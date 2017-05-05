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Джиро д'Италия-2017. Альтиметрия маршрута

 Альтиметрия маршрута Джиро д'Италия-2017

 

 

  Джиро д’Италия, трёхнедельное испытание, где для победы требуется 100% форма, 100% самоотдача и 100% помощь команды, будет в 100-й раз чествовать победителя. 100-й выпуск итальянского Гран-тура призван проявить самые сильные стороны участников и подарить болельщикам 100% захватывающую гонку.

 

   44 км общего набора высоты, покорение Этны и Блокхауса, легендарные  альпийские подъёмы - Оропа, Мортироло, Монте Граппа, а также высшая точка Джиро д’Италия-2017 – Стельвио, около 3600 км по дорогам Италии и 18 км по горным дорогам Швейцарии, этапы, посвящённые Джино Бартали, Фаусто Коппи, Марко Пантани, по замыслу организаторов должны сделать 100-й выпуск итальянского Гран-тура одним из самых ярких. Интрига в гонке будет сохраняться до последней секунды, напряжение достигнет 100% в финальный день Джиро д’Италия-2017 – во время индивидуальной гонки на время в Милане 28 мая 2017 года.

 

  Подъёмы к заоблачным вершинам означают, что участники и организаторы будут зависеть от капризов погоды, будем надеяться, что Этна смирит свой непокорный нрав ради 100-го выпуска Джиро д’Италия, а снег и холод не станут портить королевские горные этапы.

 Джиро д'Италия-2017. Карта маршрута 

5.05. Пятница. Этап 1: Альгеро - Ольбия, 206 км

 Джиро д'Италия-2017. Альтиметрия маршрута

 

  Альгеро (Alghero, провинция Сассари, регион Сардиния) «золотые двери туризма» Сардинии, расположен на «Коралловой Ривьере» (Riviera del Corallo) на северо-западном побережье острова. Альгеро принимает старт 100-й версии Джиро д'Италии и впервые принимает старт этапа Джиро д'Италии. От берега Средиземного моря, самой западной точки маршрута Джиро д'Италия-2017, гонщики направятся на северо-восток и через 50 км достигнут побережья залива Асинара, вдоль которого и продолжат свое движение к северной оконечности острова Сардиния. По пути будут разыграны 2 горных премии 4 категории:

- Мултедду (Multeddu) протяженность 4.6 км, 32-182 м, перепад - 150 м, средний градиент 3.3%, максимальный - 8%

- Тринита д'Агулту (Trinità d'Agultu) протяженность 6.1 км, 93-362 м, перепад - 269 м, средний градиент 4.4%, максимальный - 10%

 

  На 135-м км маршрута 1 этапа Джиро д'Италия-2017, в местечке Санта-Тереза-ди-Галлура (Santa Teresa di Gallura) на южном берегу залива Бонифачо, разделяющим итальянскую Сардинию и французскую Корсику, гонщики повернут на юг и поедут вдоль северо-восточного побережья острова Сардиния, омываемого Тирренским морем.

 

  За 21 км до финиша 1 этапа расположена вершина 4-й категории Сан-Панталео (San Pantaleo) протяженность 3.2 км, 34-215 м, перепад - 181 м, средний градиент 5.6%, максимальный - 12%.

 

 

Джиро д'Италия-2017. Альтиметрия маршрута

 

  Финиш 1 этапа Джиро д'Италия-2017 принимает город Ольбия (Olbia, административный центр провинции Ольбия-Темпио, регион Сардиния), расположенный на берегу залива Тирренского моря. В прошлый раз Ольбия принимала старт и финиш 1 этапа Джиро д'Италия в 1991 году

 

  На заключительных 4-х километрах пелотону предстоит преодолеть 6 сложных поворотов и небольшой участок брусчатки. Заключительные 500 м - длинная прямая вдоль набережной, проложенная с запада на восток.

 

  Генеральщикам надо быть внимательными на этом этапе, проложенном по продуваемому побережью двух морей, так как ветер с моря может сыграть свою роль, порвав пелотон, и можно не успеть закрыть просвет.

 

  Этап подходит для спринтеров, и даже наличие подъема 4-й категории за 21 км до финиша не должно им помешать. У спринтеров полно сил, и они вряд ли упустят шанс побороться за победу на этапе и стать первым обладателем розовой майки лидера на Джиро д'Италия-2017. Среди фаворитов можно назвать Андре Грайпеля, Фернандо Гавирию, Калеба Юэна, Сашу Модоло, Джакомо Ниццоло и других.


6.05. Суббота. Этап 2: Ольбия - Тортоли, 221 км

 Джиро д'Италия-2017. Альтиметрия маршрута

 

  Из Ольбии пелотон отправится на юг вдоль восточной части острова. Старт второго этапа итальянского Гран-тура совпадает с финишем первого этапа.

 

  Это первый среднегорный этап с набором высоты около 2500 м. Уже со старта гонщики начнут подниматься вверх. Стартовав от побережья,   через 65 км они окажутся на высоте 800 м над уровнем моря, пройдут спуск к пункту передачи питания, после чего еще 10 км тягуна с набором высоты около 200 м. На этом подъеме отдельные участки со средними градиентами в 5-6% чередуются со спусками.

 

  Через 90 км после старта, подкрепившись в пункте передачи питания, гонщики отправятся на спуск протяженностью 13 км к подножию горы 3 категории - первой на  Джиро д'Италия-2017, Нуоро (Nuoro) протяженность 10.5 км, 135-549 м, перепад - 414 м, средний градиент 4%, максимальный - 10%.

 

  После прохождения вершины и спуска участинки окажутся у подножия горы 2 категории - первой на Джиро д'Италия-2017, Дженна Силана (Genna Silana) протяженность 19.6 км, 368-1002 м, перепад - 634 м, средний градиент 3.2%, максимальный - 10%.

 

  Сам подъем протяженностью 27 км, но категория присвоена лишь заключительным 19.6 км. Вершина подъема расположена на отм. 1002 м над уровнем моря.

  Впервые на Джиро д'Италия-2017 оказавшись на таких высотах, гонщики пройдут 38-километровый спуск на побережье, после чего  пелотон поедет по равнине, тянущейся к Тирренскому морю. 

 

 

  До финиша в городе Тортоли (Tortoli, административный центром провинции Ольястра региона Сардиния) останется 11 км. Тортоли впервые принимает финиш этапа Джиро д'Италия.

 

  Заключительные 2 км дистанции 2 этапа Джиро д'Италия-2017 - длинная прямая, проложенная с востока на запад. На этом этапе пелотон значительно поредеет к финишу. Генеральщикам и их командам предстоит проверка горами, пусть и с небольшими, но стабильными градиентами на протяжении десятков километров, где, например, поезд команды Sky или Movistar может развить крейсерскую скорость на подъеме 2 категории и оставить от пелотона небольшую группу.

  На финише скорее всего будет спринт из небольшой группы однодневщиков и генеральщиков, таких как Винченцо Нибали, Герант Томас, Ильнур Закарин, Боб Юнгельс и других.

 

 


7.05. Воскресенье. Этап 3: Тортоли - Кальяри, 148 км

 

 Джиро д'Италия-2017. Альтиметрия маршрута

 

  Из Тортолли пелотон отправится на юг вдоль восточной части острова по побережью Тирренского моря. Старт третьего этапа Джиро д'Италия-2017 совпадает с финишем второго этапа.

 

  Это спринтерский этап с одним подъемом 4 категории Капо Бой (Capo Boi) протяженность 2 км, 28-126 м, перепад - 98 м, средний градиент 4.9%, максимальный - 10%, после преодоления которого пелотон повернет на запад к финишу этапа в Кальяри (Cagliari, административный центр провинции Кальяри, регион Сардиния) на побережье Средиземного моря. В прошлый раз финиш в Кальяри был в 1991 году, тогда победу одержал Марио Чиполлини. 

 

 

 

  Заключительные 4 км дистанции 3 этапа Джиро д'Италия-2017 -  длинная прямая, проложенная с юго-востока на северо-запад. Под самый финиш гонщикам предстоит проехать участок брусчатки протяженностью 350 метров.

  На следующий день гонщиков ожидает день отдыха-перелета на Сицилию в Палермо. На финише спринтерская развязка по брусчатке подходит для Андре Грайпеля, Фернандо Гавирии .

 

 

 

8.05. Понедельник. День отдыха

 

 

1 - 3 этапы   4 - 6 этапы   7 - 9 этапы   10 - 12 этапы   13 - 15 этапы   16 - 18 этапы   19 - 21 этапы  

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Гран-тур превью Джиро д'Италия-2017 Мировой Тур UCI альтиметрия превью этапов

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тур Романдии-2017. Этап 5 (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: tim147
    Продолжает удивлять прогресс Феллине, на наших глазах трансформирующийся в классного "оллраундера". Вчера он опередил многих записных горняков, а сегодня приехал вровень с элитными раздельщиками типа ван Гардерена и Исагирре и выше Кастровьехо, Фрума и Закарина! Похоже растет новый специалист по классикам с отменным спринтом . Ситуация же с  Фрумом продолжает настораживать - если Контадор в т.г. уже показывал готовность порядка 70-75%, то готовность Фрума больше чем на 50% не тянет. Сможет ли он за оставшийся месяц выйти на пик- главная интрига предстоящего ТдФ. Что касается Ильнура, то по-моему он главную свою задачу - вкатиться в гоночный ритм- выполнил успешно и  теперь с надеждой может смотреть вперед!

    Насчёт Феллине да, но ему дважды в итоге не повезло: не попав на итоговый подиум, и проиграл (не добрал в) пунктовую номинации Кюнгу.

    Фрумий явно шифруется, проехал ТР почти не заметно. Ильнура же понять можно, не хотел соперникам выкладывать свои козыри перед Джирой.
    Ти Джей конечно один из фаворитов на генеральный подиум Джиро, но ему все время что не везёт, ну и не порой не дотягивает до самы-самых. Вся ставка на хорошую (очень даже) в этом сезоне ВМС

  • EL-Fenomeno
    Команда «Астана» не будет заме ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кангерт (на генерал в ТОП 10), за этапы Луис-Леон, может Тира - удачи команде Винокурова, её всегда любили в Италии.

  • protur
    Команда «Астана» не будет заме ... (7)
    protur-Фото

    Душа Микеле до конца этой Джиро будет вместе с командой и по окончании тура,  через некоторое время преодалев все "мытарства" попадет в Царствие Небесное. Да будет так!

  • Александра
    Стевен Крёйсвейк о целях на Дж ... (4)
    Александра-Фото

    Ждем, ждем!

  • Александра
    Команда «Астана» не будет заме ... (7)
    Александра-Фото

    Помню, пару-тройку лет назад Ярослав Попович, отвечая на вопрос, какая команда на тот момент самая сильная, назвал Астану как однозначного лидера. Грустно вспоминать эти слова. Такое стечение обстоятельств... переход Нибали, состояние Ару, трагическая гибель Микеле Скарпони... Невозможно перестать об этом думать.

    Как бы ни обернулась Джиро для Астаны, симпатии многих болельщиков будут с командой. Каким бы с точки зрения поединка за общий зачет ни было это решение - стартовать в восьмером, оно по-человечески очень понятно.

    Удачи Астане во всем.

  • velodoctor
    Тур Романдии-2017. Этап 5 (7)
    velodoctor-Фото

    Ну Зака все слабее едет разделки, вспоминая тур Басков и Вальверде и Конта были куда ближе к рогличу, Порт сегодня и много кто еще. Если есть прицел бороться за грандтур, надо выходить на их уровень. Тот же Фрум сделал разделки этапом, где он еще минуту кидает оппонентам. diablo

  • sashaney
    Команда «Астана» не будет заме ... (7)
    sashaney-Фото

    Буду за Жандоса. Очень прилично выглядел в прошлом году. А тут и шансы у всех будут.

  • ktilp-12
    Команда «Астана» не будет заме ... (7)
    ktilp-12-Фото

     Не повезло Астане дважды с Джиро. Похоже команда поедет за этапами. Удачи. Хотелось бы, чтобы Джиро выиграл Нибали.

  • veloliveuser
    Тур Романдии-2017. Этап 5 (7)
    veloliveuser-Фото

    Тиджей подошел в хорошей форме.

    серьезно команда настроена на победы на гт))

  • tim147
    Тур Романдии-2017. Этап 5 (7)
    tim147-Фото

    Продолжает удивлять прогресс Феллине, на наших глазах трансформирующийся в классного "оллраундера". Вчера он опередил многих записных горняков, а сегодня приехал вровень с элитными раздельщиками типа ван Гардерена и Исагирре и выше Кастровьехо, Фрума и Закарина! Похоже растет новый специалист по классикам с отменным спринтом . Ситуация же с  Фрумом продолжает настораживать - если Контадор в т.г. уже показывал готовность порядка 70-75%, то готовность Фрума больше чем на 50% не тянет. Сможет ли он за оставшийся месяц выйти на пик- главная интрига предстоящего ТдФ. Что касается Ильнура, то по-моему он главную свою задачу - вкатиться в гоночный ритм- выполнил успешно и  теперь с надеждой может смотреть вперед!

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4 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
5 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
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9 Контадор А. (Spa) (TFS) 1143
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