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Тибо Пино завершит карьеру велогонщика в конце 2023 года

Тибо Пино объявил, что сезон 2023 года – последний в его карьере велогонщика

 

 

 

  Тибо Пино (Thibaut Pinot) во время презентации команды Groupama-FDJ объявил, что завершит карьеру в конце 2023 года. 32-летний французский велогонщик пришёл в профессиональный велоспорт в 2010 и всю карьеру выступал в одной команде - Francaise des Jeux, которая за это время четырежды видоизменяла название, но FDJ всегда был титульным спонсором.

 

Тибо Пино завершит карьеру велогонщика в конце 2023 года

Photo (c) Groupama-FDJ Team

 

  Тибо Пино одержал 33 победы, выигрывал этапы на всех трёх Гранд-турах - три этапа Тур де Франс (2012, 2015 и 2019),  этап Джиро д’Италия (2017) и Вуэльты Испании (в 2018). Тибо Пино – победитель классики-Монумента Ломбардия, классики Милан-Турин, многодневных велогонок Критериум Дофине (2016) и Тур Альп (2018), этапов Тура Романдии и Тура Швейцарии. Тибо Пино принял участие в 16 Гранд-турах, высшими результатами в общем зачёте стали 3-е место на Тур де Франс в 20147 году, 4-е место на Джиро д’Италия в 2017 и 6-е на Вуэльте Испании в 2018.

 

  В соцсетях Тибо Пино написал: «Я обдумывал это решение несколько лет. Меня вдохновляет новое, что станет возможно открыть после карьеры в велоспорте. Но я также с радостью и волнением хочу выступать в этот финальный год. Едва ли я когда-либо был так мотивирован на старте сезона, как сейчас. Хочу завершить на высокой ноте. Сделаю всё, чтобы добиться в этом году лучших результатов».

 

  Марк Мадьо (Marc Madiot), генеральный менеджер команды Groupama-FDJ, в интервью на сайте команды сказал:

 

  «Мы никогда с ним серьёзно не обсуждали этот вопрос, но чувствовалось, что мысль о завершении карьеры постепенно им овладевает. Мы понимали, что со временем она окрепнет. Скажем так, в середине 2022 года мы поняли, что он скоро об этом скажет. Это решение обрело форму в конце сезона – на это указывали несколько оброненных им слов, ощущения. И когда в конце года Тибо мне о нём объявил, я не удивился. Я почти ждал этих слов. К тому же был ещё один важный фактор – его контракт заканчивался. Так сошлись звёзды.  

 

  Разубеждать его не стал, потому что достаточно хорошо знаю Тибо, а также знаю, что завершение карьеры в чём-то очень личное решение. Когда спортсмен решительно настроен, сделать ничего невозможно. В таких случаях спорить бесполезно. Я знал несколько случаев, когда было видно, что гонщик колеблется. Тогда роль менеджера команды – помочь гонщику понять, какие вопросы он себе задаёт, и каков на них ответ. Каждая карьера – особый случай, который зависит и от семьи, и от карьеры, и от амбиций, от того, достигнуты цели или нет.

 

  Я придерживаюсь одного правила – слушать человека, который передо мной. Когда Тибо пришёл и сказал, что будет завершать карьеру, это было только его решение. Я могу рассуждать, правильное он выбрал время или нет, но решает он один. Я знаю, что такое спорт высокого уровня, знаю, какие испытываешь ощущения, когда тело и разум одновременно говорят, что пора заканчивать. И с этим невозможно бороться. Легко сказать кому-то, что он может продолжать. Но мне, как боссу, так говорить нельзя. Это ничего не изменит в человеческих   взаимоотношениях с гонщиком, наоборот. В такой ситуации мне, как руководителю, надо принять и понять, что говорит человек.

 

  В 2019 году, когда он сказал мне, что собирается всё сбросить, мы были под влиянием момента. Я ни на секунду ему тогда не поверил. Знал, что он захочет вернуться, и к гадалке не ходи. У него были неприятности и в 2020 и в 2021, и тогда он тоже хотел всё бросить, но не мог. Тогда я не знал, как и когда он вернётся, но в нём горел огонь. Тогда время ещё не пришло. А сейчас, когда возвращение было успешным, уверен, он хочет таким же успешным сделать завершение. Факт, что сейчас он вернулся на высокий уровень как гонщик, помогло ему принять решение. И общий контекст велоспорта повлиял. Тибо видит, что велоспорт сильно изменился по сравнению с тем, когда он начинал карьеру. Мы больше не можем следовать прежним шаблонам, это уже не работает. Я полностью его понимаю.

 

  Для команды его уход означает новую эру. Мы завершили круг, великолепную главу жизни команды. Но это не конец. Просто жизнь продолжается. Мы можем оглядываться с ностальгией, на мгновение остановиться, но стоять на месте невозможно. Команда должна продолжать двигаться вперёд, развиваться, обновляться, усиливаться и оставаться конкурентоспособной во всех областях. Если остановишься и будешь любоваться своими прежними рекордами, это конец. Такова жизнь команды.

 

  Мы уважаем людей, которые от нас уходят, мы отдаём им почести, но ядро команды должно усиливаться. Переход уже происходит. Мы долго зависели от Пино, особенно на Туре. Но с 2021 года это изменилось. Команда уже готова к эре после Пино, как мы видели на прошлом Тур де Франс. И не только там. С другой стороны, есть Демар в спринте, Мадуа, Годю, Кюнг, Грегуар, Мартинес, все новые молодые гонщики. Мы уже думаем о завтрашнем дне. Команда не ждёт, не может ждать. И это не отменяет уважения, восхищения и признания, которое мы чувствуем к Тибо. Но роль команды и меня, как менеджера, не останавливаться.

 

  Десятилетие с Тибо позволило команде стать такой, какая она сейчас. Он заложил фундамент нынешней команды. Тибо пришёл к нам с новым поколением гонщиков, и небольшими шагами, но мы начали двигаться к ярким выступлениям. Не всегда было просто, но Тибо был началом всего процесса. Мы чувствовали, что он гонщик с экстраординарным потенциалом, с исключительными качествами. Затем мы начали новую фазу развития команды, нашего спорта. И он дал начальный толчок к изменениям, потому что под гонщика с выдающимися качествами начинаешь выстраивать всю команду. Он позволил нам это сделать, дал возможность выстроить долгосрочные партнёрские отношения с Groupama и FDJ. И наоборот, если Тибо смог так долго выстраивать карьеру в одной команде, это благодаря Groupama и FDJ.

 

 Конечно, будут эмоции, финальные аплодисменты, но это в октябре. Не сегодня. Сегодня, когда я вижу, как Тибо тренируется и в лагере команды, и ежедневно, я вижу человека, которому комфортно с самим собой. Думаю, у него получится великолепный сезон. Так я чувствую. Ему нечего доказывать. Возможно, он сделает что-то, что раньше не делал. Он хочет закончить ярко. Мне кажется, слова о завершении карьеры его освободят и парадоксально откроют новые перспективы. Он решил для себя все вопросы, они не будут отвлекать его в течение года. В каком-то смысле, он закрыл эту тему. Сегодня мы готовы к великолепному сезону 2023 года, частью которого будет Тибо».

 

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ

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  1. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 01:35 | Регистрация: 27.05.2017

    Назвать его сбитым летчиком язык не поворачивается. Но в генерале ему уже ловить нечего, молодежь не даёт шансов.

    No war!
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Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Ернат
    Трансферные новости пелотона-2 ... (111)
    Ернат-Фото

    Казахстанская велокоманда «Astana Qazaqstan Team» представила состав на многодневную гонку «Тур Даун Андер», которая пройдет в Австралии с 17 по 22 января

     

    Так, в составе «Астаны» выступят: Дмитрий Груздев (Казахстан), Мануэле Боаро (Италия), Джанни Москон, Луис Леон Санчес (Испания), Фабио Феллине (Италия), Мартин Лаас (Эстония), Леонардо Бассо (Италия).

     

    может смело писать что в составе уже есть Бассо, Груздев, Боаро, Москон

  • uran
    Тибо Пино завершит карьеру вел ... (1)
    uran-Фото
    Назвать его сбитым летчиком язык не поворачивается. Но в генерале ему уже ловить нечего, молодежь не даёт шансов.
  • Геродот
    Иван Соса пострадал на трениро ... (5)
    Геродот-Фото
    Бабушке своей расскажи кто на каком велосипеде сидел.Где Скарпони, а где Колумбия.Лучше бы что нить умное написал.
  • jerzyk
    Иван Соса пострадал на трениро ... (5)
    jerzyk-Фото
    Ясно что гонец виноват. Его подрезали на дороге, он в ответ разбил стекло и наехал на водилу. Водила достал ствол и съезил по морде велогону, пусть скажет спасибо что не выстрелил. Велогоны и водилы друг друга стоят)) Геродот Геродот Вчера, 20:53 Кто так пишет тот видимо никогда не сидел на велосипеде, разве что на трёхколёсном. Не хочу ругаться, но недавняя трагедия с Ребелином, до этого Скарпони... Кстати, администратор сайта, - у пистолета нет приклада, а есть рукоять; приклад есть у винтовки, ружья, автомата! Стыдно за таких журналистов!
  • Earl57
    Матье ван дер Пул начнёт сезон ... (1)
    Earl57-Фото

    Групповая гонка ЧМ на шоссе будет 6 августа, а не 13 сентября.

  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (10)
    Earl57-Фото
    О да, на результат будет интересно посмотреть. Через неделю, 17 января. И особенно через месяц, на Альгарве. На тот самый прогресс.
  • Sezar
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (10)
    Sezar-Фото

    Я не знаю сколько Плапп потерял на механике, не смотрел, но на 37,5 км. он это должен был отыгрывать у горняка Вайна. Про стареющего в 31 год Дарбриджа -это прямо сильно, самый расцвет, вы о чем это?

  • s75
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (10)
    s75-Фото

    TDU покажут на ЕС.

  • s75
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (10)
    s75-Фото
    "игра забудется, результат останется"
  • error
    Вуэльта Испании-2023: Презент ... (4)
    error-Фото

    Гармонично и без перебора.

    ITT и ТТТ..

    спринтам..

    отрывам..

    неудачникам..

    И Турмале с Англиру..

    Всем все есть.

    Отлично.

    Я бы так сказал.

     

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1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
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7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
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10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

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