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Тибо Пино завершил карьеру профессионального велогонщика на Ломбардии-2023

Тибо Пино: «Я, конечно, не чемпион мира, но у меня лучшие в мире фанаты»

 

 

Тибо Пино завершил 14-летнюю карьеру профессионального велогонщика на классике-Монументе Ломбардия-2023, гонке, которую выиграл в 2018 году, где был призёром в 2015. 33-летний французский велогонщик финишировал в окружении товарищей по команде Groupama-FDJ через 9 с половиной минут после выигравшего классику Тадея Погачара (UAE Team Emirates).

 

Но Тибо Пино удостоился такого же внимания, как и победитель Ломбардии. Немалую роль в этом сыграла яркая и шумная армада его болельщиков, специально приехавших в Италию, чтобы присутствовать лично на финальной гонке своего кумира. Они собрались за три километра до финиша, оформив своими рядами «Поворот Пино».

 

Тибо Пино завершил карьеру профессионального велогонщика на Ломбардии-2023

Тибо Пино завершил карьеру профессионального велогонщика на Ломбардии-2023

Тибо Пино завершил карьеру профессионального велогонщика на Ломбардии-2023

Тибо Пино завершил карьеру профессионального велогонщика на Ломбардии-2023

Photo Credits: LaPresse

 

 

 

 Команда Groupama-FDJ насчитала, по меньшей мере, пятьсот фанатов, которые пели песни и создавали атмосферу задолго до того, как Тибо Пино появился на этом отрезке дистанции.

 

Тибо Пино всю свою карьеру,  которую начал в 2010 году, носил форму одной команды -  Groupama FDJ. Он одержал 33 победы, выиграл этапы на всех трёх Гранд-турах - три этапа на Тур де Франс в 2012, 2015 и 2019, два этапа на Вуэльте Испании в 2018, этап на Джиро д'Италия-2017, стал победителем классики Милан-Турин, двукратным победителем Тура де л’Ан, победителем Тура Альп, выигрывал этапы Тура Романдии, Тура Швейцарии, был победителем Критериума Интернациональ в 2016 году, стал призёром Тур де Франс в 2014.

 

В свой последний сезон на шоссе Тибо Пино одержал победу в горной классификации Джиро д’Италия и финишировал 5-м в общем зачёте, финишировал 11-м на Тур де Франс.

 

 

 

Photo © ASO/B.Bade

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Photo © limiwa/© PhotoGomezSport

 

Он побеждал на легендарных подъёмах Гранд-туров - выиграл этап Тур де Франс-2019 с финишем на Турмале, одержал победу на Лагос-де-Ковадонга (на  15-м этапе Вуэльты Испании-2018) и на Альп д’Юэз (20-й этап Тур де Франс-2015).

 

Но запомнился Тибо Пино не только успехами, но и преследовавшими его на пути к подиумам Гранд-туров неудачами.

 

В 2016 году из-за бронхита он сошёл с Тур де Франс после 12 этапа, в 2017 году до подиума Джиро д’Италия ему не хватило 37 секунд. На Джиро д’Италия-2018 Тибо Пино боролся за подиум, но сошёл с гонки после 20 этапа из-за воспаления лёгких, когда шёл в тройке призёров. В 2019 году он сошёл с Тур де Франс на 19-м этапе из-за повреждения мышц левого бедра, когда шёл в пятёрке сильнейших. В 2020 году Тибо Пино потерял шансы в борьбе за подиум из-за сильной боли в спине, причиной которой стало падение на 1-м этапе. В 2022 году на 8-м этапе Тур де Франс Пино не заметил вытянутую руку соньёра команды Trek-Segafredo, протягивавшего мюзетту своему гонщику и получил в лицо удар мюзеттой. 

 

 

 

Тибо Пино завершил карьеру профессионального велогонщика на Ломбардии-2023

 

Тибо Пино завершил карьеру профессионального велогонщика на Ломбардии-2023

 

 

 

Завершив последнюю гонку своей карьеры, Тибо Пино, впечатлённый проводами, которые устроили ему болельщики, сказал:

 

«Мне даже неудобно, не уверен, что заслужил всё это. Возможно, французам очень нравятся неудачники. За карьеру я выиграл не так много гонок, но, думаю, что победы могут даже быть скучными. Люди хотят эмоций, хороших или плохих. Они также видят, что я такой же, как они, с теми же интересами, страхами и эмоциями.

 

Меня поздравляли многие гонщики, я удивился, потому что в пелотоне я, как в жизни, был довольно нелюдимым  и стеснительным.

 

Эмоций у меня море. Я не был уверен, нужно ли мне ехать эту гонку, но в итоге не жалею, потому что получился великолепный праздник. Очень часто думал об этом дне. Не ожидал, что будет так много людей, но получился настоящий хаос, именно так, как я люблю. Безумно и напряжённо. Я старался взять из этого дня максимум, получил потрясающий опыт. Я знал, что день гонки будет тяжёлым, но я боролся, мне надо было финишировать. Для меня символично, что финиш я пересёк с Кентаном и Руди.

 

Эта гонка особенная, самая красивая Классика. Победа на ней стала моей самой большой гордостью. Сегодня я говорил себе, что не смогу её выиграть, но я уже на ней побеждал. У меня останутся прекрасные воспоминания. И этот последний гоночный номер запомню на всю жизнь».

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ

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Комментарии

  • Ернат
    Тур Кюсю. Андрей Зейц и Антони ... (4)
    Ернат-Фото

    поздравляю 

  • sashaney
    Примож Роглич подписал контрак ... (39)
    sashaney-Фото
    Уважаемые, Хиндли может выиграть ГТ только при удачном стечении обстоятельств. Хорошая разделка и он уже твердый борец за 3 место. Это ружьё уже выстрелило. Ждать второго выстрела можно долго.
  • Velolife
    UCI Gravel World Championships ... (3)
    Velolife-Фото

    Итак, можно поздравить ещё одного словенца с мировым достижением. Когда  Matej мчался на своём уже гравийном байке к радужной майке, он был таким же как в 2022 году, спускаясь с Poggio di San Remo. И я подумал, почему такая небольшая балканская страна дала в последнее десятилетие так много замечательных велосипедистов. Наверное, потому, подумал я, что она граничит с такой велосипедной страной как Италия. И ещё я подумал, как красива сельская Италия, провинция Treviso-Veneto, где столько виноградников, соединенных между собой гравийными дорогами, которые не перегорожены шлагбаумами. И как на таких дорогах становятся чемпионами. Что и доказали за последние 2 дня два словенца - Tadej Poga?ar, выигравший в третий раз подряд "монумент опавших листьев", и Matej Mohoric, ставший чемпионом мира на гравии. С чем их ещё раз сердечно поздравляем!

  • salomon
    Примож Роглич попрощался с ком ... (10)
    salomon-Фото
    Цитата: kabachok
    Примож Роглич попрощался с карьерой. 
    Не дождешься!
  • Андрей А
    Париж - Тур-2023. Результаты (4)
    Андрей А-Фото

    Грунтовки как на чемпионате мира по грэвэлу

  • uran
    Ремко Эвенепул упал в начале к ... (4)
    uran-Фото
    Цитата: RVL
    Он такими обстоятельствами снимает с себя ответственность...то завал, то трудный день, то роглич в отрыве не работает)))
    Так это получается Эвенепул специально упал, для отмазки. Вот оно чё, Михалыч)))
  • MVDP
    UCI Gravel World Championships ... (3)
    MVDP-Фото

    Шикарная у словенцев школа (с).

  • velodoctor
    Тур Турции-2023. Этап 1 (14)
    velodoctor-Фото

    Быть первым после Филипсена отличный результат. 

  • AzaKonta
    UCI Gravel World Championships ... (3)
    AzaKonta-Фото
    Вальверде зверь
  • AzaKonta
    Тур Кюсю. Андрей Зейц и Антони ... (4)
    AzaKonta-Фото
    8 место на ОИ стоит очень дорого. Не забывайте эти моменты. Он даже был лидером гонки

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