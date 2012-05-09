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- Дата:
- Сегодня, 16:52
Доменико Поццовиво – лидер команды AG2R La Mondiale на Джиро д’Италия-2017
Французская команда AG2R La Mondiale представила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитаном команды будет 34-летний итальянский гонщик Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo). Он в 11-й раз в карьере стартует на итальянском Гран-туре. Его лучшим результатом в генеральной классификации было 5-е место в 2014 году.
Вместе с Доменико Поццовиво на старт 100-го выпуска итальянского Гран-тура 5 мая выйдут: 36-летний французский гонщик Юбер Дюпон (Hubert Dupont), 33-летний итальянский гонщик Маттео Монтагути (Matteo Montaguti), 24-летний французский гонщик Клеман Шеврье (Clément Chevrier), 29-летний люксембургский гонщик Бен Гастауэр (Ben Gastauer), 23-летний французский гонщик Кентен Жореги (Quentin Jaurégui), 29-летний французский гонщик Александр Женьес (Alexandre Geniez), 25-летний французский гонщик Франсуа Бидар (François Bidard) и 29-летний французский гонщик Жульен Берар (Julien Bérard). Франсуа Бидар и Кентен Жореги впервые поедут Джиро д’Италия. Средний возраст команды на Джиро д'Италия-2017 - 29,5 лет.
Лоран Бьонди, спортивный директор команды AG2R La Mondiale: «Доменико Поццовиво – наш лидер в этом выпуске Джиро д'Италия. Проехав этот Гран-тур 10 раз, он превосходно знает гонку, может распознать все ловушки. Доменико отлично выступает, когда маршрут сложный, его недавние результаты – 3-й на Альпийском туре и 12-й на Льеж-Бастонь-Льеж) позволяют предполагать, что он отлично проедет три недели гонки. После падения в 2015 году и преодоление трудностей на Джиро д’Италия в прошлом году мы надеемся вновь увидеть Доменико Поццовиво в 10-ке сильнейших генеральной классификации».
Состав команды AG2R La Mondiale на Джиро д’Италия-2017: Domenico Pozzovivo, (Италия), Julien Berard, (Франция), Francois Bidard, (Франция), Clement Chevrier, (Франция), Hubert Dupont, (Франция), Ben Gastauer, (Люксембург), Alexandre Geniez, (Франция), Quentin Jauregui, (Франция), Matteo Montaguti, (Италия).
Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017
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