Стевен Крёйсвейк о целях на Джиро д'Италия-2017

Стевен Крёйсвейк: «Я нацелен на подиум Джиро д’Италия-2017»

До старта Джиро д’Италия-2017 остаётся несколько дней. Будущие участники итальянского Гран-тура завершают подготовку. Для Стевена Крёйсвейка (Steven Kruijswijk) финальной гонкой перед Джиро д’Италия-2017 стал Тур Йоркшира.

Однако 29-летний голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo не избежал большого завала, случившегося на 1-м этапе британской гонки. Он проехал 2-й этап, но команда решила, что ему стоит взять дополнительный день отдыха и не стартовать на финальном этапе Тура Йоркшира, чтобы восстановиться перед решающим стартом.

В прошлом году на Джиро д’Италия Стевен Крёйсвейк лидировал в гонке, однако, падение на Коль делл’Аньелло за два дня до финала разрушило его надежды на подиум, и в итоге он финишировал 4-м. Голландский гонщик возвращается на итальянский Гран-тур, чтобы вновь бороться за розовую майку.

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Стевен Крёйсвейк: «После Джиро д’Италия прошлого года не могу скрывать свои амбиции. Все понимают, что я нацелен на подиум. Постараюсь достичь максимум возможного. В любом случае, это будет особенный выпуск итальянского Гран-тура, потому что он юбилейный. И маршрут очень сложный. Не только я с нетерпением жду старта, эта гонка вызывает интерес всех итальянских болельщиков и любителей велоспорта. Я только что был на Тейде, закончил работу в трёхнедельном тренировочном лагере на высоте. Мы с командой решили, что Тур Йоркшира улучшить форму, после чего я буду полностью готов к старту».