Жулиан Алафилипп: «Моя желтая майка висит на волоске»

Жулиан Алафилипп не мечтает о победе на Тур де Франс-2019

Лидер Тур де Франс-2019 говорит, что не мечтает о победе на Туре с такими сложными этапами в Альпах. «Самое трудное еще впереди», - сказал 27-летний французский гонщик команды Deceuninck-Quick Step Жулиан Алафилипп. «Полторы минуты - это много и мало одновременно, просто немного сдашь на 15-20 километровом подъеме, и все кончено».

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Алафилипп, более известный своими победами на однодневных гонках, таких как Милан-Сан-Ремо этой весной, перетерпел Турмале и Прат д'Альби. Однако, по-видимому, с течением времени он начал проявлять бόльшую слабость.

В воскресенье Герант Томас (Ineos) придвинулся ближе в общем зачете и теперь занимает второе место с отставанием всего лишь на 1-35.

«Подъем на Валь Торанс [суббота]… Это будет ужас до самой вершины. Когда я смотрю на профиль этих альпийских этапов, говорю себе, что моя желтая майка висит на волоске», - продолжил Алафилипп.

«По мере того, как мы приближаемся к Парижу, чем больше разнообразных ощущений, тем они сильнее, однако в отношении предстоящих сложных этапов я реалистичен. Самое сложное все еще впереди. Я не хочу мечтать, но собираюсь отдать на них все, что имею”.

Большинство не верило, что он будет держать майку в течение 11 дней после сольной победы на 3-м этапе. Тем не менее, к счастью, он это совершил и в какой-то момент многие даже задавались вопросом, не сможет ли он додержаться до Парижа и выиграть генеральную классификацию.

Для Франции это был бы первый французский победитель после Бернара Ино в 1985 году. Однако даже Алафилипп понимает, что лидирование в общем зачёте может скоро закончиться.

«Я очень доволен тем, что уже сделал до этого момента», - пояснил он.

«Это просто дополнительный бонус, чтобы держать его каждый день. Я хочу, чтобы это продолжалось. Я планирую отдать все силы правильно (???) до конца».

Бельгийская команда WorldTour Deceuninck-Quick-Step более известна благодаря классикам, но у них есть и гонщики на Grand Tour с Бобом Юнгельсом и Энриком Масом. Испанец Мас начал с должности лидера команды на генеральную классификацию в Туре, но он имел серьезные проблемы.

В воскресенье команда в полном составе работала на Алафилиппа, даже спринтер Элиа Вивиани натягивал на подъемах, чтобы защитить желтую майку.

«У нас нет команды, чтобы выиграть Тур. Мы знали об этом, когда прибыли с тремя лидерами », - объяснил Алафилипп.

Команда прибыла на Тур де Франс с Алафилиппом на отдельные этапы, Вивиани на спринты и Масом на генеральную классификацию.

По сравнению с командой Ineos, укомплектованноой сильными грегари для борьбы за генеральную классификацию, жёлтая майка Deceuninck Quick Step висит на очень тонком волоске.

«Чтобы победить в финале, нам нужны гонщики, которые хороши на подъемах в горах», - сказал босс команды Патрик Лефевр. «Поэтому мы не будем мечтать о слишком многом».



Анна Павлова по материалам Cycling Weekly/Gregor Brown