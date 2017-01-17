Герант Томас и Микель Ланда разделят капитанские полномочия на Джиро д'Италия-2017

Герант Томас и Микель Ланда разделят капитанские полномочия в команде Sky на Джиро д'Италия-2017

Герант Томас (Geraint Thomas) и Микель Ланда (Mikel Landa) разделят капитанские полномочия на Джиро д’Италия (Giro d’Italia). Об этом сказал генеральный менеджер команды Sky Дэйв Брэйлсфорд.

В прошлом сезоне ни Герант Томас, ни Микель Ланда не достигли всех намеченных целей. Ланда, который впервые в карьере стартовал на Гран-туре в качестве лидера команды, был вынужден сойти с Джиро д’Италия после первой недели гонки из-за болезни.

Герант Томас, сосредоточившийся в прошлом году на недельных гонках, одержал победы в первой части сезона на Париж-Ницца и Вольте Альгарве, но не смог выступить так, как намечал на Туре Романдии, Туре Швейцарии и Тур де Франс.

Дэйв Брэйлсфорд: «Цель Микеля Ланды не поменяется – он должен сфокусироваться на Джиро д’Италия, как и в прошлом году. Также считаю, что для Геранта этот сезон будет очень важным. В прошлом году он выиграл Париж-Ниццу, но потом не смог выступить так хорошо, как ему хотелось, в том числе и на Тур де Франс.

Думаю, в этом сезоне Геранту надо поставить большую цель. Он хочет сфокурсироваться на Гран-туре. Это важно и для нас. Когда мы увидели профиль Джиро д’Италия, то поняли, что он сможет выступить очень и очень хорошо.

Микель и Герант обладают разными качествами, различаются также способы их подготовки и выступления. Но думаю, в такой команде, как наша, это только приветствуется».