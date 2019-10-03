Роман Барде планирует проехать два Гран-тура в 2020 году

Роман Барде: «В следующем году хочу добавить в программу ещё один Гран-тур»

Роман Барде, который выступал в роли комментатора на французском телевидении во время чемпионата мира-2019, рассказал, что в следующем году решил проехать два Гран-тура.

28-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale признался, что был очень разочарован своим результатом на Тур де Франс-2019, где не смог занять высокое место в общем зачёте, но выиграл классификацию лучшего горного гонщика.

Роман Барде также объявил, что начнёт сезон 2020 года с Тура Даун Андер в Австралии.

За свою карьеру Барде проехал 8 Гран-туров, но лишь в 2017 году принял участие в двух - занял 3-е место на Тур де Франс и стал 17-м на Вуэльте Испании.

Роман Барде: «Мы спокойно изучим маршруты, когда они появятся. В следующем году хочу добавить в программу ещё один Гран-тур».

Маршрут Тур де Франс-2020 будет объявлен 15 октября.