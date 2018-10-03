Алехандро Вальверде мечтает закончить карьеру на Олимпийских играх-2020 в Токио

Алехандро Вальверде: «Моими соперниками были три или четыре поколения гонщиков»

38-летний Алехандро Вальверде, став чемпионом мира-2018 в групповой гонке, хочет продолжать выступать до Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Он надеется принять участие в Олимпиаде в пятый раз в карьере, о чём рассказал в интервью испанской газете Marca.

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

Алехандро Вальверде: «Представлять свою страну на чемпионате мира было огромной честью. Каждый из сборной проехал групповую гонку чемпионата мира на отлично. Я почти не появлялся на первых позициях, когда проходила селекция. Мы всё держали под контролем. Перед финальным подъёмом я спросил Давида де ла Круса, что будем делать. Он ответил: «Стань чемпионом мира». Он сказал, чтобы я ехал. Это показывает сплочённость нашей команды. Мои товарищи верили в меня даже больше, чем я в них.

Все члены сборной понимали важность тренировочного лагеря в Сьерра-Неваде. Там было просто прекрасно. Мы находились на высоте 1550 м, в отеле El Guerra, где к нам отнеслись как к своей семье. Обычно каждый тренируется по-своему, но тут мы были вместе. Это сплотило команду, мы знали, что нам надо делать.

Моими соперниками были три или четыре поколения гонщиков. Я привык выигрывать и продолжаю это делать больше, чем раньше.

Думаю, лучшей гонкой, которой я могу закончить этот год, будет Ломбардия. Если бы это касалось только меня, то я бы сел на велосипед и поехал тренироваться уже на следующий день после чемпионата. В качестве подготовки могу проехать Милан-Турин, которая пройдёт за несколько дней до Ломбардии.

Мой контракт с командой Movistar действует до конца следующего года, но, думаю, я продлю его ещё на год. И тогда смогу проехать групповую гонку на пятой в карьере Олимпиаде. Это очень много для велосипедиста. Если меня отберут, если буду в форме, то хотелось бы поехать. Олимпийской медали мне не хватает. Хотя всё, что придёт в будущем, считаю подарком.

Что касается сезона 2019 года, о нём пока рано говорить. Тур де Франс есть Тур де Франс, про него никогда не могу сказать с уверенностью, что не поеду его, но, возможно, у моих товарищей по команде будет там больше шансов. Я продолжу бороться на классиках, было бы неплохо стартовать на Джиро д’Италии и Вуэльте Испании, но сейчас ещё не время об этом думать».

По материалам Marca/Alejandro Valverde, tras su oro mundial: "Me he cargado a cuatro generaciones"