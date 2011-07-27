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Тибо Пино о Джиро д’Италия-2017

Тибо Пино остался в шаге от подиума на своей дебютной Джиро д'Италия

 

 

  27-летний французский гонщик команды FDJ Тибо Пино (Thibaut Pinot) впервые в карьере принял участие в Джиро д’Италия, и занял в юбилейном 100-м выпуске итальянского Гран-тура 4-е место, а также взял победу на горном этапе. Тибо Пино упустил подиум на финальной разделке 21-го этапа и в итоге до третьего места ему не хватило 37 секунд.

 

 PHOTO CREDIT: FDJ

 

  Тибо Пино: «Конечно, я разочарован. Но я выиграл этап, был готов бороться за подиум или даже за победу в генеральной классификации, поэтому из этой Джиро д’Италия вынес много положительных моментов.

 

  Жаль, что не попал на подиум, но думаю, я проехал в борьбе с Нибали хорошую разделку, хотя и не отличную. У меня нет сожалений, потому что я отдал максимум сил, и те гонщики, которые поднялись на подиум, заслуживают этого. Все на своём месте.

 

  Во время гонки я заболел, почти не спал из-за кашля в ночь перед этапом со Стельвио, поэтому было тяжело. К счастью, на следующих этапах мне стало чуть легче и я смог хорошо завершить Джиро д’Италия. Я проиграл на Стельвио, тогда у меня был очень плохой день, но я изо всех сил боролся, чтобы лимитировать потери.

 

  Я в полной мере наслаждался гонкой, было приятно атаковать в финальные дни. Мне бы больше понравилось, если бы погода была более дождливой, но вместо этого было жарче, чем я люблю. И всё равно это великолепная Джиро. Прекрасный выпуск гонки.

 

 Эта Джиро д’Италия важна для меня, она стала важным моментом моей карьеры. После 3-го места на Тур де Франс (в 2014 году) у меня было два провальных года, так что для обретения уверенности хорошо, что я проехал эту гонку, где уровень соперников был таким же высоким, как на Тур де Франс. Я приблизился к подиуму, выиграл горный этап, общий баланс гонки положительный.

 

  Каждый из моих товарищей по команде был очень важен для меня, даже если некоторые остались в тени. Каждый был ключевым. Хотел бы упомянуть Вильяма Бонне, который, к сожалению, сошёл с гонки. Для меня было огромным удовольствием быть частью такой команды».

 

Результаты 21-го этапа Джиро д’Италия-2017.

 

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot FDJ Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2017 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 18:12 | Регистрация: 27.07.2011

    Пино помоему растерял всю свою разделку..

     

  2. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 19:08 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: rude_rider
    Пино помоему растерял всю свою разделку..
     
    Та не факт, может он Раздельщик на свежачка.

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Ближайшие старты

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • LANCEer
    Фернандо Гавирия и Боб Юнгельс ... (2)
    LANCEer-Фото
    Юнгельс может пойти путём ТД. Разделка + терпеть в гору. Да и атаковать может
  • крыс хрум
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (13)
    крыс хрум-Фото
    Да Ланда сильно состав усилит это безспорно.А как он усилит Санвеб!А Каюшу! Только вот что он сам то хочет? От Нибали он помоему уже уходил.
  • Student
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (13)
    Student-Фото
    Цитата: крыс хрум
    Так ведь условием перехода в Бахрейн было то что команда подбирается под Нибали и он сам список составил,чего то не угадал наверное. А Пелицоти удивил по настоящему.
    Вот как раз Ланду туда, как раз подходит.
  • Student
    Тибо Пино о Джиро д’Италия-201 ... (2)
    Student-Фото
    Цитата: rude_rider
    Пино помоему растерял всю свою разделку..
     
    Та не факт, может он Раздельщик на свежачка.
  • крыс хрум
    Том Дюмулин – первый голландец ... (27)
    крыс хрум-Фото
    А что если на вуэльте маршрут не понравится не поедите?
  • крыс хрум
    Наиро Кинтана - призер Джиро д ... (8)
    крыс хрум-Фото
    Наивная хитрожопость!++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  • крыс хрум
    Винченцо Нибали - призер Джиро ... (13)
    крыс хрум-Фото
    На самом деле здесь на сайте все знают когда, где ,с кем надо атаковать.А сколько грантуров выиграли посетители сайта? Трусов здесь нет все решительные мужчины. Мало знать и хотеть надо еще мочь. Кинтана никогда не ехал один он умело пользуется помощью команды. Ну двинул он на Блокхаусе на следующей горе Дюмулан от него уехал он что хотел Тома отпустить, нет просто не смог.Многие же здесь когда то гонялись что глупее были? Вряд ли. Или кто гонялся такое не пишут? Ни кого не хотел обидеть просто не приятно читать про колхоз про то что этап скучный.Некоторым вся гонка не понравилась.Чудеса чудесные.
  • evgeny1330
    Наиро Кинтана - призер Джиро д ... (8)
    evgeny1330-Фото
    В принципе верно, хотя Найро мог и сам в одиночку зарешать, но чего-то опять забоялся.
  • error
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (78)
    error-Фото
    добавил бы в списрк Угрюмова Петра
  • старт-шоссе 82
    Наиро Кинтана - призер Джиро д ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Не знаю что там со стратегией и тактикой у них в команде ,но 2 место это отличный результат.... Хотя если бы был приз за наивную хитрожопость , я бы отдал его именно Кинтане.

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Andrea Fedi (Wilier Triestina - Selle Italia)

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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