    По-моему младший Цабель задвинул такой кусок, что под конец последнего километра просто увез Кристоффа от всех...

    Или остальные команды были настолько слабы, или Рик творит чудеса

  • Sezar
    Состав команды Movistar на Джи ... (2)
    Sezar-Фото

    Вот чел против которого болеть одно удовольствие.

  • error
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (9)
    error-Фото

    Спринтерм не дали погонять в розовом. Этна 4 этап отрубает. Както не справедливо. С другой стороны горнякам непросто рассчитать форму. На какой неделе начинать ехать? С таким составом капитанов колхоза быть не должно.

  • djick
    Состав команды Orica-Scott на ... (2)
    djick-Фото

    в горах тяжело будет, но Адам должен справиться!

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