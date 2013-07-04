Ильнур Закарин о целях на Джиро д'Италия-2017

Ильнур Закарин: "Надеюсь, что смогу хорошо выступить на Джиро д?Италия-2017"

До старта Джиро д’Италия-2017 остаётся чуть больше недели. Участники 5 мая начнёт трёхнедельную гонку на острове Сардиния, а финишируют 28 мая в Милане. 27-летний российский гонщик команды Katusha-Alpecin Ильнур Закарин в прошлом году на итальянском Гран-туре шёл 5-м в общем зачёте, но был вынужден сойти с гонки после тяжёлого падения на спуске с Коль делл’Аньелло. Он сумел восстановиться и выиграть горный этап на Тур де Франс-2016. В этом году Ильнур Закарин стал призёром Тура Абу-Даби-2017, а на Джиро д’Италия-2017 ставит целью добиться высокого результата.

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Ильнур Закарин: «После моего падения и вынужденного схода в 2016 году я очень хочу показать, что способен финишировать на Гран-туре в пятёрке сильнейших. Думаю, если бы не упал в прошлом году, смог бы войти в топ-5 генеральной классификации Джиро д’Италия.

В этом году моя подготовка была немного нарушена плохим падением на Туре Каталонии, но я надеюсь, что смогу вовремя вернуть форму и хорошо выступить на Джиро д’Италия. Ведь это особенный юбилейный выпуск гонки. Было бы хорошо ярко выступить и мне, и команде Katusha-Alpecin. Мне нравится этот Гран-тур, у Джиро д’Италия великая история, с нетерпением жду старта в 100-м выпуске гонки. Более того, надеюсь играть в ней ключевую роль. Будет трудно, потому что в Гран-туре примут участие многие сильные гонщики, но я люблю вызовы».

По материалам пресс-релиза Джиро д’Италия-2017