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Алехандро Вальверде мечтает закончить карьеру на Олимпийских играх-2020 в Токио

Алехандро Вальверде: «Моими соперниками были три или четыре поколения гонщиков»

 

 

  38-летний  Алехандро Вальверде, став чемпионом мира-2018 в групповой гонке, хочет продолжать выступать до Олимпийских игр 2020 года, которые пройдут в Токио. Он надеется принять участие в Олимпиаде в пятый раз в карьере, о чём рассказал в интервью испанской газете Marca.

 

Photo credit: Innsbruck-Tirol 2018 / BettiniPhoto

 

 

   Алехандро Вальверде: «Представлять свою страну на чемпионате мира было огромной честью. Каждый из сборной  проехал групповую гонку чемпионата мира на отлично. Я почти не появлялся на первых позициях, когда проходила селекция. Мы всё держали под контролем. Перед финальным подъёмом я спросил Давида де ла Круса, что будем делать. Он ответил: «Стань чемпионом мира». Он сказал, чтобы я ехал. Это показывает сплочённость нашей команды. Мои товарищи верили в меня даже больше, чем я в них.

 

  Все члены сборной понимали важность тренировочного лагеря в Сьерра-Неваде. Там было просто прекрасно. Мы находились на высоте 1550 м, в отеле El Guerra, где к нам отнеслись как к своей семье. Обычно каждый тренируется по-своему, но тут мы были вместе. Это сплотило команду, мы знали, что нам надо делать.

 

Моими соперниками были три или четыре поколения гонщиков. Я привык выигрывать и продолжаю это делать больше, чем раньше.

 

Думаю, лучшей гонкой, которой я могу закончить этот год, будет Ломбардия.   Если бы это касалось только меня, то я бы сел на велосипед и поехал тренироваться уже на следующий день после чемпионата.  В качестве подготовки могу проехать Милан-Турин, которая пройдёт за несколько дней до Ломбардии.

 

Мой контракт с командой Movistar действует до конца следующего года, но, думаю, я продлю его ещё на год. И тогда смогу проехать групповую гонку на пятой в карьере Олимпиаде. Это очень много для велосипедиста. Если меня отберут, если буду в форме, то хотелось бы поехать. Олимпийской медали мне не хватает.  Хотя всё, что придёт в будущем, считаю подарком.

 

Что касается сезона 2019 года, о нём пока рано говорить. Тур де Франс есть Тур де Франс, про него никогда не могу сказать с уверенностью, что не поеду его, но, возможно, у моих товарищей по команде будет там больше шансов. Я продолжу бороться на классиках, было бы неплохо стартовать на Джиро д’Италии и Вуэльте Испании, но сейчас ещё не время об этом думать».

 

По материалам Marca/Alejandro Valverde, tras su oro mundial: "Me he cargado a cuatro generaciones"

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Теги к статье: Алехандро Вальверде чемпионат мира по велоспорту Road World Championships UCI Road World Championships

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Ирана (Азербайджана)-2018. ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Северо-запад Ирана населен, в основном, азербайджанцами.

  • VeloVelo
    Смешанная эстафета в командной ... (18)
    VeloVelo-Фото

    Т.е., получается, что женский спорт в облегающем белье красив, 
    а в безразмерных шортах и майках отвратителен?

    Напрашивается вопрос: Чем на самом деле привлекателен женский СПОРТ?
    Спортивной составляющей или чем-то другим?



  • Гонщик
    Результаты чемпионата мира-201 ... (82)
    Гонщик-Фото

    Цитата: veloster
    Цитата: Гонщик
     один Тур перевесил бы все эти Льежи-Флеши , Рубе-главная цель для классика , без победы на этих гонках великость не очень великая выходит.

    Все. Главный специалист определил, что великие, это те, кто выиграл хотя бы один ТДФ, ну или на крайняк, Рубэ. Остальные - "так себе, чемпионы", всего лишь колхозные Льежи-Флеши-Вуэльты выигрывают. 
    Понятно. 
    Великие , к твоему сведению , а их можно по пальцам пересчитать , бали Тур и не только , по несколько раз , кто-то даже семь , прикинь , Вальв при всём к нему уважении не из их числа , ничего не поделаешь с этим .

  • sixpack
    Тур Ирана (Азербайджана)-2018. ... (8)
    sixpack-Фото
    Иранский Азербайджан, самый северо-запад ИРИ.
  • velodoctor
    Тур Ирана (Азербайджана)-2018. ... (8)
    velodoctor-Фото
    Мне думается его проводят на территории Азербайджана
  • Pcyclopath
    Результаты чемпионата мира-201 ... (82)
    Pcyclopath-Фото
    [quote=Гонщик][quote=Pcyclopath][quote=Гонщик][quote=salomon][/quote] тогда Нибали , победиТель трёх Гранд туров , супер велик ? Вкликим может стать Фрум , выиграв пятый Тур , Вальверде великим не стать .
    [/quote]Вы,уважаемый "Гонщик",наверное не прочли второе предложение про троллей...Для вас может Вальверде и не велик.Ваша беда !Ну, а для вело-семьи Он- велик !!![/quote]                       У меня как раз всё ок и о вело не теретически рассуждаю , Вальв выиграл ЧМ перед пенсией на трассе , которая ему подходила на 100% , молодец , тут сошлось и везение и супер форма , которая должна вызывать массу вопросов у ВАДА , но это его в разряд великих не поставит , чтобы Вы там себе не надумали , чел просто громко хлопнул дверью .
    [/quote]Действительно, Победитель Вуэльты4х кратный победитель Льежа5 кратный победитель Флеша6 кратный призер ЧМЧЕМПИОН МИРАпризёр Тур День Франс, Джиро, ВуэльтыПобедитель НеделекНЕА не разу не легенда122 победы - не у спринтера! Вдумайтесь что вы говорите, живая легенда![/quote] один Тур перевесил бы все эти Льежи-Флеши , Рубе-главная цель для классика , без победы на этих гонках великость не очень великая выходит , а Вуэльту кто только не брал , даже папик Хорнер в 42 , спор ни о чём выходит .
    [/quote] Ха. Ардены для стран бенелюкса это родные классики. Гонщики этих стран растут на них, болельщики наблюдают за своими кумирами, история этих классик не меньше и не скучнее, чем история гранд туров. Для бельгийцев например тур Фландрии стоит в один ряд с рубэ. Я думаю, что человек понимающий хотя бы отдаленно историю велоспорта, являющийся ЦЕНИТЕЛЕМ этого спорта, никогда бы не сказал подобные вещи.
  • AzaKonta
    Тур Ирана (Азербайджана)-2018. ... (8)
    AzaKonta-Фото
    Что значит Тур Ирана (Азербайджана)?
  • veloster
    Результаты чемпионата мира-201 ... (82)
    veloster-Фото

    Цитата: Гонщик
     один Тур перевесил бы все эти Льежи-Флеши , Рубе-главная цель для классика , без победы на этих гонках великость не очень великая выходит.

    Все. Главный специалист определил, что великие, это те, кто выиграл хотя бы один ТДФ, ну или на крайняк, Рубэ. Остальные - "так себе, чемпионы", всего лишь колхозные Льежи-Флеши-Вуэльты выигрывают. 

    Понятно. 

  • SVS
    Тур Ирана (Азербайджана)-2018. ... (8)
    SVS-Фото
    Да, конечно, но места по которым идёт гонка - наверняка интересные, можно было бы на них посмотреть...
  • =nils=
    Команда Sunweb объявила о подп ... (3)
    =nils=-Фото
    Giant уходит в CCC

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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