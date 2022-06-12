Тибо Пино – победитель 7 этапа Тура Швейцарии-2022

Победа из сольного отрыва Тибо Пино, майка лидера у Серхио Игиты после 7 этапа Тура Швейцарии-2022

Тибо Пино (Thibaut Pinot) одержал победу на 7-м этапе Тура Швейцарии-2022, выиграв сольной атакой на финальном подъёме Мальбун (Malbun) . 32-летний французский велогонщик команды Groupama-FDJ атаковал на первом подъёме Лукманирпасс (29 км с 5%), растянув группу из 19 гонщиков, на втором склоне Лукманирпасс образовался отрыв дня, где к Пино и добравшего его Клеману Берше (AG2R Citroen) переложились ещё 12 гонщиков.

У подножия финального подъёма (12,6 км с 8,6%) в запасе у лидеров было три с половиной минуты. Первым атаковал Йон Исагирре (Cofidis), за ним поехали Тибо Пино и Алексей Луценко (Astana Qazaqstan). Пино уехал от своего попутчика, обошёл Исагирре и продолжил работать в сольном отрыве до финиша, где обошёл ближайшего преследователя Оскара Родригеса (Movistar) на 25 секунд. Алексей Луценко замкнул тройку призёров.

Это вторая победа Тибо Пино в этом сезоне, и вторая, одержанная им из сольного отрыва после победы на 5-м этапе Тура Альп-2022.

За спиной отрыва шла борьба генеральщиков, в результате которой майку лидера у Якоба Фульсанга (Israel Premier Tech) перехватил Серхио Игита (Bora-hansgrohe), атаковавший в одиночку на финальном подъёме. Перед финальной разделкой 8 этапа у Серхио Игиты в запасе всего 2 секунды над ближайшим преследователем Герантом Томасом (Ineos Grenadiers), Якоб Фульсанг, потерявший майку лидера, замыкает тройку сильнейших с отставанием в 19 секунд.

Тибо Пино: «В начале недели мне было тяжело, но в пятницу, когда увидел, что могу следовать за лидерами, обрёл уверенность. Сказал себе, что у меня хороший шанс побороться за победу, если сегодня уеду в отрыв. Это было моей целью с прошлого вечера. Но отобраться в отрыв было непросто. Многие представители команд не хотели, чтобы я с ними уезжал. Поэтому нам пришлось настоять на своём. Команда великолепно отработала, чтобы помочь мне выехать вперёд. Уехать мне помогли командные усилия.

При такой сильной жаре было важно не загнать себя в красную зону с самого подножия. Я рисковал, но тактика оказалась верной. Паники не было, но, конечно, когда услышал, что я проигрываю 40 секунд, начал сомневаться. Но скорость от подножия для меня оказалась слишком высокой. Я предполагал, что Исагирре заплатит за это в финале, который был очень крутым. Если в такую жаркую погоду переходишь свой лимит, то обязательно за это заплатишь. Я контролировал усилия, хотя и не был уверен, хватит ли мне этого. Но зато я поднимался вверх так, как хотел, и это сработало.

Я кручу педали, чтобы выигрывать гонки. Ради такого этапа приехал на Тур Швейцарии, эта победа много для меня значит. Тур Швейцарии остаётся для меня одной из самых красивых гонок сезона. Победа здесь подтверждает всю работу, которую проводил с начала сезона. Это очень хорошо перед Тур де Франс, даёт мне определённое спокойствие. Мне было важно выиграть этап при +35 градусах. Я часто подъезжал к техничке, брал много бачков, старался охлаждаться как можно сильнее».

Алексей Луценко: «Я планировал уехать в отрыв сегодня и попробовать там что-нибудь. Я решил не реагировать на первые атаки и подождать первую большую гору – перевал Лукманиер, где я контратаковал и присоединился к группе гонщиков, которые были впереди. В конце концов, мы получили преимущество и начали хорошо работать вместе.

В какой-то момент несколько гонщиков отъехали от нас, и мне пришлось отвечать на эту атаку, чтобы закрыть ее. На спуске мы воссоединились, но Джанни Москон, который был со мной в отрыве, не смог последовать за этой группой. На последнем подъеме к Малбуну было очень жарко, и возможно, я начал гору слишком быстро. Тем не менее, позднее удалось найти свой ритм, и я боролся за победу на этапе до самого последнего километра.

Я был совсем рядом с Пино, но не сумел догнать его до финишной черты. Что ж, это был хороший этап для меня, и я очень рад, что сегодня я чувствовал себя гораздо лучше, чем в предыдущие дни. Мое падение было очень тяжелым, и вопрос был о том, продолжать или сходить с гонки, но мне удалось преодолеть эти непростые моменты. Так что сегодня я почувствовал, что возвращаюсь в нормальное состояние».

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Серхио Игита: «Мы знали, что последняя часть подъёма после короткой ровной секции особенно крутая. Поэтому планировали атаковать с Феликсом, а потом с Максом. Феликс, однако, в финале чувствовал себя не очень хорошо. После того, как Фульсанг атаковал, а Томас поехал за ним, я провёл свою атаку. Знаю, что я не специалист разделки, поэтому мне нужно было добыть ценные секунды перед завтрашним этапом. Будет тяжело бороться с Томасом, он – специалист индивидуальной гонки на время. Но я завтра приложу все силы».