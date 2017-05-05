Тибо Пино - капитан команды FDJ на Джиро д'Италия-2017

Французская команда FDJ объявила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитаном команды будет 26-летний французский гонщик Тибо Пино (Thibaut Pinot), который впервые поедет Джиро д’Италия, но это будет его 8-й Гран-тур в карьере.

Лучшим результатом Тибо Пино в генеральной классификации Гран-тура является 3-е место на Тур де Франс-2014. Помогать Тибо Пино бороться за высокое место в общем зачёте будут: 34-летний швейцарский гонщик Стив Морабито (Steve Morabito), 27-летний швейцарский гонщик Себастьян Рейхенбах (Sebastien Reichenbach), 27-летний французский гонщик Руди Молар (Rudy Molard), 26-летний шведский гонщик Тобиас Людвигссон (Tobias Ludvigsson), 34-летний французский гонщик Вильям Бонне (William Bonnet), 32-летний французский гонщик Матьё Ладанью (Matthieu Ladagnous), 33-летний французский гонщик Жереми Руа (Jérémy Roy) и 35-летний французский гонщик Бенуа Вогренар (Benoit Vaugrenard).

Средний возраст команды – 31,1 год. Самые опытные гонщики – Вильям Бонне, который будет стартовать поедет 15-й Гран-тур в карьере, Жереми Руа проехавший 13 Гран-туров и Стив Морабито, который будет стартовать на Гран-туре в 14-й раз.

Мартиаль Гайянт, спортивный директор FDJ: «Тибо предельно мотивирован, он в отличной форме и с ним сильная команда. Уровень соперников высок, но это его не пугает. Конечно, мы поедем эту Джиро д’Италия с амбициями в общем зачёте».

Состав команды FDJ на Джиро д’Италия-2017:

Thibaut Pinot, (Франция)

William Bonnet, (Франция)

Matthieu Ladagnous, (Франция)

Tobias Ludvigsson, (Швеция)

Rudy Molard, (Франция)

Steve Morabito, (Швейцария)

Sebastien Reichenbach, (Швейцария)

Jeremy Roy, (Франция)

Benoit Vaugrenard, (Франция)