 Джиро д'Италия-2017. Альтиметрия маршрута

Альтиметрия маршрута Джиро д'Италия-2017

Джиро д’Италия, трёхнедельное испытание, где для победы требуется 100% форма, 100% самоотдача и 100% помощь команды, будет в 100-й раз чествовать победителя. 100-й выпуск итальянского Гран-тура призван проявить самые сильные стороны участников и подарить болельщикам 100% захватывающую гонку.

44 км общего набора высоты, покорение Этны и Блокхауса, легендарные альпийские подъёмы - Оропа, Мортироло, Монте Граппа, а также высшая точка Джиро д’Италия-2017 – Стельвио, около 3600 км по дорогам Италии и 18 км по горным дорогам Швейцарии, этапы, посвящённые Джино Бартали, Фаусто Коппи, Марко Пантани, по замыслу организаторов должны сделать 100-й выпуск итальянского Гран-тура одним из самых ярких. Интрига в гонке будет сохраняться до последней секунды, напряжение достигнет 100% в финальный день Джиро д’Италия-2017 – во время индивидуальной гонки на время в Милане 28 мая 2017 года.

Подъёмы к заоблачным вершинам означают, что участники и организаторы будут зависеть от капризов погоды, будем надеяться, что Этна смирит свой непокорный нрав ради 100-го выпуска Джиро д’Италия, а снег и холод не станут портить королевские горные этапы.

5.05. Пятница. Этап 1: Альгеро - Ольбия, 206 км

Альгеро (Alghero, провинция Сассари, регион Сардиния) «золотые двери туризма» Сардинии, расположен на «Коралловой Ривьере» (Riviera del Corallo) на северо-западном побережье острова. Альгеро принимает старт 100-й версии Джиро д'Италии и впервые принимает старт этапа Джиро д'Италии. От берега Средиземного моря, самой западной точки маршрута Джиро д'Италия-2017, гонщики направятся на северо-восток и через 50 км достигнут побережья залива Асинара, вдоль которого и продолжат свое движение к северной оконечности острова Сардиния. По пути будут разыграны 2 горных премии 4 категории:

- Мултедду (Multeddu) протяженность 4.6 км, 32-182 м, перепад - 150 м, средний градиент 3.3%, максимальный - 8%

- Тринита д'Агулту (Trinità d'Agultu) протяженность 6.1 км, 93-362 м, перепад - 269 м, средний градиент 4.4%, максимальный - 10%

На 135-м км маршрута 1 этапа Джиро д'Италия-2017, в местечке Санта-Тереза-ди-Галлура (Santa Teresa di Gallura) на южном берегу залива Бонифачо, разделяющим итальянскую Сардинию и французскую Корсику, гонщики повернут на юг и поедут вдоль северо-восточного побережья острова Сардиния, омываемого Тирренским морем.

За 21 км до финиша 1 этапа расположена вершина 4-й категории Сан-Панталео (San Pantaleo) протяженность 3.2 км, 34-215 м, перепад - 181 м, средний градиент 5.6%, максимальный - 12%.

Финиш 1 этапа Джиро д'Италия-2017 принимает город Ольбия (Olbia, административный центр провинции Ольбия-Темпио, регион Сардиния), расположенный на берегу залива Тирренского моря. В прошлый раз Ольбия принимала старт и финиш 1 этапа Джиро д'Италия в 1991 году.

На заключительных 4-х километрах пелотону предстоит преодолеть 6 сложных поворотов и небольшой участок брусчатки. Заключительные 500 м - длинная прямая вдоль набережной, проложенная с запада на восток.

Генеральщикам надо быть внимательными на этом этапе, проложенном по продуваемому побережью двух морей, так как ветер с моря может сыграть свою роль, порвав пелотон, и можно не успеть закрыть просвет.

Этап подходит для спринтеров, и даже наличие подъема 4-й категории за 21 км до финиша не должно им помешать. У спринтеров полно сил, и они вряд ли упустят шанс побороться за победу на этапе и стать первым обладателем розовой майки лидера на Джиро д'Италия-2017. Среди фаворитов можно назвать Андре Грайпеля, Фернандо Гавирию, Калеба Юэна, Сашу Модоло, Джакомо Ниццоло и других.



6.05. Суббота. Этап 2: Ольбия - Тортоли, 221 км

Из Ольбии пелотон отправится на юг вдоль восточной части острова. Старт второго этапа итальянского Гран-тура совпадает с финишем первого этапа.

Это первый среднегорный этап с набором высоты около 2500 м. Уже со старта гонщики начнут подниматься вверх. Стартовав от побережья, через 65 км они окажутся на высоте 800 м над уровнем моря, пройдут спуск к пункту передачи питания, после чего еще 10 км тягуна с набором высоты около 200 м. На этом подъеме отдельные участки со средними градиентами в 5-6% чередуются со спусками.

Через 90 км после старта, подкрепившись в пункте передачи питания, гонщики отправятся на спуск протяженностью 13 км к подножию горы 3 категории - первой на Джиро д'Италия-2017, Нуоро (Nuoro) протяженность 10.5 км, 135-549 м, перепад - 414 м, средний градиент 4%, максимальный - 10%.

После прохождения вершины и спуска участинки окажутся у подножия горы 2 категории - первой на Джиро д'Италия-2017, Дженна Силана (Genna Silana) протяженность 19.6 км, 368-1002 м, перепад - 634 м, средний градиент 3.2%, максимальный - 10%.

Сам подъем протяженностью 27 км, но категория присвоена лишь заключительным 19.6 км. Вершина подъема расположена на отм. 1002 м над уровнем моря.

Впервые на Джиро д'Италия-2017 оказавшись на таких высотах, гонщики пройдут 38-километровый спуск на побережье, после чего пелотон поедет по равнине, тянущейся к Тирренскому морю.

До финиша в городе Тортоли (Tortoli, административный центром провинции Ольястра региона Сардиния) останется 11 км. Тортоли впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

Заключительные 2 км дистанции 2 этапа Джиро д'Италия-2017 - длинная прямая, проложенная с востока на запад. На этом этапе пелотон значительно поредеет к финишу. Генеральщикам и их командам предстоит проверка горами, пусть и с небольшими, но стабильными градиентами на протяжении десятков километров, где, например, поезд команды Sky или Movistar может развить крейсерскую скорость на подъеме 2 категории и оставить от пелотона небольшую группу.

На финише скорее всего будет спринт из небольшой группы однодневщиков и генеральщиков, таких как Винченцо Нибали, Герант Томас, Ильнур Закарин, Боб Юнгельс и других.



7.05. Воскресенье. Этап 3: Тортоли - Кальяри, 148 км

Из Тортолли пелотон отправится на юг вдоль восточной части острова по побережью Тирренского моря. Старт третьего этапа Джиро д'Италия-2017 совпадает с финишем второго этапа.

Это спринтерский этап с одним подъемом 4 категории Капо Бой (Capo Boi) протяженность 2 км, 28-126 м, перепад - 98 м, средний градиент 4.9%, максимальный - 10%, после преодоления которого пелотон повернет на запад к финишу этапа в Кальяри (Cagliari, административный центр провинции Кальяри, регион Сардиния) на побережье Средиземного моря. В прошлый раз финиш в Кальяри был в 1991 году, тогда победу одержал Марио Чиполлини.

Заключительные 4 км дистанции 3 этапа Джиро д'Италия-2017 - длинная прямая, проложенная с юго-востока на северо-запад. Под самый финиш гонщикам предстоит проехать участок брусчатки протяженностью 350 метров.

На следующий день гонщиков ожидает день отдыха-перелета на Сицилию в Палермо. На финише спринтерская развязка по брусчатке подходит для Андре Грайпеля, Фернандо Гавирии .

8.05. Понедельник. День отдыха

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