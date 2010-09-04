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Фумиюки Беппу досрочно расторг контракт с велокомандой Trek-Segafredo и перешёл в команду Delko Marseille Provence

Фумиюки Беппу подписал контракт с командой Delko Marseille Provence

 

 

  36-летний японский велогонщик Фумиюки Беппу (Fumiyuki Beppu) досрочно расторг контракт с велокомандой Trek-Segafredo, в которой выступал с 2014 года. В прошлом году Фумиюки Беппу  продлил контракт на два года, подчёркивая желание принять участие в  Олимпийских Играх в Токио-2020.

 

  После объявления об уходе из команды Trek-Segafredo Фумиюки Беппу подписал контракт с проконтинентальной французской командой Delko Marseille Provence, где вместе с ним со следующего года будут выступать трое его соотечественников – Масаиро Исигами (Masahiro Ishigami), Хидето Накане (Hideto Nakane) и Ацуси Ока (Atsushi Oka).

 

Photo © Team Delko Marseille Provence @TeamDelko_MP_

 

  В заявлении Фумиюки Беппу на сайте Trek-Segafredo говорится: «Я очень благодарен команде Trek-Segafredo за возможности, которые мне давали последние шесть лет. Я был с семьёй Trek с самого начала, мне было нелегко решиться покинуть команду. Но настала пора идти в новом направлении, встречать новый вызов. Хочу поблагодарить каждого в команде, весь персонал ,товарищей, спонсоров, которые поддерживали меня в эти годы. Для меня это время было особенным в моей карьере, я никогда его не забуду».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Фумиюки всегда был честным и преданным товарищем по команде, мы благодарны ему за это».

 

  Переход во французскую команду для Фумиюки Беппу в какой –то степени возвращение домой, так как до начала профессиональной карьеры он выступал в Провансе в качестве гонщика Vélo Club La Pomme Marseille.

 

  Фредерик Ростан (Frédéric Rostaing), генеральный менеджер команды Delko Marseille Provence: «Мы всегда поддерживали тесные связи с самого начала, когда Фумиюки выступал в команде Vélo Club La Pomme Marseille. Мы смогли обсудить с ним наш проект, амбиции и желания, и наши мнения сошлись.

 

  Я очень рад приветствовать Фуми, который выбрал нашу команду. Он входит в узкий круг гонщиков, выступавший на всех трёх Гран-турах, которые проехал от начало до конца,на  пяти классиках – Монументах и в групповой гонке на Олимпийских Играх.

 

  Он невероятно ценный для нас гонщик в плане опыта. Его знания важны нашей команде и молодым гонщикам. В 2020 году мы рассчитываем на его выступления на таких классиках как Париж-Рубэ. Фуми особенно мотивирован в преддверии Олимпийских Игр в Токио.

 

  Лично я очень рад и горд увидеть старых гонщиков Vélo Club La Pomme Marseille, таких как Фуми, Жозе Гонсалвеш или Жюстин Жюль (Justin Jules), вернувшимися в нашу команду, чтобы перевести нас на новый виток развития. Вместе мы построим захватывающие планы на 2020 год».

 

  Фумиюки Беппу: «Для меня присоединение к команде – это новый вызов. Настало время для нового направления в моей карьере, для придания ей другого измерения. Мне нужны новые цели. Мне очень нужно сохранить мою страсть к велоспорту. Я выступал в командах Мирового тура почти 13 лет. У меня была возможность принять участие в самых красивых гонках календаря, классиках, многодневных гонках, а также в трёх Гранд-турах.

 

  Я бы хотел передать свой опыт работы молодым гонщикам. Я хочу делиться знаниями, но у меня на 2020 году не только это желание. Моя цель – пройти отбор на участие в Олимпийских Играх в Токио-2020. Но для этого я должен доказать, на что способен.

 

  Возможно, возвращение в эту команду через 15 лет – это судьба. Благодаря Фредерику Ростану команда прошла большой путь развития. Он знает, как перейти с любительского на проконтинентальный уровень. Я горжусь, что возвращаюсь к старту, где всё начиналось!»

 

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Теги к статье: Фумиюки Беппу Fumiyuki Beppu Trek-Segafredo Delko Marseille Provence

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:41 | Регистрация: 30.06.2017

    Кто это?

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Олег

    levonardo

    Вчера, 20:43 | Регистрация: 23.05.2017

    Гонщик) Один из многих незаметных командных работников.
    Цитата: Astanaforever
    Кто это?
    Чисто теоретически, освобождают место для помощника Винченцо. Чисто теоретически.

  3. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:22 | Регистрация: 4.07.2013

    Удачи Беппо в Токио.

  4. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 04:47 | Регистрация: 4.09.2010

    последний Ронин великого и ужасного )

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