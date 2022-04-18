Тибо Пино: «Мотивировать себя после поражений – одна из моих специализаций»

Тибо Пино - победитель 5 этапа Тура Альп-2022

Тибо Пино (Thibaut Pinot) одержал победу на финальном, 5-м этапе Тура Альп-2022. В последний раз французский гонщик команды Groupama-FDJ праздновал успех 1007 дней назад, в 2019 году на Турмале, на этапе Тур де Франс-2019. Тибо Пино долго набирал форму после проблем с ногой и спиной. На предыдущем, 4-м этапе Тура Альп-2022 атака Мигеля Анхеля Лопеса (Astana Qazaqstan Team) оставила 31-летнего французского велогонщика, уехавшего в сольный отрыв, без победы.

Финальный день в Альпах осложнял борьбу холодом и дождём. Но Тибо Пино вновь поехал в отрыв, который сформировался через 26 км после старта. Из 15 гонщиков за 43 км до финиша впереди остались лишь Тибо Пино и гонщик команды Astana Qazaqstan Team Давид де ла Крус.

На этот раз в дуэли с гонщиком казахстанской команды победителем стал Тибо Пино, который выпадал после атаки Давида де ла Круса, возвращался, контратаковал и уехал от испанского гонщика, а затем вновь оказался вдвоём с Де ла Крусом, который удалось добрать Пино за 4 км до финиша. Но на финальном некатегорийном подъёме до финиша Тибо Пино обошёл Давиде де ла Круса и одержал долгожданную победу.

Тибо Пино: «Наконец, теперь люди перестанут говорить о тысяче дней с тех пор, как я выиграл на Турмале. Для меня это облегчение и освобождение. Мотивировать себя после поражений – одна из моих специализаций. Каждый провал давал мне силы. Сегодня я уже был готов выйти за пределы своих возможностей.

После старта не пропустил ни одной атаки, ни разу не снижал скорость. Шёл дождь, было холодно, но я решительно шёл к победе, это был мой ответ на то, что случилось вчера.

Второе место на прошлом этапе открыло мне глаза, заставило осознать, что могу выиграть – это огромнейшее, огромнейшее облегчение. Я всё ещё способен добиваться большего, я снова могу бороться.

Сегодня незабываемый день, очень важный в моей карьере. Я так много и упорно работал, но так долго не получалось выиграть. Тур Альп – моя любимая гонка, горная, с прекрасными пейзажами, отличными финишами и великолепной атмосферой.

Мне очень нравится формула коротких и быстрых этапов. Сегодня был классический «безумный» этап. Было не так легко. Весь этап проехал со сломанной спицей, а также у меня возникли другие механические проблемы. Стресс был очень сильным. Огромное облегчение финишировать первым.

Надеюсь хорошо выступить на этапах Тура Романдии, там много интересных этапов. Надеюсь, смогу снова выиграть».