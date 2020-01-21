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Джонатан Кастровьехо об итогах сезона 2019 года, капитанах команды Ineos и Олимпийских играх-2020

Джонатан Кастровьехо: «Очень жду сезон 2020 года»

 

 

  Джонатан Кастровьехо  Джонатан Кастровьехо (Jonathan Castroviejo) – один из ключевых доместиков британской команды Ineos, в которой выступает уже два года. В 2019 году он достиг главной цели - помог капитану своей команды Эгану Берналю одержать победу на Тур де Франс-2019, а также стал пятикратным чемпионом Испании в разделке. В 2020 году французский Гран-тур вновь будет для Джонатана Кастровьехо одной из важнейших гонок сезона, как и разделка на Олимпийских играх в Токио.

 

  В интервью Esciclismo.com 32-летний испанский гонщик рассказал об итогах сезона и о мечте завоевать золотую медаль в Токио в 2020 году.

 

Photo (c) Team INEOS

 

 

- После критериума «Сайтама» в Японии и критериума в Шанхае пора начинать работать дома…

 

- Да, понемногу начинаю – велосипед, тренажёрный зал, лыжи… Пора работать, в декабре пройдёт тренировочный сбор, а я ещё не совсем готов. После Тур де Франс прошло много времени, надо снова почувствовать себя комфортно на велосипеде. В этом году после Тура у меня не было чёткой цели, к которой надо было готовиться. А после падения на Туре Страны Басков я не выступал два месяца, и мне потребовалось много сил, чтобы вернуться.

 

- Как оценишь сезон 2019 года?

 

- От сезона остались хорошие воспоминания за исключением падения на Туре Страны Басков. Я начал выступать в Колумбии, где была интересная гонка, но потом тело меня подвело. Возможно, из-за того, что в Колумбии мы выступали на высоте, на Тиррено-Адриатико, гонке, которая мне нравится, я не смог выступить, как хотел. А потом упал на Туре Страны Басков, что повлияло на мой сезон. Месяц я восстанавливался, а потом очень торопился подготовиться к Тур де Франс-2019. На Туре Швейцарии и чемпионате Испании чувствовал себя прекрасно, но после Тура, наверное, из-за того, что перед этим старался скорее восстановиться, а также остальных соревнований, тело сказало мне: «Хватит».

 

- Ты вернулся и вошёл в состав команды, выигравшей Тур де Франс.

 

- Целью была победа на Туре, и мы выиграли его с Эганом. Впервые победителем Тур де Франс стал колумбийский гонщик. Тем, как он выиграл, он доказал, что является сильнейшим. Всё получилось идеально.

 

  После ухода спонсора Sky снова одержать победу на Тур де Франс было тяжело, но команда справилась. Было трудно, прежде всего, потому, что нашим соперником стал Алафилипп, которого в качестве противника мы не рассматривали. К последней неделе он держался лидером общего зачёта, а то, что он продемонстрировал на Турмале, пугало. Я знал, что два последних этапа, проложенных на высоте, станут ключевыми, и что там никто не сможет угнаться за Эганом. Высота в 2800 метров – совсем другая история, он смог набрать достаточно преимущества, чтобы выиграть Тур де Франс-2019.

 

- Команда выиграла семь из восьми выпусков. Когда-то эта череда побед оборвётся.

 

- Конечно, ведь Тур есть Тур. Невозможно выигрывать всегда из-за падений, усталости или просто потому, что другой выступит лучше. Надо это принять. Пока у команды это цель номер один, мы всегда будем бороться за победу, если не помешает неудача.

 

Photo (c) Team INEOS

 

 

- С другой стороны ты в пятый раз стал чемпионом Испании в разделке.

 

- Не ставил целью титул, но я всегда борюсь за победу. Время проведения чемпионата незадолго до Тур де Франс мне подходило. В этом году время, когда проводился чемпионат, было ещё более выгодным, потому что Тур Швейцарии послужил тестом. Победа укрепила мой боевой дух.

 

- Ещё одна хорошая новость – ты продлил контракт с командой Ineos.

 

- Соглашение было достигнуто после того, как я упал на Туре Страны Басков. Это означает, что в меня верят, что всё идёт хорошо.

 

- В следующем году в команде появится ещё один лидер – Ричард Карапас.

 

- Я хорошо знаю Карапаса, поэтому для меня тут не будет ничего нового. Он великолепный гонщик. В команде теперь уже девять испаноговорящих. Это прогресс. Уверен, что и Крис вернётся, но ему понадобится время, так как падение было очень серьёзным. Эган, Карапас, Томас, который тоже великолепно проехал Тур де Франс, став вторым. В команде много сильных гонщиков.

 

- Но и другие команды, как, например, Jumbo-Visma, тоже усилились.

 

- Уже на Тур де Франс было видно, что команда Jumbo-Visma по силе очень близко. Они собрали мощный состав, который провёл очень хороший сезон. У других команд, UAE или Bahrain, большой бюджет и большие планы. И это хорошо для велоспорта, повысится уровень соревнований. В то же время и команда Ineos обновилась, чтобы выступать ещё лучше.

 

- Чего ожидаешь от следующего сезона, в котором пройдут Олимпийские игры?

 

-   Очень жду следующий сезон. Прежде всего, цель -  на хорошем уровне провести первую часть сезона, как делал в прошлые годы. Хочу, чтобы мой календарь был более традиционным, например, с Альгарве, Тиррено-Адриатико, Туром Страны Басков.  

 

  А оставшаяся часть сезона – Тур де Франс и Олимпиада. Это две цели, две гонки, на которых хочу выступить хорошо. От окончания Тура до начала групповой гонки семь дней,  до разделки 10 дней. Думаю, это возможно, хотя и будет нелегко. Да, думаю, возможно, потому были годы, когда Классика Сан-Себастьяна проходила в следующую субботу после Тур де Франс, а в Токио гонка пройдёт в воскресенье. Логично закончить Тур де Франс и поехать на Олимпиаду, хотя это потребует сил, так как отдохнуть будет некогда. Финиш на Елисейских Полях и сразу на самолёт в Токио.

 

- Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро-2016 у тебя как заноза в сердце (прим. – Джонатан Кастровьехо в индивидуальной гонке на время проиграл Крису Фруму в разделке 4 секунды и занял 4-е место)?

 

- Да, это так. Если бы я проиграл много, тогда бы не злился. Но я проиграл олимпийскую медаль всего из-за 4 секунд. Почему бы не в следующем году. Я люблю культуру Японии, мне нравится ездить в эту страну, что даёт мне ещё больше мотивации. Посмотрим, получится ли.

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Теги к статье: Джонатан Кастровьехо Jonathan Castroviejo INEOS Олимпийские игры-2020 Олимпиада Олимпийские игры Ineos

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Комментарии

  • olvo
    Тони Мартин пропустит Олимпийс ... (9)
    olvo-Фото
    Цитата: rude_rider
    Не верю в Тони, он теперь больше горняк
    ? Ни Йорг Вернер, ни сам Тони об этом ни чего не знают. Срочно в ленту!
  • Shalam s Urala
    Спортивный директор команды Mo ... (11)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Адриен
    Вы же не обратитесь к инвалиду - Эй, одноногий или Эй, горбатый - хотя это будет ИМЕННО некрасивой правдой

    дырка в логике. всё вроде-бы верно, но с одной "несущественной" разницей. - нет в природе такого инвалида - с жирным контрактом лишь за факт инвалидности, с прописанными обязанностями "не обижаться есличо".

    т.е. "ваш" инвалид совершенно бесплатно несчастен своей инвалидностью, "обижен природой". и, конечно, обидеть его ещё и словом - грех.

    Кинтане же платили за звёздность. и последние 2-3 года (ничего так терпеньице?!) - платили совершенно напрасно. и, если упростить, - он нисколько не стеснялся требовать и получать незаслуженное. его эра то ли резко закончилась, то ли и не начиналась. и теперь он просто получил заслуженное. - словами

    разумеется, даже с учётом всего этого, - можно было б великодушно обойтись и без таких плевков в спину.

  • Sezar
    Спортивный директор команды Mo ... (11)
    Sezar-Фото
    Да нет, все просто. Кинтана ушел из Мовистар, больше он ничего там не выиграет. Это медицинский факт. Всего навсего:). Умеете же вы находить черную кошку в темной комнате. Которой там нет. Вот Ланду он пнул. Но пнул за дело. Он не обязан щадить самолюбие человека, который мог, но не оправдал. Вообще ваше сравнение с инвалидом/ами очень забавно:).
  • Ice
    Спортивный директор команды Mo ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    Иногда под "некрасивую правду" маскируют хамство и цинизм... Вы же не обратитесь к инвалиду - Эй, одноногий или Эй, горбатый - хотя это будет ИМЕННО некрасивой правдой... Громогласное мнение Шиандри о Кинтане могло бы быть понятным и приемлемым , если бы последний уже закончил спортивную карьеру. А так это напоминает мелкую пакость в сторону бывшего супруга после развода.Непорядочно и НЕКРАСИВО.

    Как всегда, сравнение притянуто за уши. Кинтана годами сидел на жирном контракте и годами не оправдывал ожиданий, если смотреть на вторую половину его карьеры в Мувистаре. Шиандри сказал очевидную вещь, он не обязан отвешивать реверансы. Последние годы Найро плавно скатывался вниз, проблески не в счет, не для отдельных этапов он был нужен. 

  • Адриен
    Спортивный директор команды Mo ... (11)
    Адриен-Фото
    Иногда под "некрасивую правду" маскируют хамство и цинизм... Вы же не обратитесь к инвалиду - Эй, одноногий или Эй, горбатый - хотя это будет ИМЕННО некрасивой правдой... Громогласное мнение Шиандри о Кинтане могло бы быть понятным и приемлемым , если бы последний уже закончил спортивную карьеру. А так это напоминает мелкую пакость в сторону бывшего супруга после развода.Непорядочно и НЕКРАСИВО.
  • Student
    Спортивный директор команды Mo ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Earl57
    Из 10 молодых парней двое призеры Giro U23. Сейтхалил, ау! Вы же следите за юниорами и андерами, рассказали бы, чего от них ожидать? Не Масом же единым.
    Честно, а зачем? Тот же Берналь и Роглич по возрасту подходили бы, но один выиграл ТДФ, а другой заехал на подиум Вуэльты. А есть же ещё Соса, Игуита, Сиваков, Ремко это поколение молодых уникально. И возможно эти призёры, просто лучшие из худших...
  • Earl57
    Спортивный директор команды Mo ... (11)
    Earl57-Фото

    Из 10 молодых парней двое призеры Giro U23. Сейтхалил, ау! Вы же следите за юниорами и андерами, рассказали бы, чего от них ожидать? Не Масом же единым.

  • Ice
    Спортивный директор команды Mo ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Эра Кинтаны закончилась, эпоха Ланды по-настоящему так и не началась, и Энрик в команде не в качестве запасного для Вальверде.@@@@@@@@@@@@@@@@@@Не успел Кинтана уйти как его слили на всеобщее обозрение. Некрасиво конечно..такое говорить о нем. Хоть бы молчали. Сколько он побед принес мувикам..неблагодарность.хехе.

    Да и Ланду тоже.

    Как раз ожидали от него намного больше, чем он принес. Да и почему руководство команды не может сказать то, что говорят все вокруг. Ровно так же о Кинтане и Ланде думает бОльшая часть велосообщества. Он не умер пока, чтобы о нем либо хорошо, либо ничего.

  • Sezar
    Компания Merida в 2020 году уй ... (9)
    Sezar-Фото
    Ну гор больше чем разделок. Да и те тоже с горами как на Туре.
  • rude_rider
    Компания Merida в 2020 году уй ... (9)
    rude_rider-Фото
    так он же не умеет ездить разделки.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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