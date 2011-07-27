Андрей Амадор переходит в команду Ineos?

Андрей Амадор будет выступать в команде Ineos с 2020 года

33-летний костариканский велогонщик Андрей Амадор со следующего сезона будет выступать в британской команде Ineos. Об этом сообщает испанское издание MARCA, а также сайт Федерации велоспорта Коста-Рики Cr Ciclismo.

Андрей Амадор начал профессиональную карьеру в команде Эусебио Унсуэ в 2009 году, когда команда ещё называлась Caisse d'Epargne и проработал в команде 11 сезонов. Самая крупная победа Андрея Амадора – выигранный этап Джиро д’Италия-2012.

Костариканский гонщик является одним из самых опытных и ценных доместиков команды. За свою карьеру принял участие в 15 Гран-турах и все проехал до конца, внеся вклад в успехи команды Movistar.

В 2013 году он входил в состав команды на Тур де Франс, где Наиро Кинтана занял 2-е место, в 2014 году был в составе на Джиро д’Италия, где победу одержал Наиро Кинтана, в том же году участвовал в Вуэльте Испании, где Алехандро Вальверде занял 3-е место.

В 2015 на Джиро д’Италия Андрей Амадор сам занял 4-е место в общем зачёте. В 2016 году на Джиро д’Италия после 13 этапа стал первым костариканским гонщиком, примерившим розовую майку лидера, а затем помогал Алехандро Вальверде, который поднялся на третью ступень подиума.

В 2017 помогал Наиро Кинтане, который занял на итальянском Гран-туре 2-е место.

В этом году Андрей Амадор помогал одержать победу на Джиро д'Италия-2019 Ричарду Карапасу, который со следующего года будет выступать в команде Ineos.

В издании MARCA говорится: «Война главы команды Movistar Эусебио Унсуэ с другими командами высшей лиги и менеджером гонщиков Джузеппе Аккуардо (Giuseppe Acquardo) почти всегда заканчивается уходом лучших велогонщиков Movistar».

Один из представителей команды Movistar сказал в интервью MARCA: «Кажется, что мы превращаемся в филиал Ineos».

MARCA сообщает, что Андрей Амадор в июле этого года продлил контракт с командой Movistar до 2021 года, но Федерация велоспорта Коста-Рики уточняет, что о продлении контракта договаривались лишь на словах, но сам контракт не был подписан.