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Энрико Гаспаротто стал гражданином Швейцарии

Энрико Гаспаротто поменял гражданство перед сезоном 2020 года

 

 

  37-летний гонщик команды NTT (Dimension Data) Энрико Гаспаротто поменял гражданство с итальянского на швейцарское. Изменения вступили в силу, что подтверждено на странице профиля гонщика на сайте UCI. Энрико Гаспаротто родился в Италии, в коммуне Сачиле (Sacile) региона Фриули-Венеция-Джулия, но давно живёт в италоязычном швейцарском кантоне Тичино, что позволило ему стать гражданином Швейцарии. Согласно требованиям кантона гражданство Швейцарии можно получить, если срок проживания на территории кантона составляет не менее 12 лет.

 

 

 Смена гражданства означает, что Энрико Гаспаротто сможет в 2020 году представлять Швейцарию на чемпионате Европы, чемпионате мира и Олимпийских играх в Токио.

 

Энрико Гаспаротто в 2005 году выиграл чемпионат Италии, но он никогда не представлял страну на чемпионатах мира или Олимпийских играх.

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Теги к статье: Энрико Гаспаротто Enrico Gasparotto

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Комментарии

  • Astanaforever
    Даниэле Беннати завершает карь ... (2)
    Astanaforever-Фото
    52 победы, это говорит о его таланте.
  • Student
    Спортивный директор команды Ju ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))

    Если бы было иначе, спортдир во всеуслышание не заявлял бы. Вообще на западе не принято прибедняться, тем более перед теми, кто знает правду. 
    Сколько всего команд в волдтуре?

    Он же написал, вторые с конца))) Команд в сезоне 2019 было 18, так что все сходится. Или мы то-то упустили?)))
    Нет не упустил, но и намёк не понял...

    В данном случае ни на что не намекал, сам немного засомневался, вот и написал.
    Нет намекал я, не может команда с бюджетом вторым с конца показывать такие результаты, не знаю не одного примера, когда гонщик отказывался получать больше, чтобы остаться в "родной" команде.
  • Mima
    Даниэле Беннати завершает карь ... (2)
    Mima-Фото
    Удачи дальнейшей жизни! Здоровья и радости в семье и с друзьями.
  • Vadik22
    Трансферные новости пелотона-2 ... (65)
    Vadik22-Фото

    Странно, что Поллита еще никто не подписал. Это огромное усиление северных классик

     

  • Серафим
    Алессандро де Марки едва избеж ... (7)
    Серафим-Фото
    Ну, без этого правила у нас вообще не выжить. Причем это и автоводителей касается.
  • jerzyk
    Квоты на участие в соревновани ... (17)
    jerzyk-Фото

    Слава Богу, ОИ не завтра! :)

  • Yuriy 17
    Ригоберто Уран вернулся на вел ... (1)
    Yuriy 17-Фото

     

     

  • Cyrill
    Алессандро де Марки едва избеж ... (7)
    Cyrill-Фото

    Ситуация у Алессандро конечно не простая, но в России всё немного жестче ... А как насчёт пятитонного грузовика на скорости 60 км/ч на расстоянии чуть более локтя ??? А как насчёт просто счастливой случайности и силы рук, что не "втянуло" под прицеп длинющей фуры на скорости 60+ на мокрой дороге ... Но, если кроме шуток, да, проблема есть и она более чем серьёзна ...

  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (65)
    levonardo-Фото
    Наварро и Бирманс на год в ICA.
  • Ice
    Спортивный директор команды Ju ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Цитата: Ice
    Цитата: Student
    Хотелось бы увидеть эту бумажка с бюджетами, прям таки у них 17-е место))))

    Если бы было иначе, спортдир во всеуслышание не заявлял бы. Вообще на западе не принято прибедняться, тем более перед теми, кто знает правду. 
    Сколько всего команд в волдтуре?

    Он же написал, вторые с конца))) Команд в сезоне 2019 было 18, так что все сходится. Или мы то-то упустили?)))
    Нет не упустил, но и намёк не понял...

    В данном случае ни на что не намекал, сам немного засомневался, вот и написал.

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