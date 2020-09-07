Тибо Пино: «Спина болела так сильно, что не мог крутить педали»

VeloVelo

Тур де Франс-2020. Результаты ... (34) Жанна, то что написал dmar - ирония.

uran

Адам Йейтс, Примож Роглич, Эга ... (1) Дюмулен сказал, что будет работать на команду, потому что чувствует себя не слишком хорошо. Он великолепно отработал, благодаря его натяжке группа быстро уменьшалась. Он мощно провёл смену. Одно противоречит другому. Похоже Тома слили, вовремя поняв что 2 капитана это не для них.

EL-Fenomeno

Тур де Франс-2020, превью этап ... (5) Перед днём отдыха ещё большая пачка спортсменов пойдёт в отрыв, но учитывая какая по альтиметрии Коль де Мари-Бланк + бонификация + её расположение до финиша генеральщики обязанны со своими командами накрывать этот отрыв и разбираться между собой там, а потом брать победу на этапе (Погачар ?). Жаль конечно что финищ не в горе; Урцер (или хотя бы та короткая, но острая Судэ) со своими градиенатми и протяжённостью была бы великолепным завершением этапа. P.S. FDJ - самая сплочённая и "братская" команда на Туре. "Один за всех и все за одного" (с)

s75

Тур де Франс-2020, превью этап ... (5) Цитата: старт-шоссе 82

Один вопрос : кому нужен промежуток после горы 1 категории?





в.Аерту в.Аерту

Rokka

Тур де Франс-2020. Результаты ... (39) Ильнур, Пино - полнейшее разочарование. первый - антропометрически полная копия Фрума, однако если Крис после падения нашёл в себе силы преодолеть страх, и спускаться как коршун то непонятно чем занимается Ильнур все эти годы? Из парня подающего надежды превратился в вечное разочарование и скупую надежду хоть на какую то победу. Хоть где то кроме Тура он зажигал? Столько лет было чтобы исправить свои недостатки. Ну а Пино просто пора завязать с многодневными гонками. Победа на Ломбардии была красивой, однако все остальные выступления - издевательство над командой. Не даром другая французская дивизион это поняла и распрощалась с Барде, который при том в некоторых местах даже лучше Пино, однако его команду все эти псевдонадежды видимо надоели. Посмотрим, когда созреют FDJ.

badei

Тур де Франс-2020. Результаты ... (39) Ригоберто будет на пьедестале, потихоньку да заедет)))

EL-Fenomeno

Тур де Франс-2020. Результаты ... (39) Красивый этап. И в отрыве парни разбирались между собой, и генеральщики кто как мог (и хотел?) порезвились. Из 4-ки колумбийцев в ТОПе Кинтана смотрится пока что уверенней всех. Цитата: kwwk Сегодня хорошая гонка, которая показала в первую очередь, что нет супер доминирующей команды типа Скай. Ну, она то вроде на бумаге и в гонке есть, но Кюсс и Беннет травмированы, Ван Аэрта "сношают" и на равнине, и в горах (а тот ещё умудряется этапы брать!), Дюмалан надёжный, хоть и не робот. Но вы правы, это КЛЮЧЕВОЕ замечание, я бы даже сказал событие на ТдФ за последние годы. Цитата: SportSpirit Барде дернулся таки за секундочками) даже после падения. Я думаю даже не только за секундочками но и за маечкой лидера. Хотел уделать Йейтса да и остальных всех капитанов на легке, как бы сейчас сказала школота "на изи")) Не вышло, но за попытку спасибо, можно завтра ещё раз попробовать) Цитата: Shalam s Urala Пино жалеть поднадоело И всё-таки надо сокрушаться. Недавно почти все говорили, что самый невезучий Порт (ну и Ланда). После сегодняшнего этапа "первое место невезучости", можно смело отдавать именно Пино, ну на ГТ последних лет это уж точно. Тибо в генерале сейчас уже даже ниже Ару и Зака, хотя и Фабио порядочно отстал на этапе.

s75

Giro Ciclistico d'Italia-2020 ... (11) Цитата: Earl57

Он говорил что его план на ближайшие 2 года - победить Ван дер Пула в велокроссе. В марте 2021 он должен поехать Cape Epic - самую престижную маутинбайкерскую многодневку. Должен был ехать в марте этого года, уже был в Кейптауне, но ее в самый последний момент отменили из-за ковида.

Том вообще больше внедорожные гонки предпочитает, велокросс и МТБ. И не хочет лишаться свободы, перейдя в профессионалы. Кто же тогда позволит ему его любимые прыжки на маутинбайке))

А в перспективе взрослый Рубэ и Фландрия скорее всего. По пути Канчеллары пойдет.





значит, Лефевр (пока?) точно отменяется



в одном из интервью Пидкок говорил - Рубэ, Тур, ЧМ, и вообще он хочет успеть везде)) но вот интересен будет сам "механизм" перехода в гонки Мирового тура значит, Лефевр (пока?) точно отменяетсяв одном из интервью Пидкок говорил - Рубэ, Тур, ЧМ, и вообще он хочет успеть везде)) но вот интересен будет сам "механизм" перехода в гонки Мирового тура

Гонщик

Тур де Франс-2020. Результаты ... (39) Цитата: Николай Н. У Закарина остался страх спускаться после того, как он улетел в обрыв. И видно он не может с этим справится. Ему нужен этап с финишем в горе. И в этом отрыве он всё же отыграл не мало. Переместился с 44 места на 25. Какая то польза есть.

С такой "техникой" спуска , ему завязывать с вело нужно , отпустить на 40сек далеко не лучшего в этой дисцеплине , полный абздец . С такой "техникой" спуска , ему завязывать с вело нужно , отпустить на 40сек далеко не лучшего в этой дисцеплине , полный абздец .

salomon

Тур де Франс-2020. Результаты ... (39) Цитата: Astanaforever Не судите. Я думаю что Погачар выиграет Тур. Слишком дерзок он. Завтра он востановит статус кво. Этап один в один такой же. А потом всех сделает в горах...даже своего земляка. A вы фантазер, однако! Ржачно !!!



Цитата: Venemees Когда Роглич накрыл первый рывок Погачара и за ним подтянулся Кинтана,подумалось.что сейчас втроём и пойдут.потом Примож и Тадей коротко переговорили.И все кончилось.

На второй бросок Погачара Роглич не шевельнулся.Хотя,могли бы, наверное, вдвоём привезти бигам поболее.как на Вуэльте.

Всё-таки ставка Роглича-на разделку.

Ну не пойдет Роглич за соотечественником до тех пор, пока не почувствует, что тот ему реально угрожает. А так, Примо ждал, когда за Погачаром потянется кто то другой. К сожалению, никто больше не смог.



Цитата: zhekinson Тибо Пино - джорната но! Это - не джорната... Это ... усё ... конец надежд A вы фантазер, однако! Ржачно !!!Ну не пойдет Роглич за соотечественником до тех пор, пока не почувствует, что тот ему реально угрожает. А так, Примо ждал, когда за Погачаром потянется кто то другой. К сожалению, никто больше не смог.Это - не джорната... Это ... усё ... конец надежд