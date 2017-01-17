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Герант Томас и Микель Ланда разделят капитанские полномочия на Джиро д'Италия-2017

Герант Томас и Микель Ланда разделят капитанские полномочия в команде Sky на Джиро д'Италия-2017

 

  Герант Томас (Geraint Thomas) и Микель Ланда (Mikel Landa) разделят капитанские полномочия на Джиро д’Италия (Giro d’Italia). Об этом сказал генеральный менеджер команды Sky Дэйв Брэйлсфорд.

 

Герант Томас и Микель Ланда разделят капитанские полномочия в Sky на Джиро д'Италия-2017

  В прошлом сезоне ни Герант Томас, ни Микель Ланда не достигли всех намеченных целей. Ланда, который впервые в карьере стартовал на Гран-туре в качестве лидера команды, был вынужден сойти с Джиро д’Италия после первой недели гонки из-за болезни.

 

  Герант Томас, сосредоточившийся в прошлом году на недельных гонках, одержал победы  в первой части сезона на Париж-Ницца и Вольте Альгарве, но не смог выступить так, как намечал на Туре Романдии, Туре Швейцарии и Тур де Франс.

 

  Дэйв Брэйлсфорд: «Цель Микеля Ланды не поменяется – он должен сфокусироваться на Джиро д’Италия, как и в прошлом году. Также считаю, что для Геранта этот сезон будет очень важным. В прошлом году он выиграл Париж-Ниццу, но потом не смог выступить так хорошо, как ему хотелось, в том числе и на Тур де Франс.

 

  Думаю, в этом сезоне Геранту надо поставить большую цель. Он хочет сфокурсироваться на Гран-туре. Это важно и для нас. Когда мы увидели профиль Джиро д’Италия, то поняли, что он сможет выступить очень и очень хорошо.

 

 Микель и Герант обладают разными качествами, различаются также способы их подготовки и выступления. Но думаю, в такой команде, как наша, это только приветствуется».

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Теги к статье: Герант Томас Geraint Thomas Sky Микель Ланда Mikel Landa Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2017 Гран-тур

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Комментарии

  • Rokka
    Команды Мирового Тура 2017: L ... (1)
    Rokka-Фото
    Променять Сепа на Боома..спорное решение
  • vvr
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (8)
    vvr-Фото

    для полноты картины - патентные притензии к Пинорелло

     

    http://blog.velocite-bikes.com/2017/01/open-letter-to-cicli-pinarello-spa/#stha
    sh.r0Owo4ZW.TL8PrrOG.dpbs

  • velodoctor
    Презентация команды Bahrain-Me ... (14)
    velodoctor-Фото
    За первым грандтуром очередь большая из других команд ))
  • Gonza Golanov
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (8)
    Gonza Golanov-Фото
    Полностью согласен. А вообще, команда Британская и ездили бы на Факторах. А то в этом году французская команда AG2R будет на них кататься, как-то не логично
  • EL-Fenomeno
    Презентация команды Bahrain-Me ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну что же, теперь за Меридовцами из Бахрейна остается всего ничего:

     - первый подиум (интересно где)

     - первая победа (интересно кто)

     - первая классика (интересно какая) *

     - первый гранд-тур (интересно какой) *

    * - речь о триумфе))

    P.S.

    Расскарска велосипеда нравится, прям в цветах формы Виггоу

  • MUTbKA
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (8)
    MUTbKA-Фото

    Цитата: Sm1T
    они сначало чего нибудь прилепят и говорят что это улучшает жесткость на 5%
    Ну в данном случае лейбл на раме гласит, что там карбоновое волокно другое, с еще более могучим модулем упругости. Так что ничего удивительного, что жесткость увеличилась на ровном месте.

  • serhio
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (8)
    serhio-Фото
    Ну,вообщето,да!!! Pinarello и COLNAGO,всегда,ассоциировались,с CAMPAGNOLO
  • Eugeny1210
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (8)
    Eugeny1210-Фото

    Буду неоригинален, но Pinarello должен быть на Campagnolo, как по мне.

  • Sm1T
    Pinarello DOGMA F10 для команд ... (8)
    Sm1T-Фото

    ой маркетологи тащат :)

    они сначало чего нибудь прилепят и говорят что это улучшает жесткость на 5%, потом в следующей модели они это отлепят, но жесткость не уменьшилась а еще больше увеличилась!!! как так? 0о

  • ktilp-12
    Майки велосипедных команд на 2 ... (19)
    ktilp-12-Фото

     Кажется "британская" roadsyclinguk.com оценивает майки Драпак и Астаны на 5, а Скайевскую на 2

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8 Барде Р. (Fra) (ALM) 374
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