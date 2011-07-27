Тибо Пино о Джиро д’Италия-2017

Тибо Пино остался в шаге от подиума на своей дебютной Джиро д'Италия

27-летний французский гонщик команды FDJ Тибо Пино (Thibaut Pinot) впервые в карьере принял участие в Джиро д’Италия, и занял в юбилейном 100-м выпуске итальянского Гран-тура 4-е место, а также взял победу на горном этапе. Тибо Пино упустил подиум на финальной разделке 21-го этапа и в итоге до третьего места ему не хватило 37 секунд.

PHOTO CREDIT: FDJ

Тибо Пино: «Конечно, я разочарован. Но я выиграл этап, был готов бороться за подиум или даже за победу в генеральной классификации, поэтому из этой Джиро д’Италия вынес много положительных моментов.

Жаль, что не попал на подиум, но думаю, я проехал в борьбе с Нибали хорошую разделку, хотя и не отличную. У меня нет сожалений, потому что я отдал максимум сил, и те гонщики, которые поднялись на подиум, заслуживают этого. Все на своём месте.

Во время гонки я заболел, почти не спал из-за кашля в ночь перед этапом со Стельвио, поэтому было тяжело. К счастью, на следующих этапах мне стало чуть легче и я смог хорошо завершить Джиро д’Италия. Я проиграл на Стельвио, тогда у меня был очень плохой день, но я изо всех сил боролся, чтобы лимитировать потери.

Я в полной мере наслаждался гонкой, было приятно атаковать в финальные дни. Мне бы больше понравилось, если бы погода была более дождливой, но вместо этого было жарче, чем я люблю. И всё равно это великолепная Джиро. Прекрасный выпуск гонки.

Эта Джиро д’Италия важна для меня, она стала важным моментом моей карьеры. После 3-го места на Тур де Франс (в 2014 году) у меня было два провальных года, так что для обретения уверенности хорошо, что я проехал эту гонку, где уровень соперников был таким же высоким, как на Тур де Франс. Я приблизился к подиуму, выиграл горный этап, общий баланс гонки положительный.

Каждый из моих товарищей по команде был очень важен для меня, даже если некоторые остались в тени. Каждый был ключевым. Хотел бы упомянуть Вильяма Бонне, который, к сожалению, сошёл с гонки. Для меня было огромным удовольствием быть частью такой команды».