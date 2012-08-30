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"Ломбардия-2023". Маршрут и участники

 “Ломбардия”-2023. Превью

 

 

 

Классика “Ломбардия” - финальная из пяти Монументов сезона, неизменно собирающая звёзд велоспорта, пройдёт в 117-й раз. «Гонка опавших листьев» благоволит горнякам, а своё расположение к ним проявляет 4400 метрами набора высоты и почти 240 километрами дистанции.

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) поборется за третью подряд победу на Ломбардии, а его соперниками будут Примож Роглич (Jumbo-Visma), Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), Ричард Карапас (EF Education EasyPost) и другие. А Тибо Пино (Groupama-FDJ) на Ломбардии-2023 завершает карьеру профессионального велогонщика.

 

 

“Ломбардия”-2023. Превью

Photo Credits: LaPresse

 

Маршрут “Ломбардии”-2023

“Ломбардия”-2023. Превью

 

“Ломбардия”-2023. Превью

 

&ldquo;Ломбардия&rdquo;-2023. Превью &ldquo;Ломбардия&rdquo;-2023. Превью

 

&ldquo;Ломбардия&rdquo;-2023. Превью &ldquo;Ломбардия&rdquo;-2023. Превью

 

&ldquo;Ломбардия&rdquo;-2023. Превью &ldquo;Ломбардия&rdquo;-2023. Превью

 

&ldquo;Ломбардия&rdquo;-2023. Превью &ldquo;Ломбардия&rdquo;-2023. Превью

 

&ldquo;Ломбардия&rdquo;-2023. Превью &ldquo;Ломбардия&rdquo;-2023. Превью

 

 

Маршрут Ломбардии-2023 - полная копия  выпуска 2021 года, когда свою первую победу на этом Монументе одержал Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Участники стартуют в городе Комо, чтобы через 238 км финишировать в Бергамо.

 

Первым подъёмом дня через 30 км после старта будет восхождение к знаменитой церкви покровительницы велосипедистов - Мадонне дель Гизалло.

 

Однако восхождение пройдёт по более пологой стороне подъёма - 8,8 км с 3,9%. Через 90 км после старта с подъёма Ронкола (Roncola) - 9,4 км  с 6,6% и участками, где градиент достигнет 17%, начнётся решающая часть классики, где подъёмы и спуски пойдут один за другим.

 

13 км спуска с Ронколы приведут к подъёму – Бербенно (Berbenno) – 6,8 км с набором высоты 355 м, средним градиентом 4,6%, максимальным 8%.

 

За 80 км до финиша начнётся связка подъёмов. Сначала Пассо-делла-Крочетта (Passo della Crocetta) - 11 км с 6,2%, максимальным градиентом 11% на первой половине подъёма, который сразу переходит в подъём Дзамбла Альта (Zambla Alta) - 9,5 км с 3,5%, максимальным 10%. Вершина Дзамбла Альта за 65 км до финиша.

 

 22,6-километровый спуск с вершины Дзамбла Альта приведёт к подножию шестого подъёма «Гонки опавших листьев» - Пассо ди Ганда (Passo di Ganda) – 9,2 км со средним градиентом 7,3% и максимальным 15% за километр до вершины.

 

Спуск с Пассо ди Ганда с 19 «шпильками» и небольшой равнинный отрезок подведут к финальному испытанию  - 200 метрами брусчатки и   «стенке» Ларго Аперто (Largo Aperto) в старой части Бергамо -  1,6-километровой   со средним градиентом 7,9%.

 

Трёхкилометровый спуск к финишу и финальные 800 метров - по прямой и широкой дороге, которая или станет свидетелем победного соло или розыгрыша спринта из небольшой группы. В 2021 году Тадей Погачар атаковал на Пассо ди Ганда, на спуске к нему переложился Фаусто Маснада. За километр до финиша они опережали ближайших преследователей на минуту. Тадей Погачар в спринте опередил соперника.  

 

 

Участники и претенденты Ломбардии-2023

 

“Ломбардия”-2023. Превью

 Photo Credits (с) UAE Team Emirates

 

  25-летний Тадей Погачар может стать первым после Фаусто Коппи трёхкратным победителем Ломбардии. На этот раз в числе его союзников, а не соперников товарищ по команде UAE Team Emirates Адам Йейтс, который в 2021 году поднимался на третью ступень классики.

 

 

 В числе соперников Тадея Погачара 23-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), а также его соотечественник Примож Роглич (Jumbo-Visma). Эвенепул стартует на Ломбардии в третий раз в карьере. В 2020 году он упал на спуске, в 2021 году финишировал 19-м. В отличие от своих соперников, Ремко Эвенепул не участвовал в однодневных итальянских гонках, подводящих к Ломбардии, а отдыхал после Вуэльты Испании.

 

 Примож Роглич (Jumbo-Visma), который также является одним из претендентов на победу в Ломбардии, после Вуэльты не стал брать перерыв, а добавил к списку побед 1-е место на Джиро делл’Эмилия, продемонстрировав отличную форму. У Роглича есть победа на классике-Монументе Льеж-Бастонь-Льеж, а на Ломбардии, которую он поедет в пятый раз в карьере, его лучшим результатом было 4-е место в 2021 году.

 

Ломбардия - единственный из пяти Монументов, в котором участвовал Тибо Пино  (Groupama-FDJ) в своей карьере.  Он выиграл эту классику в 2018 из одиночного отрыва, в 2015 был призёром. Хотя он не является одним из главных претендентов на победу, к нему будет приковано внимание болельщиков и друзей в пелотоне, потому что на Ломбардии-2023 33-летний французский гонщик завершает14-летнюю карьеру.

 

Среди претендентов также призёр выпуска 2022 года Энрик Мас (Movistar), Александр Власов и Серхио Игита (Bora-hansgrohe), Ричард Карапас и Бен Хили (EF Education EasyPost), Микель Ланда и Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), Роман Барде (DSM firmenich), Валентан Мадуа (Groupama-FDJ), Бен О’Коннор (AG2R Citroen) и другие.

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Теги к статье: Lombardia-2023 Ломбардия-2023 Монумент велоспорта

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Кто выиграет "Ломбардию"-2023?


  1. Имя: Андрей

    Андрей А

    Сегодня, 08:09 | Регистрация: 26.11.2022

    Роглич

  2. Имя: Иван

    shekn

    Сегодня, 08:23 | Регистрация: 11.05.2017

    Победа будет прекрасным завершением сотрудничества между TJV и Рогличем

  3. RVL

    Сегодня, 08:31 | Регистрация: 30.08.2012

    Тут нет горки в финиш...роглич не выиграет. А один он не отскочит, зная его способности контролировать впереди едущих)))

  4. Имя: Cmapuk

    cmap_nep

    Сегодня, 08:38 | Регистрация: 22.05.2015

    Понятно, где Погачар будет атаковать. У кого (Роглич?, Ремко?) хватит сил зацепиться за него - тот и победит...

  5. Имя: Олег

    Joe

    Сегодня, 11:02 | Регистрация: 14.05.2019

    Хочется, чтобы проявил себя Власов. Форму набрал, гонка подходящая, стоит попробовать побороться.

  6. MVDP

    Сегодня, 11:38 | Регистрация: 3.10.2020

    У Эмиратов убойный состав: Погачар, Йейтс, Хирши, Формоло, Вайн, Майка, Улисси. Должны укатывать всех.

  7. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 12:01 | Регистрация: 5.09.2020

    Главным претендентом считаю Эвенепула. Болею за Роглича, но классики - не его сильная сторона.

    1. RVL

      Сегодня, 12:56 | Регистрация: 30.08.2012

      Соболезнования

  8. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 12:11 | Регистрация: 30.06.2017

    Роглич и Хиндли в Боре.It's official – Primoz Roglic signs with Bora-Hansgrohe Slovenian follows coach, hooks up with Belgian promise Cian Uijtdebroeks and 2022 Giro d'Italia winner Jai Hindley

    Вся жизнь это гонка.
  9. Имя: Евгений

    khramtsow

    Сегодня, 12:17 | Регистрация: 16.12.2020

    ЭХ МЕНЯ НЕТУ Я Б ВАМ ПОКАЗАЛ БЫ ФИЗУХУ

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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