Крис Фрум вернулся в больницу из-за инцидента с кухонным ножом

Крис Фрум повредил сухожилие большого пальца, порезавшись кухонным ножом

Четырёхкратному победителю Тур де Франс Крису Фруму пришлось в пятницу 6 сентября вернуться в больницу. Это не было связано с травмами, которые он получил в июне в результате падения на разведки трассы этапа Критериума Дофине-2019.

На этот раз 34-летний британский гонщик команды Ineos пострадал дома - он так сильно порезался кухонным ножом, что повредил сухожилие большого пальца левой руки.

Об этом Крис Фрум написал в своём аккаунте в Твиттере и Instagram.

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Крис Фрум: «Глупо порезал большой палец кухонным ножом. Пришлось делать операцию, сшивать сухожилие. Теперь пару недель не смогу поднимать палец вверх. Это явно не мой год. Не могу дождаться 2020».