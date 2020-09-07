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Тибо Пино: «Спина болела так сильно, что не мог крутить педали»

Тибо Пино потерял шанс на борьбу за жёлтую майку во время 8 этапа Тур де Франс-2020

 

 

  На 8-м этапе, в подъеме высшей категории Порт-де-Бале, первом на Тур де Франс-2020, Тибо Пино потерял все шансы в борьбе за желтую майку лидера.

 

  30-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ выпал из группы генеральщиков из-за сильной боли в спине, причиной которой стало падение на 1-м этапе. Он доехал до финиша в сопровождении товарищей по команде. В ближайшие дни Тибо Пино собирается переключить внимание на другие цели. Его товарищ по команде Вилльям Бонне, также получивший травму во время падения на 1-м этапе, на 8-м этапе сошёл с гонки.

 

Тибо Пино потерял шанс на борьбу за жёлтую майку во время 8 этапа Тур де Франс-2020

 

Тибо Пино потерял шанс на борьбу за жёлтую майку во время 8 этапа Тур де Франс-2020

 

Тибо Пино потерял шанс на борьбу за жёлтую майку во время 8 этапа Тур де Франс-2020

 

  Тибо Пино: «После вчерашнего этапа и этапа до Орсьер-Мерлетт я ещё надеялся, потому что результаты на них обнадёживали. Но в то же время с прошлой субботы я как в аду. Спина болела так сильно, что не было сил крутить педали.

 

  День был тяжёлым. Хочу извиниться перед товарищами по команде, которые поддержали меня во время этой неудачи. Но я не сойду с Тура, эта мысль даже не приходила мне в голову. Да, сложностей много. Возможно, сейчас поворотная точка моей карьеры.

 

 Но Тур де Франс продолжается, мы будем бороться. Команда очень сильная. Надеюсь, ребята смогут поехать за победой на этапе. Они это заслужили».

 

 

  Марк Мадьо, генеральный менеджер команды: «К сожалению, это последствия 1-го этапа Тура. Он недостаточно восстановился, чтобы играть яркую роль. Нам удавалось удержаться на равнинных этапах, но в горах это сделать невозможно. С самого дня падения у нас возникли трудности, но мы справились на 2-м этапе и подумали, что дела пошли получше. Было ясно, что уровень Критериума Дофине ещё не достигли, но надеялись, что со временем ситуация исправится. Но этого не случилось. Сегодня был тяжёлый день.

 

  Мы понимали, чтобы хорошо проехать Тур, лучше не падать. И также мы знали, что падения – часть работы, что они случаются. Плакать бесполезно. Мы соберёмся и поднимем боевой дух, чтобы снова включиться в борьбу. Постараемся восстановиться после завтрашнего этапа, использовать день отдыха для постановки новых целей, таких, как победа на этапе или даже гороховая майка. Посмотрим».

 

  Руди Молар: «Учитывая, в какой форме Тибо был утром, удивились, что он выпал так рано. Очень сложный для нас день, учитывая, как хорошо прошли вчерашний этап. Но сегодня у него плохой день, боль он чувствовал всё время, нога не пошла. Мы знали, что боль ему может мешать, потому что он сильно ударился в первый день, но все надеялись. Мы говорили себе, что он постепенно восстановится, были настроены оптимистично.

 

  Тибо никогда не думал сдаваться. Он может восстановиться и выиграть этап. Он способен на всё. Сегодня он проиграл 25 минут, но завтра или на третьей неделе может поехать за победой. Сход не рассматривается, Тур ещё далеко не закончен».  

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 Гранд-тур

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (34)
    VeloVelo-Фото

    Жанна, то что написал dmar - ирония.

  • uran
    Адам Йейтс, Примож Роглич, Эга ... (1)
    uran-Фото

    Дюмулен сказал, что будет работать на команду, потому что чувствует себя не слишком хорошо. Он великолепно отработал, благодаря его натяжке группа быстро уменьшалась. Он мощно провёл смену.

    Одно противоречит другому. Похоже Тома слили, вовремя поняв что 2 капитана это не для них.

  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Перед днём отдыха ещё большая пачка спортсменов пойдёт в отрыв, но учитывая какая по альтиметрии Коль де Мари-Бланк + бонификация + её расположение до финиша генеральщики обязанны со своими командами накрывать этот отрыв и разбираться между собой там, а потом брать победу на этапе (Погачар ?).

    Жаль конечно что финищ не в горе; Урцер (или хотя бы та короткая, но острая Судэ) со своими градиенатми и протяжённостью была бы великолепным завершением этапа.

     

    P.S.

    FDJ - самая сплочённая и "братская" команда на Туре. "Один за всех и все за одного" (с)

  • s75
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (5)
    s75-Фото

    Цитата: старт-шоссе 82

    Один вопрос : кому нужен промежуток после горы 1 категории?


    в.Аерту

  • Rokka
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (39)
    Rokka-Фото
    Ильнур, Пино - полнейшее разочарование. первый - антропометрически полная копия Фрума, однако если Крис после падения нашёл в себе силы преодолеть страх, и спускаться как коршун то непонятно чем занимается Ильнур все эти годы? Из парня подающего надежды превратился в вечное разочарование и скупую надежду хоть на какую то победу. Хоть где то кроме Тура он зажигал? Столько лет было чтобы исправить свои недостатки. Ну а Пино просто пора завязать с многодневными гонками. Победа на Ломбардии была красивой, однако все остальные выступления - издевательство над командой. Не даром другая французская дивизион это поняла и распрощалась с Барде, который при том в некоторых местах даже лучше Пино, однако его команду все эти псевдонадежды видимо надоели. Посмотрим, когда созреют FDJ.
  • badei
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (39)
    badei-Фото
    Ригоберто будет на пьедестале, потихоньку да заедет)))
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (39)
    EL-Fenomeno-Фото

    Красивый этап. И в отрыве парни разбирались между собой, и генеральщики кто как мог (и хотел?) порезвились. Из 4-ки колумбийцев в ТОПе Кинтана смотрится пока что уверенней всех.

    Цитата: kwwk
    Сегодня хорошая гонка, которая показала в первую очередь, что нет супер доминирующей команды типа Скай.

    Ну, она то вроде на бумаге и в гонке есть, но Кюсс и Беннет травмированы, Ван Аэрта "сношают" и на равнине, и в горах (а тот ещё умудряется этапы брать!), Дюмалан надёжный, хоть и не робот. Но вы правы, это КЛЮЧЕВОЕ замечание, я бы даже сказал событие на ТдФ за последние годы.

    Цитата: SportSpirit
    Барде дернулся таки за секундочками) даже после падения.

    Я думаю даже не только за секундочками но и за маечкой лидера. Хотел уделать Йейтса да и остальных всех капитанов на легке, как бы сейчас сказала школота "на изи")) Не вышло, но за попытку спасибо, можно завтра ещё раз попробовать)

    Цитата: Shalam s Urala
    Пино жалеть поднадоело

    И всё-таки надо сокрушаться.

    Недавно почти все говорили, что самый невезучий Порт (ну и Ланда). После сегодняшнего этапа "первое место невезучости", можно смело отдавать именно Пино, ну на ГТ последних лет это уж точно. Тибо в генерале сейчас уже даже ниже Ару и Зака, хотя и Фабио порядочно отстал на этапе.

  • s75
    Giro Ciclistico d'Italia-2020 ... (11)
    s75-Фото

    Цитата: Earl57

    Он говорил что его план на ближайшие 2 года - победить Ван дер Пула в велокроссе. В марте 2021 он должен поехать Cape Epic - самую престижную маутинбайкерскую многодневку. Должен был ехать в марте этого года, уже был в Кейптауне, но ее в самый последний момент отменили из-за ковида.
    Том вообще больше внедорожные гонки предпочитает, велокросс и МТБ. И не хочет лишаться свободы, перейдя в профессионалы. Кто же тогда позволит ему его любимые прыжки на маутинбайке))
    А в перспективе взрослый Рубэ и Фландрия скорее всего. По пути Канчеллары пойдет.


    значит, Лефевр (пока?) точно отменяется

    в одном из интервью Пидкок говорил - Рубэ, Тур, ЧМ, и вообще он хочет успеть везде)) но вот интересен будет сам "механизм" перехода в гонки Мирового тура

  • Гонщик
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (39)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Николай Н.
    У Закарина остался страх спускаться после того, как он улетел в обрыв. И видно он не может с этим справится. Ему нужен этап с финишем в горе. И в этом отрыве он всё же отыграл не мало. Переместился с 44 места на 25. Какая то польза есть.
    С такой "техникой" спуска , ему завязывать с вело нужно , отпустить на 40сек далеко не лучшего в этой дисцеплине , полный абздец .

  • salomon
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (39)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Не судите. Я думаю что Погачар выиграет Тур. Слишком дерзок он. Завтра он востановит статус кво. Этап один в один такой же. А потом всех сделает в горах...даже своего земляка.
    A вы фантазер, однако! Ржачно !!!

    Цитата: Venemees
    Когда Роглич накрыл первый рывок Погачара и за ним подтянулся Кинтана,подумалось.что сейчас втроём и пойдут.потом Примож и Тадей коротко переговорили.И все кончилось.
    На второй бросок Погачара Роглич не шевельнулся.Хотя,могли бы, наверное, вдвоём привезти бигам поболее.как на Вуэльте.
    Всё-таки ставка Роглича-на разделку.
    Ну не пойдет Роглич за соотечественником до тех пор, пока не почувствует, что тот ему реально угрожает. А так, Примо ждал, когда за Погачаром потянется кто то другой. К сожалению, никто больше не смог.

    Цитата: zhekinson
    Тибо Пино - джорната но!
    Это - не джорната... Это ... усё ... конец надежд

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