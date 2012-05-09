Доменико Поццовиво – лидер команды AG2R La Mondiale на Джиро д’Италия-2017

Французская команда AG2R La Mondiale представила состав на Джиро д’Италия-2017. Капитаном команды будет 34-летний итальянский гонщик Доменико Поццовиво (Domenico Pozzovivo). Он в 11-й раз в карьере стартует на итальянском Гран-туре. Его лучшим результатом в генеральной классификации было 5-е место в 2014 году.

Вместе с Доменико Поццовиво на старт 100-го выпуска итальянского Гран-тура 5 мая выйдут: 36-летний французский гонщик Юбер Дюпон (Hubert Dupont), 33-летний итальянский гонщик Маттео Монтагути (Matteo Montaguti), 24-летний французский гонщик Клеман Шеврье (Clément Chevrier), 29-летний люксембургский гонщик Бен Гастауэр (Ben Gastauer), 23-летний французский гонщик Кентен Жореги (Quentin Jaurégui), 29-летний французский гонщик Александр Женьес (Alexandre Geniez), 25-летний французский гонщик Франсуа Бидар (François Bidard) и 29-летний французский гонщик Жульен Берар (Julien Bérard). Франсуа Бидар и Кентен Жореги впервые поедут Джиро д’Италия. Средний возраст команды на Джиро д'Италия-2017 - 29,5 лет.

Лоран Бьонди, спортивный директор команды AG2R La Mondiale: «Доменико Поццовиво – наш лидер в этом выпуске Джиро д'Италия. Проехав этот Гран-тур 10 раз, он превосходно знает гонку, может распознать все ловушки. Доменико отлично выступает, когда маршрут сложный, его недавние результаты – 3-й на Альпийском туре и 12-й на Льеж-Бастонь-Льеж) позволяют предполагать, что он отлично проедет три недели гонки. После падения в 2015 году и преодоление трудностей на Джиро д’Италия в прошлом году мы надеемся вновь увидеть Доменико Поццовиво в 10-ке сильнейших генеральной классификации».

Состав команды AG2R La Mondiale на Джиро д’Италия-2017: Domenico Pozzovivo, (Италия), Julien Berard, (Франция), Francois Bidard, (Франция), Clement Chevrier, (Франция), Hubert Dupont, (Франция), Ben Gastauer, (Люксембург), Alexandre Geniez, (Франция), Quentin Jauregui, (Франция), Matteo Montaguti, (Италия).