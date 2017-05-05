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- Дата:
- Сегодня, 16:18
Тибо Пино - капитан команды FDJ на Джиро д'Италия-2017
Французская команда FDJ объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитаном команды будет 26-летний французский гонщик Тибо Пино (Thibaut Pinot), который впервые поедет Джиро д’Италия, но это будет его 8-й Гран-тур в карьере.
Лучшим результатом Тибо Пино в генеральной классификации Гран-тура является 3-е место на Тур де Франс-2014. Помогать Тибо Пино бороться за высокое место в общем зачёте будут: 34-летний швейцарский гонщик Стив Морабито (Steve Morabito), 27-летний швейцарский гонщик Себастьян Рейхенбах (Sebastien Reichenbach), 27-летний французский гонщик Руди Молар (Rudy Molard), 26-летний шведский гонщик Тобиас Людвигссон (Tobias Ludvigsson), 34-летний французский гонщик Вильям Бонне (William Bonnet), 32-летний французский гонщик Матьё Ладанью (Matthieu Ladagnous), 33-летний французский гонщик Жереми Руа (Jérémy Roy) и 35-летний французский гонщик Бенуа Вогренар (Benoit Vaugrenard).
Средний возраст команды – 31,1 год. Самые опытные гонщики – Вильям Бонне, который будет стартовать поедет 15-й Гран-тур в карьере, Жереми Руа проехавший 13 Гран-туров и Стив Морабито, который будет стартовать на Гран-туре в 14-й раз.
Мартиаль Гайянт, спортивный директор FDJ: «Тибо предельно мотивирован, он в отличной форме и с ним сильная команда. Уровень соперников высок, но это его не пугает. Конечно, мы поедем эту Джиро д’Италия с амбициями в общем зачёте».
Состав команды FDJ на Джиро д’Италия-2017:
Thibaut Pinot, (Франция)
William Bonnet, (Франция)
Matthieu Ladagnous, (Франция)
Tobias Ludvigsson, (Швеция)
Rudy Molard, (Франция)
Steve Morabito, (Швейцария)
Sebastien Reichenbach, (Швейцария)
Jeremy Roy, (Франция)
Benoit Vaugrenard, (Франция)
Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017
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