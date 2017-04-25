Состав команды Trek-Segafredo на Джиро д'Италия-2017

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Команда Trek-Segafredo объявила состав на Джиро д'Италия-2017
Команда Trek-Segafredo объявила состав на Джиро д’Италия-2017. В качестве капитана команды стартует 30-летний голландский гонщик Бауке Моллема (Bauke Mollema). В своей карьере он проехал Джиро д’Италия лишь один раз в 2010 году, и это был его дебютный Гран-тур, на котором он занял 12-е место. Лучшим результатом Бауке Моллемы на Гран-турах является 4-е место на Вуэльте Испании-2011 и 6-е место на Тур де Франс в 2013. В прошлом году Бауке Моллема финишировал 11-м на Большой Петле.
Вместе с Бауке Моллемой 5 мая на старт Джиро д’Италия-2017 выйдут: 26-летний итальянский гонщик Эуженио Алафачи (Eugenio Alafaci), 25-летний французский гонщик Жульен Бернар (Julien Bernard), 21-летний датский гонщик Мадс Педерсен (Mads Pedersen), 32-летний люксембургский гонщик Лоран Дидье (Laurent Didier), 35-летний испанский гонщик Хесус Эрнандес (Jesús Hernández), 28-летний итальянский гонщик Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo), 29-летний американский гонщик Питер Стетина (Peter Stetina), 25-летний бельгийский гонщик Яспер Стейвен (Jasper Stuyven).
Мадс Педерсен – единственный гонщик команды, который впервые поедет Гран-тур. Самый опытный гонщик, стартующий на Джиро д’Италия в шестой раз – Джакомо Ниццоло. Больше всех Гран-туров проехал Хесус Эрнандес – это будет его 13-й старт на трёхнедельной гонке и третий на Джиро д’Италия.
Бауке Моллема: «Я с нетерпением жду возвращения в Италию, где в 2010 году проехал свой первый Гран-тур. Конечно, 100-й выпуск Джиро д’Италия будет особенным, итальянские болельщики – одни из самых лучших, всегда давали мне огромную мотивацию. Я уже посмотрел много этапов предстоящей гонки, и знаю наверняка, что этот выпуск будет очень тяжёлым. Могу сказать, что Джиро д’Италию считаю самым трудных из трёх Гран-туров из-за агрессивного хода гонки и подъёмов. Я надеюсь выйти на свой личный лучший уровень и быть среди тех, кто борется за розовую майку 100-го выпуска Джиро д’Италия».
Состав команды Trek-Segafredo на Джиро д’Италия-2017: Bauke Mollema, (Голландия), Eugenio Alafaci, (Италия), Julien Bernard, (Франция), Mads Pedersen, (Дания), Laurent Didier, (Люксембург), Jesus Hernandez, (Испания), Giacomo Nizzolo, (Италия), Peter Stetina, (США), Jasper Stuyven, (Бельгия).
Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017
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