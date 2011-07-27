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Андрей Амадор переходит в команду Ineos?

Андрей Амадор будет выступать в команде Ineos с 2020 года

 

  33-летний костариканский велогонщик Андрей Амадор со следующего сезона будет выступать в британской команде Ineos. Об этом сообщает испанское издание MARCA, а также сайт Федерации велоспорта Коста-Рики Cr Ciclismo.

 

 

 

  Андрей Амадор начал профессиональную карьеру в команде Эусебио Унсуэ в 2009 году, когда команда ещё называлась Caisse d'Epargne и проработал в команде 11 сезонов. Самая крупная победа Андрея Амадора – выигранный этап Джиро д’Италия-2012.

 

  Костариканский гонщик является одним из самых опытных и ценных доместиков команды. За свою карьеру принял участие в 15 Гран-турах и все проехал до конца, внеся вклад в успехи команды Movistar.

 

  В 2013 году он входил в состав команды на Тур де Франс, где Наиро Кинтана занял 2-е место, в 2014 году был в составе на Джиро д’Италия, где победу одержал Наиро Кинтана, в том же году участвовал в Вуэльте Испании, где Алехандро Вальверде занял 3-е место.

 

В 2015 на Джиро д’Италия Андрей Амадор сам занял 4-е место в общем зачёте. В 2016 году на Джиро д’Италия после 13 этапа стал первым костариканским гонщиком, примерившим розовую майку лидера, а затем помогал Алехандро Вальверде, который поднялся на третью ступень подиума.

В 2017 помогал Наиро Кинтане, который занял на итальянском Гран-туре 2-е место.

 

В этом году Андрей Амадор помогал одержать победу на Джиро д'Италия-2019 Ричарду Карапасу, который со следующего года будет выступать в команде Ineos.

 

 В издании MARCA говорится: «Война главы команды Movistar Эусебио Унсуэ с другими командами высшей лиги и менеджером гонщиков Джузеппе Аккуардо (Giuseppe Acquardo) почти всегда заканчивается уходом лучших велогонщиков Movistar».

 

Один из представителей команды Movistar сказал в интервью MARCA: «Кажется, что мы превращаемся в филиал Ineos».

 

 MARCA сообщает, что Андрей Амадор в июле этого года продлил контракт с командой Movistar до 2021 года, но Федерация велоспорта Коста-Рики уточняет, что о продлении контракта договаривались лишь на словах, но сам контракт не был подписан.

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Теги к статье: Андрей Амадор Ineos Movistar

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 18:46 | Регистрация: 27.07.2011

    Ооо отлично для инеос и печалька для мувиков.

  2. Имя: Виктори

    Cha

    Вчера, 19:07 | Регистрация: 6.09.2016

    Карапас Барабаса подтянул

  3. s75

    Вчера, 19:45 | Регистрация: 9.06.2015

    Из-за этой войнушки и Де Ла Круз не пойдет в Мовистар. Как-то хочется увидеть новость "Инеос подписали британского гонщика" - но нет, опять нет. Потом удивляются, что в заявке на шоссе ЧМ шесть человек.

    Кстати, Андрей Рудольфович может стать третьим нашим (ну почти) соотечественником в команде))

     

  4. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 20:14 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: s75
    Из-за этой войнушки и Де Ла Круз не пойдет в Мовистар. Как-то хочется увидеть новость "Инеос подписали британского гонщика" - но нет, опять нет. Потом удивляются, что в заявке на шоссе ЧМ шесть человек.

    Зато один молодой британец из команды Виггинса пошел в Мовистар)) 

    Из шести британцев, переходящих в другие команды, ни один не пошел в Инеос. Трек, Лотто, Санвеб, Мовистар, проконтинтальный Корендон. Один пошел британскую континентильную команду.

    1. s75

      Вчера, 20:53 | Регистрация: 9.06.2015

      Каллэйху рановато в Инеос, пусть пока наберется опыта в филиале;)) Интересы Скай и Бритиш Сайклинг давно уже разошлись, есть интересы менеджеров. Есть интерес Сэра Джима, и между условным Виггинз-ЛеКол и ФК Ницца его выбор очевиден..

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:10 | Регистрация: 30.06.2017

    На всем этом фоне трансферов, Инеос выглядит не лучшим образом, заманивая всех ценных гонцов мирового пелотона крупными контрактами..пользуясь своим огромным бюджетом. Играя в неправильный фэйр плэй по отношению к мало бюджетным., противопоставляя себя тысячи велофанов из чувства несправедливости честной игры. Своих доморощенных гонцов воспитать не могут, довольствуясь украденными, смачными кусками пирога с чужого стола, С одной стороны Инеос переманивая талантливых. .перспективных и устоявшихся звезд превращают некоторых..в обычных грегари..гробя их будущее гонораром ..С другой, собрав их всех в одну команду..не могут добиться желаемых результатов в сезоне из за слишком звездного коллектива..где каждый со своим ЭГО не работают с полной отдачей на друг друга. Это просто мина замедленного действия до первого личностного конфликта. Фрум, Карапас, Томас, Берналь, Сиваков.... Не слишком ли много генеральщиков? Они хотят выиграть все грантуры? Да и победы в одну калитку быстро переходят в скуку и ненависть..Надоест как пресный бульон жрать каждый день одно и тоже блюдо. А фанаты как правило все больше болеют за слабых.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

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    В точку! clapping

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    Как - по свидетельству Дюма - говорил Портос - "Я дерусь потому, что дерусь!. Честно и прямо. Так бы и Сагану объяснить свой проигрыш - проиграл потому, что ПРОИГРАЛ. А он - "Если бы, да кабы...". Попробуй проверь, что было БЫ, если БЫ было ... Уже ВСЁ случилось ! И это "всё" - безальтернативно. А вот концовка  очень даже хорошая - "Попробуем снова в следующие годы". Очень может быть. Так что  этим и надо было БЫ ограничиться без оправданий.

  • VeloVelo
    Велокоманда Euskadi Basque Cou ... (3)
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    Да что ж такое-то?! В Басконии не будет команды? Что происходит?
    Явно что-то чиновники мутят.

  • SportSpirit
    Стефан Кюнг - бронзовый призёр ... (1)
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    Мололец, все правильно сделал! Запомнится не только как призер, но и как соавтор победного отрыва. И в целом импонирует своей скромностью и периодическими успехами.
  • Astanaforever
    Андрей Амадор переходит в кома ... (6)
    Astanaforever-Фото
    На всем этом фоне трансферов, Инеос выглядит не лучшим образом, заманивая всех ценных гонцов мирового пелотона крупными контрактами..пользуясь своим огромным бюджетом. Играя в неправильный фэйр плэй по отношению к мало бюджетным., противопоставляя себя тысячи велофанов из чувства несправедливости честной игры. Своих доморощенных гонцов воспитать не могут, довольствуясь украденными, смачными кусками пирога с чужого стола, С одной стороны Инеос переманивая талантливых. .перспективных и устоявшихся звезд превращают некоторых..в обычных грегари..гробя их будущее гонораром ..С другой, собрав их всех в одну команду..не могут добиться желаемых результатов в сезоне из за слишком звездного коллектива..где каждый со своим ЭГО не работают с полной отдачей на друг друга. Это просто мина замедленного действия до первого личностного конфликта. Фрум, Карапас, Томас, Берналь, Сиваков.... Не слишком ли много генеральщиков? Они хотят выиграть все грантуры? Да и победы в одну калитку быстро переходят в скуку и ненависть..Надоест как пресный бульон жрать каждый день одно и тоже блюдо. А фанаты как правило все больше болеют за слабых.
  • Astanaforever
    Велокоманда Euskadi Basque Cou ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Оскар Родригес в Астану? Вроде да.
  • s75
    Велокоманда Bahrain-Merida рас ... (19)
    s75-Фото

    а тут дополнительный ноль в контракте и полный карт-бланш в подготовке к ОИ

  • s75
    Андрей Амадор переходит в кома ... (6)
    s75-Фото
    Каллэйху рановато в Инеос, пусть пока наберется опыта в филиале;)) Интересы Скай и Бритиш Сайклинг давно уже разошлись, есть интересы менеджеров. Есть интерес Сэра Джима, и между условным Виггинз-ЛеКол и ФК Ницца его выбор очевиден..
  • Sm1T
    Велокоманда Euskadi Basque Cou ... (3)
    Sm1T-Фото
    Нууууу блииииин

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