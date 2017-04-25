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Том Дюмулин о целях на Джиро д'Италия-2017

Том Дюмулин: "Впервые стартую на Гран-туре с целью бороться за общий зачёт"

 

 

  До старта Джиро д’Италия-2017 остаётся чуть больше недели. Участники 5 мая начнёт трёхнедельную гонку на острове Сардиния, а финишируют 28 мая в Милане. Том Дюмулин (Sunweb), 26-летний голландский гонщик, один из претендентов на борьбу за розовую майку лидера, поделился своими мыслями о предстоящем Гран-туре.

 

  Том Дюмулин в прошлом году впервые стартовал на Джиро д’Италия, выиграл разделку на 1-м этапе и 6 дней провёл в майке лидера. В этом году он сфокусирован только на борьбе за высокий результат в общем зачёте.

 

Том Дюмулин: "Впервые стартую на Гран-туре с целью бороться за общий зачёт"

 PHOTO CREDIT: BettiniPhoto - ANSA - LaPresse

 

  Том Дюмулин (Sunweb): «Если честно, Вуэльту Испании-2015 я ехал, не нацеливаясь на общий зачёт, я даже не слишком хорошо чувствовал себя в тренировочном лагере на высоте перед стартом на испанском Гран-туре. Меня самого удивило, что я смог бороться за генеральную классификацию. В этом году перед Джиро д’Италия всё совершенно по-другому. Моя цель – общий зачёт. Впервые для меня подобран состав команды.

 

  Разделка, определённо, одна из причин, почему мы выбрали Джиро д’Италию, но не главная причина. Маршрут Тур де Франс этого года мне подходил, хотя там меньше километров разделок, но также и меньше подъёмов, что было бы мне выгодно. Но впервые ехать Гран-тур с амбициями в общем зачёте и выбирать для этого Тур де Франс со всем вниманием к этой гонке средств массовой информации и давлением, а также подбирать состав команды для борьбы за генеральную  классификацию было бы более трудно. Мы хотим начать с чуть меньшим прессингом, поэтому едем Джиро д’Италия.

 

  Не так часто в прошлом наша команда подбирала такой сильный состав для горных этапов, хотя никого за это винить не могу. Два года назад никто не ожидал от меня, что я так хорошо проедут Вуэльту Испании.

 

  Впервые я стартую на Гран-туре с амбициями в общем зачёте и с сильной командой, построенной для меня. Посмотрим, как пойдёт. Думаю, Кинтана – главный соперник, а также ещё несколько ребят.

 

  Я считаю, что Вуэльта Испании и Джиро д’Италии весьма схожи, если сравнивать стиль гонок. Они агрессивные, довольно открытые, что мне подходит, в то время как на Тур де Франс многие гонщики боятся проиграть, не атакуют как на Джиро д’Италия и на Вуэльте. Мои товарищи по команде готовы, хотят выступить на максимуме своих возможностей в Италии, посмотрим, с каким результатом мы закончим гонку в Милане».

 

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Ближайшие старты

25 - 30 апреля 2017

Tour de Romandie

28 - 30 апреля 2017

Tour de Yorkshire

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


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Комментарии

  • VeloVelo
    Ильнур Закарин о целях на Джир ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Ильнур, Удачи! Верю в тебя! 

  • Zhanzhak
    Ильнур Закарин о целях на Джир ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    Ильнур, удачи! То падение было ужасным, но слава богу в прошлом! Молния не бъет в одно место дважды! Это будет красивая гонка! Береги себя! 

  • Zhanzhak
    Предварительные составы команд ... (12)
    Zhanzhak-Фото
    Я бы назвала его ангелом- хранителем! И что то подсказывает мне, Джиро должна пройти без каких либо страшных падений в пелотоне.... желаю что б так оно и было! Удачи!
  • EL-Fenomeno
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, жаль что Андрей не смог взять победу, верю, что у него даже была фотка Микэле з собой...не получилось(

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Цифры и ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Согласен, какую то горную вершину имени Скарпы (и спец. приз покорителю). Микэле все-таки "чистой крови" горняком был.

     

    Да, и админы, давайте уже меняйте тот опрос на главной с Вуэльтовской  на Джировскую

  • sab
    Предварительные составы команд ... (12)
    sab-Фото
    На Джиро будет одна команда - пелотон. А капитаном у нее будет Микеле
  • velodoctor
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    velodoctor-Фото
    Ну вот вчера например, если б ветер был не встречный, а попутный они вполне могли майку лидера отдать. Фрум в этом ключе мне кажется говорил. Ну а так конечно вы правы, не обязаны догонять отрывы команды с лидером, тем более если нет угрозы потерять майку.
  • ungvar
    Состав команды BORA – hansgroh ... (1)
    ungvar-Фото

    0 человек на генерал

  • Николай Степаныч
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    Николай Степаныч-Фото

    Да, во многих ситуациях это так, но Ваш аргумент о том, почему команде это может быть выгодно, а не о том, почему команда обязана это делать. Одним почёт от демонстративной защиты майки прежде всего, но у других могут быть иные задачи на этап/гонку.

  • gaaga777
    Тур Романдии-2017. Этап 2 (8)
    gaaga777-Фото
    вспомнил как скай отпускали отрыв на тдф)

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