Энрико Гаспаротто стал гражданином Швейцарии

Энрико Гаспаротто поменял гражданство перед сезоном 2020 года



37-летний гонщик команды NTT (Dimension Data) Энрико Гаспаротто поменял гражданство с итальянского на швейцарское. Изменения вступили в силу, что подтверждено на странице профиля гонщика на сайте UCI. Энрико Гаспаротто родился в Италии, в коммуне Сачиле (Sacile) региона Фриули-Венеция-Джулия, но давно живёт в италоязычном швейцарском кантоне Тичино, что позволило ему стать гражданином Швейцарии. Согласно требованиям кантона гражданство Швейцарии можно получить, если срок проживания на территории кантона составляет не менее 12 лет.

Смена гражданства означает, что Энрико Гаспаротто сможет в 2020 году представлять Швейцарию на чемпионате Европы, чемпионате мира и Олимпийских играх в Токио.

Энрико Гаспаротто в 2005 году выиграл чемпионат Италии, но он никогда не представлял страну на чемпионатах мира или Олимпийских играх.