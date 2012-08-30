"Ломбардия-2023". Маршрут и участники

“Ломбардия”-2023. Превью

Классика “Ломбардия” - финальная из пяти Монументов сезона, неизменно собирающая звёзд велоспорта, пройдёт в 117-й раз. «Гонка опавших листьев» благоволит горнякам, а своё расположение к ним проявляет 4400 метрами набора высоты и почти 240 километрами дистанции.

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) поборется за третью подряд победу на Ломбардии, а его соперниками будут Примож Роглич (Jumbo-Visma), Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), Ричард Карапас (EF Education EasyPost) и другие. А Тибо Пино (Groupama-FDJ) на Ломбардии-2023 завершает карьеру профессионального велогонщика.

Photo Credits: LaPresse

Маршрут “Ломбардии”-2023

“Ломбардия”-2023. Превью

“Ломбардия”-2023. Превью

“Ломбардия”-2023. Превью

“Ломбардия”-2023. Превью

“Ломбардия”-2023. Превью

Маршрут Ломбардии-2023 - полная копия выпуска 2021 года, когда свою первую победу на этом Монументе одержал Тадей Погачар (UAE Team Emirates). Участники стартуют в городе Комо, чтобы через 238 км финишировать в Бергамо.

Первым подъёмом дня через 30 км после старта будет восхождение к знаменитой церкви покровительницы велосипедистов - Мадонне дель Гизалло.

Однако восхождение пройдёт по более пологой стороне подъёма - 8,8 км с 3,9%. Через 90 км после старта с подъёма Ронкола (Roncola) - 9,4 км с 6,6% и участками, где градиент достигнет 17%, начнётся решающая часть классики, где подъёмы и спуски пойдут один за другим.

13 км спуска с Ронколы приведут к подъёму – Бербенно (Berbenno) – 6,8 км с набором высоты 355 м, средним градиентом 4,6%, максимальным 8%.

За 80 км до финиша начнётся связка подъёмов. Сначала Пассо-делла-Крочетта (Passo della Crocetta) - 11 км с 6,2%, максимальным градиентом 11% на первой половине подъёма, который сразу переходит в подъём Дзамбла Альта (Zambla Alta) - 9,5 км с 3,5%, максимальным 10%. Вершина Дзамбла Альта за 65 км до финиша.

22,6-километровый спуск с вершины Дзамбла Альта приведёт к подножию шестого подъёма «Гонки опавших листьев» - Пассо ди Ганда (Passo di Ganda) – 9,2 км со средним градиентом 7,3% и максимальным 15% за километр до вершины.

Спуск с Пассо ди Ганда с 19 «шпильками» и небольшой равнинный отрезок подведут к финальному испытанию - 200 метрами брусчатки и «стенке» Ларго Аперто (Largo Aperto) в старой части Бергамо - 1,6-километровой со средним градиентом 7,9%.

Трёхкилометровый спуск к финишу и финальные 800 метров - по прямой и широкой дороге, которая или станет свидетелем победного соло или розыгрыша спринта из небольшой группы. В 2021 году Тадей Погачар атаковал на Пассо ди Ганда, на спуске к нему переложился Фаусто Маснада. За километр до финиша они опережали ближайших преследователей на минуту. Тадей Погачар в спринте опередил соперника.

Участники и претенденты Ломбардии-2023

Photo Credits (с) UAE Team Emirates

25-летний Тадей Погачар может стать первым после Фаусто Коппи трёхкратным победителем Ломбардии. На этот раз в числе его союзников, а не соперников товарищ по команде UAE Team Emirates Адам Йейтс, который в 2021 году поднимался на третью ступень классики.

В числе соперников Тадея Погачара 23-летний бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), а также его соотечественник Примож Роглич (Jumbo-Visma). Эвенепул стартует на Ломбардии в третий раз в карьере. В 2020 году он упал на спуске, в 2021 году финишировал 19-м. В отличие от своих соперников, Ремко Эвенепул не участвовал в однодневных итальянских гонках, подводящих к Ломбардии, а отдыхал после Вуэльты Испании.

Примож Роглич (Jumbo-Visma), который также является одним из претендентов на победу в Ломбардии, после Вуэльты не стал брать перерыв, а добавил к списку побед 1-е место на Джиро делл’Эмилия, продемонстрировав отличную форму. У Роглича есть победа на классике-Монументе Льеж-Бастонь-Льеж, а на Ломбардии, которую он поедет в пятый раз в карьере, его лучшим результатом было 4-е место в 2021 году.

Ломбардия - единственный из пяти Монументов, в котором участвовал Тибо Пино (Groupama-FDJ) в своей карьере. Он выиграл эту классику в 2018 из одиночного отрыва, в 2015 был призёром. Хотя он не является одним из главных претендентов на победу, к нему будет приковано внимание болельщиков и друзей в пелотоне, потому что на Ломбардии-2023 33-летний французский гонщик завершает14-летнюю карьеру.

Среди претендентов также призёр выпуска 2022 года Энрик Мас (Movistar), Александр Власов и Серхио Игита (Bora-hansgrohe), Ричард Карапас и Бен Хили (EF Education EasyPost), Микель Ланда и Сантьяго Буйтраго (Bahrain Victorious), Роман Барде (DSM firmenich), Валентан Мадуа (Groupama-FDJ), Бен О’Коннор (AG2R Citroen) и другие.