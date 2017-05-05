Тиджей Ван Гардерен и Роан Деннис о целях на Джиро д'Италия-2017

- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 17:31
Тиджей Ван Гардерен и Роан Деннис дебютируют на Джиро д’Италия-2017
Гонщики команды BMC Тиджей Ван Гардерен (Tejay van Garderen) и Роан Деннис (Rohan Dennis) оба впервые поедут Джиро д’Италия. 28-летний Тиджей Ван Гардерен дважды входил в 5-ку сильнейших генеральной классификации Тур де Франс и теперь хочет занять как можно более высокое место в общем зачёте итальянского Гран-тура, а Роан Деннис получит свободу действий, чтобы проверить свои силы, и в то же время нацелиться на две разделки.
PHOTO CREDIT: BettiniPhoto - ANSA - LaPresse
Тиджей Ван Гардерен: «Я никогда прежде не ездил Джиро д’Италия, но несколько раз просил команду позволить мне принять в ней участие. И в этом году получил зелёный свет. Для меня это хороший шанс возглавить команду на совсем другом Гран-туре. Маршрут мне отлично подходит – приличное количество километров в разделках, много горных этапов. Это очень сбалансированный Гран-тур. Конечно, он трудный, но мне нравится маршрут.
Подготовка к Джиро д’Италия прошла отлично. Прогресс был медленным, но думаю, я выйду на пик формы в нужный момент».
PHOTO CREDIT: BettiniPhoto - ANSA - LaPresse
Роан Деннис: «Мне необходимо многому научиться. Я должен с чего-то начать там, где больше возможностей добиться результата. Поэтому я выбрал Джиро д’Италия. Это первый Гран-тур года, и если хочешь узнать, как ехать гонку в качестве генеральщика, то можешь начинать с любого Гран-тура.
Если сравнивать маршрут на бумаге, думаю, на 90% по времени Джиро д’Италия каждый год была самым трудным Гран-туром. Возможно, это наименее подходящий мне с точки зрения рельефа Гран-тур. Поэтому то, что я буду учиться, как стать генеральщиком на гонке, которая совсем мне не подходит, станет для меня большим бонусом на будущее. Думаю, лучшего шанса сделать первую попытку стать генеральщиком, не придумать».
Состав команды BMC на Джиро д’Италия-2017
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