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Роман Барде планирует проехать два Гран-тура в 2020 году

Роман Барде: «В следующем году хочу добавить в программу ещё один Гран-тур»

 

 

  Роман Барде, который выступал в роли комментатора на французском телевидении во время чемпионата мира-2019, рассказал, что в следующем году решил проехать два Гран-тура.

 

  28-летний французский гонщик команды AG2R La Mondiale признался, что был очень разочарован своим результатом на Тур де Франс-2019, где не смог занять высокое место в общем зачёте, но выиграл классификацию лучшего горного гонщика.

 

Роман Барде планирует проехать два Гран-тура в 2020 году

 

 

 Роман Барде также объявил, что начнёт сезон 2020 года с Тура Даун Андер в Австралии.

 

За свою карьеру Барде проехал 8 Гран-туров, но лишь в 2017 году принял участие в двух  - занял 3-е место на Тур де Франс и стал 17-м на Вуэльте Испании.

 

Роман Барде: «Мы спокойно изучим маршруты, когда они появятся. В следующем году хочу добавить в программу ещё один Гран-тур».

 

Маршрут Тур де Франс-2020 будет объявлен 15 октября.

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Теги к статье: Роман Барде Romain Bardet AG2R-La Mondiale

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