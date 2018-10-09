Тибо Пино – победитель классики Милан-Турин-2018

Тибо Пино, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде о классике Милан-Турин-2018

28-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Тибо Пино одержал победу на классике Милан-Турин-2018. Гонка решилась на финальном подъёме, ведущем к базилике Суперга.

Давид Годю (David Gaudu), товарищ Пино по команде, ответил на атаку Якоба Фульсанга за 7,7 км до финиша, а затем, когда за 3,4 км Тибо Пино добрал этот отрыв, Годю, повёз своего капитана на колесе. За 2,9 км из пелотона атаковал действующий чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar), добравший лидирующую группу. А за 2,3 км вперёд с помощью Якоба Фульсанга переложился и Мигель Анхель Лопес (Astana).

За 1,3 км датский гонщик команды Astana выпал из группы лидеров, а ещё через сто метров Давид Годю, завершивший работу на Тибо Пино, столкнулся с Мигелем Анхелем Лопесом и оба гонщика упали. Колумбийский гонщик команды Astana быстро вернулся в гонку и поехал в погоню за Тибо Пино и Алехандро Вальверде. Ему удалось обойти действующего чемпиона мира, но догнать Тибо Пино уже не получилось. Мигель Анхель Лопес финишировал вторым, Алехандро Вальверде замкнул тройку призёров 99-го выпуска классики Милан-Турин.

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Alpozzi

Тибо Пино: «Наконец, я одержал победу на итальянской классике. Это очень важно для меня. Я люблю эту гонку. Если бы не то падение за километр до финиша, сражение с Мигелем Анхелем Лопесом было бы ещё труднее. Сегодня он был главным соперником, так же, как и Вальверде. Победить чемпиона мира – это много значит для меня.

Наша тактика состояла в том, чтобы в финале контролировать все отрывы. Давид Годю поймал хорошую группу на равнине, а я потом попросил его как можно быстрее проехать подъём. Когда он освобождал мне дорогу, сзади появился Лопес. Их падение сбило мой ритм, но я не мог ждать, поэтому выдал всё, что оставалось, до финиша.

После Вуэльты Испании я говорил, что хочу взять из сезона максимум. Я не высчитывал, на каких гонках хочу выиграть. Вообще-то, хотел побеждать на всех гонках в Италии, потому что они все очень мне нравятся. Сложно выбирать между многодневной и однодневными гонками, но для меня Мила-Турин – самая красива из итальянских полуклассик.

Мне очень хочется выиграть в субботу Ломбардию, но это уже будет другая история».

Давид Годю: «Я даже не понял, что произошло. Всё случилось так быстро, что сначала я подумал, что упал вместе с Фульсангом, а не с Лопесом. Я работал на Тибо, потому что он попросил меня задать большую скорость. Сегодня я чувствовал себя отлично, такой финиш мне подходил. Я отдал все силы, потом начал отодвигаться в сторону, а в этот момент подъехал Лопес, и мы столкнулись. Полагаю, я его свалил, надеюсь, он в порядке».

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Alpozzi

Мигель Анхель Лопес: «Конечно, я разочарован, потому что сегодня чувствовал себя великолепно, и у меня была нога, чтобы выиграть эту гонку. Когда я выдвинулся вперёд, готовясь к атаке, посмотрел на Вальверде, потому что он был в небольшом кризисе, и в этот момент я очутился на земле. Товарищ Пино по команде сделал подвинулся вправо и свалил меня. Это было просто неудачное стечение обстоятельств. Я как можно быстрее постарался вернуться на велосипед, но догнать Пино не смог.

Да, это была моя последняя гонка в сезоне, конечно, мне бы хотелось финишировать с победой. Но в любом случае, я рад, что поднялся на подиум на вершине Суперги, потому что мне очень нравится эта гонка.

Этот подиум завершает мой сезон, который был отличным. Я не поеду Ломбардию, потому что пока готовился к чемпионату мира, не тренировался для классик, не отрабатывал длинные дистанции. Ломбардия – это совсем другая гонка. Я желаю нашей команде удачи на двух последних итальянских гонках, особенно на Ломбардии».

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Alpozzi

Алехандро Вальверде: «Я так счастлив стоять на подиуме классики Милан-Турин. Знал, что выиграть здесь будет трудно. Главное, что я чувствовал себя отлично на первом подъёме, мне хотелось «взорвать» гонку и наслаждаться ею. Но сегодня лучше было ехать, не слишком высовываясь. Если бы я хотел бороться за победу, то мне надо было сберечь силы для финала. А я приехал сюда ради удовольствия, чтобы немного позажигать.

Нет сомнений, что Тибо Пино сегодня был силён, так же, как и Мигель Лопес. Жаль, что случилось то падение. Если бы не оно, их борьба друг с другом была бы более яркой. Мой же результат даёт уверенность перед Ломбардией. Выиграю ли? Не знаю, но нога идёт хорошо».