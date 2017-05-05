Тиджей Ван Гардерен и Роан Деннис о целях на Джиро д'Италия-2017

Тиджей Ван Гардерен и Роан Деннис дебютируют на Джиро д’Италия-2017

Гонщики команды BMC Тиджей Ван Гардерен (Tejay van Garderen) и Роан Деннис (Rohan Dennis) оба впервые поедут Джиро д’Италия. 28-летний Тиджей Ван Гардерен дважды входил в 5-ку сильнейших генеральной классификации Тур де Франс и теперь хочет занять как можно более высокое место в общем зачёте итальянского Гран-тура, а Роан Деннис получит свободу действий, чтобы проверить свои силы, и в то же время нацелиться на две разделки.

PHOTO CREDIT: BettiniPhoto - ANSA - LaPresse

Тиджей Ван Гардерен: «Я никогда прежде не ездил Джиро д’Италия, но несколько раз просил команду позволить мне принять в ней участие. И в этом году получил зелёный свет. Для меня это хороший шанс возглавить команду на совсем другом Гран-туре. Маршрут мне отлично подходит – приличное количество километров в разделках, много горных этапов. Это очень сбалансированный Гран-тур. Конечно, он трудный, но мне нравится маршрут.

Подготовка к Джиро д’Италия прошла отлично. Прогресс был медленным, но думаю, я выйду на пик формы в нужный момент».

PHOTO CREDIT: BettiniPhoto - ANSA - LaPresse

Роан Деннис: «Мне необходимо многому научиться. Я должен с чего-то начать там, где больше возможностей добиться результата. Поэтому я выбрал Джиро д’Италия. Это первый Гран-тур года, и если хочешь узнать, как ехать гонку в качестве генеральщика, то можешь начинать с любого Гран-тура.

Если сравнивать маршрут на бумаге, думаю, на 90% по времени Джиро д’Италия каждый год была самым трудным Гран-туром. Возможно, это наименее подходящий мне с точки зрения рельефа Гран-тур. Поэтому то, что я буду учиться, как стать генеральщиком на гонке, которая совсем мне не подходит, станет для меня большим бонусом на будущее. Думаю, лучшего шанса сделать первую попытку стать генеральщиком, не придумать».