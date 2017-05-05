VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Тиджей Ван Гардерен и Роан Деннис о целях на Джиро д'Италия-2017

Тиджей Ван Гардерен и Роан Деннис дебютируют на Джиро д’Италия-2017

 

 

  Гонщики команды BMC Тиджей Ван Гардерен (Tejay van Garderen) и Роан Деннис (Rohan Dennis) оба впервые поедут Джиро д’Италия.   28-летний Тиджей Ван Гардерен дважды входил в 5-ку сильнейших генеральной классификации Тур де Франс и теперь хочет занять как можно более высокое место в общем зачёте итальянского Гран-тура, а Роан Деннис получит свободу действий, чтобы проверить свои силы, и в то же время нацелиться на две разделки.

 

 

Тиджей Ван Гардерен и Роан Деннис дебютируют на Джиро д’Италия-2017

 PHOTO CREDIT: BettiniPhoto - ANSA - LaPresse

 

  Тиджей Ван Гардерен: «Я никогда прежде не ездил Джиро д’Италия, но несколько раз просил команду позволить мне принять в ней участие. И в этом году получил зелёный свет. Для меня это хороший шанс возглавить команду на совсем другом Гран-туре. Маршрут мне отлично подходит – приличное количество километров в разделках, много горных этапов. Это очень сбалансированный Гран-тур. Конечно, он трудный, но мне нравится маршрут.

Подготовка к Джиро д’Италия прошла отлично. Прогресс был медленным, но думаю, я выйду на пик формы в нужный момент».

 

Тиджей Ван Гардерен и Роан Деннис дебютируют на Джиро д’Италия-2017

 

PHOTO CREDIT: BettiniPhoto - ANSA - LaPresse

 

  Роан Деннис: «Мне необходимо многому научиться. Я должен с чего-то начать там, где больше возможностей добиться результата. Поэтому я выбрал Джиро д’Италия. Это первый Гран-тур года, и если хочешь узнать, как ехать гонку в качестве генеральщика, то можешь начинать с любого Гран-тура.

 

  Если сравнивать маршрут на бумаге, думаю, на 90% по времени Джиро д’Италия каждый год была самым трудным Гран-туром. Возможно, это наименее подходящий мне с точки зрения рельефа Гран-тур. Поэтому то, что я буду учиться, как стать генеральщиком на гонке, которая совсем мне не подходит, станет для меня большим бонусом на будущее. Думаю, лучшего шанса сделать первую попытку стать генеральщиком, не придумать».

 

Состав команды BMC на Джиро д’Италия-2017

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены

Теги к статье: Тиджей Ван Гардерен Роан Деннис Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

3 - 7 мая 2017

Tour d’Azerbaidjan

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


ОПРОС

Понравился ли Вам маршрут Вуэльты Испании-2017?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

1 мая

Armindo Fonseca (Fortuneo - Vital Concept)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
6 Саган П. (Svk) (BOH) 1245
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
8 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1066

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Май 2017 (8)
Апрель 2017 (186)
Март 2017 (180)
Февраль 2017 (150)
Январь 2017 (142)
Декабрь 2016 (101)