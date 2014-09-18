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Ричард Карапас переходит в велокоманду Ineos

Ричард Карапас подписал контракт с командой Ineos

 

 

  Победитель Джиро д’Италия-2019, 26-летний эквадорский велогонщик Ричард Карапас подписал трёхлетний контракт с британской велокомандой Ineos, куда переходит после трёх лет работы в команде Movistar. С 2017 года Ричард Карапас одержал 8 побед, помимо победы в генеральной классификации Джиро д’Италия он является победителем трёх этапов итальянского Гран-тура, а также двукратным победителем Вуэльты Астурии.

 

Ричард Карапас переходит в велокоманду Ineos

 

  Ричард Карапас: «Я очень рад присоединиться к команде Ineos. Считаю, что мне представляется отличная возможность продолжить развитие и профессиональный рост. Я буду работать с командой, которая продолжается усиливаться с каждым годом. Я уже знаком со многими гонщиками, с нетерпением жду начала работы в Ineos. Думаю, что прекрасно впишусь в команду, смогу полностью раскрыть в ближайшие годы свой потенциал. Мне хочется добиться значительных успехов, принести триумф команде Ineos».

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Мы очень рады, что подписали контракт с Ричардом, который начнёт выступать с начала 2020 года. Мы давно восхищаемся его талантом велогонщика, несколько лет внимательное следили за его развитием. Мы всегда отмечали его как потенциального гонщика нашей команды.

 

  Он фантастический горняк, но также он очень разносторонний гонщик, что показал на Джиро в этом году. Он ещё сравнительно молод. Не сомневаюсь, что он сможет ещё больше развиться и прогрессировать в команде Ineos».

 

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Теги к статье: Ричард Карапас Richard Carapaz Ineos

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  1. Имя: Олег

    RexDroid

    Сегодня, 20:34 | Регистрация: 8.09.2016

    генералов теперь больше чем грегари

    1. Walther

      Сегодня, 20:54 | Регистрация: 23.01.2016

      Генеральщиков теперь больше, чем гран-туров!

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 21:08 | Регистрация: 15.04.2018

    А что Мувики думают? Минус Ланда,Кинтана,Карапас,+ год к возрасту Вальверде. Мас слабее этих людей. Им нужен генеральщик теперь

    1. s75

      Сегодня, 21:33 | Регистрация: 9.06.2015

      Мас, Солер, два молодых колумбийца на перспективу. ДеЛаКруз тоже пока не в Кофидисе..

  3. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 21:43 | Регистрация: 18.09.2014

    Думаете, на генерал берут?

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  4. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 22:03 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: s75
    Мас, Солер, два молодых колумбийца на перспективу. ДеЛаКруз тоже пока не в Кофидисе..
    Ну мне кажется потери ощутимее. Всё таки Ланда,Кинтане и Карапас сильнее Маса,Де да Круза. Интересно посмотреть на Солера лидера

    Цитата: Александра
    Думаете, на генерал берут?
    На Джиро им кто-то ж нужен

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Yorkshire 2019 UCI Road World Championships

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Испании-2019?

Комментарии

  • Arciv
    Ричард Карапас переходит в вел ... (6)
    Arciv-Фото
    Цитата: s75
    Мас, Солер, два молодых колумбийца на перспективу. ДеЛаКруз тоже пока не в Кофидисе..
    Ну мне кажется потери ощутимее. Всё таки Ланда,Кинтане и Карапас сильнее Маса,Де да Круза. Интересно посмотреть на Солера лидера

    Цитата: Александра
    Думаете, на генерал берут?
    На Джиро им кто-то ж нужен
  • Александра
    Ричард Карапас переходит в вел ... (6)
    Александра-Фото

    Думаете, на генерал берут?

  • s75
    Ричард Карапас переходит в вел ... (6)
    s75-Фото
    Мас, Солер, два молодых колумбийца на перспективу. ДеЛаКруз тоже пока не в Кофидисе..
  • BaTman
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (101)
    BaTman-Фото
    Но вы же проявляете агрессию к другим командам. Про Инеос были нелицеприятные высказывания. Почему кто то должен проявлять терпимость к Астане. Только потому что она из страны таможенного союза ?

    Я уже писал, что болеть за Инеос у большинства столько же причин как и за Астану.
  • Earl57
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (101)
    Earl57-Фото

    Цитата: AndreyEst

    Роглича пару раз назаал Роглой,всех остальных строго по фамилиям.А почему Кинтана не Кондор,а Вальверде не Greenbullit.

    А давно Вальверде Greenbullit стал? Он как бы испанец и всегда был Balaverde и Imbatido.

    Цитата: AndreyEst

    А эмоции надо как то сдержиаать.

    Эмоции надо сдерживать всем пользователям или только некоторым?

  • BaTman
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (101)
    BaTman-Фото

    неактуально

  • Александра
    Велопутешествие по Лофотенам. ... (3)
    Александра-Фото

    Спасибо!)

    Север, он такой! Не отпускает. С первого похода по Ладоге я хочу возвращаться на север и забираться все дальше. А на юг с тех пор не хочется.)

  • Arciv
    Стартовый протокол разделки на ... (8)
    Arciv-Фото
    Цитата: motte
    Именно, и молодой словенец очень опасен, ещё две недели впереди, выдержит ли психика 20 паренька?
    Вроде он очень спокоен,плюс на него ничего не давит. Думаю выдержит. Если проведёт разделку как может,то уже завтра может оказаться на пьедестале
  • Arciv
    Ричард Карапас переходит в вел ... (6)
    Arciv-Фото
    А что Мувики думают? Минус Ланда,Кинтана,Карапас,+ год к возрасту Вальверде. Мас слабее этих людей. Им нужен генеральщик теперь
  • AndreyEst
    Вуэльта Испании-2019. Результа ... (101)
    AndreyEst-Фото

    Цитата: Gottliche_Recht
    Цитата: Astanaforever
    Цитата: BaTman
    Так за Инеос выступает "Кири" и Сиваков. Допинговые скандалы преследовали всех великих, и Конта, и Винокуров были в них.
    Не совсем понимаю чем Астана лучше Инеоса. Может просто болельщики Инеоса более культурные и не навязывают своём мнение на форуме, всех без разбора обзывая Асанофобами ?
    Или я что то пропустил ?:)
    В отличие от Фруми, Вино понес наказание, хотя ничего не жрал и не нюхал..а вот Фруми поймали с сальбутамолом в руке..а он все непогрешим. Где правда?Знаете, я вот убедился в прошлом году, что нет у нас патриотизма за отечество, за Родину, гордость за наших..слышите. .наших. Когда наш..родной боец из Дагестана, россиянин дрался с чужеземцем, чуждым, далеким ирландцем Коннором МакГрегором, видели бы какие оскорбления сыпались в сторону Хабиба..Вау. И как только эти квасные патриоты, а по сути враги отечества Российского..наши сограждан е, господа болельщики над ним не издевались. Затронули его род, нацию, цвет его заднего места, религию..особенности национального животноводства и т. д. и т. п..Мне стало грустно и обидно. Откуда это в них? Этот оголтелый фашизм, расизм, национализм? Он же Россию представлял, пел российский гимн, слал привет России из ринга после победы. Гордился страной своей. Он же наш. .россиянин. Все мы дети одной страны. Жаль, что до этих лжепатриотов это не доходит. Я к чему все это? Пока мы не осознаем, что люди все равны не взирая на цвет, разрез глаз, вероисповедание, нацию, нас самих не будут никто уважать. Казахстан такая же родная для нас страна как и Беларусь, Украина, Литва, Грузия и все страны бывшего СССР. Мы все родились в этой стране. Когда то все спортсмены этих стран выступали под одним флагом..пели один гимн. Но болеть за чуждые государства и желать неудачи нашим соседям это кощунство..полная деградация . По поводу Астаны. Я желаю ей громких побед назло врагам и завистникам. . Удачи тебе Вино..Молодец. Прекрасный спортсмен и истинный патриот своей Родины .Я уверен, что благодаря ему..многие ребятишки сели на профессиональные велосипеды как в Казахстане..так и в России..так и в странах бывшего СССР. И будут новые Берзины, Меньшовы, Поповичи..Абдужаппаровы брать победы на гран турах и гонках мирового пелотона.
    «Казахстан такая же родная для нас страна как и Беларусь, Украина, Литва, Грузия и все страны бывшего СССР. Мы все родились в этой стране. Когда то все спортсмены этих стран выступали под одним флагом..пели один гимн.»Может, я вам открою тайну, но не все «мы» из одной страны, не все «мы» родились в ссср, не все «мы» считаем россию, казахстан родными странами, не все «мы» должны болеть за определенных гонщиков.И еще. Как нейтральный болельщик я, как только начинал смотреть велоспорт, был нейтрален ко всем командам с пост-советского пространства. Но благодаря СК, который абсолютно искренне вещает про гонщиков Астаны по 30 минут эфира при каждом упоминании их в гонке, постоянные дифирамбы в сторону одной команды, постоянные восхваления, постоянные созвоны с винокуровым, хотя это мне лично совершенно не интересно, оно на подсознательном уровне настраивает против команды. Заходишь на сайт, и тут постоянные восхваления болельщиков этой команды. Поймите, я лично ничего не имею против Астаны, я поясняю логику процесса начала «недолюбливания», по крайней мере моего.
    Цитата: Shega
    Справедливости ради... А с кем ему ещё созваниваться нынче для заполнения эфирного времени? Раньше, когда была команда Тинькова, он не менее часто созванивался с ними) И ещё... Я сложно отношусь к экс-Скай и её лидеру. Поэтому, когда они едут в пелотоне, всегда отмечаю, как много их персонам - и вместе, и поврозь - уделяют внимания: и дифирамбы поются, и выражения лиц разбираются, и на работе ног концентрируются... А про Астану слышу гораздо меньше) Это я к тому, что все мы акцентируемся на том, что нам самим изначально не очень нравится и чего мы слышать не хотим))


    Сергей Курдюков комментатор от Бога,но..В последнее время его симпатия к Астане всё больше похожа на ангажированность,как и во времена Тинькофф.Сегодня посмотрел повтор 9 этапа,так получилось...

    Последние 19 км с вырезанной напрочь частью без картинки собственно гонки.При упоминании Лопеса в 9 из 10 случаях с эпитетом Супермен.

    Роглича пару раз назаал Роглой,всех остальных строго по фамилиям.А почему Кинтана не Кондор,а Вальверде не Greenbullit.

    Чётко резануло по ушам,что Роглич отпустил Карапаса на Джиро,хотя Нибали ему предлагал догнать.Это про рывок Погачара по аналогии.

     

    Сугубо моё личное мнение,но это не добавляет хорошего отношения к Астане,ведь все мы смотрим гонки  с его комментарием.

    И ещё,как мне кажется,АСТАНА очень удачный политический проект для имиджа Казахстана со всеми сопутствующими факторами.

     

    А, вообще-то, пора уже прекращать всякие фобии на Велолайве и наслаждаться обсуждением гонок.Здесь очень много знатоков велоспорта,обладающих и опытом и знаниями "изнутри",отдельные комментарии просто шедевры.

    А эмоции надо как то сдержиаать.

    Завтра очень аажный этап.Всем хорошего просмотра и горячего боления!

     

     

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1 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 4337
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
9 Йейтс С. (GBr) (MTS) 2320
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2305

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