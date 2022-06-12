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Тибо Пино – победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2022

Победа из сольного отрыва Тибо Пино, майка лидера у Серхио Игиты после 7 этапа Тура Швейцарии-2022

 

 

 

  Тибо Пино (Thibaut Pinot) одержал победу на 7-м этапе Тура Швейцарии-2022, выиграв сольной атакой на финальном подъёме Мальбун (Malbun) . 32-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ атаковал на первом подъёме Лукманирпасс (29 км с 5%), растянув группу из 19 гонщиков, на втором склоне Лукманирпасс образовался отрыв дня, где к Пино и добравшего его Клеману Берше (AG2R Citroen) переложились ещё 12 гонщиков.

 

 У подножия финального подъёма (12,6 км с 8,6%) в запасе у лидеров было три с половиной минуты. Первым атаковал Йон Исагирре (Cofidis), за ним поехали Тибо Пино и Алексей Луценко (Astana Qazaqstan).  Пино уехал от своего попутчика, обошёл Исагирре и продолжил работать в сольном отрыве до финиша, где обошёл ближайшего преследователя Оскара Родригеса (Movistar)  на 25 секунд. Алексей Луценко замкнул тройку призёров.

 

  Это вторая победа Тибо Пино в этом сезоне, и вторая, одержанная им из сольного отрыва после победы на 5-м этапе Тура Альп-2022.

 

 

 

Тибо Пино – победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Тибо Пино – победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Тибо Пино – победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2022

 

 

 За спиной отрыва шла борьба генеральщиков, в результате которой майку лидера у Якоба Фульсанга (Israel Premier Tech) перехватил Серхио Игита (Bora-hansgrohe), атаковавший в одиночку на финальном подъёме. Перед финальной разделкой 8 этапа у Серхио Игиты в запасе всего 2 секунды над ближайшим преследователем Герантом Томасом (Ineos Grenadiers), Якоб Фульсанг, потерявший майку лидера, замыкает тройку сильнейших с отставанием в 19 секунд.

 

  Тибо Пино: «В начале недели мне было тяжело, но в пятницу, когда увидел, что могу следовать за лидерами, обрёл уверенность. Сказал себе, что у меня хороший шанс побороться за победу, если сегодня уеду в отрыв. Это было моей целью с прошлого вечера. Но отобраться в отрыв было непросто. Многие представители команд не хотели, чтобы я с ними уезжал. Поэтому нам пришлось настоять на своём. Команда великолепно отработала, чтобы помочь мне выехать вперёд. Уехать мне помогли командные усилия.

 

  При такой сильной жаре было важно не загнать себя в красную зону с самого подножия. Я рисковал, но тактика оказалась верной. Паники не было, но, конечно, когда услышал, что я проигрываю 40 секунд, начал сомневаться. Но скорость от подножия для меня оказалась слишком высокой. Я предполагал, что Исагирре заплатит за это в финале, который был очень крутым. Если в такую жаркую погоду переходишь свой лимит, то обязательно за это заплатишь. Я контролировал усилия, хотя и не был уверен, хватит ли мне этого. Но зато я поднимался вверх так, как хотел, и это сработало.

 

  Я кручу педали, чтобы выигрывать гонки. Ради такого этапа приехал на Тур Швейцарии, эта победа много для меня значит. Тур Швейцарии остаётся для меня одной из самых красивых гонок сезона. Победа здесь подтверждает всю работу, которую проводил с начала сезона. Это очень хорошо перед Тур де Франс, даёт мне определённое спокойствие. Мне было важно выиграть этап при +35 градусах. Я часто подъезжал к техничке, брал много бачков, старался охлаждаться как можно сильнее».

 

  Алексей Луценко: «Я планировал уехать в отрыв сегодня и попробовать там что-нибудь. Я решил не реагировать на первые атаки и подождать первую большую гору – перевал Лукманиер, где я контратаковал и присоединился к группе гонщиков, которые были впереди. В конце концов, мы получили преимущество и начали хорошо работать вместе.

 

  В какой-то момент несколько гонщиков отъехали от нас, и мне пришлось отвечать на эту атаку, чтобы закрыть ее. На спуске мы воссоединились, но Джанни Москон, который был со мной в отрыве, не смог последовать за этой группой. На последнем подъеме к Малбуну было очень жарко, и возможно, я начал гору слишком быстро. Тем не менее, позднее удалось найти свой ритм, и я боролся за победу на этапе до самого последнего километра.

 

  Я был совсем рядом с Пино, но не сумел догнать его до финишной черты. Что ж, это был хороший этап для меня, и я очень рад, что сегодня я чувствовал себя гораздо лучше, чем в предыдущие дни. Мое падение было очень тяжелым, и вопрос был о том, продолжать или сходить с гонки, но мне удалось преодолеть эти непростые моменты. Так что сегодня я почувствовал, что возвращаюсь в нормальное состояние».

 

 

Победа из сольного отрыва Тибо Пино, майка лидера у Серхио Игиты после 7 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Победа из сольного отрыва Тибо Пино, майка лидера у Серхио Игиты после 7 этапа Тура Швейцарии-2022

 

Photo © BORA - hansgrohe / Sprintcycling

 

  Серхио Игита: «Мы знали, что последняя часть подъёма после короткой ровной секции особенно крутая. Поэтому планировали атаковать с Феликсом, а потом с Максом. Феликс, однако, в финале чувствовал себя не очень хорошо. После того, как Фульсанг атаковал, а Томас поехал за ним, я провёл свою атаку. Знаю, что я не специалист разделки, поэтому мне нужно было добыть ценные секунды перед завтрашним этапом. Будет тяжело бороться с Томасом, он – специалист индивидуальной гонки на время. Но я завтра приложу все силы».

 

 

Результаты 7 этапа Тура Швейцарии-2022

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Тур Швейцарии Tour de Suisse велогонка Мирового тура

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Комментарии

  • Earl57
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    Earl57-Фото

    Тур Словении кроме словенцев никому из топов особо не интересен. И большие команды если и посылают туда кого-то кроме словенцев, то только для тренировки и набора опыта.
    Погачар не виноват, что Роглич не хочет ехать Тур Словении. Роглич не виноват, что Погачар не едет Дофине. У каждого свои приоритеты.

    И уж точно никто не виноват что гонщики вынуждены отказываться от гонок из-за болезней и травм.

  • EL-Fenomeno
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: MVDP
    В этом году количество финишей в обнимку зашкаливает.

    Цитата: Николай Н.
    Это называется игра в одни ворота.

    И это плохо negative

    Большая и престижная гонка (Критериум Дофине) или такая себе посредственная (Тур Словении) - неважно. Конкуренции в борьбе за 1-е место нету вообще, да и за подиум выходит что только идёт батл за "бронзу". Разве таких гонок/этапов/туров хочет видеть искушенный болельщик - конечно нет. А кто не согласен - объясните тогда почему вас такое устраивает или вам такое может нравэттца.

  • Earl57
    Лео Хейтер - победитель андеро ... (1)
    Earl57-Фото

    Красивая была атака на 3-м этапе. Лео ехал в гору в контадоровском стиле, постоянно вставая на педали. После ухода Контадора и Ару в пелотоне так больше никто не ездит. Поднимаются на педали на крутых участках и тут же снова садятся в седло. А чтобы так много и так легко - этого нет.

    Интересно, поедет ли он Авенир. Грегуар и Ван Этвельт уже заявлены. Как и Эйтдебрукс и Тибо Нис. Интересно будет сравнить. 

  • marketbk
    La Route d'Occitanie - La Dep ... (2)
    marketbk-Фото

    Какая глупая ошибка, оказался переход Зейца. Потерял 2 года!!!

  • marketbk
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    marketbk-Фото
    Согласен. Только как в одной столь малой страны (Словения) , и если не ошибаюсь одной континентальной команды, выросли два супер гонщика на ГТ?
  • nightbuster33
    La Route d'Occitanie - La Dep ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Только один из Астаны готов к ТдФ.Которую гонку подряд Зейтц показывает стабильные результаты.Ещё бы парочку таких гвардейцев для лидера Астаны и можно было бы считать,что команда готова к Туру.Но пока и сам лидер,после травмы, тяжело набирает форму. Слишком мало времени осталось до начала.Надежда на ЧУДО,если оно существует и на окончательный состав команды,выбор которого определится тренерским решением, исходя из подготовленности и функциональных возможностей каждого участника.

  • velodoctor
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    velodoctor-Фото

    Я смотрел тур Словении до того как Погачар стал победителем тдф, были болельщики единичные, камера на финише стояла, но сегодня просто толпы, куча флагов. Именно Погачар принес эту популярность, здорово. Посмотрите на британцев, сколько талантливых гонщиков появилось, сколько гонок, а началось все с Вигго. Я думаю, если вид спорта становится таким популярным, приходят и спонсоры, появляются континетальные команды, приходят заниматься дети. 

  • Николай Н.
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    Николай Н.-Фото

    Это называется игра в одни ворота.

  • MVDP
    Тур Словении-2022. Этап 4 (8)
    MVDP-Фото

    В этом году количество финишей в обнимку зашкаливает.

  • nightbuster33
    Тур Швейцарии-2022. Этап 7 (2)
    nightbuster33-Фото
    Помню с Алафа Фульсанг на однодневке поступил умнее.А сейчас,в азарте,потерял чутьё.Если бы поступил наоборот,было бы самое комфортное состояние перед разделкой.А в разделке они оба сильнее,чем Хугита.А между собой они примерно равны,но после того сколько он отработал,везя Томаса,разделку он проиграет ему,но выиграет у Хугиты.

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