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Состав команды Sky на Джиро д'Италия-2017

Британская команда Sky объявила состав на Джиро д'Италия-2017, где стартует с двумя капитанами

 

  Британская команда Sky объявила состав на Джиро д’Италия-2017. 27-летний испанский гонщик Микель Ланда и 30-летний британский гонщик Герант Томас разделят капитанские полномочия. Микель Ланда является призёром Джиро д’Италия-2015, где занял 3-е место, он стартует на итальянском Гран-туре в четвёртый раз в карьере. Герант Томас стартует на Джиро д’Италия в третий раз, но это будет 11-й Гран-тур в его карьере. На Тур де Франс Томас дважды входил в топ-15 в 2014 и 2015 годах, когда помогал своему капитану Крису Фруму одержать победы на Большой Петле.

 

Состав команды Sky на Джиро д'Италия-2017

 

 

  Вместе с ними на старт 100-го выпуска Джиро д’Италия 5 мая выйдут: 33-летний ирландский гонщик Филип Дейнан (Philip Deignan), 25-летний французский гонщик Кенни Элиссонде (Kenny Elissonde), 32-летний польский гонщик Михал Голась (Michal Golas), 23-летний колумбийский гонщик Себастьян Энао (Sebastian Henao), 35-летний белорусский гонщик Василий Кириенко (Vasil Kiryienka), 27-летний итальянский гонщик Сальваторе Пуччио (Salvatore Puccio) и 28-летний итальянский гонщик Диего Роза (Diego Rosa).

 

 Микель Ланда: «Борьба на Джиро д’Италия будет сложной, но я чувствую, что нахожусь в хорошей форме. И я готов к этому вызову. Как всегда, итальянский Гран-тур будет гонкой для горняков, думаю, маршрут мне подходит. У нас сильная команда, я с нетерпением жду возвращения на Джиро д’Италия вместе с командой Sky».

 

  Герант Томас: «Моя подготовка прошла отлично, я готов. Не могу дождаться старта. Альпийский тур был моей последней гонкой перед Джиро ‘Италия, и победа на нём укрепила мой боевой настрой. Я знаю, что на итальянском Гран-туре стартуют сильные соперники, гонка будет трудной и непредсказуемой, но я с нетерпением жду её».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Sky: «100-й выпуск Джиро д’Италия будет особенным. Мы хотим играть в нём ключевую роль, нам очень важно хорошо выступить на этой гонке. Мы тщательно готовились, чтобы дать нашим гонщикам возможность проявить себя на Джиро д’Италия.

 

  Наш фокус – борьба за общий зачёт, за который в нашей команде будут бороться два ключевых гонщика – Микель Ланда и Герант Томас. Учитывая особенности маршрута и вызов, который бросает этот выпуск, мы отобрали состав, который, как мы считаем, сможет оказать полную поддержку обоим нашим лидерам. Последняя неделя Джиро д’Италия будет особенно выматывающей, трудность этих этапов будет решающим фактором, наш выбор состава основывался на том, чтобы гонщики могли поддержать капитанов в высоких горах.

 

  И Микель, и Герант подходят к старту в превосходной форме, они являются гонщиками разного типа, считаем, что благодаря этому мы получаем хорошие шансы.

 

 На Гран-турах первый серьёзный тест проходит на первых этапах, поэтому мы приедем на Сардинию полностью сконцентрированными и готовыми к гонке с самого нулевого километра».

 

 

Состав команды Sky на Джиро д’Италия-2017: Mikel Landa, (Испания), Philip Deignan, (Ирландия), Kenny Elissonde, (Франция), Michal Golas, (Польша), Sebastian Henao, (Колумбия), Vasil Kiryienka, (Беларусь), Salvatore Puccio, (Италия), Diego Rosa, (Италия), Geraint Thomas, (Великобритания).

 

Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Sky Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 17:04 | Регистрация: 27.07.2011

    ну чтож..

    двумя капитанами обычно скай не стартует.так что скорее ланда грегари томас на подиум

    1. RVL

      Сегодня, 17:22 | Регистрация: 30.08.2012

      не соглашусь.не знаю форму Ланды сейчас, если ок, и избежит прошлых ошибок-тогда топ3...Томас в десятке.
      Томас, как Вигго-дутый генеральщик на ГТ.

    2. Имя: Евгений

      djick

      Сегодня, 21:17 | Регистрация: 24.06.2013

      Томас как обычно капнет и на подиум не потянет

  2. Имя: Денис

    Bjoern

    Сегодня, 17:15 | Регистрация: 12.07.2014

    Ну, что повозят Томаса, до его провала, а потом кто сойдет, а кто поедет за этапами. Ставлю на то, что Ланда и Томас сойдут и будут готовиться к тдф.

  3. archi

    Сегодня, 20:34 | Регистрация: 30.12.2012

    Пока есть "брит", у Ланды нет шанса 

  4. lalala

    Сегодня, 20:56 | Регистрация: 1.03.2014

    ставлю на то что оба в топ 6 закончат

  5. Rokka

    Сегодня, 21:07 | Регистрация: 23.01.2016

    Ланда - взлетит или нет в этот раз? Вот что интересно

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
6 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
8 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
9 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 841
10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

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