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Тибо Пино: «Мотивировать себя после поражений – одна из моих специализаций»

Тибо Пино - победитель 5 этапа Тура Альп-2022

 

 

  Тибо Пино (Thibaut Pinot) одержал победу на финальном, 5-м этапе Тура Альп-2022. В последний раз французский гонщик команды Groupama-FDJ праздновал успех 1007 дней назад, в 2019 году на Турмале, на этапе Тур де Франс-2019. Тибо Пино долго набирал форму после проблем с ногой и спиной. На предыдущем, 4-м этапе Тура Альп-2022 атака Мигеля Анхеля Лопеса (Astana Qazaqstan Team) оставила 31-летнего французского велогонщика, уехавшего в сольный отрыв, без победы. 

 

Тибо Пино: «Мотивировать себя после поражений – одна из моих специализаций»

 

Тибо Пино: «Мотивировать себя после поражений – одна из моих специализаций»

 

Тибо Пино: «Мотивировать себя после поражений – одна из моих специализаций»

 

  Финальный день в Альпах осложнял борьбу холодом и дождём. Но Тибо Пино вновь поехал в отрыв, который сформировался через 26 км после старта. Из 15 гонщиков за 43 км до финиша впереди остались лишь Тибо Пино и гонщик команды Astana Qazaqstan Team Давид де ла Крус.

 

  На этот раз в дуэли с гонщиком казахстанской команды победителем стал Тибо Пино, который выпадал после атаки Давида де ла Круса, возвращался, контратаковал и уехал от испанского гонщика, а затем вновь оказался вдвоём с Де ла Крусом, который удалось добрать Пино за 4 км до финиша. Но на финальном некатегорийном подъёме до финиша Тибо Пино обошёл Давиде де ла Круса и одержал долгожданную победу.

 

  Тибо Пино: «Наконец, теперь люди перестанут говорить о тысяче дней с тех пор, как я выиграл на Турмале. Для меня это облегчение и освобождение. Мотивировать себя после поражений – одна из моих специализаций. Каждый провал давал мне силы. Сегодня я уже был готов выйти за пределы своих возможностей.

 

  После старта не пропустил ни одной атаки, ни разу не снижал скорость. Шёл дождь, было холодно, но я решительно шёл к победе, это был мой ответ на то, что случилось  вчера.

 

  Второе место на прошлом этапе открыло мне глаза, заставило осознать, что могу выиграть – это огромнейшее, огромнейшее облегчение.  Я всё ещё способен добиваться большего, я снова могу бороться.

 

  Сегодня незабываемый день, очень важный в моей карьере. Я так много и упорно работал, но так долго не получалось выиграть. Тур Альп – моя любимая гонка, горная, с прекрасными пейзажами, отличными финишами и великолепной атмосферой.

 

  Мне очень нравится  формула коротких и быстрых этапов. Сегодня был классический «безумный» этап. Было не так легко. Весь этап проехал со сломанной спицей, а также у меня возникли другие механические проблемы. Стресс был очень сильным. Огромное облегчение финишировать первым.

 

  Надеюсь хорошо выступить на этапах Тура Романдии, там много интересных этапов. Надеюсь, смогу снова выиграть».

 

 

Результаты 5 этапа Тура Альп-2022

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Теги к статье: Тибо Пино Thibaut Pinot Groupama-FDJ Тур Альп Tour of the Alps многодневная велогонка велогонка категории 2.Pro гонка Европейского тура Europe Tour

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Комментарии

  • RVL
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    RVL-Фото
    Как раз по 2-3 минуты на этапе
  • Astanaforever
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: nightbuster33
    Вот еще один предвестник будущих побед Астаны .После вчерашней долгой работы в отрыве,Круз смог достойно выступить сегодня,заняв вторую позицию на этапе.При встрече с А. Винокуровым Президент Казахстана особо отметил, что"... Астана Казахстан Тайм является спортивным брендом Казахстана на международной арене". И кто бы ни выступал в составе команды все они причастны к этому. Тяжелые травмы полученные Лутсенко,Тахеды и молодого итальянца несколько замедлят приближение побед, но общий настрой команды и тренеров позволяет рассчитывть,что они не за горами,а в ближайшей гонке Джиро де Италии.Успехов!
    reforg34 ты или твой брат? Стилистика повествования фантастики точь в точь.
  • motte
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    motte-Фото

    А вот вам и Майкл, вторым в генерале, талантливейший небрутальный австралиец.

  • Earl57
    Матье ван дер Пул о новом подх ... (8)
    Earl57-Фото
    Это вы про джунгли? Так там же фотофиниш был))
    Но трасса там просто идеально для Матье была.
  • EL-Fenomeno
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ай да Пино, ай да мололец good И хватило сил снова на отрыв после предыдущего этапа. И на мокром спуске не упал, и рывок выиграл у Де Ла Круза - наконец то с победой!

    Цитата: ararat
    Французский день)

    Двойной успех fra это было красиво. Ещё и бывший комрад Барде по ДСМ Сторер 2-й на подиуме.

    Кстати, ДСМщики №1 и №3 на Альпийском Туре + 2  призовые майки.

    Бильбао погода убила/добила, и он увы, даже мимо подиума(

    Цитата: Astanaforever
    Попугай Фрэнки, который сопровождал на тренировках победителя "Джиро д'Италия" Микеле Скарпони, появился на тренировке итальянского велогонщика Антонио Нибали.Фрэнки выезжал на шоссе вместе со Скарпони, а когда тот погиб в результате ДТП в 2017 году, стал прилетать к месту тренировок бывшего гонщика "Астаны". Недавно попугая, который очень популярен в итальянском городе Филоттрано, заметили на тренировке Антонио Нибали, брата победителя "Тур де Франс" Винченцо Нибали.Сегодня Лопес отдал дань великому спортсмену, погибшему 22 апреля 2017 года своей победой. Спасибо Мигелито. Вечная память Микеле. Завтра надо еще постараться взять еще один этап к этой дате.

    На этом Альпийском Туре была спец. майка желтого цвета как самому агресивному на гонке и в честь памяти М.Скарпони, которую получил Н.Тесфацьйон из команды Drone Hopper-Androni.

     Ровно 5 лет тому назад Скарпа трагически погиб...22.04.17...RIP

    P.S.

    Милан Вадер, который упал на этапе Туре Страны Басков вышел из комы:

    https://www.wielerflits.nl/nieuws/goede-hoop-op-volledig-herstel-milan-vader/

  • MVDP
    Матье ван дер Пул о новом подх ... (8)
    MVDP-Фото

    Матвей, когда уже на МТБ? Старик Нинуля совсем распоясался.

  • RVL
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    RVL-Фото
    На тдф он привезет их второму!
  • Earl57
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото

    Ричи Порт в свои 37 лет был самым возрастным участником гонке. В итоговом генерале 7-й, одна минута от Барде. На этапе заехал 13-м, раньше многих и многих молодых. Может на Джиро тоже в десятку ГК заедет?

    Ланда в ГК только 11-й.

  • nightbuster33
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    nightbuster33-Фото

    Вот еще один предвестник будущих побед Астаны .После вчерашней долгой работы в отрыве,Круз смог достойно выступить сегодня,заняв вторую позицию на этапе.При встрече с А. Винокуровым Президент Казахстана особо отметил, что"... Астана Казахстан Тайм является спортивным брендом Казахстана на международной арене". И кто бы ни выступал в составе команды все они причастны к этому. Тяжелые травмы полученные Лутсенко,Тахеды и молодого итальянца несколько замедлят приближение побед, но общий настрой команды и тренеров позволяет рассчитывть,что они не за горами,а в ближайшей гонке Джиро де Италии.Успехов!

  • Earl57
    Тур Альп-2022. Этап 5 (12)
    Earl57-Фото
    Увы, но Фрум не попал в лимит времени. Он финишировал через 26 минут после Пино, а лимит был 19 минут...

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