VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Состав команды FDJ на Джиро д'Италия-2017

Тибо Пино - капитан команды FDJ на Джиро д'Италия-2017

 

  Французская команда FDJ объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитаном команды будет 26-летний французский гонщик Тибо Пино (Thibaut Pinot), который впервые поедет Джиро д’Италия, но это будет его 8-й Гран-тур в карьере.

 

 

  Лучшим результатом Тибо Пино в генеральной классификации Гран-тура является 3-е место на Тур де Франс-2014. Помогать Тибо Пино бороться за высокое место в общем зачёте будут: 34-летний швейцарский гонщик Стив Морабито (Steve Morabito), 27-летний швейцарский гонщик Себастьян Рейхенбах (Sebastien Reichenbach), 27-летний французский гонщик Руди Молар (Rudy Molard), 26-летний шведский гонщик Тобиас Людвигссон (Tobias Ludvigsson), 34-летний французский гонщик Вильям Бонне (William Bonnet), 32-летний французский гонщик Матьё Ладанью (Matthieu Ladagnous), 33-летний французский гонщик Жереми Руа (Jérémy Roy) и 35-летний французский гонщик Бенуа Вогренар (Benoit Vaugrenard).

 

  Средний возраст команды – 31,1 год. Самые опытные гонщики – Вильям Бонне, который будет стартовать поедет 15-й Гран-тур в карьере, Жереми Руа проехавший 13 Гран-туров и Стив Морабито, который будет стартовать на Гран-туре в 14-й раз.

 

  Мартиаль Гайянт, спортивный директор FDJ: «Тибо предельно мотивирован, он в отличной форме и с ним сильная команда. Уровень соперников высок, но это его не пугает. Конечно, мы поедем эту Джиро д’Италия с амбициями в общем зачёте».

 

Состав команды FDJ на Джиро д’Италия-2017:

 

Thibaut Pinot, (Франция)

William Bonnet, (Франция)

Matthieu Ladagnous, (Франция)

Tobias Ludvigsson, (Швеция)

Rudy Molard, (Франция)

Steve Morabito, (Швейцария)

Sebastien Reichenbach, (Швейцария)

Jeremy Roy, (Франция)

Benoit Vaugrenard, (Франция)

 

Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: FDJ Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

3 - 7 мая 2017

Tour d’Azerbaidjan

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • sashaney
    Горная премия Чима Скарпони на ... (1)
    sashaney-Фото

    брависсимо

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (4)
    Cyrill-Фото

    По поводу противостояния Кинтаны и Нибали...

    ИМХО...

    Кинтана будет не очень мудр, если будет отсиживаться...рвать надо сразу начиная с Этны и УЖЕ заканчивая Блокхаусом (там должно быть +2...3 минуты относительно вкатывающегося Нибса (а Нибс будет первую неделю именно вкатываться))...

    Нибс же будет не очень мудр, если хоть раз попробует показать индейцу свою силу в горах - сидеть, сидеть и ещё раз сидеть за индейцем до самого Милана, а уж там на все оставшиеся....

  • Kitsune-taichou
    Тур Романдии-2017. Этап 5 (8)
    Kitsune-taichou-Фото

    я так посмотрела, на твиттере тоже полно вопросов к фруму. у него там все в порядке? 

  • MSG
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (14)
    MSG-Фото
    Разрывы маленькие не по причине слабых гор, а по причине нежелания идти наполную именно в эту гору. Внушительные разрывы можно сделать на ЛЮБОМ подъеме 10км+ и 6%+, было бы желание. Ну а при желании(точнее его отсутствии) можно и в Дзонколлан заехать паровозиком. Ну и сколько раз(особенно в последние годы) этапы, перенасыщенные подъемами, заканчивались скучным колхозом, так как у гонщиков банально нет сил атаковать?
  • LLL
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (4)
    LLL-Фото

    Понимаю, что у Кинтаны шансов больше, но болеть буду за Нибали. И очень интересно будет понаблюдать за парой скаевцев Томас-Ланда. Однажды уже Ланда с Ару заехали на пьедестал, может история повторится. 

  • Bjoern
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (4)
    Bjoern-Фото

    1 Кинтана

    2 Нибали

    3 Йейтс

    4 Кройсвейк

    5 Пино

    6 Моллема

    7 Закарин

     

  • ungvar
    Джиро д'Италия-2017. Розовая ... (4)
    ungvar-Фото

    Так как превью довольно куцое добавлю коэффициэнты от букмекеров

     

    Кинтана 1,9

    Нибали 6,5

    Крейшвейк 10

    Томас 13

    Ланда, Пино 15

    Дюмоллан, Моллема 17

    Йейтс 21

    ТиДжей, Ильнур 26

    Майка 34 (отличная сатавка от Bwin :))

    Поццовиво, Кенниг, Деннис 67

    Формоло, Фирсанов, Келдерман, Кошта, Бетанкур, Роза, Конрад 101

     

     

  • rude_rider
    Состав команды Movistar на Джи ... (6)
    rude_rider-Фото

    Кинтана просто хочет взять свой ГТ в этом году..а дальше как нога пойдет у него Фрума

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2017. Альтимет ... (14)
    Cyrill-Фото

    Да, Оропу я видимо тоже с чем-то спутал...там узких мест нет...Перепутал с Сестолой...

  • djick
    Состав команды Movistar на Джи ... (6)
    djick-Фото
    вы смотрели последние гонки Рохаса, он в горах разных смотрелся очень и очень хорошо. он в спринте не будет участвовать, там есть Бенна.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 мая

Owain Doull (Team Sky)

Hideto Nakane (Nippo - Vini Fantini)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2017 (14)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)