       Неудачный день Тибо Пино на 8-м этапе Тур де Франс-2022

Тибо Пино и Давид Годю падали, но не потеряли время на 8-м этапе Тур де Франс-2022

Французская команда Groupama-FDJ не планировала бороться за победу на 8-м этапе, но спокойный ход этапа был нарушен падениями. Сначала капитан команды Давид Годю попал в массовый завал в начале этапа, но, к счастью, обошлось без повреждений, и он быстро вернулся в гонку.

Затем неудачи настигли Тибо Пино, который сначала упал за 40 км до финиша, а затем, догоняя пелотон, не заметил вытянутую руку соньёра команды Trek-Segafredo, протягивавшего мюзетту своему гонщику. Тибо Пино получил в лицо удар мюзеттой и был вынужден остановиться, чтобы прийти в себя. Он нагнал пелотон и не потерял время, но после финиша определил этот день худшим в гонке.

Тибо Пино: «Трудный получился этап, нога шла не идеально, в такие дни на Тур де Франс нужно просто преодолеть. В пылу погони получил кулаком в лицо. Не мог избежать удара. Отметин на мне не осталось, но мне пришлось потратить много сил, чтобы вернуться в пелотон. Со старта до финиша ужасный день.

Надеюсь, следующие будут лучше. Не могу дождаться Альп, хочу, чтобы нога пошла и снова стало интересно бороться».

Давид Годю: «Я упал, как и остальные. Затормозил, остановился, и меня ударили сзади. Мало что мог сделать. Но в итоге больше страха, чем повреждений. Ничего не болит, ран нет, это самое важное. Мы знали, что сегодня может доехать отрыв, и понимали, что почти невозможно победить Ван Арта на таком типе финиша. Поэтому мы позволили себе немного расслабиться, потому что очень в этом нуждались.

Мы старались оставаться сфокусированными на этих тяжёлых этапах. Прошли их почти без инцидентов, без потери времени, что хороший знак. Для меня главным сегодня было не потерять время. Завал стал небольшим тёмным пятнышком этапа, но Тур де Франс сложно проехать без падений.

Если это был наш несчастливый день на Туре, потому что такой бывает всегда только раз, то я с радостью голосую за это обеими руками. Мы не проиграли время, не получили травм, все едут на своём уровне».