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Тибо Пино – победитель классики Милан-Турин-2018

Тибо Пино, Мигель Лопес, Алехандро Вальверде о классике Милан-Турин-2018

 

 

  28-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Тибо Пино одержал победу на классике Милан-Турин-2018. Гонка решилась на финальном подъёме, ведущем к базилике Суперга.

 

  Давид Годю (David Gaudu), товарищ Пино по команде, ответил на атаку Якоба Фульсанга за 7,7 км до финиша, а затем, когда за 3,4 км Тибо Пино добрал этот отрыв, Годю, повёз своего капитана на колесе. За 2,9 км из пелотона атаковал действующий чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar), добравший лидирующую группу. А за  2,3 км вперёд с помощью Якоба Фульсанга переложился и Мигель Анхель Лопес (Astana).

 

  За 1,3 км датский гонщик команды Astana выпал из группы лидеров, а ещё через сто метров Давид Годю, завершивший работу на Тибо Пино, столкнулся с Мигелем Анхелем Лопесом и оба гонщика упали. Колумбийский гонщик команды Astana быстро вернулся в гонку и поехал в погоню за Тибо Пино и Алехандро Вальверде. Ему удалось обойти действующего чемпиона мира, но догнать Тибо Пино уже не получилось. Мигель Анхель Лопес финишировал вторым, Алехандро Вальверде замкнул тройку призёров 99-го выпуска классики Милан-Турин.

 

 

 

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Alpozzi

 

 

  Тибо Пино: «Наконец, я одержал победу на итальянской классике. Это очень важно для меня. Я люблю эту гонку. Если бы не то падение за километр до финиша, сражение с Мигелем Анхелем Лопесом было бы ещё труднее. Сегодня он был главным соперником, так же, как и Вальверде. Победить чемпиона мира – это много значит для меня.

 

  Наша тактика состояла в том, чтобы в финале контролировать все отрывы. Давид Годю поймал хорошую группу на равнине, а я потом попросил его как можно быстрее проехать подъём. Когда он освобождал мне дорогу, сзади появился Лопес. Их падение сбило мой ритм, но я не мог ждать, поэтому выдал всё, что оставалось, до финиша.

 

  После Вуэльты Испании я говорил, что хочу взять из сезона максимум. Я не высчитывал, на каких гонках хочу выиграть. Вообще-то, хотел побеждать на всех гонках в Италии, потому что они все очень мне нравятся. Сложно выбирать между многодневной и однодневными гонками, но для меня Мила-Турин – самая красива из итальянских полуклассик.

 

Мне очень хочется выиграть в субботу Ломбардию, но это уже будет другая история».

 

 

  Давид Годю: «Я даже не понял, что произошло. Всё случилось так быстро, что сначала я подумал, что упал вместе с Фульсангом, а не с Лопесом. Я работал на Тибо, потому что он попросил меня задать большую скорость. Сегодня я чувствовал себя отлично, такой финиш мне подходил. Я отдал все силы, потом начал отодвигаться в сторону, а в этот момент подъехал Лопес, и мы столкнулись. Полагаю, я его свалил, надеюсь, он в порядке».

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Alpozzi

 

 

  Мигель Анхель Лопес: «Конечно, я разочарован, потому что сегодня чувствовал себя великолепно, и у меня была нога, чтобы выиграть эту гонку. Когда я выдвинулся вперёд, готовясь к атаке, посмотрел  на Вальверде, потому что он был в небольшом кризисе,  и в этот момент я очутился на земле. Товарищ Пино по команде сделал подвинулся вправо и свалил меня. Это было просто неудачное стечение обстоятельств. Я как можно быстрее  постарался вернуться на велосипед, но догнать Пино не смог.

 

  Да, это была моя последняя гонка в сезоне, конечно, мне бы хотелось финишировать с победой. Но в любом случае, я рад, что поднялся на подиум на вершине Суперги, потому что мне очень нравится эта гонка.

 

  Этот подиум завершает мой сезон, который был отличным. Я не поеду Ломбардию, потому что пока готовился к чемпионату мира, не тренировался для классик, не отрабатывал длинные дистанции. Ломбардия – это совсем другая гонка. Я желаю нашей команде удачи на двух последних итальянских гонках, особенно на Ломбардии».

 

PHOTO CREDIT: LaPresse - Ferrari / Alpozzi

 

  Алехандро Вальверде: «Я так счастлив стоять на подиуме классики Милан-Турин. Знал, что выиграть здесь будет трудно. Главное, что я чувствовал себя отлично на первом подъёме, мне хотелось «взорвать» гонку  и наслаждаться ею. Но сегодня лучше было ехать,  не слишком высовываясь. Если бы я хотел бороться за победу, то мне надо было сберечь силы для финала. А я приехал сюда ради удовольствия, чтобы немного позажигать. 

 

  Нет сомнений, что Тибо Пино сегодня был силён, так же, как и Мигель Лопес. Жаль, что случилось то падение.  Если бы не оно, их борьба друг с другом была бы более яркой. Мой же результат даёт уверенность перед Ломбардией. Выиграю ли? Не знаю, но нога идёт хорошо».

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Милан - Турин Мигель Лопес Алехандро Вальверде

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Комментарии

  • VeloVelo
    Милан - Турин-2018 (12)
    VeloVelo-Фото

    Сердцем, ногами, руками и задницей.
    А еще печенью, почками и желудком.

  • VeloVelo
    Милан - Турин-2018 (12)
    VeloVelo-Фото

    Это был косяк Лопеса. Никто никого не подбивал.

    В горе всегда развозящий так отваливает. 
    А вот Лопес накосячил, зевнул.

    В горе, прежде чем атаковать, гонщик смотрит по сторонам, убеждаясь, что нет помех,
    после этого принимает сильно вправо, для безопасности, и атакует.



    Бывает атака "с колеса", конечно. В этом случае, тем более, надо внимательно следить за этим колесом, прежде чем атаковать.


  • Astanaforever
    Милан - Турин-2018 (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: VeloVelo
     
    Он целеноправлено подбил Лопеса, несколько раз просмотрел видео. FDJ поступили непорядочно. Лопес 100% брал этап.
  • EL-Fenomeno
    Милан - Турин-2018 (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    По именам подиум достойный любого ГТ
    Гаду невольно подсобил Пино, "зевнул, заспал" и сбил Мигель-Анхеля, но Лопезу от этого не легче (француз хоть извинился перед колумбийцем после гонки).
    а Вальверде может и ехал сердцем, а может и устал (после ЧМ судя по фоткам с спанских твииттеров ему на родине прохода не давали). Но Алекс точно хочет закончить сезон победой в майке чемпиона мира на монументалке Ломбардии, так что Милано-Торино стала отлчиной репетицией для него.

  • VeloVelo
    Милан - Турин-2018 (12)
    VeloVelo-Фото

    Давид Году очень хорошо, выдал потрясающую гонку, Браво!
    А ведь этому парню сегодня исполнилось 22. 

  • Катерина
    Милан - Турин-2018 (12)
    Катерина-Фото

    Вальверде в интервью сказал, что "рад был хорошо провести время и устроить шоу, что наслаждался гонкой и доволен подиумом."
    И редчайший случай - ни слова про команду... А обычно он начинает со слов благодарности ребятам.

     

    Пино явно "на коне", Гуду просто звезда шоу, но я почему-то (кроме АВ, разумеется!) немножко болела за Ару - сто раз выпадал, сто раз каким-то чудом возвращался! )

  • velodoctor
    Милан - Турин-2018 (12)
    velodoctor-Фото

    Вальверде сердцем ехал. 

  • Катерина
    Милан - Турин-2018 (12)
    Катерина-Фото

    Цитата: Николай Н.
    У Вальверде явно просматривается усталость. Весной он на таких горках ни кому не давал шансов на победу. А сегодня не смог удержаться за Пинотам.

    Вы сделали ошибку в слове "Вальверде" )))

  • Николай Н.
    Милан - Турин-2018 (12)
    Николай Н.-Фото

    У Вальверде явно просматривается усталость. Весной он на таких горках ни кому не давал шансов на победу. А сегодня не смог удержаться за Пинотам.

  • Катерина
    Милан - Турин-2018 (12)
    Катерина-Фото

    Буква одна, но большая - видно с Кассиопеи. Толку-то?..

     

    Да уж... докатились..

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
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10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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