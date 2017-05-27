Род Эллингворт: «Хочу, чтобы команда Bahrain-Merida стала победителем Гран-тура»

Род Эллингворт о начале работы в команде Bahrain-Merida

47-летний Род Эллингворт (Rod Ellingworth), отвечавший за выступление велогонщиков в британской команде Sky, c 1 октября 2019 года начал работу в команде Bahrain-Merida, где будет ставить такие же высокие цели, как и в британской команде – победу на Гран-турах, на Тур де Франс в том числе.

Об этом, а также о том, почему он решился на переход в Bahrain-Merida, Род Эллингворт рассказал в интервью изданию The Telegraph.

Род Эллингворт: «В команде Sky/Ineos всё было прекрасно. Просто я начал чувствовать себя как будто нахожусь в «Дне сурка». Решимость добиваться новых целей стала не такой сильной, какой должна была быть. Мне надо было что-то новое.

Если честно, не жалею ни об одной секунде из прошедших 10 лет. После всех взлётов и падений, а падений было много, мы приобретали знания. Нам пришлось всему учиться с нуля, тому, как работает профессиональный велоспорт, как работает всё в этом мире. Я приобрёл невероятный опыт. Мне многое дали, но и я много дал команде.

Долго и трудно я обсуждал переход с друзьями. Даже ходил к психологу. Но в итоге, знаете, чувствуешь, когда наступает правильный момент… Sky с приходом Ineos идёт совсем в другом направлении. Я работал с Дэйвом Брэйлсфордом 18 лет. На самом деле это невероятно. И было комфортно работать со всей командой, Франом Милларом, Тимом Керрисоном, Карстеном Джеппесеном…

Своё решение я принимал вместе с Джейн, моей женой. Мы посчитали, что если я собираюсь переходить, то мне придётся работать изо всех сил. И для неё это очень нелегко. У нас трое детей (7 лет, 4 года и один год). Но она поняла меня».

Род Эллингворт уже начал работу, подписал несколько контрактов. Так, в качестве менеджера по выступлению гонщиков к команде Bahrain-Merida присоединится Роджер Хэммонд (Roger Hammond), бывший профессиональный велогонщик, двукратный чемпион Великобритании, который сейчас работает спортивным директором команды Dimeinsion Data. Ещё один контракт подписан с Тимом Харрисом (Tim Harris), который будет заниматься поиском молодых талантов. Брент Коупленд останется исполнительным директором команды Bahrain-Merida.

Одним из важнейших, по словам Рода Эллингворта, подписаний стал контракт с Дунканом Брэдли (Duncan Bradley) из McLaren Applied Technologies, который в команде Bahrain-Merida будет техническим директором:

«Он (Дункан) – один из тех, из-за кого я решил войти в этот проект. Если хочешь получить самые передовые технологии, McLaren Applied Technologies в этом одна из лучших в мире. А Дункан – магистр. Я считаю сотрудничество с ним одним из ключей к нашему потенциальному успеху. Он для команды – один из ценнейших ресурсов. И не только в плане аэродинамики, но также в том, чтобы добираться из пункта А в пункт Б так быстро, как только можешь».

Род Эллингворт не собирается торопиться со сложными задачами, которые надо выполнить как можно быстрее. В интервью The Telegraph он сказал, что сначала все цели будут обсуждаться с командой:

«Хотя я не боюсь сказать, что хочу, чтобы команда стала победителем Гран-тура. И да, это означает победу команды на Тур де Франс».

На вопрос журналистов, считает ли он Ваута Пулса и Микеля Ланду, которые будут выступать в команде Bahrain-Merida со следующего года, способными выиграть Тур де Франс, Эллингворт ответил:

«Никогда не говори никогда. Я думаю, что Ваут сейчас очень хочет нацелиться на недельные гонки, по крайней мере, в первое время.

Микель? Он, без сомнений, один из самых одарённых горняков мира. Это видно, когда он встаёт на педалях. Я с нетерпением жду, когда снова начну с ним работать. Знаю, что в Sky у него была та ещё репутация, но я никогда не считал его занозой в заднице. В разговоре с ним я увидел, что он стал задавать больше вопросов, стал более активным. Он начал решать задачу, что надо сделать, чтобы стать лидером. Думаю, на третьей неделе Гран-тура он очень опасный гонщик, если маршрут ему подходит».

Уход Роана Денниса стал для Рода Эллингворта неприятным сюрпризом: «Скажу одно – я хотел, чтобы Роан остался. Он был частью моих долгосрочных планов, поэтому я разочарован, что всё так закончилось».