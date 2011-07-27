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Примож Роглич: «Я хочу выиграть Тур де Франс»

Примож Роглич о своих мечтах и маршруте Тур де Франс-2020

 

 

  Победитель Вуэльты Испании-2019, 30-летний словенский гонщик команды Jumbo-Visma Примож Роглич завершил лучший сезон в своей карьере. Из 13 побед года 11 он одержал на гонках Мирового тура и закончил сезон гонщиком номер 1 в мировом рейтинге. В следующем году он будет делить капитанские полномочия с 28-летним нидерландским гонщиком Томом Дюмулином, победителем Джиро д’Италия-2017.

 

  В интервью Cyclingnews Примож Роглич рассказал, что его мечтой остаётся победа на Тур де Франс, где его лучшим результатом стало 4-е место в 2018 году.

 

 

  Примож Роглич: «Не могу сейчас сказать, как конкретно собираюсь готовиться, но я хочу выиграть Тур де Франс. Это крупнейшая велогонка, а на данный момент я показал, что способен выиграть Гран-тур, ещё я занял третье место на Джиро д’Италия, и теперь мечта – победа на Туре.

 

  У меня пока не было времени изучить маршрут в деталях, но на Джиро д’Италия три разделки. Они должны мне подходить, но, возможно, если подумать, они ещё больше подходят Тому.

 

  Я до сих пор не считаю себя специалистом индивидуальной гонки на время. Да, я хорошо могу проехать разделку, но я лучший в тех условиях, когда разделка считается не совсем стандартной, не похожей на ту, когда надо ехать 30 км по равнине туда и обратно.

 

  Нет причин, по которым бы Тур не подошёл бы мне. Обычно на Туре я могу выиграть время в разделке. Но в этом году, когда я был здоров, и всё складывалось хорошо, у меня не было проблем с прохождением гор.

 

  Сейчас чувствую себя уставшим, но с другой стороны, так и должно быть. Просто невероятно, что сезон получился настолько великолепным, с множеством побед, плюс я смог финишировать как гонщик номер 1 по итогам сезона и горжусь этим.

 

  На это я надеялся, этого и хотел. Я всегда говорил, что хочу сделать как можно больше. Если хочешь выиграть Гран-тур, должен быть силён во многих вещах. А отлично выступить во всех других гонках – это здорово.

 

  Как всегда, с более высокими результатами приходит больше ожиданий. Всё выше и выше. И теперь на мне лежит больше ответственности. Я буду много работать, посмотрим, как пройдёт следующий год».

 

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Теги к статье: Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:24 | Регистрация: 4.07.2013

    гугл-переводчик всё еще не совершенен, увы )

  2. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 02:36 | Регистрация: 17.05.2015

    Хозяин конечно барин, но по-моему маршрут Джиро-2020 ему подходит больше.

  3. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 07:26 | Регистрация: 27.07.2011

    Теперь Рогле подходит все..раз в такие крутяки ездил на вуелте . Пока не поздно надо брать свой тур

  4. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 08:49 | Регистрация: 5.10.2016

    все хотят выиграть турдефранс

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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