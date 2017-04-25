Том Дюмулин о целях на Джиро д'Италия-2017

Том Дюмулин: "Впервые стартую на Гран-туре с целью бороться за общий зачёт"

До старта Джиро д’Италия-2017 остаётся чуть больше недели. Участники 5 мая начнёт трёхнедельную гонку на острове Сардиния, а финишируют 28 мая в Милане. Том Дюмулин (Sunweb), 26-летний голландский гонщик, один из претендентов на борьбу за розовую майку лидера, поделился своими мыслями о предстоящем Гран-туре.

Том Дюмулин в прошлом году впервые стартовал на Джиро д’Италия, выиграл разделку на 1-м этапе и 6 дней провёл в майке лидера. В этом году он сфокусирован только на борьбе за высокий результат в общем зачёте.

PHOTO CREDIT: BettiniPhoto - ANSA - LaPresse

Том Дюмулин (Sunweb): «Если честно, Вуэльту Испании-2015 я ехал, не нацеливаясь на общий зачёт, я даже не слишком хорошо чувствовал себя в тренировочном лагере на высоте перед стартом на испанском Гран-туре. Меня самого удивило, что я смог бороться за генеральную классификацию. В этом году перед Джиро д’Италия всё совершенно по-другому. Моя цель – общий зачёт. Впервые для меня подобран состав команды.

Разделка, определённо, одна из причин, почему мы выбрали Джиро д’Италию, но не главная причина. Маршрут Тур де Франс этого года мне подходил, хотя там меньше километров разделок, но также и меньше подъёмов, что было бы мне выгодно. Но впервые ехать Гран-тур с амбициями в общем зачёте и выбирать для этого Тур де Франс со всем вниманием к этой гонке средств массовой информации и давлением, а также подбирать состав команды для борьбы за генеральную классификацию было бы более трудно. Мы хотим начать с чуть меньшим прессингом, поэтому едем Джиро д’Италия.

Не так часто в прошлом наша команда подбирала такой сильный состав для горных этапов, хотя никого за это винить не могу. Два года назад никто не ожидал от меня, что я так хорошо проедут Вуэльту Испании.

Впервые я стартую на Гран-туре с амбициями в общем зачёте и с сильной командой, построенной для меня. Посмотрим, как пойдёт. Думаю, Кинтана – главный соперник, а также ещё несколько ребят.

Я считаю, что Вуэльта Испании и Джиро д’Италии весьма схожи, если сравнивать стиль гонок. Они агрессивные, довольно открытые, что мне подходит, в то время как на Тур де Франс многие гонщики боятся проиграть, не атакуют как на Джиро д’Италия и на Вуэльте. Мои товарищи по команде готовы, хотят выступить на максимуме своих возможностей в Италии, посмотрим, с каким результатом мы закончим гонку в Милане».