Состав команды Trek-Segafredo на Джиро д'Италия-2017

Команда Trek-Segafredo объявила состав на Джиро д'Италия-2017

Команда Trek-Segafredo объявила состав на Джиро д’Италия-2017. В качестве капитана команды стартует 30-летний голландский гонщик Бауке Моллема (Bauke Mollema). В своей карьере он проехал Джиро д’Италия лишь один раз в 2010 году, и это был его дебютный Гран-тур, на котором он занял 12-е место. Лучшим результатом Бауке Моллемы на Гран-турах является 4-е место на Вуэльте Испании-2011 и 6-е место на Тур де Франс в 2013. В прошлом году Бауке Моллема финишировал 11-м на Большой Петле.

Вместе с Бауке Моллемой 5 мая на старт Джиро д’Италия-2017 выйдут: 26-летний итальянский гонщик Эуженио Алафачи (Eugenio Alafaci), 25-летний французский гонщик Жульен Бернар (Julien Bernard), 21-летний датский гонщик Мадс Педерсен (Mads Pedersen), 32-летний люксембургский гонщик Лоран Дидье (Laurent Didier), 35-летний испанский гонщик Хесус Эрнандес (Jesús Hernández), 28-летний итальянский гонщик Джакомо Ниццоло (Giacomo Nizzolo), 29-летний американский гонщик Питер Стетина (Peter Stetina), 25-летний бельгийский гонщик Яспер Стейвен (Jasper Stuyven).

Мадс Педерсен – единственный гонщик команды, который впервые поедет Гран-тур. Самый опытный гонщик, стартующий на Джиро д’Италия в шестой раз – Джакомо Ниццоло. Больше всех Гран-туров проехал Хесус Эрнандес – это будет его 13-й старт на трёхнедельной гонке и третий на Джиро д’Италия.

Бауке Моллема: «Я с нетерпением жду возвращения в Италию, где в 2010 году проехал свой первый Гран-тур. Конечно, 100-й выпуск Джиро д’Италия будет особенным, итальянские болельщики – одни из самых лучших, всегда давали мне огромную мотивацию. Я уже посмотрел много этапов предстоящей гонки, и знаю наверняка, что этот выпуск будет очень тяжёлым. Могу сказать, что Джиро д’Италию считаю самым трудных из трёх Гран-туров из-за агрессивного хода гонки и подъёмов. Я надеюсь выйти на свой личный лучший уровень и быть среди тех, кто борется за розовую майку 100-го выпуска Джиро д’Италия».

Состав команды Trek-Segafredo на Джиро д’Италия-2017: Bauke Mollema, (Голландия), Eugenio Alafaci, (Италия), Julien Bernard, (Франция), Mads Pedersen, (Дания), Laurent Didier, (Люксембург), Jesus Hernandez, (Испания), Giacomo Nizzolo, (Италия), Peter Stetina, (США), Jasper Stuyven, (Бельгия).