Тибо Пино: «Спина болела так сильно, что не мог крутить педали»

- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 22:37
Тибо Пино потерял шанс на борьбу за жёлтую майку во время 8 этапа Тур де Франс-2020
На 8-м этапе, в подъеме высшей категории Порт-де-Бале, первом на Тур де Франс-2020, Тибо Пино потерял все шансы в борьбе за желтую майку лидера.
30-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ выпал из группы генеральщиков из-за сильной боли в спине, причиной которой стало падение на 1-м этапе. Он доехал до финиша в сопровождении товарищей по команде. В ближайшие дни Тибо Пино собирается переключить внимание на другие цели. Его товарищ по команде Вилльям Бонне, также получивший травму во время падения на 1-м этапе, на 8-м этапе сошёл с гонки.
Тибо Пино: «После вчерашнего этапа и этапа до Орсьер-Мерлетт я ещё надеялся, потому что результаты на них обнадёживали. Но в то же время с прошлой субботы я как в аду. Спина болела так сильно, что не было сил крутить педали.
День был тяжёлым. Хочу извиниться перед товарищами по команде, которые поддержали меня во время этой неудачи. Но я не сойду с Тура, эта мысль даже не приходила мне в голову. Да, сложностей много. Возможно, сейчас поворотная точка моей карьеры.
Но Тур де Франс продолжается, мы будем бороться. Команда очень сильная. Надеюсь, ребята смогут поехать за победой на этапе. Они это заслужили».
Марк Мадьо, генеральный менеджер команды: «К сожалению, это последствия 1-го этапа Тура. Он недостаточно восстановился, чтобы играть яркую роль. Нам удавалось удержаться на равнинных этапах, но в горах это сделать невозможно. С самого дня падения у нас возникли трудности, но мы справились на 2-м этапе и подумали, что дела пошли получше. Было ясно, что уровень Критериума Дофине ещё не достигли, но надеялись, что со временем ситуация исправится. Но этого не случилось. Сегодня был тяжёлый день.
Мы понимали, чтобы хорошо проехать Тур, лучше не падать. И также мы знали, что падения – часть работы, что они случаются. Плакать бесполезно. Мы соберёмся и поднимем боевой дух, чтобы снова включиться в борьбу. Постараемся восстановиться после завтрашнего этапа, использовать день отдыха для постановки новых целей, таких, как победа на этапе или даже гороховая майка. Посмотрим».
Руди Молар: «Учитывая, в какой форме Тибо был утром, удивились, что он выпал так рано. Очень сложный для нас день, учитывая, как хорошо прошли вчерашний этап. Но сегодня у него плохой день, боль он чувствовал всё время, нога не пошла. Мы знали, что боль ему может мешать, потому что он сильно ударился в первый день, но все надеялись. Мы говорили себе, что он постепенно восстановится, были настроены оптимистично.
Тибо никогда не думал сдаваться. Он может восстановиться и выиграть этап. Он способен на всё. Сегодня он проиграл 25 минут, но завтра или на третьей неделе может поехать за победой. Сход не рассматривается, Тур ещё далеко не закончен».
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