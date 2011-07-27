Примож Роглич: «Я хочу выиграть Тур де Франс»

Примож Роглич о своих мечтах и маршруте Тур де Франс-2020

Победитель Вуэльты Испании-2019, 30-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич завершил лучший сезон в своей карьере. Из 13 побед года 11 он одержал на гонках Мирового тура и закончил сезон гонщиком номер 1 в мировом рейтинге. В следующем году он будет делить капитанские полномочия с 28-летним нидерландским гонщиком Томом Дюмулином, победителем Джиро д’Италия-2017.

В интервью Cyclingnews Примож Роглич рассказал, что его мечтой остаётся победа на Тур де Франс, где его лучшим результатом стало 4-е место в 2018 году.

Примож Роглич: «Не могу сейчас сказать, как конкретно собираюсь готовиться, но я хочу выиграть Тур де Франс. Это крупнейшая велогонка, а на данный момент я показал, что способен выиграть Гран-тур, ещё я занял третье место на Джиро д’Италия, и теперь мечта – победа на Туре.

У меня пока не было времени изучить маршрут в деталях, но на Джиро д’Италия три разделки. Они должны мне подходить, но, возможно, если подумать, они ещё больше подходят Тому.

Я до сих пор не считаю себя специалистом индивидуальной гонки на время. Да, я хорошо могу проехать разделку, но я лучший в тех условиях, когда разделка считается не совсем стандартной, не похожей на ту, когда надо ехать 30 км по равнине туда и обратно.

Нет причин, по которым бы Тур не подошёл бы мне. Обычно на Туре я могу выиграть время в разделке. Но в этом году, когда я был здоров, и всё складывалось хорошо, у меня не было проблем с прохождением гор.

Сейчас чувствую себя уставшим, но с другой стороны, так и должно быть. Просто невероятно, что сезон получился настолько великолепным, с множеством побед, плюс я смог финишировать как гонщик номер 1 по итогам сезона и горжусь этим.

На это я надеялся, этого и хотел. Я всегда говорил, что хочу сделать как можно больше. Если хочешь выиграть Гран-тур, должен быть силён во многих вещах. А отлично выступить во всех других гонках – это здорово.

Как всегда, с более высокими результатами приходит больше ожиданий. Всё выше и выше. И теперь на мне лежит больше ответственности. Я буду много работать, посмотрим, как пройдёт следующий год».