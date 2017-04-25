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Стевен Крёйсвейк о целях на Джиро д'Италия-2017

Стевен Крёйсвейк: «Я нацелен на подиум Джиро д’Италия-2017»

 

 

  До старта Джиро д’Италия-2017 остаётся несколько дней. Будущие участники итальянского Гран-тура завершают подготовку. Для Стевена Крёйсвейка (Steven Kruijswijk) финальной гонкой перед Джиро д’Италия-2017 стал Тур Йоркшира.

 

  Однако 29-летний голландский гонщик команды LottoNL-Jumbo не избежал большого завала, случившегося на 1-м этапе британской гонки. Он проехал 2-й этап, но команда решила, что ему стоит взять дополнительный день отдыха и не стартовать на финальном этапе Тура Йоркшира, чтобы восстановиться перед решающим стартом.

 

  В прошлом году на Джиро д’Италия Стевен Крёйсвейк лидировал в гонке, однако, падение на Коль делл’Аньелло за два дня до финала разрушило его надежды на подиум, и в итоге он финишировал 4-м. Голландский гонщик возвращается на итальянский Гран-тур, чтобы вновь бороться за розовую майку.

 

Стевен Крёйсвейк: «Я нацелен на подиум Джиро д’Италия-2017»

 PHOTO CREDIT: BettiniPhoto - ANSA - LaPresse

 

  Стевен Крёйсвейк: «После Джиро д’Италия прошлого года не могу скрывать свои амбиции. Все понимают, что я нацелен на подиум. Постараюсь достичь максимум возможного. В любом случае, это будет особенный выпуск итальянского Гран-тура, потому что он юбилейный. И маршрут очень сложный. Не только я с нетерпением жду старта, эта гонка вызывает интерес всех итальянских болельщиков и любителей велоспорта. Я только что был на Тейде, закончил работу в трёхнедельном тренировочном лагере на высоте. Мы с командой решили, что Тур Йоркшира улучшить форму, после чего я буду полностью готов к старту».

 

 

Предварительные составы команд на Джиро д’Италия-2017

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Теги к статье: Стевен Крёйсвейк Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Tour de Romandie

28 - 30 апреля 2017

Tour de Yorkshire

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


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Комментарии

  • VeloVelo
    Состав команды BMC на Джиро д ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Да, вы правы, это было очевидно.  Я просто забыл про Порта.
    Не запоминается он мне почему-то.

  • marketbk
    Ильнур Закарин о целях на Джир ... (16)
    marketbk-Фото
    Скажите это Меньшову.
  • marketbk
    Ильнур Закарин о целях на Джир ... (16)
    marketbk-Фото

    Вы Екимова имеете ввиду? Если - да то приведите вью с его " клоунскими" высказываниями по-поводу Закарина. Если Конышева - то он никак не бывший , и тем более не манагер, а ныне действующий спортдиректор. А клоуном назвать Екимова или Конышева - это... "достойный" поступок. Походу Вы директор цирка?

  • marketbk
    Состав команды Bahrain-Merida ... (9)
    marketbk-Фото
    Тоже считаю, что Висконти будет "свободным художником". Интересна еще роль помощника в исполнение старичка Пелиццоти.
  • hodorik
    Состав команды Bahrain-Merida ... (9)
    hodorik-Фото

    Полностью не соглашусь , Костя может и этап зацепить и до конца не раз доезжал , есть хоть за кого поболеть но в купе с командой .

  • RVL
    Состав команды Bahrain-Merida ... (9)
    RVL-Фото
    Сивцов и тур потянет, смотря как распределить...
  • старт-шоссе 82
    Состав команды Bahrain-Merida ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Сивцов на отдельных этапах еще может и продержится , но на весь тур его не хватит.
  • velodoctor
    Тур Романдии-2017. Этап 4 (5)
    velodoctor-Фото

    Шпилак все. Ейтсам не долго осталось. Скоро их обоих пасти начнут как основных фаворитов.

  • tim147
    Тур Романдии-2017. Этап 4 (5)
    tim147-Фото

    Также, как и Отару, мне непонятно какое-то легкомысленное отношение пелотона к братьям Йетс - порой кажется,  что их всерьез пока не воспринимают, тогда как оба уже несколько раз громко заявляли о себе и с ними элита просто обязана считаться. От Порта можно было ждать и мы увидели красивое соло, а вот ван Гардерен удивил в непрофильную для него крутую горку, оставив за собой Урана, Менжеса, Улисси и т.д.. Ну а Фрум - это большущий вопрос??? 

  • VeloCourier
    Тур Романдии-2017. Этап 4 (5)
    VeloCourier-Фото

    надеюсь, Роглич завтра заберет себе еще одну гонку. Пора заставить элиту себя уважать!)

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3 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
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6 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
7 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152
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10 Порт Р. (Aus) (BMC) 812

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