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Род Эллингворт: «Хочу, чтобы команда Bahrain-Merida стала победителем Гран-тура»

Род Эллингворт о начале работы в команде Bahrain-Merida

 

 

  47-летний Род Эллингворт (Rod Ellingworth), отвечавший за выступление велогонщиков в британской команде Sky, c 1 октября 2019 года начал работу в команде Bahrain-Merida, где будет ставить такие же высокие цели, как и в британской команде – победу на Гран-турах, на Тур де Франс в том числе.

 

 Об этом, а также о том, почему он решился на переход в Bahrain-Merida, Род Эллингворт рассказал в интервью изданию The Telegraph.

 

 

   Род Эллингворт: «В команде Sky/Ineos всё было прекрасно. Просто я начал чувствовать себя как будто нахожусь в «Дне сурка». Решимость добиваться новых целей стала не такой сильной, какой должна была быть. Мне надо было что-то новое.

 

 Если честно, не жалею ни об одной секунде из прошедших 10 лет. После всех взлётов и падений, а падений было много, мы приобретали знания. Нам пришлось всему учиться с нуля, тому, как работает профессиональный велоспорт, как работает всё в этом мире. Я приобрёл невероятный опыт. Мне многое дали, но и я много дал команде.

 

  Долго и трудно я обсуждал переход с друзьями. Даже ходил к психологу. Но в итоге, знаете, чувствуешь, когда наступает правильный момент… Sky с приходом Ineos идёт совсем в другом направлении. Я работал с Дэйвом Брэйлсфордом 18 лет. На самом деле это невероятно. И было комфортно работать со всей командой, Франом Милларом, Тимом Керрисоном, Карстеном Джеппесеном…

 

  Своё решение я принимал вместе с Джейн, моей женой. Мы посчитали, что если я собираюсь переходить, то мне придётся работать изо всех сил. И для неё это очень нелегко. У нас трое детей (7 лет, 4 года и один год). Но она поняла меня».

 

 

  Род Эллингворт уже начал работу, подписал несколько контрактов. Так, в качестве менеджера по выступлению гонщиков к команде Bahrain-Merida присоединится Роджер Хэммонд (Roger Hammond), бывший профессиональный велогонщик, двукратный чемпион Великобритании, который сейчас работает спортивным директором команды Dimeinsion Data. Ещё один контракт подписан с Тимом Харрисом (Tim Harris), который будет заниматься поиском молодых талантов. Брент Коупленд останется исполнительным директором команды Bahrain-Merida.

 

  Одним из важнейших, по словам Рода Эллингворта, подписаний стал контракт с Дунканом Брэдли (Duncan Bradley) из McLaren Applied Technologies, который в команде Bahrain-Merida будет техническим директором:

 

  «Он (Дункан) – один из тех, из-за кого я решил войти в этот проект. Если хочешь получить самые передовые технологии, McLaren Applied Technologies в этом одна из лучших в мире. А Дункан – магистр. Я считаю сотрудничество с ним одним из ключей к нашему потенциальному успеху. Он для команды – один из ценнейших ресурсов. И не только в плане аэродинамики, но также в том, чтобы добираться из пункта А в пункт Б так быстро, как только можешь».

 

  Род Эллингворт не собирается торопиться со сложными задачами, которые надо выполнить как можно быстрее. В интервью The Telegraph он сказал, что сначала все цели будут обсуждаться с командой:

 

  «Хотя я не боюсь сказать, что хочу, чтобы команда стала победителем Гран-тура. И да, это означает победу команды на Тур де Франс».

 

  На вопрос журналистов, считает ли он Ваута Пулса и Микеля Ланду, которые будут выступать в команде Bahrain-Merida со следующего года, способными выиграть Тур де Франс, Эллингворт ответил:

 

  «Никогда не говори никогда. Я думаю, что Ваут сейчас очень хочет нацелиться на недельные гонки, по крайней мере, в первое время.

 

  Микель? Он, без сомнений, один из самых одарённых горняков мира. Это видно, когда он встаёт на педалях. Я с нетерпением жду, когда снова начну с ним работать. Знаю, что в Sky у него была та ещё репутация, но я никогда не считал его занозой в заднице. В разговоре с ним я увидел, что он стал задавать больше вопросов, стал более активным. Он начал решать задачу, что надо сделать, чтобы стать лидером. Думаю, на третьей неделе Гран-тура он очень опасный гонщик, если маршрут ему подходит».

 

  Уход Роана Денниса стал для Рода Эллингворта неприятным сюрпризом: «Скажу одно – я хотел, чтобы Роан остался. Он был частью моих долгосрочных планов, поэтому я разочарован, что всё так закончилось».

 

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Теги к статье: Род Эллингворт Rod Ellingworth Bahrain-Merida

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:48 | Регистрация: 30.06.2017

    Ланда очень крутой горняк. Но..все поняли, что он крайне невезучий генеральщик и плохой раздельщик. А без разделки невозможно в это время выиграть тур Пулс никогда не возьмет генерал. Не его специализация. А вот Денисс мог это сделать..но его шейхи прогнали.вынудили уйти.можно так сказать..а зря.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:02 | Регистрация: 27.05.2017

    Чтобы команде выиграть гт нужно с гонщиками не обращаться как с гов.

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Комментарии

  • uran
    Род Эллингворт: «Хочу, чтобы к ... (2)
    uran-Фото
    Чтобы команде выиграть гт нужно с гонщиками не обращаться как с гов.
  • Astanaforever
    Род Эллингворт: «Хочу, чтобы к ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ланда очень крутой горняк. Но..все поняли, что он крайне невезучий генеральщик и плохой раздельщик. А без разделки невозможно в это время выиграть тур Пулс никогда не возьмет генерал. Не его специализация. А вот Денисс мог это сделать..но его шейхи прогнали.вынудили уйти.можно так сказать..а зря.
  • Yuriy 17
    Максим Монфор – новый спортивн ... (2)
    Yuriy 17-Фото

    Насколько полезна для мирового велоспорта такая ситуация, что Максим Монфор начал карьеру спортивного директора?

  • Shalam s Urala
    Джанни Москон: "После Тур де ... (13)
    Shalam s Urala-Фото

    команда, которая всегда позиционировала себя сверхнаучным коллективом, и, вдруг, такая засада..

    всем этим делам (спортфизиологии), вообще-то, второй век пошёл. давненько уже более-менее известно, как ловить на ранней стадии (когда проще купировать). потом то уже, да, труднообратимые процессы типа лавинообразно нарастают, но это все знают.. а скай - ещё нет. или уже - нет

  • SportSpirit
    Максим Монфор – новый спортивн ... (2)
    SportSpirit-Фото

    Тот случай, когда в команде будет гонщик старше спортивного директора) 

  • GTX
    Примож Роглич – победитель Gir ... (12)
    GTX-Фото
    Имеет шансы на Ломбардии, форма есть, но что ещё важно - на Джиро был этап по тому же маршруту
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Il Piccolo Lombardia-2019 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Обалденная гонка, наконец то Баджиоли отметился на серьёзной гонке . Рад , хотя параллели Колпак и ,пикколо Ломбардия ,очень часто не верными оказываются
  • levonardo
    Примож Роглич – победитель Gir ... (12)
    levonardo-Фото
    Роглич ещё и рекорд восхождения установил.
  • Student
    Примож Роглич – победитель Gir ... (12)
    Student-Фото
    Цитата: Cha
    Очень круто. Осталось Берналю Ломбардию выиграть, поддержать парад турообладателей.
    Хочется верить, но вртяли. Возраст не тот.
  • SportSpirit
    Примож Роглич – победитель Gir ... (12)
    SportSpirit-Фото

    Роглич шикарный сезон проводит! Универсальный вездеход)

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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