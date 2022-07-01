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Неудачный день Тибо Пино на 8-м этапе Тур де Франс-2022

Тибо Пино и Давид Годю падали, но не потеряли время на 8-м этапе Тур де Франс-2022

 

 

  Французская команда Groupama-FDJ не планировала бороться за победу на 8-м этапе, но спокойный ход этапа был нарушен падениями. Сначала капитан команды Давид Годю попал в массовый завал в начале этапа, но, к счастью, обошлось без повреждений, и он быстро вернулся в гонку.

 

  Затем неудачи настигли Тибо Пино, который сначала упал за 40 км до финиша, а затем, догоняя пелотон, не заметил вытянутую руку соньёра команды Trek-Segafredo, протягивавшего мюзетту своему гонщику. Тибо Пино получил в лицо удар мюзеттой и был вынужден остановиться, чтобы прийти в себя. Он нагнал пелотон и не потерял время, но после финиша определил этот день худшим в гонке.

 

Неудачный день Тибо Пино на 8-м этапе Тур де Франс-2022

 

Неудачный день Тибо Пино на 8-м этапе Тур де Франс-2022

 

 Неудачный день Тибо Пино на 8-м этапе Тур де Франс-2022

Неудачный день Тибо Пино на 8-м этапе Тур де Франс-2022

Неудачный день Тибо Пино на 8-м этапе Тур де Франс-2022

 Неудачный день Тибо Пино на 8-м этапе Тур де Франс-2022

 

       Неудачный день Тибо Пино на 8-м этапе Тур де Франс-2022

 

  Тибо Пино: «Трудный получился этап, нога шла не идеально, в такие дни на Тур де Франс нужно просто преодолеть. В пылу погони получил кулаком в лицо. Не мог избежать удара. Отметин на мне не осталось, но мне пришлось потратить много сил, чтобы вернуться в пелотон. Со старта до финиша ужасный день.

 

 Надеюсь, следующие будут лучше. Не могу дождаться Альп, хочу, чтобы нога пошла и снова стало интересно бороться».

 

  Давид Годю: «Я упал, как и остальные. Затормозил, остановился, и меня ударили сзади. Мало что мог сделать. Но в итоге больше страха, чем повреждений. Ничего не болит, ран нет, это самое важное. Мы знали, что сегодня может доехать отрыв, и понимали, что почти невозможно победить Ван Арта на таком типе финиша. Поэтому мы позволили себе немного расслабиться, потому что очень в этом нуждались.

 

  Мы старались оставаться сфокусированными на этих тяжёлых этапах. Прошли их почти без инцидентов, без потери времени, что хороший знак. Для меня главным сегодня было не потерять время. Завал стал небольшим тёмным пятнышком этапа, но Тур де Франс сложно проехать без падений.

 

  Если это был наш несчастливый день на Туре, потому что такой бывает всегда только раз, то я с радостью голосую за это обеими руками. Мы не проиграли время, не получили травм, все едут на своём уровне».

 

 

Результаты 8 этапа Тур де Франс-2022

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2022 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2022?

Комментарии

  • M-07
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    M-07-Фото
    Это Юмбе нужно издалека атаковать, думаю, Роглич таки посильнее Вингегора, и чтобы отыграть такое отставание, нужна ранняя и неожиданная атака, по-другому вряд ли у Погачара можно отыграть значимое время. Команда сильная, вполне им это по силам, но решатся ли, вот это вопрос. На любом горном этапе, я не про конкретно этот этап.
    Но я в это не верю, считаю, не суждено бывшему Рабобанку выиграть Тур, в 2007 году это ясно стало, о чём я не раз писал.
  • M-07
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (16)
    M-07-Фото
    Да это вообще за гранью было, кого он там только не упоминал на финишном подъёме, Власов всё время последние 2 километра впереди держался, мелькал в камерах, и даже было такое ощущение, что хочет атаковать, но Отар упорно его не упоминал. И только когда Власова показали 6-м в финишном протоколе, Отар его упомянул наконец. Вряд ли дело в работодателе, Курдюков по делу и без дела Власова упоминает.
  • микеле оп-оп-оп
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (16)
    микеле оп-оп-оп-Фото
    Про Власова, единственного соотечественника в пелотоне хоть бы раз упомянул на финишной раздаче. Работодатель не велит, или просто плевать? Тогда уж лучше англоязычную версию слушать.
  • Mike88
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (16)
    Mike88-Фото
    Согласен :)
  • BlAr
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    BlAr-Фото
    А как же Фрум?
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Что означает "как мне невезёт" теперь нужно спрашивать не у Сагана, а у Мэтьюза. Снова второй, снова Майкла объезжают почти на самой ленточке..( Магнус Корт и далее чудом держится горным королем.  
    Кстати, заметили, ВВА выиграл этап(ы) на одному Туре и в жёлтой майке, и в зелёной bb

    Рискну предположить что до него такое сДелал разве только Эдди Меркс ?

    Цитата: Александра
    до чего же похоронный комментарий у Отара. Про каждого, кроме десятка молодых, можно услышать "лучшие годы миновали".

    Сегодня выдал почти в стиле Курдюкова - "Урана быстро замумифицировали..."))) Но если Серегй не может коментировать какие то этапы Тура, то лучше пускай Отар чем этот Кондрашов.

    Цитата: Александра
    Офтопим - 

    Федерико Бахамонтесу ("Орлу из Толедо") вчера (09.07) исполнилось 94 года !! А он победитель Тур де Франс ещё 1959 года !! Здоровья дедушке drinks

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Точно. Забыл, это наверно потому что Ван Арты с Погачарами забили собой все информативное пространство.
    Шутка ,конечно не забыл, просто на Рубе отрывов (в привычном понимание) не бывает, да и гонку трудно назвать гонкой, скорее бои гладиаторов.

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2022. Результаты ... (16)
    nightbuster33-Фото

    После многократной "просьбе" трудящихся Москон,побоявшись "жаркой" встречи после финиша со "своими поклонниками" решил прекратить гонку задолго до окончания этапа."Задолбали".На очереди следующий.А если серьёзно,та гонка,где он постарался выдать(выжать)из себя оказался запредельным для его организма,не даром,затем выявили отклонения в работе сердца.При нормальных нагрузках О"КЕЙ,при предельных, сердце постоянно будет блокировать работоспособность,как бы голова ни приказывала бы сделать это.Теперь выбор за Москоном:продолжить или на этом закончить.Написанное,только моё личное видение,никого ни к чему не обязывющее.

  • MVDP
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    MVDP-Фото
    Пятый этап отрыв взял.
  • Sezar
    Тур де Франс-2022, превью этап ... (8)
    Sezar-Фото

     Раньше Тадей наверно бы здесь издалека атаковал. Но Юмбо сейчас очень сильна и только этого и ждет.

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