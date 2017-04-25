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Состав команды Lotto Soudal на Джиро д'Италия-2017

Команда Lotto-Soudal объявила состав на Джиро д'Италия-2017

 

 

  Бельгийская команда Lotto Soudal объявила состав на Джиро д’Италия-2017. 5 мая на старт 100-го юбилейного выпуска итальянского Гран-тура выйдут: 34-летний немецкий гонщик Андре Грайпель, 25-летний голландский гонщик Морено Хофланд, 30-летний бельгийский гонщик Барт Де Клерк, 34-летний бельгийский гонщик Максим Монфор, 33-летний польский гонщик Томаш Марчински, 25-летний бельгийский гонщик Шон Де Би, 23-летний бельгийский гонщик Яспер Де Бюст, 37-летний датский гонщик Ларс Бак и 36-летний австралийский гонщик Адам Хансен.

 

 

   Андре Грайпель за свою карьеру выиграл 6 этапов Джиро д’Италия, в прошлом году  одержал победу на трёх этапах. Он четырежды принимал участие в Джиро д’Италия, и ни разу не уехал с итальянского Гран-тура без хотя бы одной победы на этапе.

 

  Адам  Хансен продолжит ставить рекорд по участию во всех трёх Гран-турах каждый год. Это будет 24-й Гран-тур в карьере и 17-й Гран-тур подряд, а также 9-я Джиро д’Италия. В 2013 Хансен выиграл на итальянском Гран-туре 7-й этап.

 

  Для Морено Хофланда это будет третье участие в Джиро д’Италия, но первое в майке команды Lotto Soudal.

 

  Барт де Клерк возвращается на Джиро д’Италия после четырёхлетнего перерыва, это будет его третий итальянский Гран-тур, в 2011, будучи нео-про, он выиграл на Джиро д’Италия 6-й этап.

 

  Максим Монфор поедет Джиро д’Италия пятый раз в карьере, в прошлые годы он каждый раз финишировал в топ-15 генеральной классификации. В горах Барту Де Клерку и Максиму Монфору будет помогать Томаш Марчински.

 

Яспер Де Бюст дебютирует на Джиро д’Италия. Для Шона Де Би Джиро д’Италия станет вторым Гран-туром в карьере.

 

Самый опытный в команде – Ларс Бак, поедет Джиро д’Италия в 9-й раз, и это будет его 17-й Гран-тур в карьере. В 2012 он выиграл этап до Сестри Леванте.

 

Состав Lotto Soudal на Джиро д’Италия-2017: Lars Bak, Sean De Bie, Jasper De Buyst, Bart De Clercq, André Greipel, Adam Hansen, Moreno Hofland, Tomasz Marczynski, Maxime Monfort.

 

Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Lotto Soudal Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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