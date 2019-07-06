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Жулиан Алафилипп: «Моя желтая майка висит на волоске»

Жулиан Алафилипп не мечтает о победе на Тур де Франс-2019

 

  Лидер  Тур де Франс-2019 говорит, что не мечтает о победе на Туре с такими сложными этапами в Альпах. «Самое трудное еще впереди», - сказал 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп. «Полторы минуты - это много и мало одновременно, просто немного сдашь на 15-20 километровом подъеме, и все кончено».

 

Жулиан Алафилипп: «Моя желтая майка висит на волоске»

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway

 

  Алафилипп, более известный своими победами на однодневных гонках, таких как Милан-Сан-Ремо этой весной, перетерпел Турмале и Прат д'Альби. Однако, по-видимому, с течением времени он начал проявлять бόльшую слабость.

 

  В воскресенье Герант Томас (Ineos) придвинулся ближе в общем зачете и теперь занимает второе место с отставанием всего лишь на 1-35.

 

«Подъем на Валь Торанс [суббота]… Это будет ужас до самой вершины. Когда я смотрю на профиль этих альпийских этапов, говорю себе, что моя желтая майка висит на волоске», - продолжил Алафилипп.

 

«По мере того, как мы приближаемся к Парижу, чем больше разнообразных ощущений, тем они сильнее, однако в отношении предстоящих сложных этапов я реалистичен. Самое сложное все еще впереди. Я не хочу мечтать, но собираюсь отдать на них все, что имею”.

 

  Большинство не верило, что он будет держать майку в течение 11 дней после сольной победы на 3-м этапе. Тем не менее, к счастью, он это совершил и в какой-то момент многие даже задавались вопросом, не сможет ли он додержаться до Парижа и выиграть генеральную классификацию.

 

Для Франции это был бы первый французский победитель после Бернара Ино в 1985 году. Однако даже Алафилипп понимает, что лидирование в общем зачёте может скоро закончиться.

 

 «Я очень доволен тем, что уже сделал до этого момента», - пояснил он.

 

«Это просто дополнительный бонус, чтобы держать его каждый день. Я хочу, чтобы это продолжалось. Я планирую отдать все силы правильно (???) до конца».

 

  Бельгийская команда WorldTour Deceuninck-Quick-Step более известна благодаря классикам, но у них есть и гонщики на Grand Tour с Бобом Юнгельсом и Энриком Масом. Испанец Мас начал с должности лидера команды на генеральную классификацию в Туре, но он имел серьезные проблемы.

 

В воскресенье команда в полном составе работала на Алафилиппа, даже спринтер Элиа Вивиани натягивал на подъемах, чтобы защитить желтую майку.

 

«У нас нет команды, чтобы выиграть Тур. Мы знали об этом, когда прибыли с тремя лидерами », - объяснил Алафилипп.

 

Команда прибыла на Тур де Франс с Алафилиппом на отдельные этапы, Вивиани на спринты и Масом на генеральную классификацию.

 

  По сравнению с командой Ineos, укомплектованноой сильными грегари для борьбы за генеральную классификацию, жёлтая майка Deceuninck Quick Step висит на очень тонком волоске.

 

«Чтобы победить в финале, нам нужны гонщики, которые хороши на подъемах в горах», - сказал босс команды Патрик Лефевр. «Поэтому мы не будем мечтать о слишком многом».


Анна Павлова по материалам Cycling Weekly/Gregor Brown

 

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Mikael
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (17)
    Mikael-Фото
    Ну да, согласен, тут только 4я категория. Совсем не густо.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (17)
    VeloVelo-Фото
    Разве Велленс отказался от претензий на горох?
  • hodorik
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (115)
    hodorik-Фото

    Наблюдаем закат команды Катюша , думаю исчезнет в следующем сезоне.

  • veloliveuser
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (115)
    veloliveuser-Фото
    если Вы не поняли мой ответ, то разжевываю мною же сказанное (кстати, это не только мое мнение, тут я соглашаюсь со словами Курдюкова, который, думаю, высказывает общие вещи):
    "скай... чаще просто добирали беглецов и водворяли на место - ну не все имели "длинную скамейку запасных", чтобы долго конкурировать с ними."
    т.е. чтобы по равнине 150км гнать впереди скай, нужно иметь 4-5 моторов. а если их всего 2-3, то можно быстро загнать самих себя и к финишу оказаться ни с чем (спринтерские команды предпочитают экономиться к финишу, горняцким - не надо). поэтому вынуждены были тащиться за скаем (который себя тоже не утруждал) всем пелотоном - без всяких отвалов и хвостов (что тоже есть подтверждение низкой скорости движения). + часто скай уже имел желтую майку и "должен" был везти всех. ну обычная же тактика.
    а вот на горках картина менялась - об этом тоже писал.

    на этом туре в инеос два разношерстных кэпа, никому из которых предпочтения не дают, поэтому везут их "универсально". + подозреваю, что с одним из них не всех нормально (Джи?). поэтому они не перенапрягаются и особенно не высовываются.

    а выстраивание в ряд - Вы не смотрите этапы с самого начала? они это не только на тдф применяли. делал это и Виго (если не изменяет память). + слушайте Курдюкова - он упоминает и даже разжевывает всякие вещи.
    вот типа этого, только на еще более узких дорогах:
    http://www.sportfair.it/wp-content/uploads/2017/07/tour-de-france-2017-24.jpg
  • Адриен
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (17)
    Адриен-Фото

    Всегда пожалуйста. Если и в дальнейшем возникнут вопросы по крокодилам - а так же кайманам, аллигаторам, гавиалам - обращайтесь;););)

     

     

     

     

     

     

  • salomon
    Герант Томас и Эган Берналь о ... (12)
    salomon-Фото
    Цитата: Такие дела
    Кто знает, Джи и Эган на исключениях едут? Если нет, то хорошие парни! За всех буду рад, кроме Кройшвака, там непонятные витамины.
    A на чём едет Алафилипп ? Тур д'Франс 2018 год - 33 место в генерале ! Тур д'Франс 2016 год - 41 место !!! Критериум Дофине( главная репетиция Тура) 2019 год - 35 место в генерале !!! Тур д' Франс 2019 год - после 15 этапов ПЕРВОЕ место в генерале ! Поразительный взлёт для однодневщика !!!
  • Mikael
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (17)
    Mikael-Фото

    У всех нормальных команд генералы высоко, ну кроме команд Колбрелли и Кристофа. Им бы отдохнуть после гор и перед горами. Лотто поди в отрыв запустит либо Велленса либо Де Гента. Саган сам в отрыв поедет))) Остальным спринтерам тоже рекомендую)

  • Tom_Boonen
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (115)
    Tom_Boonen-Фото
    Вы так и не ответили на главный вопрос: почему другие команды не делали на прошлых турах тоже самое, что делают сейчас? Хотя, как вы сами сказали, все возможности для этого были. Ну, бред про выстраивание в ряд я во внимание не беру.
  • Tom_Boonen
    Герант Томас и Эган Берналь о ... (12)
    Tom_Boonen-Фото
    Только у него в команде Берналя не было.
  • Серафим
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (17)
    Серафим-Фото
    Санвебу, как раз и не очень то надо, ибо у Мэтьюза, и тем более у Бола шансы мизерные.
    Зря, что ли выживали на предыдущих этапах:
    - Грюневеген
    - Вивиани
    - Юэн
    - Кристофф
    - Грайпель
    - Колбрелли и другие спринтеры и их развозящие.
    Про Сагана и так понятно.

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1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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