Критериум «Сайтама Тур де Франс»: звёзды велоспорта в Японии

Разведка олимпийской трассы и «тесты» для звёзд велоспорта перед критериумом «Сайтама Тур де Франс»

7-й выпуск критериума японского «Сайтама Тур де Франс» по традиции собрал звёзд велоспорта – четырёхкратного победителя Тур де Франс, рекордсмена по числу участий в критериуме, Криса Фрума, победителя Тур де Франс-2019 Эгана Берналя, победителя Вуэльты Испании-2019 Приможа Роглича, Романа Барде, Михала Квятковски, Якоба Фульсанга, Маттео Трентина и других. Словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич был приглашён в последний момент, когда чемпион Испании, победитель критериума «Сайтама» прошлого года Алехандро Вальверде сообщил, что не сможет приехать из-за простуды.

Разведка трассы групповой велогонки Олимпийских игр-2020

Крис Фрум и Михал Квятковски (Ineos), Якоб Фульсанг (Astana) Роман Барде (AG2R) и Рейн Таарамяэ (Direct Energie ) в пятницу, 25 октября, выехали на разведку финальных 50 км олимпийской трассы групповой гонки с прохождением перевала Микуни (Mikuni Pass) 6,8 км со средним градиентом 10,2%, секциями с градиентом 12,6%. Их не остановила японская пословица: «Тот, кто ни разу не поднимался на Фудзи, – глупец, тот же, кто поднимался дважды, – глупец вдвойне».

Роман Барде: «Это очень тяжёлая дистанция для горняков. Спуск очень трудный, негде будет перевести дух, именно там решится гонка».

Якоб Фульсанг: «Вершина довольно далеко от финиша, за 34 км, так что будет сложно удержаться, если не сможешь отобраться вперёд с небольшой группой горняков».

"Испытания" для звёзд велоспорта в Японии перед критериумом "Сайтама Тур де Франс"

На следующий день Михал Квятковски, Лилиан Кальмежан, Марсель Киттель, Маттео Трентин и Юкия Арасиро приняли участие в уроке карате, который провели лучшие ученики школы Saitama Sakae High School. Все новички успешно прошли экзамен на разбивание доски (сделанной из полистирола). Хотя Михал Квятковски, получив чёрный пояс, смело попросил: «Принесите мне, пожалуйста, настоящую деревянную доску».

Photo © ASO/Thomas Maheux

Другое испытание ждало Эгана Берналя, Романа Барде, Приможа Роглича и Якоба Фульсанга, которые играли в «дартс», но только ногами с помощью футбольного мяча, которым надо было попасть в гигантскую цель.

Роману Барде, который единственный из участников имел опыт, играя в футбольном клубе Vieille Brioude, не смог выиграть у победителя Вуэльты Испании-2019 Приможа Роглича. Победитель Тур де Франс-2019 Эган Берналь также уступил словенскому гонщику в этом испытании. Команда велогонщиков выиграла у местной японской команды футболистов Urawa Red Diamonds.

27 октября в программе 3,1 км командная гонка на время, состязания спринтеров, а затем сам критериум «Сайтама Тур де Франс» – 17 кругов по 3,5 км.