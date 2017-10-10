Винченцо Нибали – победитель классики Ломбардия-2017

Винченцо Нибали побеждает на классике Ломбардия-2017 из одиночного отрыва

Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) одержал победу на классике Ломбардия-2017, выиграв гонку из одиночного отрыва. 32-летний итальянский гонщик команды Bahrain-Merida атаковал на предпоследнем подъёме Чивильо за 17 км до финиша, добрал находившегося впереди французского гонщика Тибо Пино (FDJ). Нибали несколько раз пытался сбросить Тибо Пино с колеса, и ему удалось это за 12,5 км до финиша. За 10 км до финиша преимущество Винченцо Нибали составляло 7 секунд, но он продолжал его наращивать, и на финише обошёл ближайших преследователей на 28 секунд.

Эта победа стала 50-й в карьере Винченцо Нибали, кроме того, он стал двукратным победителем Ломбардии, в первый раз выиграл классику-Монумент велоспорта в 2015 году.

На финальном подъёме начались многочисленные атаки из небольшой группы, оставшейся от пелотона, но удачной оказалась лишь атака Жулиана Алафилиппа (Quick Step Floors), который уехал от соперников за 6 км до финиша. Французский гонщик быстро добрал своего соотечественника Тибо Пино, прошёл его и финишировал 2-м.

За третье место группа разыграла спринт, в котором самым быстрым стал итальянский гонщик команды Sky Джанни Москон.

Российский гонщик Сергей Чернецкий (Astana) финишировал в десятке сильнейших.

В этом году классика проходила в хорошую солнечную погоду, опавших листьев было не так много. Но без падений гонщиков, к сожалению, не обошлось. Лауренс Де Плюс (Quick Step Floors) на спуске с Сормано вылетел за ограждения. По сообщениям команды, серьёзных повреждений удалось избежать, гонщик был отправлен в больницу.