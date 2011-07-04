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Критериум «Сайтама Тур де Франс»: звёзды велоспорта в Японии

Разведка олимпийской трассы и «тесты» для звёзд велоспорта перед критериумом «Сайтама Тур де Франс»

 

 

  7-й выпуск критериума японского «Сайтама Тур де Франс» по традиции собрал звёзд велоспорта – четырёхкратного победителя Тур де Франс, рекордсмена по числу участий в критериуме, Криса Фрума, победителя Тур де Франс-2019 Эгана Берналя, победителя Вуэльты Испании-2019 Приможа Роглича, Романа Барде, Михала Квятковски, Якоба Фульсанга, Маттео Трентина и других. Словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич был приглашён в последний момент, когда чемпион Испании, победитель критериума «Сайтама» прошлого года Алехандро Вальверде сообщил, что не сможет приехать из-за простуды.

 

Разведка трассы групповой велогонки Олимпийских игр-2020

 

 

  Крис Фрум и Михал Квятковски (Ineos), Якоб  Фульсанг (Astana) Роман  Барде (AG2R) и Рейн Таарамяэ (Direct Energie ) в пятницу, 25 октября, выехали на разведку финальных 50 км олимпийской трассы групповой гонки с прохождением перевала Микуни (Mikuni Pass) 6,8 км со средним градиентом 10,2%, секциями с градиентом 12,6%. Их не остановила японская пословица: «Тот, кто ни разу не поднимался на Фудзи, – глупец, тот же, кто поднимался дважды, – глупец вдвойне».

 

 

 

 

  Роман Барде: «Это очень тяжёлая дистанция для горняков. Спуск очень трудный, негде будет перевести дух, именно там решится гонка».

 

  Якоб Фульсанг: «Вершина довольно далеко от финиша, за 34 км, так что будет сложно удержаться, если не сможешь отобраться вперёд с небольшой группой горняков».

 

 

"Испытания" для звёзд велоспорта в Японии перед критериумом "Сайтама Тур де Франс"

 

 

  На следующий день Михал Квятковски, Лилиан Кальмежан, Марсель Киттель, Маттео Трентин и Юкия Арасиро приняли участие в уроке карате, который провели лучшие ученики школы Saitama Sakae High School. Все новички успешно прошли экзамен на разбивание доски (сделанной из полистирола). Хотя Михал Квятковски, получив чёрный пояс, смело попросил: «Принесите мне, пожалуйста, настоящую деревянную доску».

 

 

Критериум «Сайтама Тур де Франс»: звёзды велоспорта в Японии

 

Критериум «Сайтама Тур де Франс»: звёзды велоспорта в Японии

 

Критериум «Сайтама Тур де Франс»: звёзды велоспорта в Японии

 

Критериум «Сайтама Тур де Франс»: звёзды велоспорта в Японии

 

Критериум «Сайтама Тур де Франс»: звёзды велоспорта в Японии

 

Критериум «Сайтама Тур де Франс»: звёзды велоспорта в Японии

 

Критериум «Сайтама Тур де Франс»: звёзды велоспорта в Японии

 

Критериум «Сайтама Тур де Франс»: звёзды велоспорта в Японии

 

Критериум «Сайтама Тур де Франс»: звёзды велоспорта в Японии

 

Критериум «Сайтама Тур де Франс»: звёзды велоспорта в Японии

Photo © ASO/Thomas Maheux

 

  Другое испытание ждало Эгана Берналя, Романа Барде, Приможа Роглича и Якоба Фульсанга, которые играли в «дартс», но только ногами с помощью футбольного мяча, которым надо было попасть в гигантскую цель.

 

  Роману Барде, который единственный из участников имел опыт, играя в футбольном клубе Vieille Brioude, не смог выиграть у победителя Вуэльты Испании-2019 Приможа Роглича. Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь также уступил словенскому гонщику в этом испытании. Команда велогонщиков выиграла у местной японской команды футболистов Urawa Red Diamonds.

 

27 октября в программе 3,1 км командная гонка на время, состязания спринтеров, а затем сам критериум «Сайтама Тур де Франс»  – 17 кругов по 3,5 км.

 

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Теги к статье: Крис Фрум Эган Берналь Михал Квятковски Якоб Фульсанг Роман Барде Марсель Киттель Тур де Франс Критериум Сайтама Тур де Франс

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:00 | Регистрация: 30.06.2017

    Командная гонка на время, это как? Четыре гонца? Забавно. А где можно увидеть составы? Киттель цветет и пахнет я вижу. Походу вернется в пелотон.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 00:20 | Регистрация: 20.06.2019

    Киттель круглеет потиху. Может, для него и хорошо было уйти, сушился по ходу постоянно, с его фактурой это намного сложнее чем тому же сухому от природы Фруму.



    Черныйт пояс на кимоно повязать можно по ходу только на этом мероприятии))) Квято гармоничен в образе каратиста)))

     

  3. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 10:35 | Регистрация: 4.08.2018

     Японцы заплатили Киттелю за приезд? Иначе что бы ему тут делать. Уже на "гражданке" и дома дела.

  4. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 11:13 | Регистрация: 4.07.2011

    Посмотрел шкиперовскую суперскую догму F12 в победном раскрасе 7 выигранных гт, ох машина, глаз не оторвать от геометрии, аж слюнки-:)

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Комментарии

  • motte
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (4)
    motte-Фото

    Посмотрел шкиперовскую суперскую догму F12 в победном раскрасе 7 выигранных гт, ох машина, глаз не оторвать от геометрии, аж слюнки-:)

  • Серафим
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (4)
    Серафим-Фото

     Японцы заплатили Киттелю за приезд? Иначе что бы ему тут делать. Уже на "гражданке" и дома дела.

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (59)
    levonardo-Фото
    Стеф Красс в Лотто Соудал на два года
  • Shalam s Urala
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (11)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Hammill
    Петакки вроде в 36 выиграл зелёную майку, да и МайЮэн довольно долго рывок сохранял.
    да, но оба были стабильны, ни тот ни другой не пропадали со всех горизонтов на пару лет. 2 года - просто очень много. это как с нуля начинать. спринтеру, в 34 года..

    ни рубля не поставлю на Марка. но буду очень рад ошибиться

  • Ice
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (4)
    Ice-Фото

    Киттель круглеет потиху. Может, для него и хорошо было уйти, сушился по ходу постоянно, с его фактурой это намного сложнее чем тому же сухому от природы Фруму.



    Черныйт пояс на кимоно повязать можно по ходу только на этом мероприятии))) Квято гармоничен в образе каратиста)))

     

  • Astanaforever
    Критериум «Сайтама Тур де Фран ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Командная гонка на время, это как? Четыре гонца? Забавно. А где можно увидеть составы? Киттель цветет и пахнет я вижу. Походу вернется в пелотон.
  • Колёсник
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (11)
    Колёсник-Фото
    Цитата: Ice
    Я уже со счета сбился, сколько лет от Кэва нет нормальных выступлений,
    Да с того года, как его Саган на бортик отправил.
  • SportSpirit
    Патрик Лефевр: "Bora-hansgroh ... (8)
    SportSpirit-Фото
    Ольга, спасибо. Вы просто кладезь интереснейшей инсайдерской информации.
  • SportSpirit
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (11)
    SportSpirit-Фото

    Судя по интервью, Эллингворт и босс Макларена протянули руку помощи своему давнему знакомому. В спортивное возрождение не верится, опыт есть, но передавать его в BM особо некому. Покатается годик и перейдет в тренеский штаб, как вариант. 

     

  • Hammill
    Марк Кэвендиш переходит в кома ... (11)
    Hammill-Фото
    Петакки вроде в 36 выиграл зелёную майку, да и МайЮэн довольно долго рывок сохранял.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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