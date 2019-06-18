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Крис Фрум вернулся в больницу из-за инцидента с кухонным ножом

Крис Фрум повредил сухожилие большого пальца, порезавшись кухонным ножом

 

 

  Четырёхкратному победителю Тур де Франс Крису Фруму пришлось в пятницу 6 сентября вернуться в больницу. Это не было связано с травмами, которые он получил в июне в результате падения на разведки трассы этапа Критериума Дофине-2019.

 

  На этот раз 34-летний британский гонщик команды Ineos пострадал дома - он так сильно порезался кухонным ножом, что повредил сухожилие большого пальца левой руки.

 

Об этом Крис Фрум написал в своём аккаунте в Твиттере и Instagram.

 

Крис Фрум вернулся в больницу из-за инцидента с кухонным ножом

 

Photo © Instagram chrisfroome

 

  Крис Фрум: «Глупо порезал большой палец кухонным ножом. Пришлось делать операцию, сшивать сухожилие. Теперь пару недель не смогу поднимать палец вверх. Это явно не мой год. Не могу дождаться 2020».

 

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos

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  1. Имя: Палтос Края

    56X11

    Сегодня, 19:06 | Регистрация: 18.06.2019

    Живучий

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Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • 56X11
    Крис Фрум вернулся в больницу ... (1)
    56X11-Фото
    Живучий
  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (4)
    Arciv-Фото
    Этап для тех,кто хочет чтоб генеральщики боролись и на спринтерских этапах. Вот чем это будет заканчиваться. Хорошо,что вроде без последствий. На таких этапах надо вообще делать нейтрализацию километров за 5. Очень не хочется,чтоб вот так вот сходили претенденты на генерал
  • tim147
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (4)
    tim147-Фото

    Из того, что удалось увидеть из генеральщиков крепче всех приложился Вальверде - врезался в лежащего гонщика и сделал кульбит, а довольный (интересно чем?) Кинтана заявляет, что "мы все проскочили?"! Вроде бы также падал Погачар, а Рогличу  в приниципе удалось увернуться. Никому не хочется, чтобы судьба подиума решалась в подобных завалах!

  • VictorV
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (4)
    VictorV-Фото
    Друзья-фанаты! Если вы хотите помочь любимой команде или вызывающим симпатию гонщикам, то имейте ввиду, что любым своим недовольством в какой-либо форме вы утяжеляете их велосипеды. Положительными эмоциями облегчаете. В конечном итоге это окажется довольно эффективным.
  • kwwk
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (4)
    kwwk-Фото

    Беннет - машина.

    Завал кого из генералов зацепил? Роглич попал в него, но по тв картинке устоял и не падал.

  • Lucky
    Дубль Тадея Погачара на Вуэльт ... (6)
    Lucky-Фото
    Цитата: Sezar
    А вы делаете выводы только когда Тадей или Примож вам что-то скажут? И что сказали, если не секрет?
    Да я бы сделал вывод если бы услышал мнение специалиста, т.к. я не отношу себя к категории вангующих фантазёров, p.s. мне Талей и Примож ничего не говорили, а вам рекомендую купить лотерейный билет, видимо есть чуйка на предсказание будущего
  • AAA
    Фабио Ару не вышел на старт 13 ... (6)
    AAA-Фото
    Да не ушел он никуда, он еще годик педалями поболтает, за такие то бабки.

    И куда уж красивее уходить с деньгами, чем без них.
  • SSS
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (96)
    SSS-Фото

    Просто Винокурову нужно заканчивать триатлонировать и больше заниматься командой

  • Arciv
    Вуэльта Испании-2019, превью э ... (6)
    Arciv-Фото
    Г
    Цитата: Серафим
    Бора, Декёнинк-КС, ОАЭ - сегодня они будут решать, отпускать отрыв или не отпускать, догонять или не догонять. Спринтеры уже давно засиделись в гонке без дела.
    Ну вот пусть и занимаются этим)
  • SSS
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (96)
    SSS-Фото

    Майка что-то совсем сдулся. У тинкофа выигрывал этапы... а сейчас Пагатчеру какому-то проигрывает в горе

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